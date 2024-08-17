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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Зюйдтироль
1:1
Второй тайм: 61'
Модена
0'
1:0
6' Гол
Малламо Алессандро
31' Желтая карточка
Пергреффи Антонио
1:1
40' Гол
Божанай Клейс
47' Желтая карточка
Глиоцци Этторе
55' Желтая карточка
Джорджини Андреа

Ход матча

6'
Малламо Алессандро
(Казираги Даниэль)
1:0
31'
 
Пергреффи Антонио
40'
1:1
Божанай Клейс
(Палумбо Антонио)
46'
 
Коттали Маттео
Кауц Кристиан
47'
 
Глиоцци Этторе
55'
Джорджини Андреа
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 71 Владение мячом, % 29
Лучшие коэффициенты
Зюйдтироль
Ничья
Модена
3.50
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3.77
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8.93
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Все Коэффициенты
1
Полуцци
Джакомо
30
Джорджини
Андреа
23
Чеппители
Лука
5
Мазиелло
Андреа
79
Молина
Сальваторе
3
Каньяно
Андреа
4
Арригони
Томмазо
27
Куртич
Ясмин
17
Казираги
Даниэль
8
Малламо
Алессандро
90
Одогву
Рафаэль
26
Ганьо
Риккардо
23
Кальдара
Маттиа
19
Заро
Джованни
4
Пергреффи
Антонио
33
Кауц
Кристиан
6
Маньино
Лука
5
Баттистелла
Томас
16
Джерли
Фабио
21
Божанай
Клейс
10
Палумбо
Антонио
9
Глиоцци
Этторе
Зюйдтироль
5-4-1
Модена
4-4-1-1

История личных встреч

Зюйдтироль
Модена

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

12 матчей

33.3%
8.3%
58.4%
4 победы 1 ничья 7 побед

Первый тайм

8.3%
50%
41.7%
1 победа 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

СB
1:0
СB
0:0
СB
2:1
СB
0:2
СCС
0:2
СC
2:0
СC
1:2
СC
1:0
СC
4:3
ЛП
1:0
ЛП
1:0
К
2:0

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.17
0.5

Среднее время на гол

77
180

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.33
1.17

Среднее время на гол

67
77

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.25
0.83

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

72
108

Бомбардиры внутри турнира

Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малламо Алессандро 1 1
Казираги Даниэль 0 0
Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Божанай Клейс 1 1
Палумбо Антонио 0 0

Карточки

Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джорджини Андреа 1 0
Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Глиоцци Этторе 1 0
Пергреффи Антонио 1 0

Результаты последних матчей

Зюйдтироль
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Монца - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Болонья 0:1 Зюйдтироль - Бохум 2:0 Зюйдтироль - Палермо 0:1
Пиза - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Тернана 4:3 Модена - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Читтаделла 0:0 Сампдория - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Парма 0:0 Комо - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Кремонезе 3:0 Специя - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Лекко 1:0 Реджана - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Бари 1:0 Катанзаро - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Венеция 0:3 Асколи - Зюйдтироль 1:2 Зюйдтироль - Козенца 0:1
Модена
(20 матчей)
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 поражений
Наполи - Модена 0:0 Модена - Кальяри 2:2 Модена - Санджулиано Сити 3:0 Модена - Леньяго Салус 3:0
Лекко - Модена 2:3 Модена - Комо 0:0 Реджана - Модена 1:0 Модена - Зюйдтироль 1:0 Асколи - Модена 0:0 Модена - Катанзаро 1:3 Тернана - Модена 0:0 Модена - Бари 1:1 Читтаделла - Модена 1:1 Модена - ФералпиСало 2:3 Модена - Кремонезе 0:1 Пиза - Модена 2:2 Модена - Специя 0:0 Венеция - Модена 2:2 Модена - Козенца 1:1 Сампдория - Модена 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юве Стабия
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Специя
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Брешия
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Читтаделла
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Модена
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Зюйдтироль
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Козенца
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Кремонезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Каррарезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Чезена
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Реджана
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сассуоло
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сампдория
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Фрозиноне
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Мантуя
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Пиза
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Салернитана
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Палермо
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Бари
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брешия
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Зюйдтироль
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Реджана
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Читтаделла
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Модена
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Козенца
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Кремонезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Каррарезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Чезена
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Специя
 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Юве Стабия
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сассуоло
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сампдория
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фрозиноне
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Мантуя
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Палермо
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Пиза
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Салернитана
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Бари
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юве Стабия
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Читтаделла
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Специя
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Модена
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Брешия
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Зюйдтироль
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Козенца
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Кремонезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Каррарезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Чезена
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Реджана
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сассуоло
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сампдория
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фрозиноне
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Мантуя
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Пиза
 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Салернитана
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Бари
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Палермо
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брешия Адорни Давиде 1
Пиза Туре Идрисса 1
Юве Стабия Marco Bellich 1
Зюйдтироль Малламо Алессандро 1
Читтаделла Рабби Симоне 1
Весь список

Топ нарушителей
Читтаделла Бранка Симоне 1
Палермо Ди Франческо Федерико 1
Модена Глиоцци Этторе 1
Модена Пергреффи Антонио 1
Салернитана Кулибали Мамаду 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 55'
    Джорджини Андреа получил желтую карточку от судьи
  • 47'
    Глиоцци Этторе получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Кристиан Каус уходит с поля. Коттали Маттео выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Палумбо Антонио сделал результативную передачу.
  • 40'
    Г О О О О Л - Божанай Клейс бьет в цель!
Лучшие коэффициенты
Зюйдтироль
Ничья
Модена
3.50
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8.93
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