Тур: 2. Стадион: Сконто.
1:0
Второй тайм: 84'
0'
1:0
7' ГолНьянг Уссейну
22' Желтая карточкаПетров Симеон
41' Желтая карточкаПокорны Петер
69' Желтая карточкаReginaldo Ramires
74' Желтая карточкаРейчик Филип
Ход матча
7'
22'
41'
74'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 2
-
9 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
35
Ivan
Equiaga
14
Бабец
Хрвое
17
Шварц
Петр
- Основной состав
- Вратарь
-
35 Ivan EquiagaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бабец ХрвоеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Пуринс НильсВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Ильин КириллПолузащитник
-
18 Регжа МаркоНападающий
- Нападающий
-
-
11 Brian Pena
-
Главный тренер: Валакари Симо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Маценко ЕгорЗащитник
-
26 Индже БуракПолузащитник
-
27 Рейчик ФилипПолузащитник
-
21 Балута ТудорПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Ортис АрнауНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Магера Яцек
Бомбардиры внутри турнира
Рига
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ньянг Уссейну
|1
|1
|Mouhamed El Bachir Ngom
|0
|0
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Рига
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Reginaldo Ramires
|1
|0
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Покорны Петер
|1
|0
|Петров Симеон
|1
|0
Результаты последних матчей
Рига
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Рига - ФШ Елгава 6:1 Лиепая - Рига 0:3 ФК Валмиера - Рига 2:2 Рига - Ауда 1:0
Гробиня - Рига 0:6 РФШ Рига - Рига 2:2 Рига - Метта лу 5:0 Рига - Тукумс 2000 3:0 Даугавпилс - Рига 0:2 ФШ Елгава - Рига 1:5 Лиепая - Рига 1:1 Рига - ФК Валмиера 1:1 Ауда - Рига 1:2 Рига - Гробиня 2:0 Рига - РФШ Рига 1:2 Метта лу - Рига 1:2 Тукумс 2000 - Рига 2:1 Рига - Даугавпилс 2:0 Рига - ФШ Елгава 2:0 Рига - Лиепая 4:0
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Шленск Вроцлав - Лехия Гданьск 1:1 Шленск Вроцлав - Млада Болеслав 1:1 Опава - Шленск Вроцлав 0:2 Славия Прага - Шленск Вроцлав 2:0
Шленск Вроцлав - ЧФР Клуж 1:0 КС Бжег-Дольны - Шленск Вроцлав 0:4 Ракув - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 2:0 Шленск Вроцлав - Краковия 4:0 ЛКС Лодзь - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Рух Хожув 2:3 Легия - Шленск Вроцлав 0:0 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Варта Познань 2:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:2 Шленск Вроцлав - Пуща Неполомице 0:0 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Видзев Лодзь 2:1 Лех - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 0:1
Будет доступно позже.
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|3
|Урарту
|Мовсесян Эдгар
|2 (1)
|Интер Эскальдес
|Domi Berlanga
|2 (1)
|Милсами
|Камара Мамаду
|2
|Жальгирис
|Фофана Адама
|2
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
|Влазния Шкодер
|Делиу Ардит
|1 1
|Дерри Сити
|О'Райли Адам
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рига 1:0 Шленск Вроцлав
Исход игры
Рига
39.3% (46)
Ничья
40.2% (47)
Шленск Вроцлав
20.5% (24)
Тотал 2.5
Больше
37.96% (41)
Меньше
62.04% (67)
Обе команды забьют
Да
79.63% (86)
Нет
20.37% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.5% (45)
2:1 Рига
20.5% (24)
1:2 Шленск Вроцлав
13.7% (16)
1:0 Рига
10.3% (12)
0:1 Шленск Вроцлав
4.3% (5)
2:0 Рига
2.6% (3)
0:2 Шленск Вроцлав
1.7% (2)
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