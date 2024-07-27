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Тур: 1. Стадион: .
Ливерпуль
0:0
Первый тайм: 27'
Бетис
0'
Прогнозы 143
Ливерпуль 90.9% (130)
X 7% (10)
Бетис 2.1% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Бетис
4.20
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
62
Келлехер
Каомхин
78
Куанса
Джарелл
72
Ван
дер
Берг
Сепп
21
Цимикас
Костас
84
Брэдли
Конор
17
Джонс
Кёртис
8
Собослаи
Доминик
19
Эллиотт
Харви
28
Карвалью
Фабиу
11
Салах
Мохамед
3
_Endo
W.
56
Ярош
Витезслав
43
Байчетич
Стефан
44
Чамберс
Люк
47
Филлипс
Натаниэль
80
Мортон
Тайлер
50
Доак
Бен
67
Кумас
Льюис
63
_Beck
O.
86
_Blair
H.
49
_Gordon
K.
65
_Nallo
A.
98
_Nyoni
T.
91
_Stephenson
L.
13
Адриан
Лопес
3
Льоренте
Диего
14
Карвальо
Уилсон
18
Форнальс
Пабло
8
Фекир
Набиль
20
Хуанми
Мигель
23
_Sabaly
Y.
32
_Mendy
N.
15
_Perraud
R.
16
_Altimira
S.
44
_Fernandez
Sanchez
M.
96
Араужу
Рикарду
30
_Vieites
F.
24
Руибаль
Айтор
9
Авила
Эсекьель
4
Кардозо
Джонни
21
Рока
Марк
17
Санчес
Родриго
95
_Bartra
M.
2
_Bellerin
H.
99
_Flores
M.
97
_Losada
I.
98
_Sierra
I.
Ливерпуль
Бетис

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла - Ливерпуль 3:3 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2
Эвертон - Ливерпуль 2:0 Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Аталанта - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Ливерпуль - Аталанта 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Ливерпуль - Спарта Прага 6:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Спарта Прага - Ливерпуль 1:5 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Саутгемптон 3:0 Челси - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1
Бетис
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Аустрия Зальцбург - Бетис 1:5 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Бетис - Реал Сосьедад 0:2 Лас-Пальмас - Бетис 2:2
Бетис - Альмерия 3:2 Осасуна - Бетис 0:2 Бетис - Севилья 1:1 Валенсия - Бетис 1:2 Бетис - Сельта 2:1 Жирона - Бетис 3:2 Райо Вальекано - Бетис 2:0 Бетис - Вильярреал 2:3 Атлетико М - Бетис 2:1 Бетис - Атлетик Б 3:1 Динамо Загреб - Бетис 1:1 Бетис - Алавес 0:0 Бетис - Динамо Загреб 0:1 Кадис - Бетис 0:2 Бетис - Хетафе 1:1 Мальорка - Бетис 0:1
  • Первый тайм
  • Офсайд
    25'
    Брэдли разогнал атаку по правому флангу и затем выполнил передачу на ближний угол штрафной площади на ход Салаху, Мохамед оказался в офсайде. 
  • 24'
    Эндо потерял мяч на половине поля "Бетиса" под давлением Вильяма Карвалью, далее испанский клуб провёл быструю атаку по правой половине поля, которая завершилась ударом в дальний угол ворот с правого угла штрафной площади в исполнении Фекира, мяч полетел слишком высоко. 
  • 23'
    Келлехер попал под прессинг в своей штрафной площади, но голкипер "Ливерпуля" сыграл без ошибок и спокойно выбил мяч в центр поля. 
  • 22'
    Брэдли попытался войти в штрафную площадь после рывка по правому флангу, но обыграть сразу нескольких соперников Конору не удалось. 
  • Фол, нарушение
    21'
    Хуанми перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Брэдли. 
  • Опасный момент
    20'
    Высокий прессинг от игроков "Бетиса" дал свои плоды, после перехвата мяча в центре поля Форнальс с правого фланга сделал заброс на левый угол штрафной площади, Хуанми зацепился за мяч и сделал скидку на Фернандеса, Маркос плотно пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 19'
    "Бетис" достаточно плотно работает в обороне уже от центра поля, а поэтому создать что-то хорошее в атаке у "Ливерпуля" не получается в последние минуты. 
