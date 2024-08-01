Ход матча
12'
1:0
18'
2:0
33'
3:0
40'
4:0
44'
5:0
47'
55'
7:0
65'
7:1
69'
8:1
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Миллер Виталий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Пазин АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Мацак КириллПолузащитник
- Нападающий
-
17 Мамедов ВелиНападающий
Бомбардиры внутри турнира
Амкал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Костюков Степан
|3
|3
|Имаев Руслан (ИМАЙ)
|1
|1
|_Pichugin M.
|1
|1
|_Marvin V.
|1
|1
|_Agekyan D.
|1
|1
Коломна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Результаты последних матчей
Амкал
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Амкал - ФК Кони 4:1 Амкал - 2DROTS 2:1 2DROTS - Амкал 2:1 Амкал - ФК Кони 4:0
FC Bus - Амкал 4:1 Амкал - FC Fight Nights 2:0 Амкал - ФК Кони 6:0 FC DMEDIA - Амкал 1:0 Амкал - ФК Народная Команда 2:1 Тандем - Амкал 1:1 ФК Чисто Питер - Амкал 1:1 Амкал - Спартак-2 1:2 Амкал - Родина Москва 0:1 Кызылжар - Амкал 0:0 Амкал - 2DROTS 0:1 Амкал - СД Фэмили 5:0 Амкал - Амкар Пермь 1:1 ФК Чисто Питер - Амкал 0:1 Broke Boys - Амкал 1:0 Велес Москва - Амкал 1:2
Коломна
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Арсенал-2 Тула - Коломна 1:2 Коломна - Спартак Тамбов 1:1 Композит - Коломна 1:0 Коломна - Химки-2 0:3
Динамо Владивосток - Коломна 3:0 Коломна - Строгино 1:2 Квант - Коломна 2:2 Коломна - СКА-2 Хабаровск 3:3 Орёл - Коломна 1:1 Коломна - Салют 0:0 Рязань - Коломна 4:0 Коломна - Космос Долгопрудный 1:3 Сахалин - Коломна 1:0 Коломна - Арсенал-2 Тула 0:2 Зенит Пенза - Коломна 3:1 Рязань - Коломна 6:0 Коломна - Космос Долгопрудный 2:4 Калуга - Коломна 6:0 Коломна - Химки-2 3:1 СКА-2 Хабаровск - Коломна 4:1
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
Группа D
- — Выход в плей-офф
- — Выход в Путь регионов
|Амкал
|Костюков Степан
|3
|Ахмат
|Бериша Бернард
|2
|Кристалл
|Боковой Андрей
|2
|Торпедо Владимир
|_Zharov I.
|2
|Кубань Холдинг
|_Revazov A.
|2
|Сокол Казань
|Замалиев Наиль
|1
|ЦСКА Москва
|Николич Милан
|1
|Факел
|Багамаев Абдула
|1
|Рубин
|Иванов Олег
|1
|ЦСКА Москва
|Мойзес Моура
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Амкал 7:1 Коломна
Исход игры
Амкал
84.6% (121)
Ничья
7% (10)
Коломна
8.4% (12)
Тотал 2.5
Больше
32.73% (36)
Меньше
67.27% (74)
Обе команды забьют
Да
36.36% (40)
Нет
63.64% (70)
Популярный счёт
1:0 Амкал
30.1% (43)
2:1 Амкал
18.2% (26)
2:0 Амкал
14.7% (21)
1:1 Ничья
4.2% (6)
1:2 Коломна
2.8% (4)
0:1 Коломна
2.1% (3)
3:1 Амкал
1.4% (2)
3:0 Амкал
1.4% (2)
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