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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Зюйдтироль
2:1
Конец матча
Модена
0'
1:0
6' Гол
Малламо Алессандро
31' Желтая карточка
Пергреффи Антонио
1:1
40' Гол
Божанай Клейс
47' Желтая карточка
Глиоцци Этторе
54' Желтая карточка
Джорджини Андреа
2:1
90' Гол
Ровер Маттео
90' Желтая карточка
Палумбо Антонио
90'+9

Ход матча

6'
Малламо Алессандро
(Казираги Даниэль)
1:0
31'
 
Пергреффи Антонио
40'
1:1
Божанай Клейс
(Палумбо Антонио)
46'
 
Коттали Маттео
Кауц Кристиан
47'
 
Глиоцци Этторе
54'
Джорджини Андреа
 
62'
 
Абьюзо Фабио
Божанай Клейс
64'
Тайт Фабиан
Малламо Алессандро
 
64'
Ровер Маттео
Каньяно Андреа
 
64'
Valerio Crespi
Одогву Рафаэль
 
78'
Jacopo Martini
Куртич Ясмин
 
81'
 
Идрисси Риад
Глиоцци Этторе
90'
Ровер Маттео
(Тайт Фабиан)
2:1
90'
 
Палумбо Антонио

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 615 Количество передач 289
  • 68 Владение мячом, % 32
1
Полуцци
Джакомо
30
Джорджини
Андреа
23
Чеппители
Лука
5
Мазиелло
Андреа
79
Молина
Сальваторе
3
Каньяно
Андреа
4
Арригони
Томмазо
27
Куртич
Ясмин
17
Казираги
Даниэль
8
Малламо
Алессандро
90
Одогву
Рафаэль
26
Ганьо
Риккардо
23
Кальдара
Маттиа
19
Заро
Джованни
4
Пергреффи
Антонио
33
Кауц
Кристиан
6
Маньино
Лука
5
Баттистелла
Томас
16
Джерли
Фабио
21
Божанай
Клейс
10
Палумбо
Антонио
9
Глиоцци
Этторе
Зюйдтироль
5-4-1
Модена
4-4-1-1

История личных встреч

Зюйдтироль
Модена

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

12 матчей

33.3%
8.3%
58.4%
4 победы 1 ничья 7 побед

Первый тайм

8.3%
50%
41.7%
1 победа 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

СB
1:0
СB
0:0
СB
2:1
СB
0:2
СCС
0:2
СC
2:0
СC
1:2
СC
1:0
СC
4:3
ЛП
1:0
ЛП
1:0
К
2:0

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.17
0.5

Среднее время на гол

77
180

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.33
1.17

Среднее время на гол

67
77

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.25
0.83

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

72
108

Бомбардиры внутри турнира

Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ровер Маттео 1 1
Малламо Алессандро 1 1
Казираги Даниэль 0 0
Тайт Фабиан 0 0
Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Божанай Клейс 1 1
Палумбо Антонио 0 0

Карточки

Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джорджини Андреа 1 0
Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палумбо Антонио 1 0
Глиоцци Этторе 1 0
Пергреффи Антонио 1 0

Результаты матчей

Зюйдтироль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Модена
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Зюйдтироль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Модена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Зюйдтироль
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Монца - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Болонья 0:1 Зюйдтироль - Бохум 2:0 Зюйдтироль - Палермо 0:1
Пиза - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Тернана 4:3 Модена - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Читтаделла 0:0 Сампдория - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Парма 0:0 Комо - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Кремонезе 3:0 Специя - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Лекко 1:0 Реджана - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Бари 1:0 Катанзаро - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Венеция 0:3 Асколи - Зюйдтироль 1:2 Зюйдтироль - Козенца 0:1
Модена
(20 матчей)
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 поражений
Наполи - Модена 0:0 Модена - Кальяри 2:2 Модена - Санджулиано Сити 3:0 Модена - Леньяго Салус 3:0
Лекко - Модена 2:3 Модена - Комо 0:0 Реджана - Модена 1:0 Модена - Зюйдтироль 1:0 Асколи - Модена 0:0 Модена - Катанзаро 1:3 Тернана - Модена 0:0 Модена - Бари 1:1 Читтаделла - Модена 1:1 Модена - ФералпиСало 2:3 Модена - Кремонезе 0:1 Пиза - Модена 2:2 Модена - Специя 0:0 Венеция - Модена 2:2 Модена - Козенца 1:1 Сампдория - Модена 2:2

Результаты матчей

Зюйдтироль
Модена

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Зюйдтироль
Модена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юве Стабия
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Зюйдтироль
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Брешия
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Салернитана
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Специя
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Пиза
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Козенца
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Кремонезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Каррарезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Чезена
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Реджана
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сассуоло
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сампдория
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Фрозиноне
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Мантуя
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Модена
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Читтаделла
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Палермо
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Бари
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брешия
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Салернитана
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Зюйдтироль
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Пиза
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Реджана
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Специя
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Козенца
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Кремонезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Каррарезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Чезена
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Юве Стабия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сассуоло
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сампдория
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фрозиноне
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Мантуя
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Модена
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Читтаделла
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Палермо
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Бари
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юве Стабия
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Специя
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Брешия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Салернитана
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Пиза
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Козенца
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Кремонезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Каррарезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Чезена
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Зюйдтироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Реджана
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сассуоло
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сампдория
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фрозиноне
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Мантуя
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Бари
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Модена
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Читтаделла
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Палермо
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брешия Адорни Давиде 1
Бари Риччи Джакомо 1
Пиза Туре Идрисса 1
Зюйдтироль Ровер Маттео 1
Юве Стабия Marco Bellich 1
Весь список

Топ нарушителей
Бари Пучино Раффаэле 1
Читтаделла Бранка Симоне 1
Модена Палумбо Антонио 1
Палермо Ди Франческо Федерико 1
Пиза Морео Стефано 1
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