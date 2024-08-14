☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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Тур: 1. Стадион: .
Плимут
3:0
Второй тайм: 90+'
Челтенем
0'
19' Желтая карточка
Петт Том
61' Желтая карточка
Льюис Пайн
1:0
62' Гол
Уэйн Бен
2:0
81' Гол
Гарди Райан
3:0
84' Гол
Бунду Мустафа
86' Желтая карточка
Сюч Корнель

Ход матча

19'
 
Петт Том
58'
 
Arkell Jude-Boyd
Томас Джордан
58'
 
Янг Люк
Петт Том
58'
 
Колуилл Жоэль
Тэйлор Мэттью
61'
 
Льюис Пайн
62'
Уэйн Бен
1:0
68'
Сиссоко Ибрагим
Уэйн Бен
 
68'
Бунду Мустафа
Райт Каллум
 
68'
Уиттакер Морган
Иссака Фредерик
 
68'
 
Миллер Джордж
Сона Харрисон
71'
 
Freddy Willcox
Хейнес Райан
79'
Форшоу Адам
Гиаби Дарко
 
81'
Гарди Райан
(Сиссоко Ибрагим I)
2:0
82'
Соринола Мэттью
Гарди Райан
 
84'
Бунду Мустафа
(Мумба Бали)
3:0
86'
Сюч Корнель
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 1
  • 14 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 68 Владение мячом, % 32
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Плимут
Ничья
Челтенем
2.08
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7.50
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5.75
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Хазард
Конор
8
Эдвардс
Джо
6
Сюч
Корнель
5
Плегесуэло
Хулио
2
Мумба
Бали
20
Рэнделл
Адам
18
Гиаби
Дарко
35
Иссака
Фредерик
11
Райт
Каллум
23
Уэйн
Бен
9
Гарди
Райан
21
Дэй
Джо
5
Лаинг
Леви
34
Петт
Том
18
Ibrahim
Bakare
27
Льюис
Пайн
3
Хейнес
Райан
19
Сона
Харрисон
22
Ethon
Archer
15
Томас
Джордан
14
Liam
Dulson
9
Тэйлор
Мэттью
II
Плимут
4-2-3-1
Челтенем
3-4-1-2

История личных встреч

Плимут
Челтенем

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

81.3%
25%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

56.3%
18.8%
24.9%
9 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 7 побед

21 матч

71.4%
4.8%
23.8%
15 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

61.9%
33.3%
4.8%
13 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

42.9%
23.8%
33.3%
9 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

ТМК
1:5
ТА
1:1
ПЛ
4:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ТФЛЮ
2:0
ВЛ
0:1
ВЛ
0:2
ВЛ
1:2
ВЛ
1:0
ВЛ
0:3
ВЛ
3:0
ВЛ
1:1
ТФЛ
3:3
ВЛ
1:3
ВЛ
2:0
ВЛ
2:1
ВЛ
1:2
ВЛ
2:1
ТФЛ
0:2

Голы

Всего голов

15
24

Голов в среднем за матч

1.67
2

Среднее время на гол

54
45

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1
0.89

Среднее время на гол

90
101

Всего голов

27
32

Голов в среднем за матч

1.29
1.52

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
18

Среднее время на гол

70
59

Бомбардиры внутри турнира

Плимут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарди Райан 1 1
Бунду Мустафа 1 1
Уэйн Бен 1 1
Мумба Бали 0 0
Сиссоко Ибрагим I 0 0
Челтенем
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Плимут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сюч Корнель 1 0
Челтенем
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петт Том 1 0
Льюис Пайн 1 0

Результаты последних матчей

Плимут
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Шеффилд Уэнсдей - Плимут 4:0 Милтон-Кейнс Донс - Плимут 0:1 Бристоль Роверс - Плимут 2:1 Торки - Плимут 0:2
Челтенем - Плимут 1:5 Плимут - Орландо Пайретс 2:2 Плимут - Халл Сити 1:0 Миллуолл - Плимут 1:0 Сток Сити - Плимут 3:0 Плимут - Лестер 1:0 Плимут - КПР 1:1 Ротерхэм - Плимут 0:1 Плимут - Бристоль Сити 0:1 Норвич - Плимут 2:1 Плимут - Престон Норт Энд 0:1 Блэкберн - Плимут 1:1 Шеффилд Уэнсдей - Плимут 1:0 Плимут - Ипсвич 0:2 Мидлсбро - Плимут 0:2 Плимут - Вест Бромвич 0:3
Челтенем
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Челтенем - Ньюпорт 3:2 Челтенем - Нортгемптон 2:0 Челтенем - Бристоль Сити 0:3 Ханегрфорд Таун - Челтенем 3:0
Челтенем - Плимут 1:5 Ившем - Челтенем 0:3 Бат - Челтенем 2:3 Бишопс Клив - Челтенем 1:7 Стивенэйдж - Челтенем 2:1 Челтенем - Питерборо Юнайтед 2:0 Челтенем - Линкольн Сити 1:2 Бёртон - Челтенем 1:2 Челтенем - Бристоль Роверс 1:3 Челтенем - Карлайл 0:1 Лейтон Ориент - Челтенем 3:1 Челтенем - Эксетер Сити 1:2 Флит Таун - Челтенем 1:2 Барнсли - Челтенем 0:0 Оксфорд Юнайтед - Челтенем 2:1 Челтенем - Чарльтон 1:3

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Норвич Эрнандес Онел 2 (1)
Кроули Таун Роулс Джек 2 (1)
Блэкпул Пеннингтон Мэттью 2
Блэкберн Шмодикс Сэмми 2
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Бёртон Суини Райан 1
Джиллингем Euan Williams 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 58'
      Петт Том уходит с поля. Янг Люк выходит вместо него
    • 58'
      Томас Джордан уходит с поля. Arkell Jude-Boyd выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 19'
      Петт Том получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Home Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Лучшие коэффициенты
    Плимут
    Ничья
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    2.08
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    5.75
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