Первый тайм

6' Очередной заброс в штрафную площадь Яновича. Нет проблем для голкипера, который спокойно его забрал.

5' Вышел мяч за пределы поля на левом фланге. Аут для "Нефтехимика". Емельянов пошёл его разыгрывать. Тут же крупным планом наставник нижнекамцев Кирилл Новиков. Он умеет удивлять.

4' Заброс в штрафную площадь нижнекамского клуба, Алиев пытался зацепиться за мяч, не пустил его Гуренко. Пока без опасных моментов у нас.

3' Перченок здорово сыграл в отборе, мяч достался Ансимову, который отыграл на левый край. В центре поля держат мяч гости.

2' В центре поля подобрал мяч Петров, сыграл на Джамилова, который не сумел развить атаку "Нефтехимика".