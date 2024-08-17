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  4. Серия A 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Айрольди Джованни
Парма
1:0
Первый тайм: 45+'
Фиорентина
0'
1:0
22' Гол
Ман Деннис
35' Желтая карточка
Понграчич Марин
36' Желтая карточка
Эстевес Науэль

Ход матча

22'
Ман Деннис
(Бонни Анж-Йоан)
1:0
35'
 
Понграчич Марин
36'
Эстевес Науэль
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Прогнозы 112
Парма 5.4% (6)
X 28.6% (32)
Фиорентина 66.1% (74)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Парма
Ничья
Фиорентина
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Судзуки
Дзион
26
Кулибали
Войо
4
Болог
Ботонд
39
Чиркати
Алессандро
14
Валери
Эмануэле
8
Эстевес
Науэль
10
Бернабе
Адриан
98
Ман
Деннис
19
Зом
Симон
28
Михэйлэ
Валентин
13
Бонни
Анж-Йоан
1
Терраччиано
Пьетро
28
Мартинес
Куарта
Лукас
5
Понграчич
Марин
15
Комуццо
Пьетро
2
Додо
Домилсон
3
Бираги
Кристиано
8
Мандрагора
Роландо
4
Амрабат
Софьян
23
Кольпани
Андреа
99
Куаме
Кристиан
20
Кин
Мойзе
Парма
4-2-3-1
Фиорентина
3-4-2-1

История личных встреч

Парма
Фиорентина

11 матчей

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

24 матча

20.8%
45.8%
33.4%
5 побед 11 ничьих 8 побед

Первый тайм

29.2%
41.7%
29.1%
7 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

29.2%
29.2%
41.6%
7 побед 7 ничьих 10 побед

История матчей

К
2:2
ТМК
1:1
СA
3:3
СA
0:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
0:1
ТМК
0:0
СA
3:0
СA
1:0
СA
2:2
СA
2:2
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:2
СA
3:0
СA
1:1
К
2:1
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:3
СA
3:1
СA
1:2

Голы

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

1.18
1.08

Среднее время на гол

76
83

Всего голов

24
12

Голов в среднем за матч

1.85
1.09

Среднее время на гол

48
82

Всего голов

37
26

Голов в среднем за матч

1.54
1.08

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

58
83

Бомбардиры внутри турнира

Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ман Деннис 1 1
Бонни Анж-Йоан 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эстевес Науэль 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Понграчич Марин 1 0

Результаты последних матчей

Парма
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Парма - Палермо 0:1 Парма - Аталанта 4:1 Хайденхайм - Парма 1:0 Галатасарай - Парма 0:2
Антверпен - Парма 1:2 Лугано - Парма 3:1 Реджана - Парма 1:1 Парма - Кремонезе 1:1 Бари - Парма 1:1 Парма - Лекко 4:0 Палермо - Парма 0:0 Парма - Специя 2:0 Зюйдтироль - Парма 0:0 Парма - Катанзаро 0:2 ФералпиСало - Парма 1:2 Парма - Брешия 2:1 Тернана - Парма 1:3 Парма - Козенца 1:1 Комо - Парма 1:1 Парма - Пиза 3:2
Фиорентина
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Фрайбург - Фиорентина 2:2 Гроссето - Фиорентина 2:7 Фиорентина - Монпелье 2:1 Халл Сити - Фиорентина 2:2
Престон Норт Энд - Фиорентина 2:1 Болтон - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Реджана 4:0 Фиорентина - Фиорентина (до 19 лет) 5:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Олимпиакос - Фиорентина 1:0 Кальяри - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Наполи 2:2 Фиорентина - Монца 2:1 Брюгге - Фиорентина 1:1 Верона - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Брюгге 3:2 Фиорентина - Сассуоло 5:1 Аталанта - Фиорентина 4:1 Салернитана - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Виктория Пльзень 2:0
Команда И В Н П Г О
1.
Парма
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Дженоа
 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Интер Милан
 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Комо
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Монца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Эмполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Торино
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Венеция
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лацио
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Рома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Наполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Верона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Фиорентина
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда И В Н П Г О
1.
Парма
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Дженоа
 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Интер Милан
 1:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Комо
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Монца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Эмполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Торино
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лацио
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Рома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Наполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Верона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Венеция
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Фиорентина
 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Комо
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Монца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Эмполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Торино
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Дженоа
 1:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Парма
 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лацио
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Рома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Наполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Верона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Венеция
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Фиорентина
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 1
Дженоа Вольякко Алессандро 1
Парма Ман Деннис 1
Интер Милан Барелла Николо 0 (1)
Парма Бонни Анж-Йоан 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Мхитарян Генрих 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Пьетро Комуццо из команды Фиорентина перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 47'
    Парма пытается что-то создать.
  • 46'
    Парма контролирует мяч.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Контроль мяча: Парма: 31%, Фиорентина: 69%.
  • 45'
    Куаме Кристиан из команды Фиорентина толкнул локтем оппонента. Это Кулибали Войо заработал фол
  • 45'
    Чиркати Алессандро из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    Прогнозы 112
    Парма 5.4% (6)
    X 28.6% (32)
    Фиорентина 66.1% (74)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Парма
    Ничья
    Фиорентина
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Парма 1:0 Фиорентина

    Исход игры
    Парма
    5.3% (6)
    Ничья
    28.3% (32)
    Фиорентина
    66.4% (75)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.72% (64)
    Меньше
    41.28% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    83.49% (91)
    Нет
    16.51% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Фиорентина
    47.8% (54)
    1:1 Ничья
    23.9% (27)
    0:1 Фиорентина
    10.6% (12)
    0:2 Фиорентина
    3.5% (4)
    2:2 Ничья
    3.5% (4)
    2:1 Парма
    2.7% (3)
    1:3 Фиорентина
    1.8% (2)
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