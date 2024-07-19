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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 2.
Нефтехимик
 
Позже
Уфа
Прогнозы 42
Нефтехимик 61.9% (26)
X 21.4% (9)
Уфа 16.7% (7)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Нефтехимик
Ничья
Уфа
3.40
3.50
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4.40
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Нефтехимик
Уфа

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

9 матчей

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

11.1%
88.9%
1 победа 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ВДЗУП
0:0
ВДЗУП
2:0
ВДЗУП
0:0

Голы

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.2

Среднее время на гол

60
450

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

0.6
0.25

Среднее время на гол

150
360

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

1
0.22

Тотал матчей

0.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4

Среднее время на гол

90
405

Бомбардиры внутри турнира

Нефтехимик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джамилов Султан 1 1
Алиев Саид 1 1
Петров Максим Вячеславович 1 1
Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Нефтехимик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Нефтехимик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Уфа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Нефтехимик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Уфа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Нефтехимик
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Нефтехимик - Тюмень 3:0 Алания - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Минск 4:2 Нефтехимик - Сокол 2:0
Родина Москва - Нефтехимик 3:0 Нефтехимик - Ленинградец 1:2 Волгарь - Нефтехимик 1:0 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:0 Нефтехимик - Енисей 0:0 Кубань - Нефтехимик 1:1 Нефтехимик - Шинник 1:2 Тюмень - Нефтехимик 0:3 Нефтехимик - Динамо Махачкала 0:3 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Акрон 1:1 Химки - Нефтехимик 1:3 Нефтехимик - КАМАЗ 2:0 Нефтехимик - Алания 3:0 Чайка - Нефтехимик 2:2 Нефтехимик - Химик Дзержинск 4:1
Уфа
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Алания - Уфа 0:0 Спартак Москва - Уфа 1:0 Уфа - Ротор 0:0 Краснодар-2 - Уфа 0:4
Родина-2 Москва - Уфа 0:0 Уфа - Металлург Липецк 6:0 Челябинск - Уфа 0:0 Уфа - Муром 2:1 Велес Москва - Уфа 0:0 Уфа - Родина-2 Москва 3:1 Уфа - Новосибирск 2:1 Чайка - Уфа 1:0 Уфа - Краснодар-2 2:1 Металлург Липецк - Уфа 1:0 Уфа - Челябинск 2:0 Муром - Уфа 1:0 Уфа - Велес Москва 2:0 Новосибирск - Уфа 0:0 Уфа - Чайка 2:2 Ротор - Уфа 0:1

Результаты матчей

Нефтехимик
Уфа

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Нефтехимик
Уфа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Нефтехимик
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Урал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Ротор
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Енисей
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Арсенал Тула
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Алания
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Уфа
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Чайка
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Сокол
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Родина Москва
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Балтика
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Шинник
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
КАМАЗ
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Черноморец Нв
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Сочи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Тюмень
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Нефтехимик
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Урал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Енисей
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Арсенал Тула
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Алания
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Родина Москва
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Чайка
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ротор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Уфа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сокол
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
КАМАЗ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Черноморец Нв
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сочи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Тюмень
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Балтика
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
СКА-Хабаровск
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Шинник
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ротор
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Сокол
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Балтика
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Уфа
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Урал
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Енисей
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Арсенал Тула
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Алания
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Чайка
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Торпедо Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Родина Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Шинник
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Нефтехимик
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
КАМАЗ
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Черноморец Нв
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Сочи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Тюмень
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Торпедо Москва Горбунов Игорь 1
Енисей Ломакин Александр 1
Нефтехимик Джамилов Султан 1
Урал Аюпов Тимур 1
Нефтехимик Алиев Саид 1
Весь список

Топ нарушителей
Сокол Капленко Никита 1
Сочи Бурмистров Никита 1
Урал Чудин Иван 1
Енисей Ломакин Александр 1
Родина Москва Рейна Йорди 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Нефтехимик - Уфа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 июля 2024, осталось 2 дня 7 часов 53 минуты.



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    • Прогнозы 42
    Нефтехимик 61.9% (26)
    X 21.4% (9)
    Уфа 16.7% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Нефтехимик
    Ничья
    Уфа
    3.40
    3.50
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    Прогнозы на матч Нефтехимик - Уфа

    Исход игры
    Нефтехимик
    66% (31)
    Ничья
    19.1% (9)
    Уфа
    14.9% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.04% (16)
    Меньше
    65.96% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    51.06% (24)
    Нет
    48.94% (23)
    Популярный счёт
    1:0 Нефтехимик
    38.3% (18)
    2:1 Нефтехимик
    21.3% (10)
    1:1 Ничья
    17% (8)
    1:2 Уфа
    12.8% (6)
    2:0 Нефтехимик
    6.4% (3)
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    Нефтехимик
    Уфа
    Букмекеры
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