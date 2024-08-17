Тур: 1. Стадион: Stadio Romeo Anconetani.
0'
0:1
21' ГолЭспозито Франческо
26' Желтая карточкаЕвшенак Жан
28' Желтая карточкаЭспозито Сальваторе
0:2
45' ГолБертола Николо
1:2
45' ГолТуре Идрисса
58' Желтая карточкаМорео Стефано
68' Желтая карточкаДи Серио Джузеппе
2:2
78' ГолКанестрелли Симоне
80' Желтая карточкаДжованни Бонфанти
82' Желтая карточкаМарин Мариус
90'+6
Ход матча
21'
26'
45'
45'
1:2
58'
78'
82'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
7 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 22
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
364 Количество передач 315
-
54 Владение мячом, % 46
15
Туре
Идрисса
74
Евшенак
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Туре ИдриссаЗащитник
- Защитник
-
74 Евшенак ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Рус АдрианЗащитник
- Защитник
-
37 Лерис МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Матею АлешЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Виньяли ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
95 Мости НиколаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
История личных встреч
Пиза
Специя
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
10 матчей
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.4
1.4
Среднее время на гол
64
64
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
0.4
1.4
Среднее время на гол
225
64
Всего голов
9
14
Голов в среднем за матч
0.9
1.4
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
Среднее время на гол
100
64
Бомбардиры внутри турнира
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Туре Идрисса
|1
|1
|Канестрелли Симоне
|1
|1
|Трамони Маттео
|0
|0
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бертола Николо
|1
|1
|Эспозито Франческо
|1
|1
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|Эспозито Сальваторе
|0
|0
Карточки
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морео Стефано
|1
|0
|Марин Мариус
|1
|0
|Джованни Бонфанти
|1
|0
|Евшенак Жан
|1
|0
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эспозито Сальваторе
|1
|0
|Ди Серио Джузеппе
|1
|0
Результаты матчей
Пиза
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Специя
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Пиза
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Специя
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Пиза
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Фрозиноне - Пиза 0:3 Пиза - Интер Милан 1:1 Асколи - Пиза 2:1 Пиза - Зюйдтироль 2:2
Кремонезе - Пиза 2:1 Пиза - Катанзаро 2:2 Бари - Пиза 1:1 Пиза - ФералпиСало 3:1 Брешия - Пиза 3:1 Пиза - Палермо 4:3 Комо - Пиза 3:1 Пиза - Тернана 1:0 Читтаделла - Пиза 0:1 Пиза - Модена 2:2 Пиза - Венеция 1:2 Парма - Пиза 3:2 Пиза - Сампдория 2:0 Козенца - Пиза 1:1 Пиза - Специя 2:3 Лекко - Пиза 1:3
Специя
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Салернитана - Специя 3:3 Специя - Феццанезе 5:2 Специя - Бохум 3:1 Эмполи - Специя 2:0
Специя - Арминия 1:1 Специя - Венеция 2:1 Козенца - Специя 2:2 Специя - Палермо 1:0 Брешия - Специя 0:0 Специя - Сампдория 0:0 Парма - Специя 2:0 Специя - Лекко 1:1 Специя - Асколи 2:1 Реджана - Специя 0:0 Специя - Зюйдтироль 2:1 Бари - Специя 1:1 Специя - ФералпиСало 0:2 Модена - Специя 0:0 Специя - Читтаделла 4:2 Тернана - Специя 1:1
Результаты матчей
Пиза
Специя
Точный счет
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Пиза
Специя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Брешия
|Адорни Давиде
|1
|Бари
|Риччи Джакомо
|1
|Пиза
|Туре Идрисса
|1
|Зюйдтироль
|Ровер Маттео
|1
|Юве Стабия
|Marco Bellich
|1
|Бари
|Пучино Раффаэле
|1
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1
|Модена
|Палумбо Антонио
|1
|Палермо
|Ди Франческо Федерико
|1
|Пиза
|Морео Стефано
|1