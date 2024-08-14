☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Кубок лиги 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Плимут
3:0
Конец матча
Челтенем
0'
19' Желтая карточка
Петт Том
61' Желтая карточка
Льюис Пайн
1:0
62' Гол
Уэйн Бен
2:0
81' Гол
Гарди Райан
3:0
84' Гол
Бунду Мустафа
86' Желтая карточка
Сюч Корнель
90'+5
21
Хазард
Конор
8
Эдвардс
Джо
6
Сюч
Корнель
5
Плегесуэло
Хулио
2
Мумба
Бали
20
Рэнделл
Адам
18
Гиаби
Дарко
35
Иссака
Фредерик
11
Райт
Каллум
23
Уэйн
Бен
9
Гарди
Райан
21
Дэй
Джо
5
Лаинг
Леви
34
Петт
Том
18
Ibrahim
Bakare
27
Льюис
Пайн
3
Хейнес
Райан
19
Сона
Харрисон
22
Ethon
Archer
15
Томас
Джордан
14
Liam
Dulson
9
Тэйлор
Мэттью
II
Плимут
4-2-3-1
Челтенем
3-4-1-2

История личных встреч

Плимут
Челтенем

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

81.3%
25%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

56.3%
18.8%
24.9%
9 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 7 побед

21 матч

71.4%
4.8%
23.8%
15 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

61.9%
33.3%
4.8%
13 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

42.9%
23.8%
33.3%
9 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

ТМК
1:5
ТА
1:1
ПЛ
4:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ТФЛЮ
2:0
ВЛ
0:1
ВЛ
0:2
ВЛ
1:2
ВЛ
1:0
ВЛ
0:3
ВЛ
3:0
ВЛ
1:1
ТФЛ
3:3
ВЛ
1:3
ВЛ
2:0
ВЛ
2:1
ВЛ
1:2
ВЛ
2:1
ТФЛ
0:2

Голы

Всего голов

15
24

Голов в среднем за матч

1.67
2

Среднее время на гол

54
45

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1
0.89

Среднее время на гол

90
101

Всего голов

27
32

Голов в среднем за матч

1.29
1.52

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
18

Среднее время на гол

70
59

Бомбардиры внутри турнира

Плимут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарди Райан 1 1
Бунду Мустафа 1 1
Уэйн Бен 1 1
Мумба Бали 0 0
Сиссоко Ибрагим I 0 0
Челтенем
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Плимут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сюч Корнель 1 0
Челтенем
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петт Том 1 0
Льюис Пайн 1 0

Результаты матчей

Плимут
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Челтенем
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Плимут
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Челтенем
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Плимут
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Шеффилд Уэнсдей - Плимут 4:0 Милтон-Кейнс Донс - Плимут 0:1 Бристоль Роверс - Плимут 2:1 Торки - Плимут 0:2
Челтенем - Плимут 1:5 Плимут - Орландо Пайретс 2:2 Плимут - Халл Сити 1:0 Миллуолл - Плимут 1:0 Сток Сити - Плимут 3:0 Плимут - Лестер 1:0 Плимут - КПР 1:1 Ротерхэм - Плимут 0:1 Плимут - Бристоль Сити 0:1 Норвич - Плимут 2:1 Плимут - Престон Норт Энд 0:1 Блэкберн - Плимут 1:1 Шеффилд Уэнсдей - Плимут 1:0 Плимут - Ипсвич 0:2 Мидлсбро - Плимут 0:2 Плимут - Вест Бромвич 0:3
Челтенем
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Челтенем - Ньюпорт 3:2 Челтенем - Нортгемптон 2:0 Челтенем - Бристоль Сити 0:3 Ханегрфорд Таун - Челтенем 3:0
Челтенем - Плимут 1:5 Ившем - Челтенем 0:3 Бат - Челтенем 2:3 Бишопс Клив - Челтенем 1:7 Стивенэйдж - Челтенем 2:1 Челтенем - Питерборо Юнайтед 2:0 Челтенем - Линкольн Сити 1:2 Бёртон - Челтенем 1:2 Челтенем - Бристоль Роверс 1:3 Челтенем - Карлайл 0:1 Лейтон Ориент - Челтенем 3:1 Челтенем - Эксетер Сити 1:2 Флит Таун - Челтенем 1:2 Барнсли - Челтенем 0:0 Оксфорд Юнайтед - Челтенем 2:1 Челтенем - Чарльтон 1:3

Результаты матчей

Плимут
Челтенем

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Плимут
Челтенем

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Норвич Эрнандес Онел 2 (1)
Кроули Таун Роулс Джек 2 (1)
Блэкпул Пеннингтон Мэттью 2
Блэкберн Шмодикс Сэмми 2
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Бёртон Суини Райан 1
Джиллингем Euan Williams 1
Весь список
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