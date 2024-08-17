Тур: 1. Стадион: Аречи.
2:1
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаFederico Casolari
0:1
8' ГолРабби Симоне
23' Желтая карточкаКулибали Мамаду
23' Желтая карточкаКаллон Яя
32' Желтая карточкаБранка Симоне
60' Желтая карточкаAndrea Cecchetto
84' Желтая карточкаТельо Андрес
89' Желтая карточкаБальдини Энрико
90' Желтая карточкаFrancesco Amatucci
1:1
90' ГолДанилюк Флавиус
2:1
90' Гол в свои воротаАнжели Маттео
90' Желтая карточкаДанилюк Флавиус
90'+11
Ход матча
8'
0:1
23'
23'
32'
60'
84'
89'
90'
90'
2:1
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 3
-
10 Угловые 1
-
1 Офсайды 5
-
23 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
517 Количество передач 225
-
70 Владение мячом, % 30
55
Сепе
Луиджи
15
Бронн
Дилан
17
Lilian
Njoh
11
Каллон
Яя
- Основной состав
-
55 Сепе ЛуиджиВратарь
- Защитник
-
15 Бронн ДиланЗащитник
- Защитник
-
17 Lilian NjohЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Каллон ЯяНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Браф ДжейденНападающий
-
70 Тельо АндресНападающий
-
-
Главный тренер: Мартушьелло Джованни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
-
21 Рабби СимонеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
78 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
29 Akim Djibril
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
История личных встреч
Салернитана
Читтаделла
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед
14 матчей
21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
7.1%
50%
42.9%
1 победа 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1.71
0.71
Среднее время на гол
52
126
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.71
1.43
Среднее время на гол
52
63
Всего голов
24
15
Голов в среднем за матч
1.71
1.07
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
52
84
Бомбардиры внутри турнира
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Данилюк Флавиус
|1
|1
|Аматуччи Лоренцо
|0
|0
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рабби Симоне
|1
|1
|Вита Алессио
|0
|0
Карточки
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тельо Андрес
|1
|0
|Кулибали Мамаду
|1
|0
|Данилюк Флавиус
|1
|0
|Каллон Яя
|1
|0
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|1
|0
|Бальдини Энрико
|1
|0
|Francesco Amatucci
|1
|0
|Federico Casolari
|1
|0
|Andrea Cecchetto
|1
|0
Результаты матчей
Салернитана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Читтаделла
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Салернитана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Читтаделла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Салернитана
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Салернитана - Специя 3:3 Бари - Салернитана 1:1 Салернитана - Волос 0:1 Салернитана - Дельфино Кури Пескара 9:0
Милан - Салернитана 3:3 Салернитана - Верона 1:2 Ювентус - Салернитана 1:1 Салернитана - Аталанта 1:2 Фрозиноне - Салернитана 3:0 Салернитана - Фиорентина 0:2 Лацио - Салернитана 4:1 Салернитана - Сассуоло 2:2 Болонья - Салернитана 3:0 Салернитана - Лечче 0:1 Кальяри - Салернитана 4:2 Удинезе - Салернитана 1:1 Салернитана - Монца 0:2 Интер Милан - Салернитана 4:0 Салернитана - Эмполи 1:3 Торино - Салернитана 0:0
Читтаделла
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сассуоло - Читтаделла 2:1 Бассано - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Леньяго Салус 2:3 Виртус Верона - Читтаделла 1:4
Читтаделла - Эсте 6:0 Читтаделла - Реал Виченца 3:0 Кремонезе - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Бари 1:1 Комо - Читтаделла 2:1 Читтаделла - ФералпиСало 1:1 Зюйдтироль - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Асколи 0:0 Реджана - Читтаделла 0:2 Лекко - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Модена 1:1 Козенца - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Пиза 0:1 Венеция - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Катанзаро 1:2 Специя - Читтаделла 4:2
Результаты матчей
Салернитана
Читтаделла
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Салернитана
Читтаделла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Брешия
|Адорни Давиде
|1
|Бари
|Риччи Джакомо
|1
|Пиза
|Туре Идрисса
|1
|Зюйдтироль
|Ровер Маттео
|1
|Юве Стабия
|Marco Bellich
|1
|Бари
|Пучино Раффаэле
|1
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1
|Модена
|Палумбо Антонио
|1
|Палермо
|Ди Франческо Федерико
|1
|Пиза
|Морео Стефано
|1