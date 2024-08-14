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  4. Кубок лиги 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Халл Сити
1:2
Конец матча
Шеффилд Уэнсдей
0'
0:1
1' Гол
Макнил Чарли
1:1
9' Гол
Мелем Марвин
1:2
10' Гол
Макнил Чарли
36' Желтая карточка
Ихьекве Майкл
86' Желтая карточка
Валентин Поль
90' Желтая карточка
Маклафлин Шон
90'+6
31
Расьоппи
Антони
27
Слейтер
Риган
5
Джонс
Альфи
6
Маклафлин
Шон
3
Джайлз
Райан
10
Эмюр
Абдулкадир
17
Бёрнс
Финли
8
Мелем
Марвин
36
Джарвис
Уилл
41
Селларс-Флеминг
Тайрелл
7
Миллар
Лиам
47
Чарльз
Пирс
14
Валентин
Поль
15
Диаби
Бамбо
20
Ихьекве
Майкл
18
Джонсон
Марвин
30
Sean
Fusire
2
Палмер
Лиам
13
Патерсон
Каллум
17
Макнил
Чарли
19
Кобачки
Олаф
24
Смит
Майкл
II
Халл Сити
4-3-3
Шеффилд Уэнсдей
4-2-3-1

История личных встреч

Халл Сити
Шеффилд Уэнсдей

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

15 матчей

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

Ч
3:1
Ч
4:2
Ч
0:1
Ч
1:0
Ч
3:0
Ч
1:1
Ч
0:1
Ч
2:2
Ч
1:0
Ч
0:0
Ч
1:1
Ч
1:3
Ч
0:1
ТМС
0:0
Ч
1:0

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.38
1

Среднее время на гол

65
90

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.2
0.87

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

75
103

Бомбардиры внутри турнира

Халл Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мелем Марвин 1 1
Эмюр Абдулкадир 0 0
Шеффилд Уэнсдей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макнил Чарли 2 2
Смит Майкл II 0 0

Карточки

Халл Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маклафлин Шон 1 0
Шеффилд Уэнсдей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ихьекве Майкл 1 0
Валентин Поль 1 0

Результаты матчей

Халл Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Шеффилд Уэнсдей
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Халл Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Шеффилд Уэнсдей
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Халл Сити
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Халл Сити - Бристоль Сити 1:1 Рединг - Халл Сити 2:0 Халл Сити - Фиорентина 2:2 Халл Сити - Ньюкасл 0:2
Донкастер - Халл Сити 4:0 Фенербахче - Халл Сити 5:1 Касымпаша - Халл Сити 1:1 Плимут - Халл Сити 1:0 Халл Сити - Ипсвич 3:3 Ковентри - Халл Сити 2:3 Уотфорд - Халл Сити 0:0 Халл Сити - КПР 3:0 Халл Сити - Мидлсбро 2:2 Кардифф Сити - Халл Сити 1:3 Лидс - Халл Сити 3:1 Халл Сити - Сток Сити 0:2 Халл Сити - Лестер 2:2 Халл Сити - Бирмингем 1:1 Престон Норт Энд - Халл Сити 0:0 Халл Сити - Вест Бромвич 1:1
Шеффилд Уэнсдей
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Шеффилд Уэнсдей - Плимут 4:0 Шеффилд Уэнсдей - Леганес 0:0 Вердер - Шеффилд Уэнсдей 2:2 Ред Булл Зальцбург - Шеффилд Уэнсдей 4:0
Альфретон - Шеффилд Уэнсдей 0:2 Сандерленд - Шеффилд Уэнсдей 0:2 Шеффилд Уэнсдей - Вест Бромвич 3:0 Блэкберн - Шеффилд Уэнсдей 1:3 Шеффилд Уэнсдей - Сток Сити 1:1 Шеффилд Уэнсдей - Норвич 2:2 КПР - Шеффилд Уэнсдей 0:2 Мидлсбро - Шеффилд Уэнсдей 2:0 Шеффилд Уэнсдей - Суонси 1:1 Ипсвич - Шеффилд Уэнсдей 6:0 Шеффилд Уэнсдей - Лидс 0:2 Шеффилд Уэнсдей - Плимут 1:0 Ротерхэм - Шеффилд Уэнсдей 0:1 Шеффилд Уэнсдей - Бристоль Сити 2:1 Миллуолл - Шеффилд Уэнсдей 0:2 Лестер - Шеффилд Уэнсдей 2:0

Результаты матчей

Халл Сити
Шеффилд Уэнсдей

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Халл Сити
Шеффилд Уэнсдей

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Норвич Эрнандес Онел 2 (1)
Кроули Таун Роулс Джек 2 (1)
Блэкпул Пеннингтон Мэттью 2
Блэкберн Шмодикс Сэмми 2
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Бёртон Суини Райан 1
Джиллингем Euan Williams 1
Весь список
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