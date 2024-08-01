МОМЕНТИЩЕ! Пичугин с левого фланга выполнил навес в центр к линии вратарской, Старостин в борьбе с Новрузовым пробил затылком по воротам, и снаряд угодил в левую штангу!

Оленченко прорвался вперёд по левому флангу и прострелил в центр к линии штрафной, Дубчак мяч подработал, а затем с правой ноги отправил его сильно выше перекладины.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 8:1!!! АГЕКЯН! ДУБЛЬ! Пичугин на левом фланге сыграл просто феноменально. Ушёл от трёх соперников, а затем от лицевой навесил в дальнюю часть штрафной, Агекян в одно касание пробил по летящему мячу и попал точно в левый нижний угол!

Невероятно результативная встреча сегодня получается. Есть такое ощущение, что футболисты "Амкала" не планируют останавливаться и попробуют ещё отличиться в этом матче.

Рябокобыленко выиграл борьбу на своей половине поля и сделал сильный заброс на чужую половину поля, однако у Старостина зацепиться за эту передачу не получилось.

Пичугин с левого фланга прострелил в центр штрафной, Репин сыграл на выходе, но выронил мяч из рук, однако голкипера успели подстраховать защитники "Коломны".

Затяжная позиционная атака получилась у гостей. На правом фланге пытались что-то придумать футболисты "Коломны",однако передача Тетеркина на Ерастова оказалась неточной.

Тройная замена в составе "Амкала". Ушли с поля Левшук, Маврин и Костюков, а появились Кузькин, Алёшин и Старостин.

По левому флангу попытались выбраться в атаку футболисты "Коломны", вот только передача Рыбинского на Мамедова получилась очень сильной, и Скроботов игровой снаряд перехватил.

Удалось гостям завладеть инициативой. Теперь, конечно, перед ними стоит одна задача - забить хотя бы один гол в ворота "Амкала". Посмотрим, смогут ли они это сделать.

Первая жёлтая карточка в нашем матче. Имаев наказан предупреждением в составе "Амкала". Волков по центру рвался к штрафной, а защитник хозяев грубым приёмом его остановил.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 7:1!!! ТЕТЕРКИН! Красивый гол забивают гости! Тетеркин со стандарта от радиуса штрафной перекинул стенку и направил мяч в левый верхний угол. Игровой снаряд от перекладины влетел в цель!

Мамедов с правого фланга выполнил высокий кросс в район одиннадцатиметровой отметки, Волков проиграл верховое единоборство Имаеву, да и находился он в положении вне игры.

МОМЕНТ! Пичугин получил мяч в левой части штрафной соперника и с левой ноги хлёстко стрельнул в ближний угол. Репин сумел сложиться и парировать сложный выстрел!

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 6:0!!! ИМАЕВ! Угловой на левом фланге заработали футболисты "Амкала". Дубчак выполнил шикарный кросс к дальней штанге, а Имаев без сопротивления вогнал мяч в цель с близкого расстояния!

Ещё одна замена в составе "Коломны". Вместо Рендакова на поле появился Мамедов.

Продолжают очень активно действовать футболисты "Амкала". Пичугин получил игровой снаряд в левой части штрафной и пытался выйти на ударную позицию, однако Ерастов его спокойно остановил.

Волков по центру протащил мяч к штрафной соперника и отдал пас на левый фланг, Казаков выполнил кросс к дальней штанге, но эту передачу своевременно прервал Левшук.

Угловой на левом фланге заработали футболисты "Коломны". Пазин навесил к ближней штанге, откуда головой пробил Новрузов, но мяч после этого выстрела улетел сильно выше перекладины.

Продолжают активно фанаты поддерживать "Амкал". Великолепно сегодня действуют хозяева, что, несомненно, очень нравится болельщикам, которые сегодня здорово заполнили трибуны.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 7:0!!! АГЕКЯН! Пичугин с левого фланга выполнил шикарный навес в дальнюю часть штрафной, никто из футболистов "Коломны" не успел за Агекяном, который с 7 метров спокойно переиграл Репина!

Настоящее голевое пиршество сегодня устроили футболисты "Коломны". Думаю, если бы была возможность раньше заканчивать матчи, то Гусаков уже сейчас мог бы дать финальный свисток.

Левшук на своей половине поля немного не успел к игровому эпизоду и грубо врезался в Райхмана. Довольно грубым получилось нарушение, но рефери решил обойтись без жёлтой карточки.

Замена голкипера в перерыве случилась в составе "Коломны". Вместо Мерзлюка место в "рамке" занял Репин.

Также замена в перерыве состоялась и в составе "Амкала". Вместо Катрича на поле появился Агекян.

Первый тайм

— Завершён первый тайм! "Амкал" - "Коломна" 5-0.

45' ОПАСНО! Пазин с левого фланга навешивал в штрафную, а получился довольно интересный удар под перекладину. Швагирев из эпизода не выключился и перевёл мяч на угловой!

45' Две минуты к первому тайму компенсировал Гусаков.

44' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 5:0!!! КОСТЮКОВ! ХЕТ-ТРИК! Левшук с левого фланга выполнил высокий кросс к дальней штанге, Катрич головой перевёл мяч в центр, а Костюков без помех с близкого расстояния отправил снаряд в цель!

43' Продолжают футболисты "Амкала" наращивать процент владения мячом. Никуда не спешат хозяева и ждут перерыва. Думаю, что некоторые перестановки в составе хозяев мы можем увидеть уже на старте второго тайма.

42' Рябокобыленко из глубины выполнил перспективный пас низом вперёд на Костюкова, которого в последний момент опередил Новрузов, в подкате выбивший мяч за боковую.

40' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 4:0!!! КОСТЮКОВ! ДУБЛЬ! Рябокобыленко по центру протащил мяч вперёд и отдал классный пас в правую часть штрафной, Костюков первым касанием снаряд подработал, а вторым пробил точно в дальний нижний угол!

39' Райхман на скорости прорвался по левой бровке и пытался проникнуть в штрафную, однако против него уверенно действовал Оленченко, проводивший мяч за лицевую.

38' ОПАСНО! Пичугин с левого фланга сместился к углу штрафной и плотно пробил в сторону дальнего верхнего угла. Игровой снаряд пролетел немного выше перекладины!

37' Рыбинский по левому флангу отдал передачу вперёд на Райхмана, которой в простой ситуации игровой снаряд обработать не сумел. Абсолютно ничего не получается в атаке у футболистов "Коломны".

36' Очередная затяжная позиционная атака получилась у хозяев, в ходе которой мяч у правого угла штрафной получил Катрич, но бить по воротам не стал, а просто сохранил владение для своей команды.

35' Великолепный первый тайм проводят футболисты "Амкала". Думаю, что никакой интриги в этом противостоянии уже нет. Сомневаюсь, что гости смогут вытащить эту встречу.

34' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 3:0!!! ПИЧУГИН! Дубчак по центру протащил мяч к штрафной соперника и отдал передачу чуть левее на Пичугина, который с 18 метров пробил точнёхонько в дальний верхний угол!

33' Рябокобыленко справа ворвался в штрафную соперника, добрался до лицевой и выполнил перспективный прострел к дальней штанге, однако никто из партнёров эту передачу замкнуть не сумел.

32' Маврин со своей половины поля готовился умчаться в быструю атаку, но его недозволенным приёмом уложил на газон Рыбинский. Гусаков обошёлся без предупреждения в этом эпизоде.

31' Пичугин с левого фланга сместился в центр и отдал проникающий пас на Костюкова, который за мяч зацепиться не сумел. Несколько снизилась активно футболистов "Амкала" в атаке.

30' Казаков по центру рвался к штрафной "Амкала", и его довольно грубым приёмом встретил Имаев. Арбитр посчитал, что нарушения в этом эпизоде не было.

29' Выровнялась у нас игра в эти минуты. Гости много времени проводят с мячом в центральной части поля, а футболисты "Амкала" ждут своего шанса, дабы умчаться в быструю атаку.

27' Райхман отдал очень неудачную передачу на чужой половине поля, Маврин совершил перехват, но слишком далеко отпустил от себя мяч, и тот вновь вернулся во владение к футболистам "Коломны".

26' Пазин с правого фланга выполнил мягкий заброс в дальнюю часть штрафной, Швагирев вышел из ворот и спокойно поймал мяч в руки. Активизировались к середине тайма гости.

25' ГОЛ забивают хозяева, но он отменён из-за офсайда! Пичугин получил мяч в левой части штрафной и спокойно переиграл Мерзлюка ударом в ближний угол, однако в очевидном положении вне игры находился игрок "Амкала".

