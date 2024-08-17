Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Сион Сузуки взял и забрал мяч на выходе

Сион Сузуки взял и забрал мяч на выходе

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Парма совершает вбрасывание на своей половине поля

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игрок из команды Парма делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

Парма совершает вбрасывание на своей половине поля

Сион Сузуки взял и забрал мяч на выходе

Парма совершает вбрасывание на своей половине поля

Сион Сузуки взял и забрал мяч на выходе

Парма совершает вбрасывание на своей половине поля

Сион Сузуки взял и забрал мяч на выходе

Сион Сузуки из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Терраччиано Пьетро взял и забрал мяч на выходе

47' Пьетро Комуццо из команды Фиорентина перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

47' Парма пытается что-то создать.

46' Парма контролирует мяч.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Чиркати Алессандро из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

45' Болог Ботонд из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

45' Чиркати Алессандро из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

43' Хорошую попытку сделал Кольпани Андреа . Удар в створ, но вратарь начеку

43' Сион Сузуки из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

43' Бираги Кристиано навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Удар от ворот произведет Парма

41' Матч возобновлен

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Парма пытается что-то создать.

39' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Парма

38' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Назначен штрафной. Пострадал Эмануэле Валери, его свалил Кольпани Андреа

37' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Эстевес Науэль получил желтую карточку от судьи

35' Понграчич Марин получил желтую карточку от судьи

35' Парма начинает контратаку

34' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Парма контролирует мяч.

32' Эстевес Науэль из команды Парма разыграл угловой с левого угла.

32' Парма пытается что-то создать.

31' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Парма совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Пьетро Комуццо из команды Фиорентина перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

30' Парма пытается что-то создать.

30' Удар от ворот произведет Фиорентина

30' Михэйлэ Валентин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Парма пытается что-то создать.

29' Удар от ворот произведет Фиорентина

29' Эстевес Науэль из команды Парма разыграл угловой с правого угла.

28' Хорошую попытку сделал Зом Симон . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Сантиметры! Удар с лета нанес Зом Симон , но попал в штангу!

28' Парма пытается что-то создать.

27' Матч возобновлен

26' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

25' Хорошую попытку сделал Бираги Кристиано . Удар в створ, но вратарь начеку

25' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Эмануэле Валери наказан за толчок Додо Домилсон

22' Г О О О О Л - Ман Деннис записал гол на свой счет!

22' Парма пытается что-то создать.

22' Матч возобновится спорным мячом

21' Ох, нехорошо это выглядит. Бернабе Адриан получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' Бернабе Адриан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Кин Мойзе пробует нанести удар издали, но Сион Сузуки держит все под контролем

20' Парма пытается что-то создать.

20' Терраччиано Пьетро взял и забрал мяч на выходе

19' Парма контролирует мяч.

19' Парма совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Хорошую попытку сделал Кольпани Андреа . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Сион Сузуки из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

18' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Парма пытается что-то создать.

17' Парма совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Чиркати Алессандро из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

16' Бираги Кристиано навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Кулибали Войо из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

15' Сион Сузуки из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

15' Бираги Кристиано навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Эмануэле Валери из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

13' Терраччиано Пьетро взял и забрал мяч на выходе

13' Парма пытается что-то создать.

12' Парма пытается что-то создать.

11' Сион Сузуки взял и забрал мяч на выходе

10' Удар от ворот произведет Парма

10' Мартинес Куарта Лукас не смог попасть в створ ударом издали

10' Бираги Кристиано из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Парма пытается что-то создать.

8' Парма совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Эмануэле Валери из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

6' Мандрагора Роландо пробует нанести удар издали, но Сион Сузуки держит все под контролем

5' Удар от ворот произведет Фиорентина

5' Оооо... вот это был удар! Михэйлэ Валентин должен был забить с этой позиции.

5' Михэйлэ Валентин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Зом Симон пробует нанести удар издали, но Пьетро Терраччано держит все под контролем

5' Хорошую попытку сделал Михэйлэ Валентин . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Парма пытается что-то создать.

4' Парма совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Матч возобновлен

3' Михэйлэ Валентин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Удар от ворот произведет Фиорентина

2' Парма начинает контратаку

1' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Сион Сузуки ослабляет давление, выбив мяч.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Фиорентина начинает с центра поля