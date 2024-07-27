"Бетис" достаточно плотно работает в обороне уже от центра поля, а поэтому создать что-то хорошее в атаке у "Ливерпуля" не получается в последние минуты.

Высокий прессинг от игроков "Бетиса" дал свои плоды, после перехвата мяча в центре поля Форнальс с правого фланга сделал заброс на левый угол штрафной площади, Хуанми зацепился за мяч и сделал скидку на Фернандеса, Маркос плотно пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Хуанми перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Брэдли.

Брэдли попытался войти в штрафную площадь после рывка по правому флангу, но обыграть сразу нескольких соперников Конору не удалось.

Келлехер попал под прессинг в своей штрафной площади, но голкипер "Ливерпуля" сыграл без ошибок и спокойно выбил мяч в центр поля.

Эндо потерял мяч на половине поля "Бетиса" под давлением Вильяма Карвалью, далее испанский клуб провёл быструю атаку по правой половине поля, которая завершилась ударом в дальний угол ворот с правого угла штрафной площади в исполнении Фекира, мяч полетел слишком высоко.

Брэдли разогнал атаку по правому флангу и затем выполнил передачу на ближний угол штрафной площади на ход Салаху, Мохамед оказался в офсайде.

18' Сабали совершил рывок по правому флангу и сделал прострел в центр к линии вратарской, Келлехер уверенно сыграл на выходе и в прыжке перехватил мяч.

17' Фекир совершил рывок по правому флангу, но затем под давлением соперника у Набиля не получилось выполнить передачу в штрафную площадь.

16' Удалось игрокам "Ливерпуля" сейчас за счёт высокого прессинга заставить игроков "Бетиса" ошибиться, у правого угла штрафной площади Салах перехватил мяч у Альтмиры и сразу же пробил по воротам, мяч полетел выше цели.

15' Салах при развитии атаки по правому флангу сделал слишком сильную передачу на ход Брэдли, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля, будет удар от ворот.

14' Очень медленно во многом действуют футболисты "Ливерпуля" и "Бетиса" сегодня, временами команды даже пешком успевают двигаться.

13' "Бетис" теперь уже решил немного подержать мяч на своей половине поля, была попытка провести атаку за счёт длинного заброса от Адриана от линии штрафной площади, но защитники "Ливерпуля" перекрыли все зоны.

12' Цимикас в центре поля нарушил правила против Форнальса. Игроки "Бетиса" очень быстро разыграли стандарт.