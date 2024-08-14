Тур: 1. Стадион: Элланд Роуд. Зрители: 35150
0'
25' Желтая карточкаХаусон Джонатан
35' Желтая карточкаБайрам Сэм
45' Желтая карточкаФирпо Жуниор
0:1
50' ГолДейкстел Анферни
0:2
60' ГолБюргзорг Делано
0:3
67' ГолКобурн Джош
69' Желтая карточкаЭйлинг Люк
76' Желтая карточкаГилберт Алекс
90' Желтая карточкаСтрёйк Паскаль
90'+9
Ход матча
25'
35'
45'
50'
60'
0:2
64'
67'
0:3
69'
76'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 10
-
2 Удары в створ 8
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
26
Дарлоу
Карл
25
Байрам
Сэм
30
Гелхардт
Джо
10
Пиру
Йоэл
27
Энгель
Лукас
18
Моррис
Эйдан
11
Джонс
Исайя
19
Кобурн
Джош
- Основной состав
-
26 Дарлоу КарлВратарь
-
25 Байрам СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Гелхардт ДжоПолузащитник
-
10 Пиру ЙоэлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
50 Крю ЧарлиПолузащитник
-
44 Груев ИлияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Энгель ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
18 Моррис ЭйданПолузащитник
-
11 Джонс ИсайяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кобурн ДжошНападающий
- Запасные игроки
-
23 Гловер ТомВратарь
-
12 Эйлинг ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Азаз Финн
-
-
-
41 Harley Hunt
-
Главный тренер: Каррик Майкл
История личных встреч
Лидс
Мидлсбро
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
116.7%
0 побед 7 ничьих 4 победы
20 матчей
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
20%
60%
20%
4 победы 12 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.5
1.1
Среднее время на гол
60
81
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.2
0.7
Среднее время на гол
75
128
Всего голов
27
18
Голов в среднем за матч
1.35
0.9
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
66
100
Бомбардиры внутри турнира
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Мидлсбро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кобурн Джош
|1
|1
|Дейкстел Анферни
|1
|1
|Бюргзорг Делано
|1
|1
|Хаусон Джонатан
|0
|0
|Джонс Исайя
|0
|0
Карточки
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байрам Сэм
|1
|0
|Стрёйк Паскаль
|1
|0
|Фирпо Жуниор
|1
|0
Мидлсбро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаусон Джонатан
|1
|0
|Эйлинг Люк
|1
|0
|Гилберт Алекс
|1
|0
Результаты матчей
Лидс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мидлсбро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Лидс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мидлсбро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лидс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лидс - Портсмут 3:3 Лидс - Валенсия 2:1 Харрогейт - Лидс 0:3 Лидс - Саутгемптон 0:1
Лидс - Норвич 4:0 Норвич - Лидс 0:0 Лидс - Саутгемптон 1:2 КПР - Лидс 4:0 Мидлсбро - Лидс 3:4 Лидс - Блэкберн 0:1 Лидс - Сандерленд 0:0 Ковентри - Лидс 2:1 Лидс - Халл Сити 3:1 Уотфорд - Лидс 2:2 Лидс - Миллуолл 2:0 Шеффилд Уэнсдей - Лидс 0:2 Лидс - Сток Сити 1:0 Хаддерсфилд Таун - Лидс 1:1 Челси - Лидс 3:2 Лидс - Лестер 3:1
Мидлсбро
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Мидлсбро - Суонси 1:0 Мидлсбро - Херенвен 1:0 Харрогейт - Мидлсбро 0:0 Донкастер - Мидлсбро 3:5
Гейтсхед - Мидлсбро 0:1 Мидлсбро - Болтон 3:0 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 2:0 Мидлсбро - Уотфорд 3:1 Кардифф Сити - Мидлсбро 1:4 Мидлсбро - Лидс 3:4 Ипсвич - Мидлсбро 1:1 Халл Сити - Мидлсбро 2:2 Мидлсбро - Суонси 2:0 Мидлсбро - Шеффилд Уэнсдей 2:0 Саутгемптон - Мидлсбро 1:1 Мидлсбро - Блэкберн 0:0 Бирмингем - Мидлсбро 0:1 КПР - Мидлсбро 0:2 Мидлсбро - Норвич 3:1 Сток Сити - Мидлсбро 2:0
Результаты матчей
Лидс
Мидлсбро
Точный счет
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Лидс
Мидлсбро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Уотфорд
|Инс Томас
|3 (1)
|Норвич
|Эрнандес Онел
|2 (1)
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|2 (1)
|Блэкпул
|Пеннингтон Мэттью
|2
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|2
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
|Моркам
|Kayden Harrack
|1 1
|Бёртон
|Суини Райан
|1
|Джиллингем
|Euan Williams
|1