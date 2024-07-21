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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 2.
Нефтехимик
0:0
Первый тайм: 5'
Уфа
0'
Прогнозы 122
Нефтехимик 63.1% (77)
X 21.3% (26)
Уфа 15.6% (19)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нефтехимик
Ничья
Уфа
3.10
3.25
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Нефтехимик
Уфа

История личных встреч

Нефтехимик
Уфа

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

9 матчей

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

11.1%
88.9%
1 победа 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ВДЗУП
0:0
ВДЗУП
2:0
ВДЗУП
0:0

Голы

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.2

Среднее время на гол

60
450

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

0.6
0.25

Среднее время на гол

150
360

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

1
0.22

Тотал матчей

0.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4

Среднее время на гол

90
405

Бомбардиры внутри турнира

Нефтехимик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джамилов Султан 1 1
Алиев Саид 1 1
Петров Максим Вячеславович 1 1
Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Нефтехимик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Нефтехимик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Уфа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Нефтехимик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Уфа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Нефтехимик
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Нефтехимик - Тюмень 3:0 Алания - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Минск 4:2 Нефтехимик - Сокол 2:0
Родина Москва - Нефтехимик 3:0 Нефтехимик - Ленинградец 1:2 Волгарь - Нефтехимик 1:0 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:0 Нефтехимик - Енисей 0:0 Кубань - Нефтехимик 1:1 Нефтехимик - Шинник 1:2 Тюмень - Нефтехимик 0:3 Нефтехимик - Динамо Махачкала 0:3 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Акрон 1:1 Химки - Нефтехимик 1:3 Нефтехимик - КАМАЗ 2:0 Нефтехимик - Алания 3:0 Чайка - Нефтехимик 2:2 Нефтехимик - Химик Дзержинск 4:1
Уфа
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Алания - Уфа 0:0 Спартак Москва - Уфа 1:0 Уфа - Ротор 0:0 Краснодар-2 - Уфа 0:4
Родина-2 Москва - Уфа 0:0 Уфа - Металлург Липецк 6:0 Челябинск - Уфа 0:0 Уфа - Муром 2:1 Велес Москва - Уфа 0:0 Уфа - Родина-2 Москва 3:1 Уфа - Новосибирск 2:1 Чайка - Уфа 1:0 Уфа - Краснодар-2 2:1 Металлург Липецк - Уфа 1:0 Уфа - Челябинск 2:0 Муром - Уфа 1:0 Уфа - Велес Москва 2:0 Новосибирск - Уфа 0:0 Уфа - Чайка 2:2 Ротор - Уфа 0:1

Результаты матчей

Нефтехимик
Уфа

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Нефтехимик
Уфа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урал
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Арсенал Тула
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
3.
Нефтехимик
 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
4.
Алания
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Сокол
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Родина Москва
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Торпедо Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
8.
Ротор
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Енисей
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Уфа
 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
11.
Балтика
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Чайка
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Черноморец Нв
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Сочи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Шинник
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
КАМАЗ
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Тюмень
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урал
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Арсенал Тула
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
3.
Нефтехимик
 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
4.
Родина Москва
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Торпедо Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6.
Сокол
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Енисей
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Алания
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Чайка
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ротор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Уфа
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Черноморец Нв
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сочи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
КАМАЗ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Балтика
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
СКА-Хабаровск
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Шинник
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Тюмень
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Ротор
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Уфа
 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
4.
Сокол
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Балтика
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Нефтехимик
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Родина Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Торпедо Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Арсенал Тула
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Урал
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Чайка
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Черноморец Нв
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Шинник
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Енисей
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Сочи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Тюмень
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
КАМАЗ
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Торпедо Москва Горбунов Игорь 1
Енисей Ломакин Александр 1
Родина Москва Рейна Йорди 1
Сокол Сасин Дмитрий 1
Нефтехимик Джамилов Султан 1
Весь список

Топ нарушителей
Сокол Капленко Никита 1
Сочи Бурмистров Никита 1
Алания Чочиев Алан 1
Урал Чудин Иван 1
Алания Хадарцев Батраз 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 6'
    Очередной заброс в штрафную площадь Яновича. Нет проблем для голкипера, который спокойно его забрал. 
  • 5'
    Вышел мяч за пределы поля на левом фланге. Аут для "Нефтехимика". Емельянов пошёл его разыгрывать. Тут же крупным планом наставник нижнекамцев Кирилл Новиков. Он умеет удивлять. 
  • 4'
    Заброс в штрафную площадь нижнекамского клуба, Алиев пытался зацепиться за мяч, не пустил его Гуренко. Пока без опасных моментов у нас.
  • 3'
     Перченок здорово сыграл в отборе, мяч достался Ансимову, который отыграл на левый край. В центре поля держат мяч гости. 
  • 2'
    В центре поля подобрал мяч  Петров, сыграл на Джамилова, который не сумел развить атаку "Нефтехимика".
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. 
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня встречаемся на матче Первой лиги между нижнекамским "Нефтехимиком" и "Уфой". Работать на месте комментатора для Вас буду я, Константин Лицин. 

    В первом туре "Нефтехимик" в родных стенах разобрался с "Тюменью" 3:0. "Уфа" поделила очки с "Аланией" в гостях, завершив встречу вничью 0:0. 

    «Нефтехимик» выиграл четыре последних матча с общим счётом 10:2;
    «Уфа» за пять последних игр потерпела одно поражение, трижды сыграв вничью;
    Четыре из пяти последних очных завершились вничью. 

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Прогнозы 122
Нефтехимик 63.1% (77)
X 21.3% (26)
Уфа 15.6% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нефтехимик
Ничья
Уфа
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Нефтехимик 0:0 Уфа

Исход игры
Нефтехимик
63.1% (77)
Ничья
21.3% (26)
Уфа
15.6% (19)
Тотал 2.5
Больше
27.93% (31)
Меньше
72.07% (80)
Обе команды забьют
Да
45.95% (51)
Нет
54.05% (60)
Популярный счёт
1:0 Нефтехимик
39.3% (48)
1:1 Ничья
17.2% (21)
2:1 Нефтехимик
17.2% (21)
1:2 Уфа
6.6% (8)
0:1 Уфа
4.1% (5)
2:0 Нефтехимик
3.3% (4)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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Уфа
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