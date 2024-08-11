☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Jannick van der Laan
Утрехт
1:0
Конец матча
ПЕК Зволле
0'
1:0
16' Гол
Ромени Оле
43' Желтая карточка
Рейндерс Элиано
87' Желтая карточка
Фихтингер Ник
89' Желтая карточка
Крастев Филип
90'+7

Ход матча

16'
Ромени Оле
(Тоорнстра Йенс)
1:0
26'
 
Фихтингер Ник
Гуйер Тристан
43'
 
Рейндерс Элиано
55'
 
Мбайо Дилан
Ману Брайдон
59'
Тоорнстра Йенс
Мин Давид
 
59'
Огайо Ноа
Йенсен Виктор
 
67'
Бут Тейлор
Ромени Оле
 
79'
Дидден Матисс
Эль-Каруани Суфьян
 
79'
Боздоган Джан
Икбал Зидан
 
82'
 
Веллиос Апостолос
Бёйтинк Томас
82'
 
Де Рой Кай
Ван Ден Берг Дэйв
87'
 
Фихтингер Ник
89'
 
Крастев Филип

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 3 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 18
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 452 Количество передач 457
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

1
Баркас
Василис
2
Хореман
Сибе
3
Ван
дер
Хорн
Майк
24
Виргевер
Ник
16
Эль-Каруани
Суфьян
27
Alonzo
Engwanda
18
Тоорнстра
Йенс
14
Икбал
Зидан
77
Ромени
Оле
9
Мин
Давид
21
Ааронсон
Пакстен
1
Схенделаар
Яспер
23
Рейндерс
Элиано
47
Гуйер
Тристан
4
Ансельмо
Гарсия-Макналти
5
Лутонда
Тьерри
10
Ван
Ден
Берг
Дэйв
6
Эль-Аззузи
Ануар
7
Ману
Брайдон
18
Веланас
Одиссеус
50
Крастев
Филип
29
Бёйтинк
Томас
Утрехт
4-3-3
ПЕК Зволле
4-2-3-1

История личных встреч

Утрехт
ПЕК Зволле

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

28 матчей

46.4%
35.7%
17.9%
13 побед 10 ничьих 5 побед

Первый тайм

39.3%
39.3%
21.4%
11 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.4%
17.9%
35.7%
13 побед 5 ничьих 10 побед

История матчей

Э
5:1
ТМК
3:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
5:1
Э
3:3
Э
1:1
ТМК
3:3
Э
3:3
Э
3:1
Э
4:3
Э
2:0
Э
2:1
Э
1:1
Э
3:1
К
1:2
Э
1:1
ЛЕ
5:2
ЛЕ
0:0
Э
1:0
Э
1:2
Э
0:2
Э
2:0
Э
1:2
Э
1:1
Э
1:2
Э
1:1
ТМС
5:1

Голы

Всего голов

39
20

Голов в среднем за матч

2.79
1.43

Среднее время на гол

32
63

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

1.5
1.21

Среднее время на гол

60
74

Всего голов

60
37

Голов в среднем за матч

2.14
1.32

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

42
68

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромени Оле 1 1
Тоорнстра Йенс 0 0
ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крастев Филип 1 0
Рейндерс Элиано 1 0
Фихтингер Ник 1 0

Результаты матчей

Утрехт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ПЕК Зволле
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Утрехт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ПЕК Зволле
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Утрехт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Утрехт - Венеция 1:2 Утрехт - Ланс 4:5 Шальке 04 - Утрехт 0:2 Утрехт - Аль-Райян 4:1
Утрехт - Силькеборг 2:2 Утрехт - УСВ Элинвейк 4:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 Утрехт - Спарта Роттердам 3:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 3:3 Утрехт - Спарта Роттердам 0:1 Утрехт - Витесс 1:0 Валвейк - Утрехт 2:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 2:1 Херенвен - Утрехт 2:3 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 Фейеноорд - Утрехт 4:2 Утрехт - Хельмонд 3:0 Утрехт - Хелмонд Спорт 3:0 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 Алмере Сити - Утрехт 1:1
ПЕК Зволле
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
ПЕК Зволле - Венеция 1:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 5:0 Херенвен - ПЕК Зволле 5:2 ПЕК Зволле - Хорсенс 1:2
ПЕК Зволле - Силькеборг 1:3 Аякс - ПЕК Зволле 0:1 ПЕК Зволле - Твенте 1:2 Валвейк - ПЕК Зволле 1:1 Фейеноорд - ПЕК Зволле 5:0 ПЕК Зволле - Хераклес 3:1 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Эксельсиор 2:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 ПЕК Зволле - Аякс 1:3 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Волендам 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - ПСВ 1:7 ПЕК Зволле - Алмере Сити 0:1 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:1

Результаты матчей

Утрехт
ПЕК Зволле

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Утрехт
ПЕК Зволле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Гронинген
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Фортуна Ситтард
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Утрехт
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Твенте
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Аякс
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Херенвен
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Спарта Роттердам
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Хераклес
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Фейеноорд
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Виллем II
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
ПЕК Зволле
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Алмере Сити
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
НЕК Неймеген
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Гоу Эхед Иглс
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
НАК Бреда
 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Валвейк
 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Гронинген
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Утрехт
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Аякс
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Фейеноорд
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Спарта Роттердам
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Фортуна Ситтард
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Херенвен
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хераклес
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
ПЕК Зволле
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
НАК Бреда
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Виллем II
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Валвейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Алмере Сити
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
НЕК Неймеген
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Гоу Эхед Иглс
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна Ситтард
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Твенте
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Хераклес
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Виллем II
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Херенвен
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Утрехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Аякс
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Спарта Роттердам
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ПСВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Алмере Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
НЕК Неймеген
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Гоу Эхед Иглс
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Гронинген
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
ПЕК Зволле
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
НАК Бреда
 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Валвейк
 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСВ Лосано Ирвинг 2
Гронинген Мендес Руи 1 (1)
Гронинген Схредерс Йорг 1 (1)
Фортуна Ситтард Халилович Ален 1
Валвейк Ван дер Венне Рихард 1
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Гийом Батист 1
НАК Бреда Махмутович Энес 1
Алмере Сити Висус Рикардо 1
АЗ Алкмаар Деккер Максим 1
НАК Бреда Берг Ян 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Утрехт вырывает победу
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Утрехт: 50%, ПЕК Зволле: 50%.
  • 97'
    Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 96'
    Ван дер Хорн Майк из команды Утрехт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    ПЕК Зволле пытается что-то создать.
  • 96'
    ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Утрехт 1:0 ПЕК Зволле онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный