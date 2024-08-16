  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Пуща Неполомице
4:1
Конец матча
Лехия Гданьск
0'
1:0
2' Гол
Konrad Stepien
2:0
33' Гол
Косидис Михаил
45' Желтая карточка
Благаич Яков
3:0
78' Гол
Якуба Роман
80' Желтая карточка
Bujar Pllana
4:0
87' Гол
Якуба Роман
4:1
89' Гол
Camilo Mena
90' Желтая карточка
Якуба Роман
90'+4
1
Kewin
Komar
8
Piotr
Mrozinski
22
Крачун
Артур
3
Якуба
Роман
18
Сиплак
Михал
5
Konrad
Stepien
14
Jacub
Serafin
6
Ли
Чжин-Хен
24
Благаич
Яков
33
Абрамович
Давид
35
Косидис
Михаил
29
Сарнавский
Богдан
11
Dominik
Pila
44
Bujar
Pllana
3
Ольссон
Элиас
20
Конрадо
5
Желизко
Иван
7
Camilo
Mena
8
Капич
Рифет
6
Kalle
Wendt
30
Хлань
Максим
89
Бобчек
Томаш
Пуща Неполомице
4-2-3-1
Лехия Гданьск
4-1-4-1

История личных встреч

Пуща Неполомице
Лехия Гданьск

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

К
3:1
К
1:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Пуща Неполомице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якуба Роман 2 0.4
Косидис Михаил 2 0.4
Konrad Stepien 1 0.2
Jacub Serafin 1 0.2
Благаич Яков 1 0.2
Крачун Артур 1 (1) 0.2
Абрамович Давид 0 0
Ли Чжин-Хен 0 0
Лехия Гданьск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бобчек Томаш 1 0.2
Camilo Mena 1 0.2
Tomasz Neugebauer 1 0.2
Kalle Wendt 1 0.2
Хлань Максим 0 0

Карточки

Пуща Неполомице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Благаич Яков 3 0
Konrad Stepien 2 0
Холевяк Матеуш 1 0
Сиплак Михал 1 0
Абрамович Давид 1 0
Крачун Артур 1 0
Якуба Роман 1 0
Лехия Гданьск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Киндриш Андрей 2 0
Желизко Иван 1 0
Kacper Sezonienko 1 0
Camilo Mena 1 0
Tomasz Neugebauer 1 0
Kalle Wendt 1 0
Bujar Pllana 1 0

Результаты матчей

Пуща Неполомице
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Лехия Гданьск
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
3
Пуща Неполомице
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Лехия Гданьск
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
1
Пуща Неполомице
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Лехия Гданьск
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
13%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
67%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
40%
2
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
38%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
67%
1
33%
76-90

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
13%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
50%
76-90

Пропущено

8
11
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
25%
2
18%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
38%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Пуща Неполомице
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Пуща Неполомице - Легия 2:2 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 2:0
Пуща Неполомице - Подхале Новы-Тарг 2:1 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 1:1 ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Полония Бытом 1:1 Ракув - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Висла Краков 1:0 Рух Хожув - Пуща Неполомице 0:1 Пуща Неполомице - Пяст 1:0 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Варта Познань 1:0 Погонь Щецин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Корона Кельце 1:1 Краковия - Пуща Неполомице 0:1 Пуща Неполомице - Лех 2:1 Рух Хожув - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Радомяк Радом 1:1
Лехия Гданьск
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:1 Лех - Лехия Гданьск 3:1 Лехия Гданьск - Мотор Люблин 0:2 Шленск Вроцлав - Лехия Гданьск 1:1
Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Хойничанка Хойнице 1:1 Медзь Легница - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Арка Гдыня 2:1 Висла Краков - Лехия Гданьск 3:4 Лехия Гданьск - Тыхы 3:0 Сталь Жешув - Лехия Гданьск 4:2 Лехия Гданьск - Полония Варшава 1:0 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:1 Лехия Гданьск - Брук-Бет Термалица 3:1 ГКС Катовице - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Одра Ополе 2:1 Лехия Гданьск - ФК Валмиера 5:1 Лехия Гданьск - Заглембе Сосновец 4:0 Подбескидзе - Лехия Гданьск 1:2

Результаты матчей

Пуща Неполомице
Лехия Гданьск

Точный счет

2:2
2 раза 67%
4:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
3 раза 100%

Точный счет

2:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Пуща Неполомице
Лехия Гданьск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
1
4
2.5
1
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Пяст
 4 2 2 0 7 - 4 8
3.
Видзев Лодзь
 4 2 2 0 6 - 3 8
4.
Лех
 4 2 1 1 6 - 3 7
5.
Погонь Щецин
 4 2 1 1 6 - 3 7
6.
Ракув
 4 2 1 1 3 - 1 7
7.
Легия
 4 2 1 1 6 - 4 7
8.
Краковия
 4 2 1 1 5 - 4 7
9.
Гурник Забже
 4 2 1 1 5 - 5 7
10.
Мотор Люблин
 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
11.
Заглембе Любин
 4 1 2 1 4 - 5 5
12.
Пуща Неполомице
 5 1 2 2 8 - 8 5
13.
ГКС Катовице
 0:0 5 1 2 2 4 - 5 5
14.
Радомяк Радом
 3 1 0 2 5 - 6 3
15.
Шленск Вроцлав
 3 0 2 1 1 - 3 2
16.
Лехия Гданьск
 5 0 2 3 4 - 11 2
17.
Сталь Мелец
 4 0 1 3 1 - 5 1
18.
Корона Кельце
 4 0 1 3 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Лех
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Погонь Щецин
 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Пуща Неполомице
 3 1 2 0 8 - 5 5
5.
Пяст
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Видзев Лодзь
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Заглембе Любин
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Гурник Забже
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Легия
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Шленск Вроцлав
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Ракув
 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Сталь Мелец
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Мотор Люблин
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Лехия Гданьск
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Краковия
 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
ГКС Катовице
 0:0 3 0 1 2 1 - 3 1
17.
Радомяк Радом
 2 0 0 2 3 - 5 0
18.
Корона Кельце
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Краковия
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Мотор Люблин
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Видзев Лодзь
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Легия
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
ГКС Катовице
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Пяст
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Гурник Забже
 3 1 1 1 4 - 5 4
9.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Радомяк Радом
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Погонь Щецин
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Лех
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Заглембе Любин
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Корона Кельце
 2 0 1 1 1 - 4 1
16.
Лехия Гданьск
 3 0 1 2 3 - 8 1
17.
Сталь Мелец
 2 0 0 2 0 - 3 0
18.
Пуща Неполомице
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Лех Исхак Микаэль 4
Радомяк Радом Роча Леонардо 4
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 3
Лех Хотич Дино 2 (1)
Гурник Забже Захович Лука 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 2
Корона Кельце Форнальчик Мариуш 3
Пуща Неполомице Благаич Яков 3
Видзев Лодзь Samuel Kozlovsky 1 1
Краковия Глик Камил 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Где смотреть матч Пуща Неполомице 4:1 Лехия Гданьск онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный