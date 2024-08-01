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Амкал
7:1
Второй тайм
Коломна

Ход матча

12'
Костюков Степан
1:0
18'
Маврин Василий
2:0
33'
_Pichugin M.
3:0
40'
Костюков Степан
4:0
44'
Костюков Степан
5:0
47'
Имаев Руслан (ИМАЙ)
6:0
55'
_Agekyan D.
7:0
65'
7:1
_Teterkin A.
69'
_Agekyan D.
8:1
Прогнозы 143
Амкал 84.6% (121)
X 7% (10)
Коломна 8.4% (12)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Амкал
Ничья
Коломна
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Амкал
Коломна

Бомбардиры внутри турнира

Амкал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Костюков Степан 3 3
Имаев Руслан (ИМАЙ) 1 1
_Pichugin M. 1 1
_Marvin V. 1 1
_Agekyan D. 1 1
Коломна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты последних матчей

Амкал
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Амкал - ФК Кони 4:1 Амкал - 2DROTS 2:1 2DROTS - Амкал 2:1 Амкал - ФК Кони 4:0
FC Bus - Амкал 4:1 Амкал - FC Fight Nights 2:0 Амкал - ФК Кони 6:0 FC DMEDIA - Амкал 1:0 Амкал - ФК Народная Команда 2:1 Тандем - Амкал 1:1 ФК Чисто Питер - Амкал 1:1 Амкал - Спартак-2 1:2 Амкал - Родина Москва 0:1 Кызылжар - Амкал 0:0 Амкал - 2DROTS 0:1 Амкал - СД Фэмили 5:0 Амкал - Амкар Пермь 1:1 ФК Чисто Питер - Амкал 0:1 Broke Boys - Амкал 1:0 Велес Москва - Амкал 1:2
Коломна
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Арсенал-2 Тула - Коломна 1:2 Коломна - Спартак Тамбов 1:1 Композит - Коломна 1:0 Коломна - Химки-2 0:3
Динамо Владивосток - Коломна 3:0 Коломна - Строгино 1:2 Квант - Коломна 2:2 Коломна - СКА-2 Хабаровск 3:3 Орёл - Коломна 1:1 Коломна - Салют 0:0 Рязань - Коломна 4:0 Коломна - Космос Долгопрудный 1:3 Сахалин - Коломна 1:0 Коломна - Арсенал-2 Тула 0:2 Зенит Пенза - Коломна 3:1 Рязань - Коломна 6:0 Коломна - Космос Долгопрудный 2:4 Калуга - Коломна 6:0 Коломна - Химки-2 3:1 СКА-2 Хабаровск - Коломна 4:1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Динамо Москва
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Химки
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Ростов
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Оренбург
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ахмат
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Краснодар
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
ЦСКА Москва
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Пари НН
 1 0 0 1 1 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Зенит
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Факел
 1 0 0 1 0 - 3 0
4.
Акрон
 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ахмат
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Краснодар
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Зенит
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Акрон
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Динамо Москва
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Оренбург
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Ростов
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
ЦСКА Москва
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Пари НН
 1 0 0 1 1 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Факел
 1 0 0 1 0 - 3 0
4.
Акрон
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Амкал Костюков Степан 3
Ахмат Бериша Бернард 2
Кристалл Боковой Андрей 2
Торпедо Владимир _Zharov I. 2
Кубань Холдинг _Revazov A. 2
Весь список

Топ нарушителей
Сокол Казань Замалиев Наиль 1
ЦСКА Москва Николич Милан 1
Факел Багамаев Абдула 1
Рубин Иванов Олег 1
ЦСКА Москва Мойзес Моура 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    75'
    Замена в составе "Амкала". Вместо Скроботова на поле появился Шурыгин. 
  • 74'
    Пичугин с левого фланга прострелил в центр штрафной, Репин сыграл на выходе, но выронил мяч из рук, однако голкипера успели подстраховать защитники "Коломны". 
