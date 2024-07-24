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Тур: 2. Стадион: .
Рига
1:0
Конец матча
Шленск Вроцлав
0'
1:0
7' Гол
Ньянг Уссейну
22' Желтая карточка
Петров Симеон
41' Желтая карточка
Покорны Петер
69' Желтая карточка
Reginaldo Ramires
74' Желтая карточка
Рейчик Филип
88' Желтая карточка
Ньянг Уссейну
90'+4

Ход матча

7'
Ньянг Уссейну
1:0
22'
 
Петров Симеон
41'
 
Покорны Петер
46'
 
Рейчик Филип
Jakub Jezierski
46'
 
Герчио Томмазо
Шота Серафин
58'
Манкенда Готье
Контрерас Антони
 
69'
Reginaldo Ramires
 
73'
 
Lukasz Gerstenstein
Самец-Талар Пётр
73'
Ороско Брайан
Йойич Милош
 
74'
 
Рейчик Филип
84'
 
Ортис Арнау
Жуковски Матеуш
88'
Ньянг Уссейну
 
89'
Дашкевич Эдуард
Ньянг Уссейну
 
89'
Регжа Марко
Reginaldo Ramires
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогнозы 117
Рига 39.3% (46)
X 40.2% (47)
Шленск Вроцлав 20.5% (24)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Матревицс
Рихардс
35
Ivan
Equiaga
34
Черномордийс
Антонийс
3
Mouhamed
El
Bachir
Ngom
13
Юрковскис
Райвис
4
Гало
Орландо
8
Йойич
Милош
14
Бабец
Хрвое
22
Ньянг
Уссейну
10
Reginaldo
Ramires
9
Контрерас
Антони
12
Лещыньски
Рафал
22
Жуковски
Матеуш
5
Петков
Алекс
87
Петров
Симеон
3
Шота
Серафин
16
Покорны
Петер
7
Самец-Талар
Пётр
29
Jakub
Jezierski
17
Шварц
Петр
10
Науэль
Матиас
11
Мусёлик
Себастьян
Рига
4-3-3
Шленск Вроцлав
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Рига
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ньянг Уссейну 1 1
Шленск Вроцлав
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Рига
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньянг Уссейну 1 0
Reginaldo Ramires 1 0
Шленск Вроцлав
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Покорны Петер 1 0
Петров Симеон 1 0
Рейчик Филип 1 0

Результаты матчей

Рига
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Шленск Вроцлав
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Рига
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Шленск Вроцлав
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рига
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Рига - ФШ Елгава 6:1 Лиепая - Рига 0:3 ФК Валмиера - Рига 2:2 Рига - Ауда 1:0
Гробиня - Рига 0:6 РФШ Рига - Рига 2:2 Рига - Метта лу 5:0 Рига - Тукумс 2000 3:0 Даугавпилс - Рига 0:2 ФШ Елгава - Рига 1:5 Лиепая - Рига 1:1 Рига - ФК Валмиера 1:1 Ауда - Рига 1:2 Рига - Гробиня 2:0 Рига - РФШ Рига 1:2 Метта лу - Рига 1:2 Тукумс 2000 - Рига 2:1 Рига - Даугавпилс 2:0 Рига - ФШ Елгава 2:0 Рига - Лиепая 4:0
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Шленск Вроцлав - Лехия Гданьск 1:1 Шленск Вроцлав - Млада Болеслав 1:1 Опава - Шленск Вроцлав 0:2 Славия Прага - Шленск Вроцлав 2:0
Шленск Вроцлав - ЧФР Клуж 1:0 КС Бжег-Дольны - Шленск Вроцлав 0:4 Ракув - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 2:0 Шленск Вроцлав - Краковия 4:0 ЛКС Лодзь - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Рух Хожув 2:3 Легия - Шленск Вроцлав 0:0 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Варта Познань 2:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:2 Шленск Вроцлав - Пуща Неполомице 0:0 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Видзев Лодзь 2:1 Лех - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 0:1

Результаты матчей

Рига
Шленск Вроцлав

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Рига
Шленск Вроцлав

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 3
Урарту Мовсесян Эдгар 2 (1)
Интер Эскальдес Domi Berlanga 2 (1)
Интер Эскальдес Андреу Саша 2 (1)
Милсами Камара Мамаду 2
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Влазния Шкодер Делиу Ардит 1 1
Дерри Сити О'Райли Адам 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Покорны Петер получил желтую карточку от судьи
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    Прогнозы 117
    Рига 39.3% (46)
    X 40.2% (47)
    Шленск Вроцлав 20.5% (24)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рига 1:0 Шленск Вроцлав

    Исход игры
    Рига
    39.3% (46)
    Ничья
    40.2% (47)
    Шленск Вроцлав
    20.5% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.96% (41)
    Меньше
    62.04% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    79.63% (86)
    Нет
    20.37% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.5% (45)
    2:1 Рига
    20.5% (24)
    1:2 Шленск Вроцлав
    13.7% (16)
    1:0 Рига
    10.3% (12)
    0:1 Шленск Вроцлав
    4.3% (5)
    2:0 Рига
    2.6% (3)
    0:2 Шленск Вроцлав
    1.7% (2)
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