☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Кубок лиги 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Халл Сити
1:2
Второй тайм: 87'
Шеффилд Уэнсдей
0'
0:1
1' Гол
Макнил Чарли
1:1
9' Гол
Мелем Марвин
1:2
10' Гол
Макнил Чарли
36' Желтая карточка
Ихьекве Майкл
86' Желтая карточка
Валентин Поль

Ход матча

1'
0:1
Макнил Чарли
(Смит Майкл II)
9'
Мелем Марвин
(Эмюр Абдулкадир)
1:1
10'
1:2
Макнил Чарли
36'
 
Ихьекве Майкл
46'
Сери Жан-Мишель
Джонс Альфи
 
57'
 
Кадамартери Бэйли
Макнил Чарли
63'
Койл Льюи
Мелем Марвин
 
63'
Эступиньян Оскар
Миллар Лиам
 
64'
Симонс Ксавье
Эмюр Абдулкадир
 
67'
 
Гассама Джейди
Кобачки Олаф
70'
Смит Эндрю
Бёрнс Финли
 
78'
 
Угбо Ике
Патерсон Каллум
79'
 
Gabriel Otegbayo
Диаби Бамбо
79'
 
Бэннан Барри
Смит Майкл
86'
 
Валентин Поль

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Халл Сити
Ничья
Шеффилд Уэнсдей
6.15
Реклама, olimp.bet
4.50
Реклама, betcity.ru
3.55
Реклама, zenit.win
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Расьоппи
Антони
27
Слейтер
Риган
5
Джонс
Альфи
6
Маклафлин
Шон
3
Джайлз
Райан
10
Эмюр
Абдулкадир
17
Бёрнс
Финли
8
Мелем
Марвин
36
Джарвис
Уилл
41
Селларс-Флеминг
Тайрелл
7
Миллар
Лиам
47
Чарльз
Пирс
14
Валентин
Поль
15
Диаби
Бамбо
20
Ихьекве
Майкл
18
Джонсон
Марвин
30
Sean
Fusire
2
Палмер
Лиам
13
Патерсон
Каллум
17
Макнил
Чарли
19
Кобачки
Олаф
24
Смит
Майкл
II
Халл Сити
4-3-3
Шеффилд Уэнсдей
4-2-3-1

История личных встреч

Халл Сити
Шеффилд Уэнсдей

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

15 матчей

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

Ч
3:1
Ч
4:2
Ч
0:1
Ч
1:0
Ч
3:0
Ч
1:1
Ч
0:1
Ч
2:2
Ч
1:0
Ч
0:0
Ч
1:1
Ч
1:3
Ч
0:1
ТМС
0:0
Ч
1:0

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.38
1

Среднее время на гол

65
90

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.2
0.87

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

75
103

Бомбардиры внутри турнира

Халл Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мелем Марвин 1 1
Эмюр Абдулкадир 0 0
Шеффилд Уэнсдей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макнил Чарли 2 2
Смит Майкл II 0 0

Карточки

Халл Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шеффилд Уэнсдей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ихьекве Майкл 1 0

Результаты последних матчей

Халл Сити
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Халл Сити - Бристоль Сити 1:1 Рединг - Халл Сити 2:0 Халл Сити - Фиорентина 2:2 Халл Сити - Ньюкасл 0:2
Донкастер - Халл Сити 4:0 Фенербахче - Халл Сити 5:1 Касымпаша - Халл Сити 1:1 Плимут - Халл Сити 1:0 Халл Сити - Ипсвич 3:3 Ковентри - Халл Сити 2:3 Уотфорд - Халл Сити 0:0 Халл Сити - КПР 3:0 Халл Сити - Мидлсбро 2:2 Кардифф Сити - Халл Сити 1:3 Лидс - Халл Сити 3:1 Халл Сити - Сток Сити 0:2 Халл Сити - Лестер 2:2 Халл Сити - Бирмингем 1:1 Престон Норт Энд - Халл Сити 0:0 Халл Сити - Вест Бромвич 1:1
Шеффилд Уэнсдей
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Шеффилд Уэнсдей - Плимут 4:0 Шеффилд Уэнсдей - Леганес 0:0 Вердер - Шеффилд Уэнсдей 2:2 Ред Булл Зальцбург - Шеффилд Уэнсдей 4:0
Альфретон - Шеффилд Уэнсдей 0:2 Сандерленд - Шеффилд Уэнсдей 0:2 Шеффилд Уэнсдей - Вест Бромвич 3:0 Блэкберн - Шеффилд Уэнсдей 1:3 Шеффилд Уэнсдей - Сток Сити 1:1 Шеффилд Уэнсдей - Норвич 2:2 КПР - Шеффилд Уэнсдей 0:2 Мидлсбро - Шеффилд Уэнсдей 2:0 Шеффилд Уэнсдей - Суонси 1:1 Ипсвич - Шеффилд Уэнсдей 6:0 Шеффилд Уэнсдей - Лидс 0:2 Шеффилд Уэнсдей - Плимут 1:0 Ротерхэм - Шеффилд Уэнсдей 0:1 Шеффилд Уэнсдей - Бристоль Сити 2:1 Миллуолл - Шеффилд Уэнсдей 0:2 Лестер - Шеффилд Уэнсдей 2:0

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Норвич Эрнандес Онел 2 (1)
Кроули Таун Роулс Джек 2 (1)
Блэкпул Пеннингтон Мэттью 2
Блэкберн Шмодикс Сэмми 2
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Бёртон Суини Райан 1
Джиллингем Euan Williams 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Ихьекве Майкл получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The MKM Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 42% завершится победой Халл Сити.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.39. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      2.39 ПОСТАВИТЬ
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Халл Сити
    Ничья
    Шеффилд Уэнсдей
    6.15
    Реклама, olimp.bet
    4.50
    Реклама, betcity.ru
    3.55
    Реклама, zenit.win
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Халл Сити 1:2 Шеффилд Уэнсдей онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Халл Сити
    Шеффилд Уэнсдей
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный