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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
ГКС Катовице
0:0
Конец матча
Мотор Люблин
0'
12' Желтая карточка
Grzegorz Rogala
45' Желтая карточка
Кубица Кшиштоф
65' Желтая карточка
Галан Борха
84' Желтая карточка
Кууск Мяртен
89' Желтая карточка
Бартош Марек Кристиан
90'+3
1
Кудла
Давид
2
Кууск
Мяртен
4
Arkadiusz
Jedrych
6
Клеменз
Лукаш
30
Червински
Алан
77
Ковальчик
Матеуш
5
Oskar
Repka
16
Grzegorz
Rogala
11
Adrian
Blad
99
Зреляк
Адам
27
Новак
Бартош
40
Бркич
Иван
28
Столярски
Павел
21
Рудоль
Себастьян
18
Наемски
Аркадиуш
24
Filip
Luberecki
8
Кубица
Кшиштоф
37
Скалет
Матье
68
Bartosz
Wolski
77
Piotr
Ceglarz
90
Мраз
Самуэл
30
Mbaye
Ndiaye
ГКС Катовице
3-4-3
Мотор Люблин
4-3-3

История личных встреч

ГКС Катовице
Мотор Люблин

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ВД
2:1
ВД
2:1

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.75
0.75

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

51
120

Бомбардиры внутри турнира

ГКС Катовице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зреляк Адам 2 0.4
Мажец Матеуш 1 0.2
Arkadiusz Jedrych 1 (1) 0.2
Новак Бартош 0 0
Ковальчик Матеуш 0 0
Мотор Люблин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Piotr Ceglarz 2 (1) 0.5
Мраз Самуэл 1 0.25
Bartosz Wolski 0 0
Michal Krol 0 0

Карточки

ГКС Катовице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галан Борха 1 0
Зреляк Адам 1 0
Кууск Мяртен 1 0
Grzegorz Rogala 1 0
Oskar Repka 1 0
Мотор Люблин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубица Кшиштоф 2 0
Рудоль Себастьян 1 0
Столярски Павел 1 0
Мраз Самуэл 1 0
Бартош Марек Кристиан 1 0
Filip Luberecki 1 0

Результаты матчей

ГКС Катовице
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Мотор Люблин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
ГКС Катовице
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Мотор Люблин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
1
ГКС Катовице
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Мотор Люблин
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
1

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
67%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
67%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

5
3
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
2
67%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

ГКС Катовице
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Пяст - ГКС Катовице 2:2 ГКС Катовице - Ракув 0:1 Сталь Мелец - ГКС Катовице 0:1 ГКС Катовице - Уния Турза Слёнска 3:1
ГКС Катовице - Радомяк Радом 1:2 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:1 ГКС Катовице - Одра Ополе 2:0 ГКС Катовице - Хутник Краков 1:3 ГКС Ястшембе - ГКС Катовице 2:2 ГКС Катовице - Полония Бытом 0:2 Видзев Лодзь - ГКС Катовице 3:1 Арка Гдыня - ГКС Катовице 0:1 ГКС Катовице - Висла Краков 5:2 Тыхы - ГКС Катовице 2:3 ГКС Катовице - Сталь Жешув 8:0 Полония Варшава - ГКС Катовице 1:2 ГКС Катовице - Гурник Ленчна 0:0 Брук-Бет Термалица - ГКС Катовице 2:2 ГКС Катовице - Одра Ополе 1:3 ГКС Катовице - Лехия Гданьск 1:0
Мотор Люблин
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Мотор Люблин - Корона Кельце 1:1 Лехия Гданьск - Мотор Люблин 0:2 Мотор Люблин - Ракув 0:2 Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1
Мотор Люблин - Прушков 0:3 Мотор Люблин - Р. Жешув 1:0 Видзев Лодзь - Мотор Люблин 1:2 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Арка Гдыня - Мотор Люблин 1:2 Мотор Люблин - Гурник Ленчна 0:0 Мотор Люблин - Подбескидзе 2:1 ЦВКС Ресовия - Мотор Люблин 1:3 Мотор Люблин - Знич Прушкув 3:3 Висла Плоцк - Мотор Люблин 1:0 Одра Ополе - Мотор Люблин 0:2 Мотор Люблин - Хробры Глогув 1:1 Медзь Легница - Мотор Люблин 2:0 Мотор Люблин - Арка Гдыня 2:2 Висла Краков - Мотор Люблин 1:3 Мотор Люблин - Тыхы 1:1

Результаты матчей

ГКС Катовице
Мотор Люблин

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

ГКС Катовице
Мотор Люблин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
4
1.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Пяст
 4 2 2 0 7 - 4 8
3.
Видзев Лодзь
 4 2 2 0 6 - 3 8
4.
Лех
 4 2 1 1 6 - 3 7
5.
Погонь Щецин
 4 2 1 1 6 - 3 7
6.
Ракув
 4 2 1 1 3 - 1 7
7.
Легия
 4 2 1 1 6 - 4 7
8.
Краковия
 4 2 1 1 5 - 4 7
9.
Гурник Забже
 4 2 1 1 5 - 5 7
10.
Мотор Люблин
 4 1 2 1 3 - 3 5
11.
Заглембе Любин
 4 1 2 1 4 - 5 5
12.
Пуща Неполомице
 5 1 2 2 8 - 8 5
13.
ГКС Катовице
 5 1 2 2 4 - 5 5
14.
Радомяк Радом
 3 1 0 2 5 - 6 3
15.
Шленск Вроцлав
 3 0 2 1 1 - 3 2
16.
Лехия Гданьск
 5 0 2 3 4 - 11 2
17.
Сталь Мелец
 4 0 1 3 1 - 5 1
18.
Корона Кельце
 4 0 1 3 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Лех
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Погонь Щецин
 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Пуща Неполомице
 3 1 2 0 8 - 5 5
5.
Пяст
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Видзев Лодзь
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Заглембе Любин
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Гурник Забже
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Легия
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Шленск Вроцлав
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Ракув
 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Сталь Мелец
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Мотор Люблин
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Лехия Гданьск
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Краковия
 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
ГКС Катовице
 3 0 1 2 1 - 3 1
17.
Радомяк Радом
 2 0 0 2 3 - 5 0
18.
Корона Кельце
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Краковия
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Мотор Люблин
 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Видзев Лодзь
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Легия
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
ГКС Катовице
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Пяст
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Гурник Забже
 3 1 1 1 4 - 5 4
9.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Радомяк Радом
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Погонь Щецин
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Лех
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Заглембе Любин
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Корона Кельце
 2 0 1 1 1 - 4 1
16.
Лехия Гданьск
 3 0 1 2 3 - 8 1
17.
Сталь Мелец
 2 0 0 2 0 - 3 0
18.
Пуща Неполомице
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Лех Исхак Микаэль 4
Радомяк Радом Роча Леонардо 4
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 3
Лех Хотич Дино 2 (1)
Гурник Забже Захович Лука 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 2
Корона Кельце Форнальчик Мариуш 3
Пуща Неполомице Благаич Яков 3
Видзев Лодзь Samuel Kozlovsky 1 1
Краковия Глик Камил 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Кубица Кшиштоф получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      Г О О О О Л - Mbaye Ndiaye бьет в цель!
    • 12'
      Grzegorz Rogala получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч ГКС Катовице 0:0 Мотор Люблин онлайн

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