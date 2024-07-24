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Тур: 2. Стадион: .
Рига
1:0
Второй тайм: 84'
Шленск Вроцлав
0'
1:0
7' Гол
Ньянг Уссейну
22' Желтая карточка
Петров Симеон
41' Желтая карточка
Покорны Петер
69' Желтая карточка
Reginaldo Ramires
74' Желтая карточка
Рейчик Филип

Ход матча

7'
Ньянг Уссейну
(Mouhamed El Bachir Ngom)
1:0
22'
 
Петров Симеон
41'
 
Покорны Петер
46'
 
Рейчик Филип
Jakub Jezierski
46'
 
Герчио Томмазо
Шота Серафин
69'
Reginaldo Ramires
 
74'
 
Рейчик Филип

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогнозы 117
Рига 39.3% (46)
X 40.2% (47)
Шленск Вроцлав 20.5% (24)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рига
Ничья
Шленск Вроцлав
3.10
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6.50
Реклама, betcity.ru
51.00
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Все Коэффициенты
1
Матревицс
Рихардс
35
Ivan
Equiaga
34
Черномордийс
Антонийс
3
Mouhamed
El
Bachir
Ngom
13
Юрковскис
Райвис
4
Гало
Орландо
8
Йойич
Милош
14
Бабец
Хрвое
22
Ньянг
Уссейну
10
Reginaldo
Ramires
9
Контрерас
Антони
12
Лещыньски
Рафал
22
Жуковски
Матеуш
5
Петков
Алекс
87
Петров
Симеон
3
Шота
Серафин
16
Покорны
Петер
7
Самец-Талар
Пётр
29
Jakub
Jezierski
17
Шварц
Петр
10
Науэль
Матиас
11
Мусёлик
Себастьян
Рига
4-3-3
Шленск Вроцлав
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Рига
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ньянг Уссейну 1 1
Mouhamed El Bachir Ngom 0 0
Шленск Вроцлав
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Рига
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Reginaldo Ramires 1 0
Шленск Вроцлав
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Покорны Петер 1 0
Петров Симеон 1 0

Результаты последних матчей

Рига
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Рига - ФШ Елгава 6:1 Лиепая - Рига 0:3 ФК Валмиера - Рига 2:2 Рига - Ауда 1:0
Гробиня - Рига 0:6 РФШ Рига - Рига 2:2 Рига - Метта лу 5:0 Рига - Тукумс 2000 3:0 Даугавпилс - Рига 0:2 ФШ Елгава - Рига 1:5 Лиепая - Рига 1:1 Рига - ФК Валмиера 1:1 Ауда - Рига 1:2 Рига - Гробиня 2:0 Рига - РФШ Рига 1:2 Метта лу - Рига 1:2 Тукумс 2000 - Рига 2:1 Рига - Даугавпилс 2:0 Рига - ФШ Елгава 2:0 Рига - Лиепая 4:0
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Шленск Вроцлав - Лехия Гданьск 1:1 Шленск Вроцлав - Млада Болеслав 1:1 Опава - Шленск Вроцлав 0:2 Славия Прага - Шленск Вроцлав 2:0
Шленск Вроцлав - ЧФР Клуж 1:0 КС Бжег-Дольны - Шленск Вроцлав 0:4 Ракув - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 2:0 Шленск Вроцлав - Краковия 4:0 ЛКС Лодзь - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Рух Хожув 2:3 Легия - Шленск Вроцлав 0:0 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Варта Познань 2:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:2 Шленск Вроцлав - Пуща Неполомице 0:0 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Видзев Лодзь 2:1 Лех - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 0:1

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 3
Урарту Мовсесян Эдгар 2 (1)
Интер Эскальдес Domi Berlanga 2 (1)
Милсами Камара Мамаду 2
Жальгирис Фофана Адама 2
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Влазния Шкодер Делиу Ардит 1 1
Дерри Сити О'Райли Адам 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Покорны Петер получил желтую карточку от судьи
  • До матча
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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 38.5% пользователей.
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Прогнозы 117
Рига 39.3% (46)
X 40.2% (47)
Шленск Вроцлав 20.5% (24)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рига
Ничья
Шленск Вроцлав
3.10
Реклама, zenit.win
6.50
Реклама, betcity.ru
51.00
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Рига 1:0 Шленск Вроцлав

Исход игры
Рига
39.3% (46)
Ничья
40.2% (47)
Шленск Вроцлав
20.5% (24)
Тотал 2.5
Больше
37.96% (41)
Меньше
62.04% (67)
Обе команды забьют
Да
79.63% (86)
Нет
20.37% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.5% (45)
2:1 Рига
20.5% (24)
1:2 Шленск Вроцлав
13.7% (16)
1:0 Рига
10.3% (12)
0:1 Шленск Вроцлав
4.3% (5)
2:0 Рига
2.6% (3)
0:2 Шленск Вроцлав
1.7% (2)
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