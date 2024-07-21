  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 2.
Сочи
1:0
Второй тайм: 53'
Балтика
0'
10' Желтая карточка
Марсело Алвеш
30' Желтая карточка
Гассама Натан
1:0
32' Гол
Барт Руслан
35' Желтая карточка
Гуарирапа Сауль

Ход матча

10'
Марсело Алвеш
 
30'
 
Гассама Натан
32'
Барт Руслан
1:0
35'
Гуарирапа Сауль
 
46'
 
Маляров Кирилл
Луна Диего
Прогнозы 126
Сочи 60.3% (76)
X 23% (29)
Балтика 16.7% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сочи
Ничья
Балтика
3.25
5.40
Реклама, betcity.ru
4.05
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Сочи
Балтика

История личных встреч

Сочи
Балтика

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ТМК
0:1
ТМК
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.5

Среднее время на гол

135
180

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.71
0.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

52
126

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барт Руслан 1 0.5
Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бурмистров Никита 1 0
Марсело Алвеш 1 0
Гуарирапа Сауль 1 0
Начо Сааведра 1 0
Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гассама Натан 2 0
Андраде Кевин 1 0

Результаты матчей

Сочи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Балтика
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Сочи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Балтика
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Урал - Сочи 2:0 Сочи - Тальерес Кордоба 5:0 Црвена Звезда - Сочи 2:0 Зенит - Сочи 5:2
Сочи - Ленинградец 1:1 Рубин - Сочи 1:1 Сочи - Краснодар 2:3 Сочи - Пари НН 6:1 Динамо Москва - Сочи 3:2 Сочи - Факел 0:0 Ахмат - Сочи 1:0 Сочи - Урал 2:2 Сочи - Спартак Москва 1:0 Ростов - Сочи 2:2 Сочи - ЦСКА Москва 2:2 СКА-Хабаровск - Сочи 1:1 Локомотив Москва - Сочи 2:2 Балтика - Сочи 0:0 Факел - Сочи 0:0 Сочи - Тюмень 2:1
Балтика
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Родина Москва - Балтика 0:0 Локомотив Москва - Балтика 4:1 СКА-Хабаровск - Балтика 0:1 Балтика - Зенит 1:2
Балтика - Локомотив Москва 1:3 Ростов - Балтика 2:1 Балтика - Спартак Москва 1:0 Балтика - Динамо Москва 2:3 Урал - Балтика 2:1 Ростов - Балтика 0:1 Балтика - ЦСКА Москва 3:1 Краснодар - Балтика 3:2 Балтика - Крылья Советов 2:1 ЦСКА Москва - Балтика 2:0 Ахмат - Балтика 1:7 Зенит - Балтика 1:0 Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Балтика - Пари НН 2:0 Балтика - Динамо Минск 3:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1

Результаты матчей

Сочи
Балтика

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Сочи
Балтика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нефтехимик
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Урал
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Арсенал Тула
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Алания
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Сокол
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Родина Москва
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Торпедо Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
8.
Ротор
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Енисей
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Сочи
 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
11.
Чайка
 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Уфа
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Балтика
 0:1 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Черноморец Нв
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15.
Шинник
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
КАМАЗ
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Тюмень
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нефтехимик
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Урал
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Арсенал Тула
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Родина Москва
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Торпедо Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6.
Сокол
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Енисей
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Сочи
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Черноморец Нв
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Алания
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Чайка
 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Уфа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Балтика
 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ротор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
КАМАЗ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
СКА-Хабаровск
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Шинник
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Тюмень
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Ротор
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Чайка
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Сокол
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Балтика
 0:1 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
6.
Уфа
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
7.
Нефтехимик
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Арсенал Тула
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Урал
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Торпедо Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Родина Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Шинник
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Черноморец Нв
 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Енисей
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Сочи
 1:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Тюмень
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
КАМАЗ
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Нефтехимик Алиев Саид 2
Нефтехимик Шоркин Максим 1
Торпедо Москва Горбунов Игорь 1
Енисей Ломакин Александр 1
Родина Москва Рейна Йорди 1
Весь список