  • 73'
    Рябокобыленко выиграл борьбу на своей половине поля и сделал сильный заброс на чужую половину поля, однако у Старостина зацепиться за эту передачу не получилось. 
  • 71'
    Невероятно результативная встреча сегодня получается. Есть такое ощущение, что футболисты "Амкала" не планируют останавливаться и попробуют ещё отличиться в этом матче. 
  • 2 гола - дубль!
    70'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 8:1!!! АГЕКЯН! ДУБЛЬ! Пичугин на левом фланге сыграл просто феноменально. Ушёл от трёх соперников, а затем от лицевой навесил в дальнюю часть штрафной, Агекян в одно касание пробил по летящему мячу и попал точно в левый нижний угол!
  • 69'
    Оленченко прорвался вперёд по левому флангу и прострелил в центр к линии штрафной, Дубчак мяч подработал, а затем с правой ноги отправил его сильно выше перекладины. 
  • Штанга
    68'
    МОМЕНТИЩЕ! Пичугин с левого фланга выполнил навес в центр к линии вратарской, Старостин в борьбе с Новрузовым пробил затылком по воротам, и снаряд угодил в левую штангу!
  • Офсайд
    67'
    Мамедов с правого фланга выполнил высокий кросс в район одиннадцатиметровой отметки, Волков проиграл верховое единоборство Имаеву, да и находился он в положении вне игры. 
  • Описание гола
    66'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 7:1!!! ТЕТЕРКИН! Красивый гол забивают гости! Тетеркин со стандарта от радиуса штрафной перекинул стенку и направил мяч в левый верхний угол. Игровой снаряд от перекладины влетел в цель!
  • Желтая карточка
    65'
    Первая жёлтая карточка в нашем матче. Имаев наказан предупреждением в составе "Амкала". Волков по центру рвался к штрафной, а защитник хозяев грубым приёмом его остановил. 
  • 64'
    Удалось гостям завладеть инициативой. Теперь, конечно, перед ними стоит одна задача - забить хотя бы один гол в ворота "Амкала". Посмотрим, смогут ли они это сделать. 
  • 63'
    По левому флангу попытались выбраться в атаку футболисты "Коломны", вот только передача Рыбинского на Мамедова получилась очень сильной, и Скроботов игровой снаряд перехватил. 
  • Замена
    61'
    Тройная замена в составе "Амкала". Ушли с поля Левшук, Маврин и Костюков, а появились Кузькин, Алёшин и Старостин. 
  • Замена
    60'
    Замена в составе "Коломны". Вместо Пазина на поле появился Мацак. 
  • 59'
    Затяжная позиционная атака получилась у гостей. На правом фланге пытались что-то придумать футболисты "Коломны",однако передача Тетеркина на Ерастова оказалась неточной. 
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    • Фол, нарушение
      58'
      Левшук на своей половине поля немного не успел к игровому эпизоду и грубо врезался в Райхмана. Довольно грубым получилось нарушение, но рефери решил обойтись без жёлтой карточки. 
    • 57'
      Настоящее голевое пиршество сегодня устроили футболисты "Коломны". Думаю, если бы была возможность раньше заканчивать матчи, то Гусаков уже сейчас мог бы дать финальный свисток. 
    • Описание гола
      56'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 7:0!!! АГЕКЯН! Пичугин с левого фланга выполнил шикарный навес в дальнюю часть штрафной, никто из футболистов "Коломны" не успел за Агекяном, который с 7 метров спокойно переиграл Репина!
    • 55'
      Продолжают активно фанаты поддерживать "Амкал". Великолепно сегодня действуют хозяева, что, несомненно, очень нравится болельщикам, которые сегодня здорово заполнили трибуны. 
    • Угловой
      54'
      Угловой на левом фланге заработали футболисты "Коломны". Пазин навесил к ближней штанге, откуда головой пробил Новрузов, но мяч после этого выстрела улетел сильно выше перекладины. 
