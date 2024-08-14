☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Кубок лиги 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 35150
Лидс
0:3
Конец матча
Мидлсбро
0'
25' Желтая карточка
Хаусон Джонатан
35' Желтая карточка
Байрам Сэм
45' Желтая карточка
Фирпо Жуниор
0:1
50' Гол
Дейкстел Анферни
0:2
60' Гол
Бюргзорг Делано
0:3
67' Гол
Кобурн Джош
69' Желтая карточка
Эйлинг Люк
76' Желтая карточка
Гилберт Алекс
90' Желтая карточка
Стрёйк Паскаль
90'+9

Ход матча

25'
 
Хаусон Джонатан
35'
Байрам Сэм
 
45'
Фирпо Жуниор
 
50'
0:1
Дейкстел Анферни
(Хаусон Джонатан)
56'
 
Эйлинг Люк
Хаусон Джонатан
60'
0:2
Бюргзорг Делано
(Кобурн Джош)
63'
Стрёйк Паскаль
Вёбер Максимилиан
 
63'
Рюттер Жоржиньо
Ааронсон Бренден
 
63'
Ньонто Вильфред
Гелхардт Джо
 
64'
Груев Илия
Байрам Сэм
 
64'
Богл Джейден
Фирпо Жуниор
 
67'
0:3
Кобурн Джош
(Джонс Исайя)
69'
 
Эйлинг Люк
70'
 
George McCormick
Энгель Лукас
70'
 
Азаз Финн
Бюргзорг Делано
76'
 
Гилберт Алекс
81'
 
Хэмилтон Мика
Джонс Исайя
81'
 
Латте Лат Эммануэль
Кобурн Джош
90'
Стрёйк Паскаль
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 10
  • 2 Удары в створ 8
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
26
Дарлоу
Карл
25
Байрам
Сэм
6
Родон
Джо
39
Вёбер
Максимилиан
3
Фирпо
Жуниор
4
Ампаду
Этан
8
Ротуэлл
Джо
30
Гелхардт
Джо
10
Пиру
Йоэл
11
Ааронсон
Бренден
9
Бэмфорд
Патрик
31
Соломон
Бринн
15
Дейкстел
Анферни
16
Хаусон
Джонатан
5
Кларк
Мэтт
27
Энгель
Лукас
4
Барласер
Даниел
18
Моррис
Эйдан
11
Джонс
Исайя
14
Гилберт
Алекс
10
Бюргзорг
Делано
19
Кобурн
Джош
Лидс
4-2-3-1
Мидлсбро
4-2-3-1

История личных встреч

Лидс
Мидлсбро

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

116.7%
0 побед 7 ничьих 4 победы

20 матчей

55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
60%
20%
4 победы 12 ничьих 4 победы

История матчей

Ч
3:4
Ч
3:2
Ч
0:1
Ч
4:0
Ч
1:1
Ч
0:0
Ч
3:0
Ч
2:1
Ч
0:0
Ч
3:0
Ч
0:1
Ч
1:0
Ч
0:0
Ч
2:1
Ч
1:0
Ч
2:1
Ч
0:2
Ч
0:1
Ч
1:1
Ч
1:2

Голы

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.5
1.1

Среднее время на гол

60
81

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.2
0.7

Среднее время на гол

75
128

Всего голов

27
18

Голов в среднем за матч

1.35
0.9

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

66
100

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мидлсбро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кобурн Джош 1 1
Дейкстел Анферни 1 1
Бюргзорг Делано 1 1
Хаусон Джонатан 0 0
Джонс Исайя 0 0

Карточки

Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрам Сэм 1 0
Стрёйк Паскаль 1 0
Фирпо Жуниор 1 0
Мидлсбро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаусон Джонатан 1 0
Эйлинг Люк 1 0
Гилберт Алекс 1 0

Результаты матчей

Лидс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мидлсбро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Лидс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мидлсбро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лидс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лидс - Портсмут 3:3 Лидс - Валенсия 2:1 Харрогейт - Лидс 0:3 Лидс - Саутгемптон 0:1
Лидс - Норвич 4:0 Норвич - Лидс 0:0 Лидс - Саутгемптон 1:2 КПР - Лидс 4:0 Мидлсбро - Лидс 3:4 Лидс - Блэкберн 0:1 Лидс - Сандерленд 0:0 Ковентри - Лидс 2:1 Лидс - Халл Сити 3:1 Уотфорд - Лидс 2:2 Лидс - Миллуолл 2:0 Шеффилд Уэнсдей - Лидс 0:2 Лидс - Сток Сити 1:0 Хаддерсфилд Таун - Лидс 1:1 Челси - Лидс 3:2 Лидс - Лестер 3:1
Мидлсбро
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Мидлсбро - Суонси 1:0 Мидлсбро - Херенвен 1:0 Харрогейт - Мидлсбро 0:0 Донкастер - Мидлсбро 3:5
Гейтсхед - Мидлсбро 0:1 Мидлсбро - Болтон 3:0 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 2:0 Мидлсбро - Уотфорд 3:1 Кардифф Сити - Мидлсбро 1:4 Мидлсбро - Лидс 3:4 Ипсвич - Мидлсбро 1:1 Халл Сити - Мидлсбро 2:2 Мидлсбро - Суонси 2:0 Мидлсбро - Шеффилд Уэнсдей 2:0 Саутгемптон - Мидлсбро 1:1 Мидлсбро - Блэкберн 0:0 Бирмингем - Мидлсбро 0:1 КПР - Мидлсбро 0:2 Мидлсбро - Норвич 3:1 Сток Сити - Мидлсбро 2:0

Результаты матчей

Лидс
Мидлсбро

Точный счет

0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Лидс
Мидлсбро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Норвич Эрнандес Онел 2 (1)
Кроули Таун Роулс Джек 2 (1)
Блэкпул Пеннингтон Мэттью 2
Блэкберн Шмодикс Сэмми 2
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Бёртон Суини Райан 1
Джиллингем Euan Williams 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Фирпо Жуниор получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Байрам Сэм получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Хаусон Джонатан получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Elland Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лидс 0:3 Мидлсбро онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный