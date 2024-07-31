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Broke Boys
 
Позже
Квант
Прогнозы 119
Broke Boys 78.2% (93)
X 8.4% (10)
Квант 13.4% (16)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Broke Boys
Ничья
Квант
1.70
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5.80
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Broke Boys
Квант

Результаты последних матчей

Broke Boys
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
2DROTS - Broke Boys 0:3 Broke Boys - FC Fight Nights 2:0 Broke Boys - FC Fight Nights 0:1 ФК Родина Медиа - Broke Boys 0:1
ФК Родина Медиа - Broke Boys 0:0 Broke Boys - СКА-Ростов 1:1 ФК 10 - Broke Boys 1:3 Тандем - Broke Boys 1:1 Broke Boys - ФК Козлы 1:2 ФК Матч - Broke Boys 0:3 Broke Boys - ФК Кони 3:1 Broke Boys - ФК Эгриси 3:0 2DROTS - Broke Boys 1:1 Чертаново Медиа - Broke Boys 3:0 Broke Boys - Кызылжар 0:2 Спартак-2 - Broke Boys 0:1 Broke Boys - Енисей 2:0 ФК Родина Медиа - Broke Boys 1:0 2DROTS - Broke Boys 1:2 ФК 10 - Broke Boys 0:0
Квант
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Строгино - Квант 1:0 Квант - СКА-2 Хабаровск 3:1 Квант - Орёл 1:1 Салют - Квант 1:1
Квант - Рязань 1:0 Космос Долгопрудный - Квант 3:1 Квант - Коломна 2:2 Сахалин - Квант 1:1 Квант - Арсенал-2 Тула 2:1 Зенит Пенза - Квант 3:0 Квант - Спартак Тамбов 0:3 Композит - Квант 3:2 Квант - Химки-2 0:1 Динамо Владивосток - Квант 4:1 Квант - Строгино 0:5 ФК Сахалинец - Квант 2:1 Квант - СКА-2 Хабаровск 1:0 Строгино - Квант 5:1 Квант - Зенит Пенза 2:1 Динамо Владивосток - Квант 1:2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Химки
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Ростов
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Оренбург
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Зенит
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Факел
 1 0 0 1 0 - 3 0
4.
Акрон
 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Оренбург
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Зенит
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Акрон
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Оренбург
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Ростов
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Факел
 1 0 0 1 0 - 3 0
4.
Акрон
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Кубань Холдинг _Revazov A. 2
Рубин Кузнецов Даниил 1 (1)
Рубин Юкич Александар 1 (1)
Рубин Рожков Игорь 1
Зенит Ерохин Александр 1
Весь список

Топ нарушителей
Факел Багамаев Абдула 1
Рубин Иванов Олег 1
Факел Дзиов Макс 1
Локомотив Москва Карпукас Артём 1
Химки Абдуллахи Квари 1
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на матче Кубка России, в котором встретятся Broke Boys и "Квант". Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр. 
  • Текстовая онлайн трансляция матча Broke Boys - Квант от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 июля 2024, осталось считанные секунды.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 57 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 119
Broke Boys 78.2% (93)
X 8.4% (10)
Квант 13.4% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Broke Boys
Ничья
Квант
1.70
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5.80
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7.20
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Broke Boys - Квант онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Broke Boys - Квант

Исход игры
Broke Boys
77.5% (93)
Ничья
8.3% (10)
Квант
14.2% (17)
Тотал 2.5
Больше
52.29% (57)
Меньше
47.71% (52)
Обе команды забьют
Да
58.72% (64)
Нет
41.28% (45)
Популярный счёт
2:1 Broke Boys
38.3% (46)
1:0 Broke Boys
25% (30)
1:1 Ничья
8.3% (10)
1:2 Квант
5% (6)
0:1 Квант
5% (6)
2:0 Broke Boys
4.2% (5)
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