24' ОПАСНО! Пазин от левого угла штрафной пробил по воротам, игровой снаряд по пути зацепил Тетеркина и полетел в правый нижний угол, однако Швагирев на такое развитие событий среагировал!

23' Замена в составе "Коломны". Вместо Кузнецова на поле появился Ильяшенко.

22' Активный Маврин пролетел по левому флангу и отдал проникающую передачу в штрафную, вот только Костюков задумку партнёра не понял и за игровым снарядом бежать не стал.

21' Замена в составе "Коломны". Вместо Симбаева на поле появился Новрузов.

20' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0!!! МАВРИН! Симбаев в центральном круге допустил грубейшую ошибку, после чего Маврин умчался одни на один с голкипером, ушёл в сторону от Мерзлюка и покатил снаряд в пустой створ!

19' Очень непросто приходится в стартовом отрезке матча футболистам "Коломны". Никак они не могут выбраться со своей половины поля и продолжают совершать ошибки в простых ситуациях.

18' МОМЕНТ! В простой ситуации гости потеряли мяч на своей половине, после чего снаряд перед радиусом штрафной получил Маврин и пробил рядом с правой штангой!

17' Первую осмысленную атаку провели футболисты "Коломны". Тетеркин от правого края штрафной выполнил навес в центр вратарской, а там внимательно на перехвате действовал Швагирев.

16' Очень сильный дождь начался. Думаю, что такие погодные условия внесут определённые корректировки в действия футболистов. Количество дальних ударов точно должно возрасти.

15' Ещё один провал случился в обороне у гостей, в результате чего Маврин получил мяч в левой части штрафной и пробил по воротам, но его выстрел в последний момент заблокировал Симбаев.

14' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! КОСТЮКОВ! Невероятный провал случился в обороне у "Коломны". Имаев с правого фланга прострелил в центр к линии вратарской, Костюков остался один перед воротами и спокойно переиграл Мерзлюка ударом в левый угол!

13' Левшук со своей половины поля выполнил сильный заброс вперёд, Костюков боролся за верховой мяч, но находился он в положении вне игры, о чём сразу же сигнализировал лайнсмен.

12' ОПАСНО! Катрич по центру продрался к штрафной соперника, сместился в правый край и с 20 метров хлёстко пробил в район дальнего нижнего угла. Игровой снаряд прошёл рядом с целью!

11' ШАНСИЩЕ! Скроботов с левого фланга выполнил классный кросс к ближнему углу вратарской, Костюков здорово открылся и головой пробил рядом с дальней штангой!

10' Костюков получил мяч на чужой половине поля и по центру пытался прорваться к штрафной гостей, однако сразу три игрока "Коломны" его движение смогли остановить.

9' Костюков выиграл борьбу на чужой половине поля и сделал скидку в правый край на Катрича, который пробил мимо створа. Плюсом, положение вне игры зафиксировано у футболиста "Амкала".

8' Райхман получил мяч на левом фланге в центральной части поля и пытался продвинуться вперёд, но его очень легко остановил Оленченко. Пока никак не могут выбраться в атаку футболисты "Коломны".

7' Костюков слева перспективно ворвался в штрафную гостей, но слишком промедлил с принятием решения, и Кузнецов в подкате игровой снаряд вынес. Продолжают атаковать футболисты "Амкала".

6' Обслуживает сегодняшнюю встречу Олег Гусаков из Кисловодска. Надеемся, что арбитр не допустит ошибок, которые после матча вызовут серьёзный ажиотаж.

5' Великолепные первые минуты поединка проводят футболисты "Амкала". Практически не выпускают они игровой снаряд из своих ног и оказывают серьёзное давление на защитку соперника.

4' МОМЕНТИЩЕ! Угловой на правом фланге заработали хозяева. Катрич классно навесил в центр штрафной, откуда Имаев без сопротивления пробил в левый угол, однако Мерзлюк свою команду выручил!

3' Катрич по правому флангу очень активно пошёл вперёд и даже добрался до лицевой, после чего пытался навесить в штрафную, но эту передачу в подкате прервал Волков.

2' Футболисты "Амкала" вышли на эту встречу в белом комплекте формы, гости играют в синей форме. Ворота Швагирева в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева.