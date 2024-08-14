Тур: 1. Стадион: Хоум Парк.
0'
19' Желтая карточкаПетт Том
61' Желтая карточкаЛьюис Пайн
1:0
62' ГолУэйн Бен
2:0
81' ГолГарди Райан
3:0
84' ГолБунду Мустафа
86' Желтая карточкаСюч Корнель
90'+5
Ход матча
19'
61'
62'
1:0
81'
2:0
84'
3:0
86'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 2
-
14 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 20
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
71 Владение мячом, % 29
Прогноз на матч от Liveresult
21
Хазард
Конор
20
Рэнделл
Адам
18
Гиаби
Дарко
11
Райт
Каллум
23
Уэйн
Бен
21
Дэй
Джо
34
Петт
Том
27
Льюис
Пайн
22
Ethon
Archer
14
Liam
Dulson
- Основной состав
-
21 Хазард КонорВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Рэнделл АдамПолузащитник
-
18 Гиаби ДаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Райт КаллумПолузащитник
-
23 Уэйн БенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Гибсон ЛьюисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Форшоу АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Руни Уэйн
- Основной состав
-
21 Дэй ДжоВратарь
- Защитник
-
34 Петт ТомЗащитник
- Защитник
-
27 Льюис ПайнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Ethon ArcherПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Liam DulsonНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
8 Янг ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Флинн Майкл
История личных встреч
Плимут
Челтенем
16 матчей
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
81.3%
25%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
56.3%
18.8%
24.9%
9 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 7 побед
21 матч
71.4%
4.8%
23.8%
15 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
61.9%
33.3%
4.8%
13 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
42.9%
23.8%
33.3%
9 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
24
Голов в среднем за матч
1.67
2
Среднее время на гол
54
45
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1
0.89
Среднее время на гол
90
101
Всего голов
27
32
Голов в среднем за матч
1.29
1.52
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
Среднее время на гол
70
59
Бомбардиры внутри турнира
Плимут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарди Райан
|1
|1
|Бунду Мустафа
|1
|1
|Уэйн Бен
|1
|1
|Мумба Бали
|0
|0
|Сиссоко Ибрагим I
|0
|0
Челтенем
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Плимут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сюч Корнель
|1
|0
Челтенем
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петт Том
|1
|0
|Льюис Пайн
|1
|0
Результаты матчей
Плимут
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Челтенем
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Плимут
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Челтенем
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Плимут
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Шеффилд Уэнсдей - Плимут 4:0 Милтон-Кейнс Донс - Плимут 0:1 Бристоль Роверс - Плимут 2:1 Торки - Плимут 0:2
Челтенем - Плимут 1:5 Плимут - Орландо Пайретс 2:2 Плимут - Халл Сити 1:0 Миллуолл - Плимут 1:0 Сток Сити - Плимут 3:0 Плимут - Лестер 1:0 Плимут - КПР 1:1 Ротерхэм - Плимут 0:1 Плимут - Бристоль Сити 0:1 Норвич - Плимут 2:1 Плимут - Престон Норт Энд 0:1 Блэкберн - Плимут 1:1 Шеффилд Уэнсдей - Плимут 1:0 Плимут - Ипсвич 0:2 Мидлсбро - Плимут 0:2 Плимут - Вест Бромвич 0:3
Челтенем
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Челтенем - Ньюпорт 3:2 Челтенем - Нортгемптон 2:0 Челтенем - Бристоль Сити 0:3 Ханегрфорд Таун - Челтенем 3:0
Челтенем - Плимут 1:5 Ившем - Челтенем 0:3 Бат - Челтенем 2:3 Бишопс Клив - Челтенем 1:7 Стивенэйдж - Челтенем 2:1 Челтенем - Питерборо Юнайтед 2:0 Челтенем - Линкольн Сити 1:2 Бёртон - Челтенем 1:2 Челтенем - Бристоль Роверс 1:3 Челтенем - Карлайл 0:1 Лейтон Ориент - Челтенем 3:1 Челтенем - Эксетер Сити 1:2 Флит Таун - Челтенем 1:2 Барнсли - Челтенем 0:0 Оксфорд Юнайтед - Челтенем 2:1 Челтенем - Чарльтон 1:3
Результаты матчей
Плимут
Челтенем
Точный счет
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Плимут
Челтенем
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Уотфорд
|Инс Томас
|3 (1)
|Норвич
|Эрнандес Онел
|2 (1)
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|2 (1)
|Блэкпул
|Пеннингтон Мэттью
|2
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|2
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
|Моркам
|Kayden Harrack
|1 1
|Бёртон
|Суини Райан
|1
|Джиллингем
|Euan Williams
|1