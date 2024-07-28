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2DROTS
 
Позже
Строгино
Прогнозы 58
2DROTS 75.9% (44)
X 10.3% (6)
Строгино 13.8% (8)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
2DROTS
Ничья
Строгино
2.00
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3.85
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3.25
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Все Коэффициенты

Результаты последних матчей

2DROTS
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
2DROTS - Broke Boys 0:3 2DROTS - ФК Титан 1:0 2DROTS - ФК Титан 1:2 Амкал - 2DROTS 2:1
2DROTS - Амкал 2:1 ФК Народная Команда - 2DROTS 0:7 2DROTS - ФК Матч 5:1 FC Fight Nights - 2DROTS 0:2 2DROTS - Деньги Рокетов 2:0 2DROTS - Lotus 5:0 2DROTS - FC Bus 6:2 2DROTS - ФК 10 0:3 2DROTS - ЦСКА М (мол.) 1:1 2DROTS - Broke Boys 1:1 2DROTS - ФК Титан 0:1 2DROTS - Broke Boys 1:2 2DROTS - СД Фэмили 0:1 Амкал - 2DROTS 0:1 СД Фэмили - 2DROTS 2:1 Динамо Москва - 2DROTS 2:1
Строгино
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Строгино - Квант 1:0 Орёл - Строгино 2:0 Строгино - Салют 1:1 Рязань - Строгино 0:0
Строгино - Космос Долгопрудный 0:4 Коломна - Строгино 1:2 Сахалин - Строгино 2:1 Арсенал-2 Тула - Строгино 0:1 Строгино - Зенит Пенза 0:1 Спартак Тамбов - Строгино 3:1 Строгино - Композит 1:2 Химки-2 - Строгино 3:2 Динамо Владивосток - Строгино 2:1 Квант - Строгино 0:5 Строгино - СКА-2 Хабаровск 2:1 Строгино - Арсенал Тула (мол.) 0:1 Арсенал-2 Тула - Строгино 2:2 Строгино - ФК Сахалинец 1:2 Строгино - Квант 5:1 Динамо Владивосток - Строгино 2:1

Группа А

Команда И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа В

Команда И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа С

Команда И В Н П Г О
1.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда И В Н П Г О
1.
Акрон
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа А

Команда И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа В

Команда И В Н П Г О
1.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа С

Команда И В Н П Г О
1.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда И В Н П Г О
1.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Акрон
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа А

Команда И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа В

Команда И В Н П Г О
1.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа С

Команда И В Н П Г О
1.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда И В Н П Г О
1.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Акрон
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов
  • Текстовая онлайн трансляция матча 2DROTS - Строгино от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 июля 2024, осталось 2 дня 8 часов 43 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 58
    2DROTS 75.9% (44)
    X 10.3% (6)
    Строгино 13.8% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    2DROTS
    Ничья
    Строгино
    2.00
    Реклама, ligastavok.ru
    3.85
    Реклама, ligastavok.ru
    3.25
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    Прогнозы на матч 2DROTS - Строгино

    Исход игры
    2DROTS
    75.9% (44)
    Ничья
    10.3% (6)
    Строгино
    13.8% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.32% (26)
    Меньше
    44.68% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    63.83% (30)
    Нет
    36.17% (17)
    Популярный счёт
    2:1 2DROTS
    34.5% (20)
    2:0 2DROTS
    12.1% (7)
    1:0 2DROTS
    8.6% (5)
    1:1 Ничья
    6.9% (4)
    1:2 Строгино
    5.2% (3)
    0:2 Строгино
    3.4% (2)
    0:1 Строгино
    3.4% (2)
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