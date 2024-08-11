Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

89' Крастев Филип получил желтую карточку от судьи

87' Фихтингер Ник получил желтую карточку от судьи

87' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

87' Игрок из команды Утрехт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

86' Матч возобновлен

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Тактическая замена. Дэйви ван ден Берг уходит с поля и его заменяет Де Рой Кай

80' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Удар от ворот произведет Утрехт

76' Матч возобновлен

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Удар от ворот произведет Утрехт

75' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

72' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Матч возобновлен

70' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

67' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

65' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

56' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Alonzo Engwanda выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Удар от ворот произведет Утрехт

52' Хорошую попытку сделал Дэйви ван ден Берг. Удар в створ, но вратарь начеку

51' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

49' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

49' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

48' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

48' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

46' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

46' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля