Тур: 1.
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла - Ливерпуль 3:3 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2
Эвертон - Ливерпуль 2:0 Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Аталанта - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Ливерпуль - Аталанта 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Ливерпуль - Спарта Прага 6:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Спарта Прага - Ливерпуль 1:5 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Саутгемптон 3:0 Челси - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1
Бетис
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Аустрия Зальцбург - Бетис 1:5 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Бетис - Реал Сосьедад 0:2 Лас-Пальмас - Бетис 2:2
Бетис - Альмерия 3:2 Осасуна - Бетис 0:2 Бетис - Севилья 1:1 Валенсия - Бетис 1:2 Бетис - Сельта 2:1 Жирона - Бетис 3:2 Райо Вальекано - Бетис 2:0 Бетис - Вильярреал 2:3 Атлетико М - Бетис 2:1 Бетис - Атлетик Б 3:1 Динамо Загреб - Бетис 1:1 Бетис - Алавес 0:0 Бетис - Динамо Загреб 0:1 Кадис - Бетис 0:2 Бетис - Хетафе 1:1 Мальорка - Бетис 0:1
Прогнозы на матч Ливерпуль - Бетис
Исход игры
Ливерпуль
95.2% (40)
Ничья
2.4% (1)
Бетис
2.4% (1)
Тотал 2.5
Больше
56.1% (23)
Меньше
43.9% (18)
Обе команды забьют
Да
56.1% (23)
Нет
43.9% (18)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
28.6% (12)
2:0 Ливерпуль
28.6% (12)
1:0 Ливерпуль
14.3% (6)
3:1 Ливерпуль
14.3% (6)
3:2 Ливерпуль
4.8% (2)
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