Тур: 1. Стадион: Галгенваард. Главный судья: Jannick van der Laan
1:0
Конец матча
0'
1:0
16' ГолРомени Оле
43' Желтая карточкаРейндерс Элиано
87' Желтая карточкаФихтингер Ник
89' Желтая карточкаКрастев Филип
90'+7
Ход матча
16'
1:0
43'
67'
87'
89'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
3 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 18
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
452 Количество передач 457
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
24
Виргевер
Ник
14
Икбал
Зидан
77
Ромени
Оле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Икбал ЗиданПолузащитник
-
77 Ромени ОлеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Де Графф ТомВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бут ТейлорПолузащитник
-
15 Блейк АдрианПолузащитник
-
11 Огайо НоаНападающий
- Нападающий
-
-
44 Joshua Mukeh
-
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
11 Мбайо ДиланПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Де Рой КайПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Томас РайанПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Утрехт
ПЕК Зволле
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
28 матчей
46.4%
35.7%
17.9%
13 побед 10 ничьих 5 побед
Первый тайм
39.3%
39.3%
21.4%
11 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
46.4%
17.9%
35.7%
13 побед 5 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
20
Голов в среднем за матч
2.79
1.43
Среднее время на гол
32
63
Всего голов
21
17
Голов в среднем за матч
1.5
1.21
Среднее время на гол
60
74
Всего голов
60
37
Голов в среднем за матч
2.14
1.32
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
Среднее время на гол
42
68
Бомбардиры внутри турнира
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромени Оле
|1
|1
|Тоорнстра Йенс
|0
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крастев Филип
|1
|0
|Рейндерс Элиано
|1
|0
|Фихтингер Ник
|1
|0
Результаты матчей
Утрехт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ПЕК Зволле
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Утрехт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ПЕК Зволле
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Утрехт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Утрехт - Венеция 1:2 Утрехт - Ланс 4:5 Шальке 04 - Утрехт 0:2 Утрехт - Аль-Райян 4:1
Утрехт - Силькеборг 2:2 Утрехт - УСВ Элинвейк 4:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 Утрехт - Спарта Роттердам 3:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 3:3 Утрехт - Спарта Роттердам 0:1 Утрехт - Витесс 1:0 Валвейк - Утрехт 2:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 2:1 Херенвен - Утрехт 2:3 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 Фейеноорд - Утрехт 4:2 Утрехт - Хельмонд 3:0 Утрехт - Хелмонд Спорт 3:0 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 Алмере Сити - Утрехт 1:1
ПЕК Зволле
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
ПЕК Зволле - Венеция 1:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 5:0 Херенвен - ПЕК Зволле 5:2 ПЕК Зволле - Хорсенс 1:2
ПЕК Зволле - Силькеборг 1:3 Аякс - ПЕК Зволле 0:1 ПЕК Зволле - Твенте 1:2 Валвейк - ПЕК Зволле 1:1 Фейеноорд - ПЕК Зволле 5:0 ПЕК Зволле - Хераклес 3:1 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Эксельсиор 2:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 ПЕК Зволле - Аякс 1:3 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Волендам 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - ПСВ 1:7 ПЕК Зволле - Алмере Сити 0:1 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:1
Результаты матчей
Утрехт
ПЕК Зволле
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Утрехт
ПЕК Зволле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
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- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|ПСВ
|Лосано Ирвинг
|2
|Гронинген
|Мендес Руи
|1 (1)
|Гронинген
|Схредерс Йорг
|1 (1)
|Фортуна Ситтард
|Халилович Ален
|1
|Валвейк
|Ван дер Венне Рихард
|1
|Алмере Сити
|Гийом Батист
|1
|НАК Бреда
|Махмутович Энес
|1
|Алмере Сити
|Висус Рикардо
|1
|АЗ Алкмаар
|Деккер Максим
|1
|НАК Бреда
|Берг Ян
|1