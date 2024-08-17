Тур: 1. Стадион: Сан Никола.
0:2
Второй тайм: 51'
0'
3' Желтая карточкаFrancesco Folino
0:1
24' ГолMarco Bellich
36' Желтая карточкаMarco Ruggero
41' Желтая карточкаФлориани Романо
44' Желтая карточкаБульо Давиде
0:2
45' ГолFrancesco Folino
Ход матча
24'
0:1
36'
41'
44'
45'
0:2
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 3
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
20
Тиам
Демба
98
Мости
Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Лулич КарлоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Лонго Морено
- Основной состав
-
20 Тиам ДембаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Мости НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мели МаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Matteo Baldi
-
-
Главный тренер: Guido Pagliuca
История личных встреч
Бари
Юве Стабия
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.6
0.8
Среднее время на гол
56
112
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
13
4
Голов в среднем за матч
1.3
0.4
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
69
225
Бомбардиры внутри турнира
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Юве Стабия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marco Bellich
|1
|1
|Francesco Folino
|1
|1
|Мости Никола
|0
|0
Карточки
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Юве Стабия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бульо Давиде
|1
|0
|Marco Ruggero
|1
|0
|Флориани Романо
|1
|0
|Francesco Folino
|1
|0
Результаты последних матчей
Бари
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Кремонезе - Бари 1:1 Бари - Джульяно 3:1 Бари - Салернитана 1:1 Фрозиноне - Бари 3:4
Бари - Дельфино Кури Пескара 15:1 Тернана - Бари 0:3 Бари - Тернана 1:1 Бари - Брешия 2:0 Читтаделла - Бари 1:1 Бари - Парма 1:1 Козенца - Бари 4:1 Бари - Пиза 1:1 Комо - Бари 2:1 Бари - Кремонезе 1:2 Модена - Бари 1:1 Бари - Сампдория 0:1 Венеция - Бари 3:1 Бари - Специя 1:1 Катанзаро - Бари 2:0 Зюйдтироль - Бари 1:0
Юве Стабия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Авеллино - Юве Стабия 3:1 Ареццо - Юве Стабия 1:2 Чезена - Юве Стабия 2:2 Юве Стабия - Мантуя 1:4
Юве Стабия - Пичерно 3:2 Виртус Франкавилла - Юве Стабия 1:1 Юве Стабия - Кротоне 1:1 Беневенто - Юве Стабия 0:0 Юве Стабия - Мессина 4:1 Сорренто - Юве Стабия 1:2 Фоджа - Юве Стабия 2:1 Юве Стабия - Таранто 2:1 Латина - Юве Стабия 1:3 Юве Стабия - Казертана 1:0 Юве Стабия - Туррис 1:0 Катания - Юве Стабия 2:0 Юве Стабия - Бриндизи 0:0 Монополи - Юве Стабия 1:3 Юве Стабия - Аудаче Чериньола 4:0 Потенца - Юве Стабия 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|2:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|2:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|1:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|0:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Брешия
|Адорни Давиде
|1
|Пиза
|Туре Идрисса
|1
|Юве Стабия
|Marco Bellich
|1
|Зюйдтироль
|Малламо Алессандро
|1
|Читтаделла
|Рабби Симоне
|1
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1
|Палермо
|Ди Франческо Федерико
|1
|Модена
|Глиоцци Этторе
|1
|Модена
|Пергреффи Антонио
|1
|Салернитана
|Кулибали Мамаду
|1