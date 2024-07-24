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Тур: 1.
Ливерпуль
 
Позже
Бетис
Прогнозы 42
Ливерпуль 95.2% (40)
X 2.4% (1)
Бетис 2.4% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Бетис
2.05
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3.70
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3.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла - Ливерпуль 3:3 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2
Эвертон - Ливерпуль 2:0 Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Аталанта - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Ливерпуль - Аталанта 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Ливерпуль - Спарта Прага 6:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Спарта Прага - Ливерпуль 1:5 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Саутгемптон 3:0 Челси - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1
Бетис
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Аустрия Зальцбург - Бетис 1:5 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Бетис - Реал Сосьедад 0:2 Лас-Пальмас - Бетис 2:2
Бетис - Альмерия 3:2 Осасуна - Бетис 0:2 Бетис - Севилья 1:1 Валенсия - Бетис 1:2 Бетис - Сельта 2:1 Жирона - Бетис 3:2 Райо Вальекано - Бетис 2:0 Бетис - Вильярреал 2:3 Атлетико М - Бетис 2:1 Бетис - Атлетик Б 3:1 Динамо Загреб - Бетис 1:1 Бетис - Алавес 0:0 Бетис - Динамо Загреб 0:1 Кадис - Бетис 0:2 Бетис - Хетафе 1:1 Мальорка - Бетис 0:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Бетис от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 июля 2024, осталось 2 дня 14 часов 28 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 42
    Ливерпуль 95.2% (40)
    X 2.4% (1)
    Бетис 2.4% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Бетис
    2.05
    Реклама, betcity.ru
    3.70
    Реклама, betcity.ru
    3.40
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    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Ливерпуль - Бетис

    Исход игры
    Ливерпуль
    95.2% (40)
    Ничья
    2.4% (1)
    Бетис
    2.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.1% (23)
    Меньше
    43.9% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    56.1% (23)
    Нет
    43.9% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Ливерпуль
    28.6% (12)
    2:0 Ливерпуль
    28.6% (12)
    1:0 Ливерпуль
    14.3% (6)
    3:1 Ливерпуль
    14.3% (6)
    3:2 Ливерпуль
    4.8% (2)
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