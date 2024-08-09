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Тур: 1.
Байер Л
 
Позже
Бетис
Прогнозы 6
Байер Л 100% (6)
X 0% (0)
Бетис 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Байер Л
Ничья
Бетис
3.90
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4.00
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4.30
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Байер Л
Бетис

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
4:0
ЛЕ
1:1

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
180

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Арсенал - Байер Л 4:1 Ланс - Байер Л 2:2 Рот-Вайсс Эссен - Байер Л 1:2 Кайзерслаутерн - Байер Л 0:1
Аталанта - Байер Л 3:0 Байер Л - Аугсбург 2:1 Бохум - Байер Л 0:5 Байер Л - Рома 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 1:5 Рома - Байер Л 0:2 Байер Л - Штутгарт 2:2 Боруссия Д - Байер Л 1:1 Вест Хэм - Байер Л 1:1 Байер Л - Вердер 5:0 Байер Л - Вест Хэм 2:0 Унион Берлин - Байер Л 0:1 Байер Л - Фортуна 4:0 Байер Л - Хоффенхайм 2:1 Фрайбург - Байер Л 2:3 Байер Л - Карабах 3:2
Бетис
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кадис - Бетис 0:0 Бетис - Аль-Иттихад Джидда 4:1 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2 Ливерпуль - Бетис 1:0
Аустрия Зальцбург - Бетис 1:5 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Бетис - Реал Сосьедад 0:2 Лас-Пальмас - Бетис 2:2 Бетис - Альмерия 3:2 Осасуна - Бетис 0:2 Бетис - Севилья 1:1 Валенсия - Бетис 1:2 Бетис - Сельта 2:1 Жирона - Бетис 3:2 Райо Вальекано - Бетис 2:0 Бетис - Вильярреал 2:3 Атлетико М - Бетис 2:1 Бетис - Атлетик Б 3:1 Динамо Загреб - Бетис 1:1 Бетис - Алавес 0:0
  • Текстовая онлайн трансляция матча Байер Л - Бетис от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 августа 2024, осталось 1 день 6 часов 59 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 100% пользователей.
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    • Прогнозы 6
    Байер Л 100% (6)
    X 0% (0)
    Бетис 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Байер Л
    Ничья
    Бетис
    3.90
    Реклама, zenit.win
    4.00
    Реклама, fon.bet
    4.30
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    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Байер Л - Бетис

    Исход игры
    Байер Л
    100% (3)
    Ничья
    0% (0)
    Бетис
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    100% (3)
    Меньше
    0% (0)
    Обе команды забьют
    Да
    100% (3)
    Нет
    0% (0)
    Популярный счёт
    2:1 Байер Л
    100% (3)
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