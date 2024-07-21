Маляров вышел на поле после перерыва, а нет на газоне Диего Луны. Больше рокировок не было на текущий момент.

Начо издали, метров с 40, пробил по воротам, мяч пролетел намного выше перекладины. Бориско сразу же начал немного, но задерживать игру - тянет время.

Барт решил низом выложить мяч к линии вратарской, но там был лишь соперник, который сопроводил мяч за лицевую линию.

Гассама сейчас едва не обезмячил сам себя, когда пытался обработать мяч на своей половине поля. Повезло "Балтике", что в этом эпизоде сочинцы не прессинговали.

Мохаммад прошёл по левому краю, сделал навесную передачу в штрафную, но слишком сильно послал мяч, поэтому зацепиться за него не получилось ни у кого.

Вялый довольно темп у нас в матче в эти минуты, команды играют от защиты.

Игроки "Балтики" продолжают искать счастье у чужих ворот, только до ударов дело не доходит.

Барт ещё раз взял игру на себя, пробил по воротам, но попал у ногу защитнику. "Балтика" ответила любезностью на любезность, потеряв мяч в атаке.

Три минуты добавил арбитр к основному времени первого тайма.

Прижали гости оппонента к воротам, правда, воспользоваться этим у них не получается. До ударов дело по-прежнему не доходит.

Саусь получил на правом фланге от Макарчука по ногам, штрафной в пользу "Балтики" назначил арбитр.

К линии штрафной последовала подача, мяч оттуда был вынесен. У нас пауза на перерыв!

42' Пряхин перевёл на партнёра, Луна не сумел поднять мяч достаточно, поэтому последовал перехват и потеря.

36' Гуарирапа перестарался в жёсткости борьбы за мяч, Саусь упал как подкошенный на газон, а Сауль получил жёлтую карточку.

35' Игроки "Сочи" активизировались, почувствовали, что смогут ещё забить в первом тайме.

32' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! БАРТ!!! Крамарич подал мяч со стандарта с правого фланга в штрафную, мяч ушёл в аут после того, как игрок "Балтики" поставил ногу. После этого Макарчук вбросил аут, Гуарирапа закинул мяч в штрафную, от Каплено докатился до Барта, а тот пробил мимо Бориско, выбежавшего на перехват.

30' Гассама сейчас вынужденно нарушил правила, получив жёлтую карточку, сбив оппонента на правом фланге. Для "Балтики" это тревожный момент, конечно.

27' Через правый фланг пробовали игроки "Балтики" провести атаку, но Луна в итоге не сумел зацепиться за мяч.

26' Кравцов ошибся, но его подстраховал в центре поля партнёр. Правда, атака "Сочи" всё равно захлебнулась - мяч укатился за кромку, аут в пользу "Балтики".

25' Возобновилась игра. Вода должна придать футболистам дополнительные силы, что они показали что-то острое впереди.

24' Пауза на водопой у нас в эти минуты, довольно жарко и очень душно у нас по традиции тут.