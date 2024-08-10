☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Ван ден Керкхоф Мартин
Алмере Сити
0:1
Конец матча
АЗ Алкмаар
0'
0:1
4' Гол
Садик Ибраим
18' Красная карточка
Деккер Максим
34' Красная карточка
Гийом Батист
45' Желтая карточка
Ресинк Стейе
79' Красная карточка
Висус Рикардо
86' Желтая карточка
Зеефейк Ликвинсио
89' Желтая карточка
Майкума Сейя
90'+8

Ход матча

4'
0:1
Садик Ибраим
18'
 
Деккер Максим
34'
Гийом Батист
 
45'
Ресинк Стейе
 
57'
 
Поку Эрнест
Садик Ибраим
59'
Акуджоби Хамди
Якобс Йоей
 
59'
Маттуар Фез
Ресинк Стейе
 
73'
 
Зеефейк Ликвинсио
Пэрротт Трой
79'
Висус Рикардо
 
81'
Маменги Кристофер
Хансен Корнелиус
 
81'
Налич Ади
Ван Де Камп Йокем Ритмистер
 
86'
 
Зеефейк Ликвинсио
86'
Бомон Гус
Бальбао Алекс
 
89'
 
Майкума Сейя
89'
 
Ван Боммел Рубен
Ван Бредероде Мирон

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 8
  • 3 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 2 Красные карточки 1
  • 5 Замены 3
  • 402 Количество передач 530
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

1
Баккер
Нордин
2
Флоранюс
Шерел
3
Якобс
Йоей
4
Висус
Рикардо
14
Загаритис
Василиос
8
Ресинк
Стейе
5
Ван
Де
Камп
Йокем
Ритмистер
23
Бальбао
Алекс
21
Гийом
Батист
9
Робине
Тома
17
Хансен
Корнелиус
41
Зут
Йерун
16
Майкума
Сейя
22
Деккер
Максим
3
Гус
Ваутер
18
Мёллер
Вольфе
Давид
8
Класи
Йорди
6
Копмейнерс
Пер
11
Садик
Ибраим
10
Мейнанс
Свен
19
Ван
Бредероде
Мирон
9
Пэрротт
Трой
Алмере Сити
4-3-3
АЗ Алкмаар
4-2-3-1

История личных встреч

Алмере Сити
АЗ Алкмаар

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

Э
0:0
Э
4:1
К
0:4
ТМК
4:0

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

4
2

Среднее время на гол

22
45

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
72

Бомбардиры внутри турнира

Алмере Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Садик Ибраим 1 1

Карточки

Алмере Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гийом Батист 0 1
Висус Рикардо 0 1
Ресинк Стейе 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Деккер Максим 0 1
Майкума Сейя 1 0
Зеефейк Ликвинсио 1 0

Результаты матчей

Алмере Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
АЗ Алкмаар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Алмере Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
АЗ Алкмаар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Алмере Сити
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Алмере Сити - Валвейк 1:0 Боруссия-2 Д - Алмере Сити 0:3 Самсунспор - Алмере Сити 0:1 Коньяспор - Алмере Сити 3:2
Херенвен - Алмере Сити 1:0 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:2 Алмере Сити - ФКСБ 1:2 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:4 Аякс - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - Херенвен 1:1 Твенте - Алмере Сити 3:1 Алмере Сити - Спарта Роттердам 2:3 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 1:1 Валвейк - Алмере Сити 0:0 Алмере Сити - Волендам 1:1 Фортуна - Алмере Сити 0:2 Витесс - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Утрехт 1:1 Хераклес - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - Фейеноорд 0:2
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Сток Сити - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Гавр 1:1 АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2 АЗ Алкмаар - Арис Салоники 2:1
АЗ Алкмаар - Кортрейк 3:0 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 8:0 АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1 АЗ Алкмаар - АЕК 6:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 3:3 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Твенте 2:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:2 ПСВ - АЗ Алкмаар 5:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 5:0 АЗ Алкмаар - Витесс 2:0 Волендам - АЗ Алкмаар 0:4 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 4:0 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Аякс 2:0

Результаты матчей

Алмере Сити
АЗ Алкмаар

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Алмере Сити
АЗ Алкмаар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 5:1 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Гронинген
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Твенте
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Фейеноорд
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Виллем II
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
ПЕК Зволле
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Утрехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Херенвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фортуна Ситтард
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Хераклес
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Спарта Роттердам
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Гоу Эхед Иглс
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Алмере Сити
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
НЕК Неймеген
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
НАК Бреда
 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Валвейк
 1:5 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 5:1 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Гронинген
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Фейеноорд
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Виллем II
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
ПЕК Зволле
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Утрехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Херенвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хераклес
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Спарта Роттердам
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Гоу Эхед Иглс
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
НАК Бреда
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Фортуна Ситтард
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Валвейк
 1:5 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Алмере Сити
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
НЕК Неймеген
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Твенте
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Виллем II
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
ПЕК Зволле
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Утрехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Херенвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Гронинген
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ПСВ
 5:1 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хераклес
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Спарта Роттердам
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Гоу Эхед Иглс
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Алмере Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
НЕК Неймеген
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Фортуна Ситтард
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
НАК Бреда
 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Валвейк
 1:5 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСВ Лосано Ирвинг 2
Гронинген Мендес Руи 1 (1)
Гронинген Схредерс Йорг 1 (1)
Валвейк Ван дер Венне Рихард 1
Твенте Ламмерс Сэм 1
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Гийом Батист 1
НАК Бреда Махмутович Энес 1
Алмере Сити Висус Рикардо 1
АЗ Алкмаар Деккер Максим 1
НАК Бреда Берг Ян 1
Весь список
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