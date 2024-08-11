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  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Jannick van der Laan
Утрехт
0:0
Первый тайм: 2'
ПЕК Зволле
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Лучшие коэффициенты
Утрехт
Ничья
ПЕК Зволле
6.80
4.70
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7.00
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Все Коэффициенты
1
Баркас
Василис
2
Хореман
Сибе
3
Ван
дер
Хорн
Майк
24
Виргевер
Ник
16
Эль-Каруани
Суфьян
14
Икбал
Зидан
18
Тоорнстра
Йенс
27
Alonzo
Engwanda
77
Ромени
Оле
9
Мин
Давид
21
Ааронсон
Пакстен
1
Схенделаар
Яспер
23
Рейндерс
Элиано
47
Гуйер
Тристан
4
Ансельмо
Гарсия-Макналти
5
Лутонда
Тьерри
10
Ван
Ден
Берг
Дэйв
6
Эль-Аззузи
Ануар
7
Ману
Брайдон
18
Веланас
Одиссеус
50
Крастев
Филип
29
Бёйтинк
Томас
Утрехт
4-3-3
ПЕК Зволле
4-2-3-1

История личных встреч

Утрехт
ПЕК Зволле

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

28 матчей

46.4%
35.7%
17.9%
13 побед 10 ничьих 5 побед

Первый тайм

39.3%
39.3%
21.4%
11 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.4%
17.9%
35.7%
13 побед 5 ничьих 10 побед

История матчей

Э
5:1
ТМК
3:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
5:1
Э
3:3
Э
1:1
ТМК
3:3
Э
3:3
Э
3:1
Э
4:3
Э
2:0
Э
2:1
Э
1:1
Э
3:1
К
1:2
Э
1:1
ЛЕ
5:2
ЛЕ
0:0
Э
1:0
Э
1:2
Э
0:2
Э
2:0
Э
1:2
Э
1:1
Э
1:2
Э
1:1
ТМС
5:1

Голы

Всего голов

39
20

Голов в среднем за матч

2.79
1.43

Среднее время на гол

32
63

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

1.5
1.21

Среднее время на гол

60
74

Всего голов

60
37

Голов в среднем за матч

2.14
1.32

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

42
68

Результаты последних матчей

Утрехт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Утрехт - Венеция 1:2 Утрехт - Ланс 4:5 Шальке 04 - Утрехт 0:2 Утрехт - Аль-Райян 4:1
Утрехт - Силькеборг 2:2 Утрехт - УСВ Элинвейк 4:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 Утрехт - Спарта Роттердам 3:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 3:3 Утрехт - Спарта Роттердам 0:1 Утрехт - Витесс 1:0 Валвейк - Утрехт 2:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 2:1 Херенвен - Утрехт 2:3 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 Фейеноорд - Утрехт 4:2 Утрехт - Хельмонд 3:0 Утрехт - Хелмонд Спорт 3:0 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 Алмере Сити - Утрехт 1:1
ПЕК Зволле
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
ПЕК Зволле - Венеция 1:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 5:0 Херенвен - ПЕК Зволле 5:2 ПЕК Зволле - Хорсенс 1:2
ПЕК Зволле - Силькеборг 1:3 Аякс - ПЕК Зволле 0:1 ПЕК Зволле - Твенте 1:2 Валвейк - ПЕК Зволле 1:1 Фейеноорд - ПЕК Зволле 5:0 ПЕК Зволле - Хераклес 3:1 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Эксельсиор 2:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 ПЕК Зволле - Аякс 1:3 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Волендам 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - ПСВ 1:7 ПЕК Зволле - Алмере Сити 0:1 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Гронинген
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Твенте
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
ПЕК Зволле
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Утрехт
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Гоу Эхед Иглс
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Фортуна Ситтард
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Хераклес
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Спарта Роттердам
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Фейеноорд
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Виллем II
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Херенвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Алмере Сити
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
НЕК Неймеген
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
НАК Бреда
 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Валвейк
 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Гронинген
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Утрехт
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Гоу Эхед Иглс
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Фейеноорд
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Спарта Роттердам
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Виллем II
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Хераклес
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Фортуна Ситтард
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
НАК Бреда
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
ПЕК Зволле
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Херенвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Валвейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Алмере Сити
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
НЕК Неймеген
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Твенте
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
ПЕК Зволле
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Виллем II
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Фортуна Ситтард
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Хераклес
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Спарта Роттердам
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Утрехт
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Гоу Эхед Иглс
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ПСВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Херенвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Алмере Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
НЕК Неймеген
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Гронинген
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
НАК Бреда
 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Валвейк
 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСВ Лосано Ирвинг 2
Гронинген Мендес Руи 1 (1)
Гронинген Схредерс Йорг 1 (1)
Валвейк Ван дер Венне Рихард 1
Твенте Ламмерс Сэм 1
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Гийом Батист 1
НАК Бреда Махмутович Энес 1
Алмере Сити Висус Рикардо 1
АЗ Алкмаар Деккер Максим 1
НАК Бреда Берг Ян 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Утрехт
Ничья
ПЕК Зволле
6.80
4.70
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7.00
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Где смотреть матч Утрехт 0:0 ПЕК Зволле онлайн

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