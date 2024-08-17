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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Бари
1:3
Конец матча
Юве Стабия
0'
3' Желтая карточка
Francesco Folino
0:1
24' Гол
Marco Bellich
35' Желтая карточка
Marco Ruggero
40' Желтая карточка
Флориани Романо
43' Желтая карточка
Бульо Давиде
0:2
45' Гол
Francesco Folino
54' Желтая карточка
Сибилли Джузеппе
57' Желтая карточка
Андреони Кристиан
70' Желтая карточка
Варньер Марко
0:3
80' Гол
Артистико Габриэле
82' Желтая карточка
Пучино Раффаэле
1:3
90' Гол
Риччи Джакомо
90'+7
1
Радунович
Борис
25
Пучино
Раффаэле
23
Викари
Франческо
55
Nosa
Edward
Obaretin
27
Фавазули
Костантино
93
Дорваль
Мехди
17
Майелло
Раффаэле
8
Бенали
Ахмед
11
Сгарби
Лоренцо
20
Сибилли
Джузеппе
15
Ласанья
Кевин
20
Тиам
Демба
23
Francesco
Folino
6
Marco
Bellich
4
Marco
Ruggero
28
Андреони
Кристиан
15
Флориани
Романо
55
Giuseppe
Leone
8
Бульо
Давиде
98
Мости
Никола
11
Пископо
Кевин
27
Канделлоне
Леонардо
Бари
3-4-2-1
Юве Стабия
3-4-2-1

История личных встреч

Бари
Юве Стабия

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

История матчей

СC
1:0
СC
1:0
СC
0:2
СC
2:0
СB
3:0
СB
1:1
СB
2:0
СB
2:1
СB
0:0
СB
1:0

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.6
0.8

Среднее время на гол

56
112

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

13
4

Голов в среднем за матч

1.3
0.4

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

69
225

Бомбардиры внутри турнира

Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Риччи Джакомо 1 1
Дорваль Мехди 0 0
Юве Стабия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marco Bellich 1 1
Артистико Габриэле 1 1
Francesco Folino 1 1
Мости Никола 0 0
Пьеробон Кристиан 0 0

Карточки

Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пучино Раффаэле 1 0
Сибилли Джузеппе 1 0
Юве Стабия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варньер Марко 1 0
Бульо Давиде 1 0
Андреони Кристиан 1 0
Marco Ruggero 1 0
Флориани Романо 1 0
Francesco Folino 1 0

Результаты матчей

Бари
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Юве Стабия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Бари
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Юве Стабия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Бари
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Кремонезе - Бари 1:1 Бари - Джульяно 3:1 Бари - Салернитана 1:1 Фрозиноне - Бари 3:4
Бари - Дельфино Кури Пескара 15:1 Тернана - Бари 0:3 Бари - Тернана 1:1 Бари - Брешия 2:0 Читтаделла - Бари 1:1 Бари - Парма 1:1 Козенца - Бари 4:1 Бари - Пиза 1:1 Комо - Бари 2:1 Бари - Кремонезе 1:2 Модена - Бари 1:1 Бари - Сампдория 0:1 Венеция - Бари 3:1 Бари - Специя 1:1 Катанзаро - Бари 2:0 Зюйдтироль - Бари 1:0
Юве Стабия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Авеллино - Юве Стабия 3:1 Ареццо - Юве Стабия 1:2 Чезена - Юве Стабия 2:2 Юве Стабия - Мантуя 1:4
Юве Стабия - Пичерно 3:2 Виртус Франкавилла - Юве Стабия 1:1 Юве Стабия - Кротоне 1:1 Беневенто - Юве Стабия 0:0 Юве Стабия - Мессина 4:1 Сорренто - Юве Стабия 1:2 Фоджа - Юве Стабия 2:1 Юве Стабия - Таранто 2:1 Латина - Юве Стабия 1:3 Юве Стабия - Казертана 1:0 Юве Стабия - Туррис 1:0 Катания - Юве Стабия 2:0 Юве Стабия - Бриндизи 0:0 Монополи - Юве Стабия 1:3 Юве Стабия - Аудаче Чериньола 4:0 Потенца - Юве Стабия 1:3

Результаты матчей

Бари
Юве Стабия

Точный счет

1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Бари
Юве Стабия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юве Стабия
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Зюйдтироль
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Брешия
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Салернитана
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Специя
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Пиза
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Козенца
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Кремонезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Каррарезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Чезена
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Реджана
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сассуоло
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сампдория
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Фрозиноне
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Мантуя
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Модена
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Читтаделла
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Палермо
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Бари
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брешия
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Салернитана
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Зюйдтироль
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Пиза
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Реджана
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Специя
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Козенца
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Кремонезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Каррарезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Чезена
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Юве Стабия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сассуоло
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сампдория
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фрозиноне
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Мантуя
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Модена
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Читтаделла
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Палермо
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Бари
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юве Стабия
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Специя
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Брешия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Салернитана
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Пиза
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Козенца
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Кремонезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Каррарезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Чезена
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Зюйдтироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Реджана
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сассуоло
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сампдория
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фрозиноне
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Мантуя
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Бари
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Модена
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Читтаделла
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Палермо
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брешия Адорни Давиде 1
Бари Риччи Джакомо 1
Пиза Туре Идрисса 1
Зюйдтироль Ровер Маттео 1
Юве Стабия Marco Bellich 1
Весь список

Топ нарушителей
Бари Пучино Раффаэле 1
Читтаделла Бранка Симоне 1
Модена Палумбо Антонио 1
Палермо Ди Франческо Федерико 1
Пиза Морео Стефано 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Мости Никола сделал результативную передачу.
    • 47'
      Г О О О О Л - Франческо Фолино бьет в цель!
    • 43'
      Бульо Давиде получил желтую карточку от судьи
    • 40'
      Флориани Романо получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Marco Ruggero получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Мости Никола сделал результативную передачу.
    • 24'
      Г О О О О Л - Марко Беллич бьет в цель!
    • 3'
      Франческо Фолино получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Бари 1:3 Юве Стабия онлайн

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