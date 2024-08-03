☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Тренчин
1:0
Первый тайм: 45+'
Кошице
0'
27' Желтая карточка
Жигмунд Марек
1:0
30' Гол
Emma Uchegbu
32' Желтая карточка
Галлович Давид
35' Желтая карточка
Саллам Самир Бен

Ход матча

27'
 
Жигмунд Марек
30'
Emma Uchegbu
1:0
32'
 
Галлович Давид
35'
Саллам Самир Бен
 
Лучшие коэффициенты
Тренчин
Ничья
Кошице
1.90
Реклама, betcity.ru
5.40
Реклама, fon.bet
9.00
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
30
Matus
Slavicek
6
Tadeas
Hajovsky
14
Бондаренко
Тарас
15
Lazar
Stojsavljevic
12
Голубек
Якуб
20
Rahim
Ibrahim
42
Саллам
Самир
Бен
8
Гайдош
Артур
85
Emma
Uchegbu
9
Эмека
Чинонсо
7
Джуд
Сандей
1
Шипош
Давид
24
Кружляк
Доминик
20
Кривак
Ян
88
Горосито
Николас
19
Фабиш
Лукаш
6
Бокрош
Силард
17
Такач
Далибор
25
Жигмунд
Марек
8
Галлович
Давид
23
Фашко
Михал
55
Медвед
Жан
Тренчин
4-3-3
Кошице
5-3-2

История личных встреч

Тренчин
Кошице

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
36.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

19 матчей

47.4%
26.3%
26.3%
9 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

26.3%
57.9%
15.8%
5 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

47.4%
31.6%
21%
9 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:2
С
0:0
С
4:1
С
0:3
К
1:2
С
1:0
С
2:0
С
4:2
С
1:1
С
5:0
С
0:1
С
0:0
С
0:0
С
3:0
С
1:1
CL
1:2
CL
4:1
CL
2:1
CL
1:2

Голы

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

2.33
1

Среднее время на гол

38
90

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

31
19

Голов в среднем за матч

1.63
1

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

55
90

Бомбардиры внутри турнира

Тренчин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кошице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Медвед Жан 2 (1) 1
Галлович Давид 0 0

Карточки

Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бондаренко Тарас 1 0
Lazar Stojsavljevic 1 0
Кошице
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Тренчин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Кошице
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Тренчин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Кошице
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тренчин
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Галатасарай - Тренчин 4:1 Богемианс Дублин - Тренчин 4:0 Тренчин - Злате Моравце 1:1
Сигма Оломоуц - Тренчин 3:0 Пухов - Тренчин 2:2 Злате Моравце - Тренчин 2:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Тренчин - Михаловце 1:0 Скалица - Тренчин 0:4 Тренчин - Кошице 1:2 Тренчин - Злате Моравце 4:0 Михаловце - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 4:2 Тренчин - Скалица 1:3 Кошице - Тренчин 0:0 Скалица - Тренчин 0:0 Тренчин - Слован Братислава 0:2 Тренчин - Опава 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 1:1
Кошице
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кошице - ДАК 2:2 Кошице - Рома 1:1 Гурник Забже - Кошице 1:0 Михаловце - Кошице 0:1
Жилина - Кошице 3:0 Кишварда - Кошице 1:1 ФК Гуменне - Кошице 1:0 Кошице - Михаловце 2:0 Скалица - Кошице 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:1 Кошице - Злате Моравце 0:2 Тренчин - Кошице 1:2 Кошице - Скалица 1:2 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Злате Моравце - Кошице 1:2 Кошице - Ньиредьхаза 0:0 Михаловце - Кошице 1:0 Кошице - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 1:1 Кошице - Скалица 2:1

Результаты матчей

Тренчин
Кошице

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Тренчин
Кошице

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Дукла Банска-Бистрица
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Слован Братислава
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Железярне Подбрезова
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Жилина
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Михаловце
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Спартак Трнава
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Ружомберок
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
ДАК
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Кошице
 0:1 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Скалица
 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Комарно
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Тренчин
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Скалица
 0:1 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Кошице
 0:1 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Ружомберок
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Спартак Трнава
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Железярне Подбрезова
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
ДАК
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Михаловце
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Жилина
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Слован Братислава
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Комарно
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
ДАК
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Михаловце
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Жилина
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Дукла Банска-Бистрица
 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Тренчин
 1:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Комарно
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ружомберок
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Железярне Подбрезова
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Спартак Трнава
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Кошице
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Скалица
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Кошице Медвед Жан 2
Комарно Сильвестр Якуб 1
Слован Братислава Мак Роберт 1
ДАК Алмаши Ладислав 1
ДАК Герц Кристиан 1
Весь список

Топ нарушителей
ДАК Хиско Муньос 1
Ружомберок Ondrej Smetana 1
Тренчин Бондаренко Тарас 1
Михаловце Пачинда Эрик 1
Спартак Трнава Микович Мартин 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 35'
    Samir Ben Sallam получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Галлович Давид получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    Г О О О О Л - Эмма Учегбу бьет в цель!
  • 27'
    Жигмунд Марек получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Тренчин
Ничья
Кошице
1.90
Реклама, betcity.ru
5.40
Реклама, fon.bet
9.00
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тренчин 1:0 Кошице онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Тренчин
Кошице
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный