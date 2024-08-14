Тур: 1. Стадион: МКМ Стэдиум.
1:2
Конец матча
0'
0:1
1' ГолМакнил Чарли
1:1
9' ГолМелем Марвин
1:2
10' ГолМакнил Чарли
36' Желтая карточкаИхьекве Майкл
86' Желтая карточкаВалентин Поль
90' Желтая карточкаМаклафлин Шон
90'+6
Ход матча
1'
0:1
9'
1:1
10'
1:2
36'
86'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 3
-
11 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
17
Бёрнс
Финли
36
Джарвис
Уилл
47
Чарльз
Пирс
15
Диаби
Бамбо
30
Sean
Fusire
17
Макнил
Чарли
19
Кобачки
Олаф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Бёрнс ФинлиПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Джарвис УиллНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Якоб МэттиЗащитник
-
26 Смит ЭндрюЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
43 Эшби СтенлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вальтер Тим
- Основной состав
-
47 Чарльз ПирсВратарь
- Защитник
-
15 Диаби БамбоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Sean FusireПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Макнил ЧарлиПолузащитник
-
19 Кобачки ОлафПолузащитник
-
24 Смит МайклНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бэннан БарриПолузащитник
-
31 Шипстон РиоПолузащитник
- Нападающий
-
12 Угбо ИкеНападающий
-
-
-
Главный тренер: Рёль Данни
История личных встреч
Халл Сити
Шеффилд Уэнсдей
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
15 матчей
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.38
1
Среднее время на гол
65
90
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
1.2
0.87
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
75
103
Бомбардиры внутри турнира
Халл Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мелем Марвин
|1
|1
|Эмюр Абдулкадир
|0
|0
Шеффилд Уэнсдей
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макнил Чарли
|2
|2
|Смит Майкл II
|0
|0
Карточки
Халл Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маклафлин Шон
|1
|0
Шеффилд Уэнсдей
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ихьекве Майкл
|1
|0
|Валентин Поль
|1
|0
Результаты матчей
Халл Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Шеффилд Уэнсдей
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Халл Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Шеффилд Уэнсдей
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Халл Сити
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Халл Сити - Бристоль Сити 1:1 Рединг - Халл Сити 2:0 Халл Сити - Фиорентина 2:2 Халл Сити - Ньюкасл 0:2
Донкастер - Халл Сити 4:0 Фенербахче - Халл Сити 5:1 Касымпаша - Халл Сити 1:1 Плимут - Халл Сити 1:0 Халл Сити - Ипсвич 3:3 Ковентри - Халл Сити 2:3 Уотфорд - Халл Сити 0:0 Халл Сити - КПР 3:0 Халл Сити - Мидлсбро 2:2 Кардифф Сити - Халл Сити 1:3 Лидс - Халл Сити 3:1 Халл Сити - Сток Сити 0:2 Халл Сити - Лестер 2:2 Халл Сити - Бирмингем 1:1 Престон Норт Энд - Халл Сити 0:0 Халл Сити - Вест Бромвич 1:1
Шеффилд Уэнсдей
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Шеффилд Уэнсдей - Плимут 4:0 Шеффилд Уэнсдей - Леганес 0:0 Вердер - Шеффилд Уэнсдей 2:2 Ред Булл Зальцбург - Шеффилд Уэнсдей 4:0
Альфретон - Шеффилд Уэнсдей 0:2 Сандерленд - Шеффилд Уэнсдей 0:2 Шеффилд Уэнсдей - Вест Бромвич 3:0 Блэкберн - Шеффилд Уэнсдей 1:3 Шеффилд Уэнсдей - Сток Сити 1:1 Шеффилд Уэнсдей - Норвич 2:2 КПР - Шеффилд Уэнсдей 0:2 Мидлсбро - Шеффилд Уэнсдей 2:0 Шеффилд Уэнсдей - Суонси 1:1 Ипсвич - Шеффилд Уэнсдей 6:0 Шеффилд Уэнсдей - Лидс 0:2 Шеффилд Уэнсдей - Плимут 1:0 Ротерхэм - Шеффилд Уэнсдей 0:1 Шеффилд Уэнсдей - Бристоль Сити 2:1 Миллуолл - Шеффилд Уэнсдей 0:2 Лестер - Шеффилд Уэнсдей 2:0
Результаты матчей
Халл Сити
Шеффилд Уэнсдей
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Халл Сити
Шеффилд Уэнсдей
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Уотфорд
|Инс Томас
|3 (1)
|Норвич
|Эрнандес Онел
|2 (1)
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|2 (1)
|Блэкпул
|Пеннингтон Мэттью
|2
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|2
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
|Моркам
|Kayden Harrack
|1 1
|Бёртон
|Суини Райан
|1
|Джиллингем
|Euan Williams
|1