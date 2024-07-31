Позже
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Егоров Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Юлдашев АзимНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
Результаты последних матчей
Broke Boys
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
2DROTS - Broke Boys 0:3 Broke Boys - FC Fight Nights 2:0 Broke Boys - FC Fight Nights 0:1 ФК Родина Медиа - Broke Boys 0:1
ФК Родина Медиа - Broke Boys 0:0 Broke Boys - СКА-Ростов 1:1 ФК 10 - Broke Boys 1:3 Тандем - Broke Boys 1:1 Broke Boys - ФК Козлы 1:2 ФК Матч - Broke Boys 0:3 Broke Boys - ФК Кони 3:1 Broke Boys - ФК Эгриси 3:0 2DROTS - Broke Boys 1:1 Чертаново Медиа - Broke Boys 3:0 Broke Boys - Кызылжар 0:2 Спартак-2 - Broke Boys 0:1 Broke Boys - Енисей 2:0 ФК Родина Медиа - Broke Boys 1:0 2DROTS - Broke Boys 1:2 ФК 10 - Broke Boys 0:0
Квант
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Строгино - Квант 1:0 Квант - СКА-2 Хабаровск 3:1 Квант - Орёл 1:1 Салют - Квант 1:1
Квант - Рязань 1:0 Космос Долгопрудный - Квант 3:1 Квант - Коломна 2:2 Сахалин - Квант 1:1 Квант - Арсенал-2 Тула 2:1 Зенит Пенза - Квант 3:0 Квант - Спартак Тамбов 0:3 Композит - Квант 3:2 Квант - Химки-2 0:1 Динамо Владивосток - Квант 4:1 Квант - Строгино 0:5 ФК Сахалинец - Квант 2:1 Квант - СКА-2 Хабаровск 1:0 Строгино - Квант 5:1 Квант - Зенит Пенза 2:1 Динамо Владивосток - Квант 1:2
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа D
- — Выход в плей-офф
- — Выход в Путь регионов
|Кубань Холдинг
|_Revazov A.
|2
|Рубин
|Кузнецов Даниил
|1 (1)
|Рубин
|Юкич Александар
|1 (1)
|Рубин
|Рожков Игорь
|1
|Зенит
|Ерохин Александр
|1
|Факел
|Багамаев Абдула
|1
|Рубин
|Иванов Олег
|1
|Факел
|Дзиов Макс
|1
|Локомотив Москва
|Карпукас Артём
|1
|Химки
|Абдуллахи Квари
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Broke Boys - Квант
Исход игры
Broke Boys
77.5% (93)
Ничья
8.3% (10)
Квант
14.2% (17)
Тотал 2.5
Больше
52.29% (57)
Меньше
47.71% (52)
Обе команды забьют
Да
58.72% (64)
Нет
41.28% (45)
Популярный счёт
2:1 Broke Boys
38.3% (46)
1:0 Broke Boys
25% (30)
1:1 Ничья
8.3% (10)
1:2 Квант
5% (6)
0:1 Квант
5% (6)
2:0 Broke Boys
4.2% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!