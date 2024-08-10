Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Пеер Копмейнерс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Пеер Копмейнерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Пеер Копмейнерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Ресинк Стейе получил желтую карточку от судьи

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Загаритис Василиос решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

44' Ресинк Стейе навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Пеер Копмейнерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Пеер Копмейнерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Йоей Якобс ослабляет давление, выбив мяч.

39' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

38' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Матч возобновлен

34' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Гийом Батист оказался удален с поля

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Алмере Сити идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Флоранюс Шерел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Матч возобновлен

30' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

30' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Мейнанс Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

27' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Игрок из команды Алмере Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

25' Алмере Сити идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Пеер Копмейнерс из команды АЗ Алкмаар перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

22' Игрок из команды Алмере Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

21' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

18' УДАЛЕНИЕ! - Деккер Максим увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

17' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Баккер Нордин взял и забрал мяч на выходе

16' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

14' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

13' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Матч возобновлен

13' Ох, нехорошо это выглядит. Флоранюс Шерел получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Флоранюс Шерел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Мейнанс Свен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Зут Йерун взял и забрал мяч на выходе

9' Пеер Копмейнерс ослабляет давление, выбив мяч.

9' Игрок из команды Алмере Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

8' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Хорошую попытку сделал Робине Тома . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Г О О О О Л - Садик Ибраим забивает ударом с правой ноги!

4' Пеер Копмейнерс из команды АЗ Алкмаар перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

3' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Флоранюс Шерел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Пеер Копмейнерс выиграл воздушное противоборство у Гийом Батист

1' Баккер Нордин взял и забрал мяч на выходе

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.