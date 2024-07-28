Результаты последних матчей
2DROTS
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
2DROTS - Broke Boys 0:3 2DROTS - ФК Титан 1:0 2DROTS - ФК Титан 1:2 Амкал - 2DROTS 2:1
2DROTS - Амкал 2:1 ФК Народная Команда - 2DROTS 0:7 2DROTS - ФК Матч 5:1 FC Fight Nights - 2DROTS 0:2 2DROTS - Деньги Рокетов 2:0 2DROTS - Lotus 5:0 2DROTS - FC Bus 6:2 2DROTS - ФК 10 0:3 2DROTS - ЦСКА М (мол.) 1:1 2DROTS - Broke Boys 1:1 2DROTS - ФК Титан 0:1 2DROTS - Broke Boys 1:2 2DROTS - СД Фэмили 0:1 Амкал - 2DROTS 0:1 СД Фэмили - 2DROTS 2:1 Динамо Москва - 2DROTS 2:1
Строгино
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Строгино - Квант 1:0 Орёл - Строгино 2:0 Строгино - Салют 1:1 Рязань - Строгино 0:0
Строгино - Космос Долгопрудный 0:4 Коломна - Строгино 1:2 Сахалин - Строгино 2:1 Арсенал-2 Тула - Строгино 0:1 Строгино - Зенит Пенза 0:1 Спартак Тамбов - Строгино 3:1 Строгино - Композит 1:2 Химки-2 - Строгино 3:2 Динамо Владивосток - Строгино 2:1 Квант - Строгино 0:5 Строгино - СКА-2 Хабаровск 2:1 Строгино - Арсенал Тула (мол.) 0:1 Арсенал-2 Тула - Строгино 2:2 Строгино - ФК Сахалинец 1:2 Строгино - Квант 5:1 Динамо Владивосток - Строгино 2:1
Группа А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа В
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа С
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа D
Группа А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа В
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа С
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа D
Группа А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
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|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа В
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
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|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа С
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
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|0
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|0 - 0
|0
|3.
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|0 - 0
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|0 - 0
|0
Группа D
- — Выход в плей-офф
- — Выход в Путь регионов
Прогнозы на матч 2DROTS - Строгино
Исход игры
2DROTS
75.9% (44)
Ничья
10.3% (6)
Строгино
13.8% (8)
Тотал 2.5
Больше
55.32% (26)
Меньше
44.68% (21)
Обе команды забьют
Да
63.83% (30)
Нет
36.17% (17)
Популярный счёт
2:1 2DROTS
34.5% (20)
2:0 2DROTS
12.1% (7)
1:0 2DROTS
8.6% (5)
1:1 Ничья
6.9% (4)
1:2 Строгино
5.2% (3)
0:2 Строгино
3.4% (2)
0:1 Строгино
3.4% (2)
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