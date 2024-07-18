1:1
Перерыв
0'
2' Желтая карточкаКастильо Байрон
0:1
18' ГолHelio Junio
1:1
31' ГолКорозо Дженнер
42' Желтая карточкаHenry Mosquera
Ход матча
18'
0:1
31'
1:1
42'
22
Leonai
10
Диас
Дамиан
36
Кандидо
Луан
11
Helio
Junio
19
Саша
Эдуардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 LeonaiПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Диас ДамианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
30 Braian Oyola
-
14 Alex Rangel
-
33 Juan Usma
-
31 Dylan Luque
-
34 Jandry Gomez
-
Главный тренер: Ariel Holan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Энрике ПедруЗащитник
- Защитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Helio JunioНападающий
-
19 Саша ЭдуардоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
- Защитник
-
10 ЛинкольнПолузащитник
-
22 ГуставиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Борбас ТиагоНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
Бомбардиры внутри турнира
Барселона Гуаякиль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корозо Дженнер
|1
|1
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Helio Junio
|4 (1)
|0.57
|Борбас Тиаго
|3
|0.43
|Густавиньо
|1
|0.14
|Линкольн II
|1
|0.14
|Витиньо Витор V
|1
|0.14
Карточки
Барселона Гуаякиль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастильо Байрон
|1
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капишаба Жуниньо
|2
|1
|Густавиньо
|2
|0
|Линкольн II
|2
|0
|Сантос Эдуардо
|2
|0
|Борбас Тиаго
|2
|0
|Брунинью Филипе
|1
|0
|Эвангелиста Лукас
|1
|0
|Helio Junio
|1
|0
|Nathan Mendes
|1
|0
|Henry Mosquera
|1
|0
|_Talisson
|1
|0
Результаты матчей
Барселона Гуаякиль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ред Булл Брагантино
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
1
Барселона Гуаякиль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ред Булл Брагантино
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
5
Барселона Гуаякиль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ред Булл Брагантино
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
6
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
9
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
0
8
0 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона Гуаякиль
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Мушук Руна - Барселона Гуаякиль 1:0 Барселона Гуаякиль - Кобресал 2:1 Барселона Гуаякиль - Текнико Университарио 3:0 Барселона Гуаякиль - ЛДУ Кито 2:0
Кумбайа - Барселона Гуаякиль 0:1 Сан-Паулу - Барселона Гуаякиль 0:0 Барселона Гуаякиль - Аукас 1:1 Тальерес Кордоба - Барселона Гуаякиль 3:1 Дельфин - Барселона Гуаякиль 1:3 Универсидад Католика Кито - Барселона Гуаякиль 0:1 Эмелек - Барселона Гуаякиль 1:1 Барселона Гуаякиль - Сан-Паулу 0:2 Барселона Гуаякиль - Эль-Насьональ Кито 1:0 Либертад Лоха - Барселона Гуаякиль 0:3 Барселона Гуаякиль - Тальерес Кордоба 2:2 Барселона Гуаякиль - Депортиво Куэнка 4:0 Кобресал - Барселона Гуаякиль 1:1 Макара - Барселона Гуаякиль 1:1 Барселона Гуаякиль - Оренсе 0:0 Индепендьенте дель Валле - Барселона Гуаякиль 3:1
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойаненсе 3:1 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Витория 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Гремио - Ред Булл Брагантино 0:2 Кокимбо Юнидо - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Соуза Параибано 3:0 Спортиво Лукеньо - Ред Булл Брагантино 2:3 Байя - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:1 Соуза Параибано - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Спортиво Лукеньо 2:1 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0
Результаты матчей
Барселона Гуаякиль
Ред Булл Брагантино
Точный счет
2:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Барселона Гуаякиль
Ред Булл Брагантино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|6
|Ланус
|Боу Вальтер
|6
|Индепендьенте Медельин
|Brayan Muniz
|6
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|5
|Дефенса и Хустисия
|Luciano Herrera
|1 3
|Кокимбо Юнидо
|Manuel Fernandez
|1 2
|Универсидад Католика Кито
|Facundo Martin Martinez
|1 2
|Бельграно
|Лосада Науэль
|1 2
|Ред Булл Брагантино
|Капишаба Жуниньо
|1 2