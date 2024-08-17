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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Пиза
2:2
Конец матча
Специя
0'
0:1
21' Гол
Эспозито Франческо
26' Желтая карточка
Евшенак Жан
28' Желтая карточка
Эспозито Сальваторе
0:2
45' Гол
Бертола Николо
1:2
45' Гол
Туре Идрисса
58' Желтая карточка
Морео Стефано
68' Желтая карточка
Ди Серио Джузеппе
2:2
78' Гол
Канестрелли Симоне
80' Желтая карточка
Джованни Бонфанти
82' Желтая карточка
Марин Мариус
90'+6
47
Шемпер
Адриан
33
Калабрези
Артуро
4
Караччоло
Антонио
5
Канестрелли
Симоне
15
Туре
Идрисса
20
Беруатто
Пьетро
74
Евшенак
Жан
6
Марин
Мариус
32
Морео
Стефано
11
Трамони
Маттео
9
Бонфанти
Николас
1
Сарр
Мухамаду
37
Матею
Алеш
55
Христов
Петко
77
Бертола
Николо
7
Элия
Сальваторе
5
Эспозито
Сальваторе
8
Надь
Адам
25
Бандинелли
Филиппо
31
Аурелио
Джузеппе
9
Эспозито
Франческо
27
Солери
Эдоардо
Пиза
3-4-2-1
Специя
3-5-2

История личных встреч

Пиза
Специя

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

10 матчей

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

История матчей

СB
2:3
СB
0:0
СB
1:2
СB
3:2
СB
0:0
СB
0:0
КИЛП
1:2
КИЛП
0:1
СB
1:0
СB
1:4

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.4
1.4

Среднее время на гол

64
64

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

0.4
1.4

Среднее время на гол

225
64

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

0.9
1.4

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7

Среднее время на гол

100
64

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Туре Идрисса 1 1
Канестрелли Симоне 1 1
Трамони Маттео 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бертола Николо 1 1
Эспозито Франческо 1 1
Бандинелли Филиппо 0 0
Эспозито Сальваторе 0 0

Карточки

Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морео Стефано 1 0
Марин Мариус 1 0
Джованни Бонфанти 1 0
Евшенак Жан 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эспозито Сальваторе 1 0
Ди Серио Джузеппе 1 0

Результаты матчей

Пиза
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Специя
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Пиза
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Специя
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Пиза
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Фрозиноне - Пиза 0:3 Пиза - Интер Милан 1:1 Асколи - Пиза 2:1 Пиза - Зюйдтироль 2:2
Кремонезе - Пиза 2:1 Пиза - Катанзаро 2:2 Бари - Пиза 1:1 Пиза - ФералпиСало 3:1 Брешия - Пиза 3:1 Пиза - Палермо 4:3 Комо - Пиза 3:1 Пиза - Тернана 1:0 Читтаделла - Пиза 0:1 Пиза - Модена 2:2 Пиза - Венеция 1:2 Парма - Пиза 3:2 Пиза - Сампдория 2:0 Козенца - Пиза 1:1 Пиза - Специя 2:3 Лекко - Пиза 1:3
Специя
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Салернитана - Специя 3:3 Специя - Феццанезе 5:2 Специя - Бохум 3:1 Эмполи - Специя 2:0
Специя - Арминия 1:1 Специя - Венеция 2:1 Козенца - Специя 2:2 Специя - Палермо 1:0 Брешия - Специя 0:0 Специя - Сампдория 0:0 Парма - Специя 2:0 Специя - Лекко 1:1 Специя - Асколи 2:1 Реджана - Специя 0:0 Специя - Зюйдтироль 2:1 Бари - Специя 1:1 Специя - ФералпиСало 0:2 Модена - Специя 0:0 Специя - Читтаделла 4:2 Тернана - Специя 1:1

Результаты матчей

Пиза
Специя

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Пиза
Специя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юве Стабия
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Зюйдтироль
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Брешия
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Салернитана
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Специя
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Пиза
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Козенца
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Кремонезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Каррарезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Чезена
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Реджана
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сассуоло
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сампдория
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Фрозиноне
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Мантуя
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Модена
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Читтаделла
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Палермо
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Бари
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брешия
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Салернитана
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Зюйдтироль
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Пиза
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Реджана
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Специя
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Козенца
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Кремонезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Каррарезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Чезена
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Юве Стабия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сассуоло
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сампдория
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фрозиноне
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Мантуя
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Модена
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Читтаделла
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Палермо
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Бари
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юве Стабия
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Специя
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Брешия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Салернитана
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Пиза
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Козенца
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Кремонезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Каррарезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Чезена
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Зюйдтироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Реджана
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сассуоло
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сампдория
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фрозиноне
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Мантуя
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Бари
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Модена
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Читтаделла
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Палермо
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брешия Адорни Давиде 1
Бари Риччи Джакомо 1
Пиза Туре Идрисса 1
Зюйдтироль Ровер Маттео 1
Юве Стабия Marco Bellich 1
Весь список

Топ нарушителей
Бари Пучино Раффаэле 1
Читтаделла Бранка Симоне 1
Модена Палумбо Антонио 1
Палермо Ди Франческо Федерико 1
Пиза Морео Стефано 1
Весь список
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