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2DROTS
 
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Строгино
Прогнозы 146
2DROTS 78.8% (115)
X 8.2% (12)
Строгино 13% (19)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
2DROTS
Ничья
Строгино
4.33
4.90
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5.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
2DROTS
Строгино

Результаты последних матчей

2DROTS
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
2DROTS - Broke Boys 0:3 2DROTS - ФК Титан 1:0 2DROTS - ФК Титан 1:2 Амкал - 2DROTS 2:1
2DROTS - Амкал 2:1 ФК Народная Команда - 2DROTS 0:7 2DROTS - ФК Матч 5:1 FC Fight Nights - 2DROTS 0:2 2DROTS - Деньги Рокетов 2:0 2DROTS - Lotus 5:0 2DROTS - FC Bus 6:2 2DROTS - ФК 10 0:3 2DROTS - ЦСКА М (мол.) 1:1 2DROTS - Broke Boys 1:1 2DROTS - ФК Титан 0:1 2DROTS - Broke Boys 1:2 2DROTS - СД Фэмили 0:1 Амкал - 2DROTS 0:1 СД Фэмили - 2DROTS 2:1 Динамо Москва - 2DROTS 2:1
Строгино
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Строгино - Квант 1:0 Орёл - Строгино 2:0 Строгино - Салют 1:1 Рязань - Строгино 0:0
Строгино - Космос Долгопрудный 0:4 Коломна - Строгино 1:2 Сахалин - Строгино 2:1 Арсенал-2 Тула - Строгино 0:1 Строгино - Зенит Пенза 0:1 Спартак Тамбов - Строгино 3:1 Строгино - Композит 1:2 Химки-2 - Строгино 3:2 Динамо Владивосток - Строгино 2:1 Квант - Строгино 0:5 Строгино - СКА-2 Хабаровск 2:1 Строгино - Арсенал Тула (мол.) 0:1 Арсенал-2 Тула - Строгино 2:2 Строгино - ФК Сахалинец 1:2 Строгино - Квант 5:1 Динамо Владивосток - Строгино 2:1

Группа А

Команда И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа В

Команда И В Н П Г О
1.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа С

Команда И В Н П Г О
1.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда И В Н П Г О
1.
Акрон
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа А

Команда И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа В

Команда И В Н П Г О
1.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа С

Команда И В Н П Г О
1.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда И В Н П Г О
1.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Акрон
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа А

Команда И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа В

Команда И В Н П Г О
1.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа С

Команда И В Н П Г О
1.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда И В Н П Г О
1.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Акрон
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов
  • Первый тайм
  • 2'
    Футболисты "2DROTS" вышли на эту встречу в чёрном комплекте формы, гости играют в жёлтых футболках и тёмных трусах. Ворота Сычёва в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! С центра поля разыграли хозяева. 
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на матче Кубка России, в котором встретятся "2DROTS" и "Строгино". Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр. 
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 60% завершится ничьей.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.68. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.68 ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 146
2DROTS 78.8% (115)
X 8.2% (12)
Строгино 13% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
2DROTS
Ничья
Строгино
4.33
4.90
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5.50
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч 2DROTS - Строгино онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч 2DROTS - Строгино

Исход игры
2DROTS
78.9% (120)
Ничья
7.9% (12)
Строгино
13.2% (20)
Тотал 2.5
Больше
58.93% (66)
Меньше
41.07% (46)
Обе команды забьют
Да
65.18% (73)
Нет
34.82% (39)
Популярный счёт
2:1 2DROTS
32.2% (49)
1:0 2DROTS
13.8% (21)
1:2 Строгино
8.6% (13)
2:0 2DROTS
7.9% (12)
1:1 Ничья
4.6% (7)
0:2 Строгино
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
0:1 Строгино
1.3% (2)
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Строгино
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