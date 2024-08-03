☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Тренчин
2:0
Конец матча
Кошице
0'
27' Желтая карточка
Жигмунд Марек
1:0
30' Гол
Emma Uchegbu
32' Желтая карточка
Галлович Давид
34' Желтая карточка
Саллам Самир Бен
2:0
45' Гол
Эмека Чинонсо
52' Желтая карточка
Эмека Чинонсо
54' Вторая желтая карточка
Эмека Чинонсо
55' Желтая карточка
Илья Столица
56' Желтая карточка
Lazar Stojsavljevic
56' Желтая карточка
Кривак Ян
73' Желтая карточка
Matus Slavicek
90'+5
30
Matus
Slavicek
6
Tadeas
Hajovsky
14
Бондаренко
Тарас
15
Lazar
Stojsavljevic
12
Голубек
Якуб
20
Rahim
Ibrahim
42
Саллам
Самир
Бен
8
Гайдош
Артур
85
Emma
Uchegbu
9
Эмека
Чинонсо
7
Джуд
Сандей
1
Шипош
Давид
24
Кружляк
Доминик
20
Кривак
Ян
88
Горосито
Николас
19
Фабиш
Лукаш
6
Бокрош
Силард
17
Такач
Далибор
25
Жигмунд
Марек
8
Галлович
Давид
23
Фашко
Михал
55
Медвед
Жан
Тренчин
4-3-3
Кошице
5-3-2

История личных встреч

Тренчин
Кошице

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
36.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

19 матчей

47.4%
26.3%
26.3%
9 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

26.3%
57.9%
15.8%
5 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

47.4%
31.6%
21%
9 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:2
С
0:0
С
4:1
С
0:3
К
1:2
С
1:0
С
2:0
С
4:2
С
1:1
С
5:0
С
0:1
С
0:0
С
0:0
С
3:0
С
1:1
CL
1:2
CL
4:1
CL
2:1
CL
1:2

Голы

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

2.33
1

Среднее время на гол

38
90

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

31
19

Голов в среднем за матч

1.63
1

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

55
90

Бомбардиры внутри турнира

Тренчин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмека Чинонсо 1 0.5
Emma Uchegbu 1 0.5
Гайдош Артур 0 0
Кошице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Медвед Жан 2 (1) 1
Галлович Давид 0 0

Карточки

Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмека Чинонсо 1 1
Lazar Stojsavljevic 2 0
Илья Столица 1 0
Бондаренко Тарас 1 0
Саллам Самир Бен 1 0
Matus Slavicek 1 0
Кошице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кривак Ян 1 0
Жигмунд Марек 1 0
Галлович Давид 1 0

Результаты матчей

Тренчин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Кошице
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Тренчин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Кошице
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Тренчин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Кошице
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тренчин
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Галатасарай - Тренчин 4:1 Богемианс Дублин - Тренчин 4:0 Тренчин - Злате Моравце 1:1
Сигма Оломоуц - Тренчин 3:0 Пухов - Тренчин 2:2 Злате Моравце - Тренчин 2:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Тренчин - Михаловце 1:0 Скалица - Тренчин 0:4 Тренчин - Кошице 1:2 Тренчин - Злате Моравце 4:0 Михаловце - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 4:2 Тренчин - Скалица 1:3 Кошице - Тренчин 0:0 Скалица - Тренчин 0:0 Тренчин - Слован Братислава 0:2 Тренчин - Опава 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 1:1
Кошице
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кошице - ДАК 2:2 Кошице - Рома 1:1 Гурник Забже - Кошице 1:0 Михаловце - Кошице 0:1
Жилина - Кошице 3:0 Кишварда - Кошице 1:1 ФК Гуменне - Кошице 1:0 Кошице - Михаловце 2:0 Скалица - Кошице 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:1 Кошице - Злате Моравце 0:2 Тренчин - Кошице 1:2 Кошице - Скалица 1:2 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Злате Моравце - Кошице 1:2 Кошице - Ньиредьхаза 0:0 Михаловце - Кошице 1:0 Кошице - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 1:1 Кошице - Скалица 2:1

Результаты матчей

Тренчин
Кошице

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Тренчин
Кошице

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 0:0 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Тренчин
 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Железярне Подбрезова
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
4.
Скалица
 2 0 2 0 1 - 1 2
5.
Дукла Банска-Бистрица
 2 0 2 0 2 - 2 2
6.
Жилина
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Михаловце
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Спартак Трнава
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
ДАК
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Ружомберок
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Кошице
 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Комарно
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Кошице
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Ружомберок
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Спартак Трнава
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Дукла Банска-Бистрица
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Скалица
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Железярне Подбрезова
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Слован Братислава
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
ДАК
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Жилина
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Михаловце
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Комарно
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 0:0 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
ДАК
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Михаловце
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Жилина
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Дукла Банска-Бистрица
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Скалица
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Железярне Подбрезова
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Тренчин
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Комарно
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ружомберок
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Спартак Трнава
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Кошице
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Кошице Медвед Жан 2
Комарно Сильвестр Якуб 1
Слован Братислава Мак Роберт 1
ДАК Алмаши Ладислав 1
Скалица Michael Ranko 1
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Эмека Чинонсо 1 1
Тренчин Lazar Stojsavljevic 2
ДАК Хиско Муньос 1
Тренчин Илья Столица 1
Ружомберок Ondrej Smetana 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Г О О О О Л - Эмека Чинонсо бьет в цель!
    • 34'
      Samir Ben Sallam получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Галлович Давид получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Гайдош Артур сделал результативную передачу.
    • 30'
      Г О О О О Л - Эмма Учегбу бьет в цель!
    • 27'
      Жигмунд Марек получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Тренчин 2:0 Кошице онлайн

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