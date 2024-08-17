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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Салернитана
2:1
Конец матча
Читтаделла
0'
6' Желтая карточка
Federico Casolari
0:1
8' Гол
Рабби Симоне
23' Желтая карточка
Кулибали Мамаду
23' Желтая карточка
Каллон Яя
32' Желтая карточка
Бранка Симоне
60' Желтая карточка
Andrea Cecchetto
84' Желтая карточка
Тельо Андрес
89' Желтая карточка
Бальдини Энрико
90' Желтая карточка
Francesco Amatucci
1:1
90' Гол
Данилюк Флавиус
2:1
90' Гол в свои ворота
Анжели Маттео
90' Желтая карточка
Данилюк Флавиус
90'+11

Ход матча

6'
 
Federico Casolari
8'
0:1
Рабби Симоне
(Вита Алессио)
23'
Кулибали Мамаду
 
23'
Каллон Яя
 
32'
 
Бранка Симоне
46'
Тельо Андрес
Кулибали Мамаду
 
56'
 
Тессьоре Андреа
Бранка Симоне
56'
Верде Даниэле
Каллон Яя
 
60'
 
Andrea Cecchetto
61'
 
Mario Ravasio
Andrea Cecchetto
61'
 
Сальви Алессандро
Дезогус Якопо
69'
Браф Джейден
Маджоре Джулио
 
79'
 
Andrea Magrassi
Рабби Симоне
79'
 
Бальдини Энрико
Federico Casolari
79'
Брадарич Домагой
Lilian Njoh
 
79'
Сфайт Андрес Эмил
Валенсия Диего
 
84'
Тельо Андрес
 
89'
 
Бальдини Энрико
90'
 
Francesco Amatucci
90'
Данилюк Флавиус
(Аматуччи Лоренцо)
1:1
90'
Анжели Маттео
2:1
90'
Данилюк Флавиус
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 1
  • 1 Офсайды 5
  • 23 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 517 Количество передач 225
  • 70 Владение мячом, % 30
55
Сепе
Луиджи
5
Данилюк
Флавиус
15
Бронн
Дилан
4
Велтхёйс
Тейс
17
Lilian
Njoh
8
Кулибали
Мамаду
73
Аматуччи
Лоренцо
25
Маджоре
Джулио
11
Каллон
Яя
9
Сими
Нванкво
14
Валенсия
Диего
36
Кастари
Элхан
24
Кариссони
Лоренцо
64
Andrea
Cecchetto
4
Анжели
Маттео
32
Машанджело
Эдоардо
8
Francesco
Amatucci
5
Federico
Casolari
23
Бранка
Симоне
16
Вита
Алессио
21
Рабби
Симоне
11
Дезогус
Якопо
Салернитана
4-3-3
Читтаделла
4-3-1-2

История личных встреч

Салернитана
Читтаделла

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

14 матчей

21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

7.1%
50%
42.9%
1 победа 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

СB
0:0
СB
1:0
СB
4:1
СB
4:3
СB
4:2
СB
3:1
СB
1:3
СB
2:1
СB
0:0
СB
2:0
СB
1:0
СB
1:2
СB
1:2
СB
0:0

Голы

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.71
0.71

Среднее время на гол

52
126

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.71
1.43

Среднее время на гол

52
63

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

1.71
1.07

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

52
84

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Данилюк Флавиус 1 1
Аматуччи Лоренцо 0 0
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рабби Симоне 1 1
Вита Алессио 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тельо Андрес 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Данилюк Флавиус 1 0
Каллон Яя 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 1 0
Бальдини Энрико 1 0
Francesco Amatucci 1 0
Federico Casolari 1 0
Andrea Cecchetto 1 0

Результаты матчей

Салернитана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Читтаделла
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Салернитана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Читтаделла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Салернитана - Специя 3:3 Бари - Салернитана 1:1 Салернитана - Волос 0:1 Салернитана - Дельфино Кури Пескара 9:0
Милан - Салернитана 3:3 Салернитана - Верона 1:2 Ювентус - Салернитана 1:1 Салернитана - Аталанта 1:2 Фрозиноне - Салернитана 3:0 Салернитана - Фиорентина 0:2 Лацио - Салернитана 4:1 Салернитана - Сассуоло 2:2 Болонья - Салернитана 3:0 Салернитана - Лечче 0:1 Кальяри - Салернитана 4:2 Удинезе - Салернитана 1:1 Салернитана - Монца 0:2 Интер Милан - Салернитана 4:0 Салернитана - Эмполи 1:3 Торино - Салернитана 0:0
Читтаделла
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сассуоло - Читтаделла 2:1 Бассано - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Леньяго Салус 2:3 Виртус Верона - Читтаделла 1:4
Читтаделла - Эсте 6:0 Читтаделла - Реал Виченца 3:0 Кремонезе - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Бари 1:1 Комо - Читтаделла 2:1 Читтаделла - ФералпиСало 1:1 Зюйдтироль - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Асколи 0:0 Реджана - Читтаделла 0:2 Лекко - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Модена 1:1 Козенца - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Пиза 0:1 Венеция - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Катанзаро 1:2 Специя - Читтаделла 4:2

Результаты матчей

Салернитана
Читтаделла

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Салернитана
Читтаделла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юве Стабия
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Зюйдтироль
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Брешия
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Салернитана
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Специя
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Пиза
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Козенца
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Кремонезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Каррарезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Чезена
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Реджана
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сассуоло
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сампдория
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Фрозиноне
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Мантуя
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Модена
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Читтаделла
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Палермо
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Бари
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брешия
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Салернитана
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Зюйдтироль
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Пиза
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Реджана
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Специя
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Козенца
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Кремонезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Каррарезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Чезена
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Юве Стабия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сассуоло
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сампдория
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фрозиноне
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Мантуя
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Модена
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Читтаделла
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Палермо
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Бари
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юве Стабия
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Специя
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Брешия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Салернитана
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Пиза
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Козенца
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Кремонезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Каррарезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Чезена
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Зюйдтироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Реджана
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сассуоло
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сампдория
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фрозиноне
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Мантуя
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Бари
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Модена
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Читтаделла
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Палермо
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брешия Адорни Давиде 1
Бари Риччи Джакомо 1
Пиза Туре Идрисса 1
Зюйдтироль Ровер Маттео 1
Юве Стабия Marco Bellich 1
Весь список

Топ нарушителей
Бари Пучино Раффаэле 1
Читтаделла Бранка Симоне 1
Модена Палумбо Антонио 1
Палермо Ди Франческо Федерико 1
Пиза Морео Стефано 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 101'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Данилюк Флавиус получил желтую карточку от судьи
  • 97'
    Г О О О О Л - Анжели Маттео уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 93'
    Аматуччи Лоренцо сделал результативную передачу.
  • 93'
    Г О О О О Л - Данилюк Флавиус бьет в цель!
  • 92'
    Франческо Аматуччи получил желтую карточку от судьи
  • 89'
    Бальдини Энрико получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 32'
      Бранка Симоне получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Каллон Яя получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Кулибали Мамаду получил желтую карточку от судьи
    • 8'
      Вита Алессио сделал результативную передачу.
    • 8'
      Г О О О О Л - Рабби Симоне бьет в цель!
    • 6'
      Федерико Касолари получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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