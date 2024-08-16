Тур: 5. Стадион: ГКС Катовице.
0:0
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаGrzegorz Rogala
45' Желтая карточкаКубица Кшиштоф
65' Желтая карточкаГалан Борха
84' Желтая карточкаКууск Мяртен
89' Желтая карточкаБартош Марек Кристиан
90'+3
Ход матча
12'
45'
65'
84'
11
Adrian
Blad
99
Зреляк
Адам
27
Новак
Бартош
40
Бркич
Иван
37
Скалет
Матье
90
Мраз
Самуэл
30
Mbaye
Ndiaye
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Adrian BladНападающий
-
99 Зреляк АдамНападающий
-
27 Новак БартошНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
74 Антчак ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мажец МатеушПолузащитник
-
10 Мак МатеушПолузащитник
-
18 Арак ЯкубНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Rafal Gorak
- Основной состав
-
40 Бркич ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Скалет МатьеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Мраз СамуэлНападающий
-
30 Mbaye NdiayeНападающий
- Запасные игроки
-
17 Filip WojcikЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
26 Michal Krol
-
-
Главный тренер: Mateusz Stolarski
История личных встреч
ГКС Катовице
Мотор Люблин
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.75
0.75
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
51
120
Бомбардиры внутри турнира
ГКС Катовице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зреляк Адам
|2
|0.4
|Мажец Матеуш
|1
|0.2
|Arkadiusz Jedrych
|1 (1)
|0.2
|Новак Бартош
|0
|0
|Ковальчик Матеуш
|0
|0
Мотор Люблин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Piotr Ceglarz
|2 (1)
|0.5
|Мраз Самуэл
|1
|0.25
|Bartosz Wolski
|0
|0
|Michal Krol
|0
|0
Карточки
ГКС Катовице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галан Борха
|1
|0
|Зреляк Адам
|1
|0
|Кууск Мяртен
|1
|0
|Grzegorz Rogala
|1
|0
|Oskar Repka
|1
|0
Мотор Люблин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубица Кшиштоф
|2
|0
|Рудоль Себастьян
|1
|0
|Столярски Павел
|1
|0
|Мраз Самуэл
|1
|0
|Бартош Марек Кристиан
|1
|0
|Filip Luberecki
|1
|0
Результаты матчей
ГКС Катовице
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Мотор Люблин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
ГКС Катовице
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Мотор Люблин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
1
ГКС Катовице
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Мотор Люблин
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
1
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
67%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
67%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
5
3
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
2
67%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
ГКС Катовице
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Пяст - ГКС Катовице 2:2 ГКС Катовице - Ракув 0:1 Сталь Мелец - ГКС Катовице 0:1 ГКС Катовице - Уния Турза Слёнска 3:1
ГКС Катовице - Радомяк Радом 1:2 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:1 ГКС Катовице - Одра Ополе 2:0 ГКС Катовице - Хутник Краков 1:3 ГКС Ястшембе - ГКС Катовице 2:2 ГКС Катовице - Полония Бытом 0:2 Видзев Лодзь - ГКС Катовице 3:1 Арка Гдыня - ГКС Катовице 0:1 ГКС Катовице - Висла Краков 5:2 Тыхы - ГКС Катовице 2:3 ГКС Катовице - Сталь Жешув 8:0 Полония Варшава - ГКС Катовице 1:2 ГКС Катовице - Гурник Ленчна 0:0 Брук-Бет Термалица - ГКС Катовице 2:2 ГКС Катовице - Одра Ополе 1:3 ГКС Катовице - Лехия Гданьск 1:0
Мотор Люблин
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Мотор Люблин - Корона Кельце 1:1 Лехия Гданьск - Мотор Люблин 0:2 Мотор Люблин - Ракув 0:2 Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1
Мотор Люблин - Прушков 0:3 Мотор Люблин - Р. Жешув 1:0 Видзев Лодзь - Мотор Люблин 1:2 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Арка Гдыня - Мотор Люблин 1:2 Мотор Люблин - Гурник Ленчна 0:0 Мотор Люблин - Подбескидзе 2:1 ЦВКС Ресовия - Мотор Люблин 1:3 Мотор Люблин - Знич Прушкув 3:3 Висла Плоцк - Мотор Люблин 1:0 Одра Ополе - Мотор Люблин 0:2 Мотор Люблин - Хробры Глогув 1:1 Медзь Легница - Мотор Люблин 2:0 Мотор Люблин - Арка Гдыня 2:2 Висла Краков - Мотор Люблин 1:3 Мотор Люблин - Тыхы 1:1
Результаты матчей
ГКС Катовице
Мотор Люблин
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
ГКС Катовице
Мотор Люблин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
22
14
13
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Лех
|Исхак Микаэль
|4
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|4
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|3
|Лех
|Хотич Дино
|2 (1)
|Гурник Забже
|Захович Лука
|2 (1)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 2
|Корона Кельце
|Форнальчик Мариуш
|3
|Пуща Неполомице
|Благаич Яков
|3
|Видзев Лодзь
|Samuel Kozlovsky
|1 1
|Краковия
|Глик Камил
|2