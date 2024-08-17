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  4. Серия B 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Салернитана
0:1
Второй тайм: 55'
Читтаделла
0'
7' Желтая карточка
Federico Casolari
0:1
9' Гол
Рабби Симоне
24' Желтая карточка
Кулибали Мамаду
24' Желтая карточка
Каллон Яя
33' Желтая карточка
Бранка Симоне

Ход матча

7'
 
Federico Casolari
9'
0:1
Рабби Симоне
(Вита Алессио)
24'
Кулибали Мамаду
 
24'
Каллон Яя
 
33'
 
Бранка Симоне
46'
Тельо Андрес
Кулибали Мамаду
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Лучшие коэффициенты
Салернитана
Ничья
Читтаделла
5.30
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3.92
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3.85
Все Коэффициенты
55
Сепе
Луиджи
5
Данилюк
Флавиус
15
Бронн
Дилан
4
Велтхёйс
Тейс
17
Lilian
Njoh
8
Кулибали
Мамаду
73
Аматуччи
Лоренцо
25
Маджоре
Джулио
11
Каллон
Яя
9
Сими
Нванкво
14
Валенсия
Диего
36
Кастари
Элхан
24
Кариссони
Лоренцо
64
Andrea
Cecchetto
4
Анжели
Маттео
32
Машанджело
Эдоардо
8
Francesco
Amatucci
5
Federico
Casolari
23
Бранка
Симоне
16
Вита
Алессио
21
Рабби
Симоне
11
Дезогус
Якопо
Салернитана
4-3-3
Читтаделла
4-3-1-2

История личных встреч

Салернитана
Читтаделла

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

14 матчей

21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

7.1%
50%
42.9%
1 победа 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

СB
0:0
СB
1:0
СB
4:1
СB
4:3
СB
4:2
СB
3:1
СB
1:3
СB
2:1
СB
0:0
СB
2:0
СB
1:0
СB
1:2
СB
1:2
СB
0:0

Голы

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.71
0.71

Среднее время на гол

52
126

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.71
1.43

Среднее время на гол

52
63

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

1.71
1.07

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

52
84

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рабби Симоне 1 1
Вита Алессио 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Мамаду 1 0
Каллон Яя 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 1 0
Federico Casolari 1 0

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Салернитана - Специя 3:3 Бари - Салернитана 1:1 Салернитана - Волос 0:1 Салернитана - Дельфино Кури Пескара 9:0
Милан - Салернитана 3:3 Салернитана - Верона 1:2 Ювентус - Салернитана 1:1 Салернитана - Аталанта 1:2 Фрозиноне - Салернитана 3:0 Салернитана - Фиорентина 0:2 Лацио - Салернитана 4:1 Салернитана - Сассуоло 2:2 Болонья - Салернитана 3:0 Салернитана - Лечче 0:1 Кальяри - Салернитана 4:2 Удинезе - Салернитана 1:1 Салернитана - Монца 0:2 Интер Милан - Салернитана 4:0 Салернитана - Эмполи 1:3 Торино - Салернитана 0:0
Читтаделла
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сассуоло - Читтаделла 2:1 Бассано - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Леньяго Салус 2:3 Виртус Верона - Читтаделла 1:4
Читтаделла - Эсте 6:0 Читтаделла - Реал Виченца 3:0 Кремонезе - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Бари 1:1 Комо - Читтаделла 2:1 Читтаделла - ФералпиСало 1:1 Зюйдтироль - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Асколи 0:0 Реджана - Читтаделла 0:2 Лекко - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Модена 1:1 Козенца - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Пиза 0:1 Венеция - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Катанзаро 1:2 Специя - Читтаделла 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юве Стабия
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Специя
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Брешия
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Читтаделла
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Модена
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Зюйдтироль
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Козенца
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Кремонезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Каррарезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Чезена
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Реджана
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сассуоло
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сампдория
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Фрозиноне
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Мантуя
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Пиза
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Салернитана
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Палермо
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Бари
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брешия
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Зюйдтироль
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Реджана
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Читтаделла
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Модена
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Козенца
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Кремонезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Каррарезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Чезена
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Специя
 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Юве Стабия
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сассуоло
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сампдория
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фрозиноне
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Мантуя
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Палермо
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Пиза
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Салернитана
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Бари
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юве Стабия
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Читтаделла
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Специя
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Модена
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Брешия
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Зюйдтироль
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Козенца
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Кремонезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Каррарезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Чезена
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Реджана
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сассуоло
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сампдория
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фрозиноне
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Мантуя
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Пиза
 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Салернитана
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Бари
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Палермо
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брешия Адорни Давиде 1
Пиза Туре Идрисса 1
Юве Стабия Marco Bellich 1
Зюйдтироль Малламо Алессандро 1
Читтаделла Рабби Симоне 1
Весь список

Топ нарушителей
Читтаделла Бранка Симоне 1
Палермо Ди Франческо Федерико 1
Модена Глиоцци Этторе 1
Модена Пергреффи Антонио 1
Салернитана Кулибали Мамаду 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Кулибали Мамаду уходит с поля. Тельо Андрес выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 33'
    Бранка Симоне получил желтую карточку от судьи
  • 24'
    Каллон Яя получил желтую карточку от судьи
  • 24'
    Кулибали Мамаду получил желтую карточку от судьи
  • 9'
    Вита Алессио сделал результативную передачу.
  • 9'
    Г О О О О Л - Рабби Симоне бьет в цель!
  • 7'
    Федерико Касолари получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 48% завершится ничьей.
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Салернитана
Ничья
Читтаделла
5.30
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3.92
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3.85
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Где смотреть матч Салернитана 0:1 Читтаделла онлайн

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