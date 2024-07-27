Тур: 1. Стадион: Acrisure Stadium.
0'
Прогноз на матч от Liveresult
84
Брэдли
Конор
17
Джонс
Кёртис
3
_Endo
W.
44
Чамберс
Люк
50
Доак
Бен
67
Кумас
Льюис
63
_Beck
O.
86
_Blair
H.
49
_Gordon
K.
65
_Nallo
A.
98
_Nyoni
T.
13
Адриан
Лопес
23
_Sabaly
Y.
32
_Mendy
N.
15
_Perraud
R.
16
_Altimira
S.
30
_Vieites
F.
21
Рока
Марк
95
_Bartra
M.
99
_Flores
M.
97
_Losada
I.
98
_Sierra
I.
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
84 Брэдли КонорПолузащитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
3 _Endo W.
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Чамберс ЛюкЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
50 Доак БенНападающий
-
67 Кумас ЛьюисНападающий
-
63 _Beck O.
-
86 _Blair H.
-
49 _Gordon K.
-
65 _Nallo A.
-
98 _Nyoni T.
-
-
Главный тренер: _Slot A.
- Основной состав
-
13 Адриан ЛопесВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 _Sabaly Y.
-
32 _Mendy N.
-
15 _Perraud R.
-
16 _Altimira S.
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 _Vieites F.Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Рока МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
95 _Bartra M.
-
-
99 _Flores M.
-
97 _Losada I.
-
98 _Sierra I.
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла - Ливерпуль 3:3 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2
Эвертон - Ливерпуль 2:0 Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Аталанта - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Ливерпуль - Аталанта 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Ливерпуль - Спарта Прага 6:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Спарта Прага - Ливерпуль 1:5 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Саутгемптон 3:0 Челси - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1
Бетис
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Аустрия Зальцбург - Бетис 1:5 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Бетис - Реал Сосьедад 0:2 Лас-Пальмас - Бетис 2:2
Бетис - Альмерия 3:2 Осасуна - Бетис 0:2 Бетис - Севилья 1:1 Валенсия - Бетис 1:2 Бетис - Сельта 2:1 Жирона - Бетис 3:2 Райо Вальекано - Бетис 2:0 Бетис - Вильярреал 2:3 Атлетико М - Бетис 2:1 Бетис - Атлетик Б 3:1 Динамо Загреб - Бетис 1:1 Бетис - Алавес 0:0 Бетис - Динамо Загреб 0:1 Кадис - Бетис 0:2 Бетис - Хетафе 1:1 Мальорка - Бетис 0:1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ливерпуль 0:0 Бетис
Исход игры
Ливерпуль
90.9% (130)
Ничья
7% (10)
Бетис
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
71.82% (79)
Меньше
28.18% (31)
Обе команды забьют
Да
76.36% (84)
Нет
23.64% (26)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
37.8% (54)
2:0 Ливерпуль
10.5% (15)
3:1 Ливерпуль
9.1% (13)
1:0 Ливерпуль
6.3% (9)
3:2 Ливерпуль
5.6% (8)
1:1 Ничья
3.5% (5)
2:2 Ничья
1.4% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!