  • 18'
    Сабали совершил рывок по правому флангу и сделал прострел в центр к линии вратарской, Келлехер уверенно сыграл на выходе и в прыжке перехватил мяч. 
  • 17'
    Фекир совершил рывок по правому флангу, но затем под давлением соперника у Набиля не получилось выполнить передачу в штрафную площадь. 
  • 16'
    Удалось игрокам "Ливерпуля" сейчас за счёт высокого прессинга заставить игроков "Бетиса" ошибиться, у правого угла штрафной площади Салах перехватил мяч у Альтмиры и сразу же пробил по воротам, мяч полетел выше цели. 
  • 15'
    Салах при развитии атаки по правому флангу сделал слишком сильную передачу на ход Брэдли, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля, будет удар от ворот. 
  • 14'
    Очень медленно во многом действуют футболисты "Ливерпуля" и "Бетиса" сегодня, временами команды даже пешком успевают двигаться. 
  • 13'
    "Бетис" теперь уже решил немного подержать мяч на своей половине поля, была попытка провести атаку за счёт длинного заброса от Адриана от линии штрафной площади, но защитники "Ливерпуля" перекрыли все зоны. 
  • Фол, нарушение
    12'
    Цимикас в центре поля нарушил правила против Форнальса. Игроки "Бетиса" очень быстро разыграли стандарт. 
  • 11'
    Карвалью от левого угла штрафной площади сделал неплохую передачу к радиусу штрафной площади, Эндо в касание пробил в левый угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
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    • 10'
      Из центра поля последовал заброс от Куанса к радиусу штрафной площади на ход Салаху, Мохамед под давлением Альтмиры и Сабали не смог зацепиться за мяч. 
    • Фол, нарушение
      9'
      Фернандес перестарался в борьбе за мяч на половине поля английского клуба, правила были нарушены против Джонса. 
    • 8'
      "Бетис" сейчас старается обозначать высокий прессинг, но пока что защитники "Ливерпуля" играют очень уверенно и в нужный момент спокойно отыгрываются с Келлехером. 
    • 7'
      В достаточно среднем темпе работают команды на старте матча, да и всё же в товарищеском матче в далеко не самых оптимальных составах сложно ждать от команд чего-то особенного. 
    • 6'
      В Питтсбурге на трибунах сегодня аншлага ожидаемо нет, однако, для товарищеского матча посещаемость достаточно неплохая.  
    • 5'
      Старается "Бетис" изредка отвечать своими атаками, но пока что создать хоть что-то относительно опасное у испанского клуба не получается. 
    • 4'
      Карвалью прорвался в штрафную площадь по левой половине поля, а затем Фабиу пробил в дальний угол ворот, мяч полетел выше цели. 
    • 3'
      Эллиотт совершил рывок по левой половине поля и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • Фол, нарушение
      2'
      Альтмира нарушил правила в центре поля. Игроки "Ливерпуля" достаточно быстро разыграли стандарт. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт довольно интересное противостояние. "Ливерпуль" перестраивается после ухода Юргена Клоппа, а поэтому далеко не факт, что английский клуб сможет добиться успеха. 
    • До матча
    • Данный матч состоится в Питтсбурге на "Экрисюр Стэдиум". По традиции матч в США начнётся с задержкой в десять минут от заявленного. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на товарищеском матче между английским "Ливерпулем" и испанским "Бетисом". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
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    Прогнозы 143
    Ливерпуль 90.9% (130)
    X 7% (10)
    Бетис 2.1% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Бетис
    4.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ливерпуль 0:0 Бетис

    Исход игры
    Ливерпуль
    90.9% (130)
    Ничья
    7% (10)
    Бетис
    2.1% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.82% (79)
    Меньше
    28.18% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    76.36% (84)
    Нет
    23.64% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Ливерпуль
    37.8% (54)
    2:0 Ливерпуль
    10.5% (15)
    3:1 Ливерпуль
    9.1% (13)
    1:0 Ливерпуль
    6.3% (9)
    3:2 Ливерпуль
    5.6% (8)
    1:1 Ничья
    3.5% (5)
    2:2 Ничья
    1.4% (2)
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