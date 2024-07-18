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Барселона Гуаякиль
1:1
Перерыв
Ред Булл Брагантино
0'
2' Желтая карточка
Кастильо Байрон
0:1
18' Гол
Helio Junio
1:1
31' Гол
Корозо Дженнер
42' Желтая карточка
Henry Mosquera

Ход матча

2'
Кастильо Байрон
 
18'
0:1
Helio Junio
31'
Корозо Дженнер
1:1
42'
 
Henry Mosquera
Лучшие коэффициенты
Барселона Гуаякиль
Ничья
Ред Булл Брагантино
5.36
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3.80
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4.90
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Все Коэффициенты
1
Буррай
Хавьер
26
Кастильо
Байрон
32
Nicolas
Ramirez
3
Lucas
Sosa
6
Чала
Анибаль
5
Jesus
Trindade
22
Leonai
7
Adonis
Preciado
10
Диас
Дамиан
13
Корозо
Дженнер
29
Octavio
Rivero
1
Швенгбер
Клейтон
45
Nathan
Mendes
14
Энрике
Педру
II
3
Сантос
Эдуардо
36
Кандидо
Луан
7
Рамирес
Эрик
II
35
Фернандес
Матеус
8
Эвангелиста
Лукас
11
Helio
Junio
19
Саша
Эдуардо
30
Henry
Mosquera
Барселона Гуаякиль
Ред Булл Брагантино

Бомбардиры внутри турнира

Барселона Гуаякиль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корозо Дженнер 1 1
Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Helio Junio 4 (1) 0.57
Борбас Тиаго 3 0.43
Густавиньо 1 0.14
Линкольн II 1 0.14
Витиньо Витор V 1 0.14

Карточки

Барселона Гуаякиль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастильо Байрон 1 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капишаба Жуниньо 2 1
Густавиньо 2 0
Линкольн II 2 0
Сантос Эдуардо 2 0
Борбас Тиаго 2 0
Брунинью Филипе 1 0
Эвангелиста Лукас 1 0
Helio Junio 1 0
Nathan Mendes 1 0
Henry Mosquera 1 0
_Talisson 1 0

Результаты матчей

Барселона Гуаякиль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ред Булл Брагантино
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
1
Барселона Гуаякиль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ред Булл Брагантино
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
5
Барселона Гуаякиль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ред Булл Брагантино
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
6

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
9
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

0
8
0 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона Гуаякиль
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Мушук Руна - Барселона Гуаякиль 1:0 Барселона Гуаякиль - Кобресал 2:1 Барселона Гуаякиль - Текнико Университарио 3:0 Барселона Гуаякиль - ЛДУ Кито 2:0
Кумбайа - Барселона Гуаякиль 0:1 Сан-Паулу - Барселона Гуаякиль 0:0 Барселона Гуаякиль - Аукас 1:1 Тальерес Кордоба - Барселона Гуаякиль 3:1 Дельфин - Барселона Гуаякиль 1:3 Универсидад Католика Кито - Барселона Гуаякиль 0:1 Эмелек - Барселона Гуаякиль 1:1 Барселона Гуаякиль - Сан-Паулу 0:2 Барселона Гуаякиль - Эль-Насьональ Кито 1:0 Либертад Лоха - Барселона Гуаякиль 0:3 Барселона Гуаякиль - Тальерес Кордоба 2:2 Барселона Гуаякиль - Депортиво Куэнка 4:0 Кобресал - Барселона Гуаякиль 1:1 Макара - Барселона Гуаякиль 1:1 Барселона Гуаякиль - Оренсе 0:0 Индепендьенте дель Валле - Барселона Гуаякиль 3:1
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойаненсе 3:1 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Витория 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Гремио - Ред Булл Брагантино 0:2 Кокимбо Юнидо - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Соуза Параибано 3:0 Спортиво Лукеньо - Ред Булл Брагантино 2:3 Байя - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:1 Соуза Параибано - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Спортиво Лукеньо 2:1 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0

Результаты матчей

Барселона Гуаякиль
Ред Булл Брагантино

Точный счет

2:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Барселона Гуаякиль
Ред Булл Брагантино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 6
Ланус Боу Вальтер 6
Индепендьенте Медельин Brayan Muniz 6
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 5
Весь список

Топ нарушителей
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 1 3
Кокимбо Юнидо Manuel Fernandez 1 2
Универсидад Католика Кито Facundo Martin Martinez 1 2
Бельграно Лосада Науэль 1 2
Ред Булл Брагантино Капишаба Жуниньо 1 2
Весь список
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Лучшие коэффициенты
Барселона Гуаякиль
Ничья
Ред Булл Брагантино
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