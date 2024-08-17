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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Бари
0:2
Второй тайм: 51'
Юве Стабия
0'
3' Желтая карточка
Francesco Folino
0:1
24' Гол
Marco Bellich
36' Желтая карточка
Marco Ruggero
41' Желтая карточка
Флориани Романо
44' Желтая карточка
Бульо Давиде
0:2
45' Гол
Francesco Folino

Ход матча

3'
 
Francesco Folino
24'
0:1
Marco Bellich
(Мости Никола)
36'
 
Marco Ruggero
41'
 
Флориани Романо
44'
 
Бульо Давиде
45'
0:2
Francesco Folino
46'
 
Варньер Марко
Marco Ruggero
46'
 
Роккетти Юри
Флориани Романо
46'
Новакович Андрия
Сгарби Лоренцо
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Лучшие коэффициенты
Бари
Ничья
Юве Стабия
5.26
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7.40
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4.80
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Все Коэффициенты
1
Радунович
Борис
25
Пучино
Раффаэле
23
Викари
Франческо
55
Nosa
Edward
Obaretin
27
Фавазули
Костантино
93
Дорваль
Мехди
17
Майелло
Раффаэле
8
Бенали
Ахмед
11
Сгарби
Лоренцо
20
Сибилли
Джузеппе
15
Ласанья
Кевин
20
Тиам
Демба
23
Francesco
Folino
6
Marco
Bellich
4
Marco
Ruggero
28
Андреони
Кристиан
15
Флориани
Романо
55
Giuseppe
Leone
8
Бульо
Давиде
98
Мости
Никола
11
Пископо
Кевин
27
Канделлоне
Леонардо
Бари
3-4-2-1
Юве Стабия
3-4-2-1

История личных встреч

Бари
Юве Стабия

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

История матчей

СC
1:0
СC
1:0
СC
0:2
СC
2:0
СB
3:0
СB
1:1
СB
2:0
СB
2:1
СB
0:0
СB
1:0

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.6
0.8

Среднее время на гол

56
112

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

13
4

Голов в среднем за матч

1.3
0.4

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

69
225

Бомбардиры внутри турнира

Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юве Стабия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marco Bellich 1 1
Francesco Folino 1 1
Мости Никола 0 0

Карточки

Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юве Стабия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бульо Давиде 1 0
Marco Ruggero 1 0
Флориани Романо 1 0
Francesco Folino 1 0

Результаты последних матчей

Бари
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Кремонезе - Бари 1:1 Бари - Джульяно 3:1 Бари - Салернитана 1:1 Фрозиноне - Бари 3:4
Бари - Дельфино Кури Пескара 15:1 Тернана - Бари 0:3 Бари - Тернана 1:1 Бари - Брешия 2:0 Читтаделла - Бари 1:1 Бари - Парма 1:1 Козенца - Бари 4:1 Бари - Пиза 1:1 Комо - Бари 2:1 Бари - Кремонезе 1:2 Модена - Бари 1:1 Бари - Сампдория 0:1 Венеция - Бари 3:1 Бари - Специя 1:1 Катанзаро - Бари 2:0 Зюйдтироль - Бари 1:0
Юве Стабия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Авеллино - Юве Стабия 3:1 Ареццо - Юве Стабия 1:2 Чезена - Юве Стабия 2:2 Юве Стабия - Мантуя 1:4
Юве Стабия - Пичерно 3:2 Виртус Франкавилла - Юве Стабия 1:1 Юве Стабия - Кротоне 1:1 Беневенто - Юве Стабия 0:0 Юве Стабия - Мессина 4:1 Сорренто - Юве Стабия 1:2 Фоджа - Юве Стабия 2:1 Юве Стабия - Таранто 2:1 Латина - Юве Стабия 1:3 Юве Стабия - Казертана 1:0 Юве Стабия - Туррис 1:0 Катания - Юве Стабия 2:0 Юве Стабия - Бриндизи 0:0 Монополи - Юве Стабия 1:3 Юве Стабия - Аудаче Чериньола 4:0 Потенца - Юве Стабия 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юве Стабия
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Специя
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Брешия
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Читтаделла
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Модена
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Зюйдтироль
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Козенца
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Кремонезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Каррарезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Чезена
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Реджана
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сассуоло
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сампдория
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Фрозиноне
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Мантуя
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Пиза
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Салернитана
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Палермо
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Бари
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брешия
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Зюйдтироль
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Реджана
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Читтаделла
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Модена
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Козенца
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Кремонезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Каррарезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Чезена
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Специя
 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Юве Стабия
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сассуоло
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сампдория
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фрозиноне
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Мантуя
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Палермо
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Пиза
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Салернитана
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Бари
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юве Стабия
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Читтаделла
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Специя
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Модена
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Брешия
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Зюйдтироль
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Козенца
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Кремонезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Каррарезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Чезена
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Реджана
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сассуоло
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сампдория
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фрозиноне
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Мантуя
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Пиза
 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Салернитана
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Бари
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Палермо
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брешия Адорни Давиде 1
Пиза Туре Идрисса 1
Юве Стабия Marco Bellich 1
Зюйдтироль Малламо Алессандро 1
Читтаделла Рабби Симоне 1
Весь список

Топ нарушителей
Читтаделла Бранка Симоне 1
Палермо Ди Франческо Федерико 1
Модена Глиоцци Этторе 1
Модена Пергреффи Антонио 1
Салернитана Кулибали Мамаду 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Г О О О О Л - Франческо Фолино бьет в цель!
  • 44'
    Бульо Давиде получил желтую карточку от судьи
  • 41'
    Флориани Романо получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    Marco Ruggero получил желтую карточку от судьи
  • 24'
    Мости Никола сделал результативную передачу.
  • 24'
    Г О О О О Л - Марко Беллич бьет в цель!
  • 3'
    Франческо Фолино получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Бари
Ничья
Юве Стабия
5.26
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7.40
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Где смотреть матч Бари 0:2 Юве Стабия онлайн

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