    • 53'
      Волков по центру протащил мяч к штрафной соперника и отдал пас на левый фланг, Казаков выполнил кросс к дальней штанге, но эту передачу своевременно прервал Левшук. 
    • 52'
      Продолжают очень активно действовать футболисты "Амкала". Пичугин получил игровой снаряд в левой части штрафной и пытался выйти на ударную позицию, однако Ерастов его спокойно остановил. 
    • Замена
      51'
      Ещё одна замена в составе "Коломны". Вместо Рендакова на поле появился Мамедов. 
    • Описание гола
      50'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 6:0!!! ИМАЕВ! Угловой на левом фланге заработали футболисты "Амкала". Дубчак выполнил шикарный кросс к дальней штанге, а Имаев без сопротивления вогнал мяч в цель с близкого расстояния!
    • Опасный момент
      49'
      МОМЕНТ! Пичугин получил мяч в левой части штрафной соперника и с левой ноги хлёстко стрельнул в ближний угол. Репин сумел сложиться и парировать сложный выстрел!
    • Замена
      48'
      Также замена в перерыве состоялась и в составе "Амкала". Вместо Катрича на поле появился Агекян. 
    • Замена
      47'
      Замена голкипера в перерыве случилась в составе "Коломны". Вместо Мерзлюка место в "рамке" занял Репин. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовал второй тайм!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Завершён первый тайм! "Амкал" - "Коломна" 5-0. 
    • Опасный момент
      45'
      ОПАСНО! Пазин с левого фланга навешивал в штрафную, а получился довольно интересный удар под перекладину. Швагирев из эпизода не выключился и перевёл мяч на угловой!
    • Дополнительное время
      45'
      Две минуты к первому тайму компенсировал Гусаков. 
    • 3 гола - хет-трик!
      44'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 5:0!!! КОСТЮКОВ! ХЕТ-ТРИК! Левшук с левого фланга выполнил высокий кросс к дальней штанге, Катрич головой перевёл мяч в центр, а Костюков без помех с близкого расстояния отправил снаряд в цель!
    • 43'
      Продолжают футболисты "Амкала" наращивать процент владения мячом. Никуда не спешат хозяева и ждут перерыва. Думаю, что некоторые перестановки в составе хозяев мы можем увидеть уже на старте второго тайма. 
    • 42'
      Рябокобыленко из глубины выполнил перспективный пас низом вперёд на Костюкова, которого в последний момент опередил Новрузов, в подкате выбивший мяч за боковую. 
    • 2 гола - дубль!
      40'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 4:0!!! КОСТЮКОВ! ДУБЛЬ! Рябокобыленко по центру протащил мяч вперёд и отдал классный пас в правую часть штрафной, Костюков первым касанием снаряд подработал, а вторым пробил точно в дальний нижний угол!
    • 39'
      Райхман на скорости прорвался по левой бровке и пытался проникнуть в штрафную, однако против него уверенно действовал Оленченко, проводивший мяч за лицевую. 
    • Опасный момент
      38'
      ОПАСНО! Пичугин с левого фланга сместился к углу штрафной и плотно пробил в сторону дальнего верхнего угла. Игровой снаряд пролетел немного выше перекладины!
    • 37'
      Рыбинский по левому флангу отдал передачу вперёд на Райхмана, которой в простой ситуации игровой снаряд обработать не сумел. Абсолютно ничего не получается в атаке у футболистов "Коломны". 
    • 36'
      Очередная затяжная позиционная атака получилась у хозяев, в ходе которой мяч у правого угла штрафной получил Катрич, но бить по воротам не стал, а просто сохранил владение для своей команды. 
    • 35'
      Великолепный первый тайм проводят футболисты "Амкала". Думаю, что никакой интриги в этом противостоянии уже нет. Сомневаюсь, что гости смогут вытащить эту встречу. 
    • Описание гола
      34'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 3:0!!! ПИЧУГИН! Дубчак по центру протащил мяч к штрафной соперника и отдал передачу чуть левее на Пичугина, который с 18 метров пробил точнёхонько в дальний верхний угол!
    • 33'
      Рябокобыленко справа ворвался в штрафную соперника, добрался до лицевой и выполнил перспективный прострел к дальней штанге, однако никто из партнёров эту передачу замкнуть не сумел. 
    • Фол, нарушение
      32'
      Маврин со своей половины поля готовился умчаться в быструю атаку, но его недозволенным приёмом уложил на газон Рыбинский. Гусаков обошёлся без предупреждения в этом эпизоде. 
    • 31'
      Пичугин с левого фланга сместился в центр и отдал проникающий пас на Костюкова, который за мяч зацепиться не сумел. Несколько снизилась активно футболистов "Амкала" в атаке. 
    • Судья
      30'
      Казаков по центру рвался к штрафной "Амкала", и его довольно грубым приёмом встретил Имаев. Арбитр посчитал, что нарушения в этом эпизоде не было. 
    • 29'
      Выровнялась у нас игра в эти минуты. Гости много времени проводят с мячом в центральной части поля, а футболисты "Амкала" ждут своего шанса, дабы умчаться в быструю атаку. 
    • 27'
      Райхман отдал очень неудачную передачу на чужой половине поля, Маврин совершил перехват, но слишком далеко отпустил от себя мяч, и тот вновь вернулся во владение к футболистам "Коломны". 
    • 26'
      Пазин с правого фланга выполнил мягкий заброс в дальнюю часть штрафной, Швагирев вышел из ворот и спокойно поймал мяч в руки. Активизировались к середине тайма гости. 
    • Офсайд
      25'
      ГОЛ забивают хозяева, но он отменён из-за офсайда! Пичугин получил мяч в левой части штрафной и спокойно переиграл Мерзлюка ударом в ближний угол, однако в очевидном положении вне игры находился игрок "Амкала". 
    • Опасный момент
      24'
      ОПАСНО! Пазин от левого угла штрафной пробил по воротам, игровой снаряд по пути зацепил Тетеркина и полетел в правый нижний угол, однако Швагирев на такое развитие событий среагировал!
    • Замена
      23'
      Замена в составе "Коломны". Вместо Кузнецова на поле появился Ильяшенко. 
    • 22'
      Активный Маврин пролетел по левому флангу и отдал проникающую передачу в штрафную, вот только Костюков задумку партнёра не понял и за игровым снарядом бежать не стал. 
    • Замена
      21'
      Замена в составе "Коломны". Вместо Симбаева на поле появился Новрузов. 
    • Описание гола
      20'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0!!! МАВРИН! Симбаев в центральном круге допустил грубейшую ошибку, после чего Маврин умчался одни на один с голкипером, ушёл в сторону от Мерзлюка и покатил снаряд в пустой створ!
    • 19'
      Очень непросто приходится в стартовом отрезке матча футболистам "Коломны". Никак они не могут выбраться со своей половины поля и продолжают совершать ошибки в простых ситуациях. 
    • Опасный момент
      18'
      МОМЕНТ! В простой ситуации гости потеряли мяч на своей половине, после чего снаряд перед радиусом штрафной получил Маврин и пробил рядом с правой штангой!
    • 17'
      Первую осмысленную атаку провели футболисты "Коломны". Тетеркин от правого края штрафной выполнил навес в центр вратарской, а там внимательно на перехвате действовал Швагирев. 
    • Дождь
      16'
      Очень сильный дождь начался. Думаю, что такие погодные условия внесут определённые корректировки в действия футболистов. Количество дальних ударов точно должно возрасти. 
    • 15'
      Ещё один провал случился в обороне у гостей, в результате чего Маврин получил мяч в левой части штрафной и пробил по воротам, но его выстрел в последний момент заблокировал Симбаев. 
    • Описание гола
      14'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! КОСТЮКОВ! Невероятный провал случился в обороне у "Коломны". Имаев с правого фланга прострелил в центр к линии вратарской, Костюков остался один перед воротами и спокойно переиграл Мерзлюка ударом в левый угол!
    • Офсайд
      13'
      Левшук со своей половины поля выполнил сильный заброс вперёд, Костюков боролся за верховой мяч, но находился он в положении вне игры, о чём сразу же сигнализировал лайнсмен. 
    • Опасный момент
      12'
      ОПАСНО! Катрич по центру продрался к штрафной соперника, сместился в правый край и с 20 метров хлёстко пробил в район дальнего нижнего угла. Игровой снаряд прошёл рядом с целью!
    • Опасный момент
      11'
      ШАНСИЩЕ! Скроботов с левого фланга выполнил классный кросс к ближнему углу вратарской, Костюков здорово открылся и головой пробил рядом с дальней штангой!
    • 10'
      Костюков получил мяч на чужой половине поля и по центру пытался прорваться к штрафной гостей, однако сразу три игрока "Коломны" его движение смогли остановить. 
    • Офсайд
      9'
      Костюков выиграл борьбу на чужой половине поля и сделал скидку в правый край на Катрича, который пробил мимо створа. Плюсом, положение вне игры зафиксировано у футболиста "Амкала". 
    • 8'
      Райхман получил мяч на левом фланге в центральной части поля и пытался продвинуться вперёд, но его очень легко остановил Оленченко. Пока никак не могут выбраться в атаку футболисты "Коломны". 
    • 7'
      Костюков слева перспективно ворвался в штрафную гостей, но слишком промедлил с принятием решения, и Кузнецов в подкате игровой снаряд вынес. Продолжают атаковать футболисты "Амкала". 
    • Судья
      6'
      Обслуживает сегодняшнюю встречу Олег Гусаков из Кисловодска. Надеемся, что арбитр не допустит ошибок, которые после матча вызовут серьёзный ажиотаж. 
    • 5'
      Великолепные первые минуты поединка проводят футболисты "Амкала". Практически не выпускают они игровой снаряд из своих ног и оказывают серьёзное давление на защитку соперника. 
    • Опасный момент
      4'
      МОМЕНТИЩЕ! Угловой на правом фланге заработали хозяева. Катрич классно навесил в центр штрафной, откуда Имаев без сопротивления пробил в левый угол, однако Мерзлюк свою команду выручил!
    • 3'
      Катрич по правому флангу очень активно пошёл вперёд и даже добрался до лицевой, после чего пытался навесить в штрафную, но эту передачу в подкате прервал Волков. 
    • 2'
      Футболисты "Амкала" вышли на эту встречу в белом комплекте формы, гости играют в синей форме. Ворота Швагирева в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли хозяева. 
    • До матча
    • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на матче Кубка России, в котором сыграют "Амкал" и "Коломна". Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр. 
    Прогнозы 143
    Амкал 84.6% (121)
    X 7% (10)
    Коломна 8.4% (12)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Амкал
    Ничья
    Коломна
    1.42
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    5.50
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    9.80
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Амкал 7:1 Коломна

    Исход игры
    Амкал
    84.6% (121)
    Ничья
    7% (10)
    Коломна
    8.4% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.73% (36)
    Меньше
    67.27% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    36.36% (40)
    Нет
    63.64% (70)
    Популярный счёт
    1:0 Амкал
    30.1% (43)
    2:1 Амкал
    18.2% (26)
    2:0 Амкал
    14.7% (21)
    1:1 Ничья
    4.2% (6)
    1:2 Коломна
    2.8% (4)
    0:1 Коломна
    2.1% (3)
    3:1 Амкал
    1.4% (2)
    3:0 Амкал
    1.4% (2)
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