Топ нарушителей
Балтика Гассама Натан 2
Уфа Кутин Денис 1
Сокол Капленко Никита 1
Сочи Бурмистров Никита 1
Алания Чочиев Алан 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 53'
    Вялый довольно темп у нас в матче в эти минуты, команды играют от защиты. 
  • 52'
    Мохаммад прошёл по левому краю, сделал навесную передачу в штрафную, но слишком сильно послал мяч, поэтому зацепиться за него не получилось ни у кого.
  • 51'
    Гассама сейчас едва не обезмячил сам себя, когда пытался обработать мяч на своей половине поля. Повезло "Балтике", что в этом эпизоде сочинцы не прессинговали.
  • 50'
    Барт решил низом выложить мяч к линии вратарской, но там был лишь соперник, который сопроводил мяч за лицевую линию.
  • 49'
    Пробуют игроки "Сочи" прессинговать, а калининградцы заметно волнуются по-прежнему. 
  • 48'
    Начо издали, метров с 40, пробил по воротам, мяч пролетел намного выше перекладины. Бориско сразу же начал немного, но задерживать игру - тянет время.
  • Замена
    46'
    Маляров вышел на поле после перерыва, а нет на газоне Диего Луны. Больше рокировок не было на текущий момент.
  • Второй тайм начался
    46'
    Начался второй тайм!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    К линии штрафной последовала подача, мяч оттуда был вынесен. У нас пауза на перерыв!
  • Фол, нарушение
    45'
    Саусь получил на правом фланге от Макарчука по ногам, штрафной в пользу "Балтики" назначил арбитр.
  • 45'
    Прижали гости оппонента к воротам, правда, воспользоваться этим у них не получается. До ударов дело по-прежнему не доходит.
  • Угловой
    45'
    Угловой подали калининградцы. Пряхин навесил на ближнюю штангу, откуда последовал вынос мяча головой.
  • Дополнительное время
    45'
    Три минуты добавил арбитр к основному времени первого тайма.
  • 44'
    Барт ещё раз взял игру на себя, пробил по воротам, но попал у ногу защитнику. "Балтика" ответила любезностью на любезность, потеряв мяч в атаке. 
  • 43'
    Игроки "Балтики" продолжают искать счастье у чужих ворот, только до ударов дело не доходит. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 42'
      Пряхин перевёл на партнёра, Луна не сумел поднять мяч достаточно, поэтому последовал перехват и потеря. 
    • Желтая карточка
      36'
      Гуарирапа перестарался в жёсткости борьбы за мяч, Саусь упал как подкошенный на газон, а  Сауль получил жёлтую карточку.
    • 35'
      Игроки "Сочи" активизировались, почувствовали, что смогут ещё забить в первом тайме.
    • Описание гола
      32'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! БАРТ!!! Крамарич подал мяч со стандарта с правого фланга в штрафную, мяч ушёл в аут после того, как игрок "Балтики" поставил ногу. После этого Макарчук вбросил аут, Гуарирапа закинул мяч в штрафную, от Каплено докатился до Барта, а тот пробил мимо Бориско, выбежавшего на перехват.
    • Желтая карточка
      30'
      Гассама сейчас вынужденно нарушил правила, получив жёлтую карточку, сбив оппонента на правом фланге. Для "Балтики" это тревожный момент, конечно.
    • 27'
      Через правый фланг пробовали игроки "Балтики" провести атаку, но Луна в итоге не сумел зацепиться за мяч. 
    • 26'
      Кравцов ошибся, но его подстраховал в центре поля партнёр. Правда, атака "Сочи" всё равно захлебнулась - мяч укатился за кромку, аут в пользу "Балтики".
    • 25'
      Возобновилась игра. Вода должна придать футболистам дополнительные силы, что они показали что-то острое впереди. 
    • Судья
      24'
      Пауза на водопой у нас в эти минуты, довольно жарко и очень душно у нас по традиции тут.
    • 23'
      А вот игроки "Сочи" пробуют как-то прессинговать, причём довольно высоко. Такая тактика вполне может принести свои плоды.
    • 22'
      Дошёл мяч до Рудакова, но оппонентов не было даже в паре десятков метров. Никакого намёка на прессинг нет пока что на поле.
    • 21'
      Игроки "Балтики" решили покатать мяч на своей половине поля, но продвижения нет никакого даже в мыслях, что странно. Товарищеские игры повеселее были, конечно.
    • 20'
      На встречных курсах играют сейчас команды, пробуют отвечать на атаку атакой. Скоростей, правда, не видим никаких, а остальное ещё как-то можно смотреть. 
    • Офсайд
      19'
      Последовал пас на ближнюю, защитник в шпагате выбил на ещё один угловой. Последовала ещё одна попытка, подача не была интересной, но Кравцов в завершении атаки всё же пробил по воротам, мяч попал в перекладину! Впрочем, зафиксировали офсайд.
    • Угловой
      18'
      Барт прорвался по правому краю, сместился в штрафную, где у него из ног выбил мяч оппонент. Угловой.
    • 17'
      Болельщики, что пришли сегодня на "Фишт", активно поддерживают свою команду. Макаров, вдохновившись этим, пробовал обострить ситуацию в чужой штрафной, но мяч у него выбили.
    • 16'
      Рудаков не торопился два раза подряд с вводом мяча в игру от ворот. Расслабленное у всех настроение, постепенно вкатываются в сезон команды.
    • 15'
      Гассама как-то коряво сыграл, отдав от линии своей штрафной в аут по сути, Капленко не сумел сохранить мяч.
    • 14'
      Саусь довольно долго просил передачу, но никто из партнёров не увидел его на правой бровке.
    • 13'
      Игроки "Балтики" пытаются нащупать свою игру в центре поля в эти минуты, но получается это не так просто, как им хотелось бы.
    • Желтая карточка
      11'
      Марсело в центре поля подкатился сзади под Стефановича, арбитр немедленно вынес вердикт - жёлтая карточка. Нельзя подобные действия выполнять, конечно.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Добрый вечер, уважаемые поклонники большого футбола! Мы начинаем трансляцию, можно сказать, центрального матча тура, в котором сошлись "Сочи" и "Балтика".
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 34.9% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 126
    Сочи 60.3% (76)
    X 23% (29)
    Балтика 16.7% (21)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сочи
    Ничья
    Балтика
    3.25
    5.40
    Реклама, betcity.ru
    4.05
    Реклама, pari.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Сочи 1:0 Балтика онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сочи 1:0 Балтика

    Исход игры
    Сочи
    60.3% (76)
    Ничья
    23% (29)
    Балтика
    16.7% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (57)
    Меньше
    50% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    73.68% (84)
    Нет
    26.32% (30)
    Популярный счёт
    2:1 Сочи
    34.9% (44)
    1:1 Ничья
    21.4% (27)
    1:0 Сочи
    18.3% (23)
    1:2 Балтика
    9.5% (12)
    2:0 Сочи
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
    0:1 Балтика
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Сочи
    Балтика
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный