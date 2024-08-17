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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Айрольди Джованни
Парма
1:1
Конец матча
Фиорентина
0'
1:0
22' Гол
Ман Деннис
35' Желтая карточка
Понграчич Марин
36' Желтая карточка
Эстевес Науэль
49' Желтая карточка
Болог Ботонд
1:1
75' Гол
Бираги Кристиано
83' Вторая желтая карточка
Понграчич Марин
85' Желтая карточка
Чиркати Алессандро
90'+6

Ход матча

22'
Ман Деннис
(Бонни Анж-Йоан)
1:0
35'
 
Понграчич Марин
36'
Эстевес Науэль
 
49'
Болог Ботонд
 
60'
 
Иконе Жонатан
Кольпани Андреа
60'
 
Паризи Фабьяно
Мартинес Куарта Лукас
65'
Алмквист Понтус
Ман Деннис
 
65'
Камара Дрисса
Михэйлэ Валентин
 
65'
Эно Антони
Бонни Анж-Йоан
 
73'
 
Кайоде Майкл
Комуццо Пьетро
73'
 
Бьянко Алессандро
Мандрагора Роландо
75'
1:1
Бираги Кристиано
76'
Канчельери Маттео
Зом Симон
 
79'
 
Соттиль Риккардо
Куаме Кристиан
80'
Сиприен Вилан
Бернабе Адриан
 
83'
 
Понграчич Марин
85'
Чиркати Алессандро
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 9
  • 1 Офсайды 5
  • 15 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 264 Количество передач 416
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 113
Парма 5.3% (6)
X 28.3% (32)
Фиорентина 66.4% (75)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Судзуки
Дзион
26
Кулибали
Войо
4
Болог
Ботонд
39
Чиркати
Алессандро
14
Валери
Эмануэле
8
Эстевес
Науэль
10
Бернабе
Адриан
98
Ман
Деннис
19
Зом
Симон
28
Михэйлэ
Валентин
13
Бонни
Анж-Йоан
1
Терраччиано
Пьетро
28
Мартинес
Куарта
Лукас
5
Понграчич
Марин
15
Комуццо
Пьетро
2
Додо
Домилсон
3
Бираги
Кристиано
8
Мандрагора
Роландо
4
Амрабат
Софьян
23
Кольпани
Андреа
99
Куаме
Кристиан
20
Кин
Мойзе
Парма
4-2-3-1
Фиорентина
3-4-2-1

История личных встреч

Парма
Фиорентина

11 матчей

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

24 матча

20.8%
45.8%
33.4%
5 побед 11 ничьих 8 побед

Первый тайм

29.2%
41.7%
29.1%
7 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

29.2%
29.2%
41.6%
7 побед 7 ничьих 10 побед

История матчей

К
2:2
ТМК
1:1
СA
3:3
СA
0:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
0:1
ТМК
0:0
СA
3:0
СA
1:0
СA
2:2
СA
2:2
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:2
СA
3:0
СA
1:1
К
2:1
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:3
СA
3:1
СA
1:2

Голы

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

1.18
1.08

Среднее время на гол

76
83

Всего голов

24
12

Голов в среднем за матч

1.85
1.09

Среднее время на гол

48
82

Всего голов

37
26

Голов в среднем за матч

1.54
1.08

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

58
83

Бомбардиры внутри турнира

Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ман Деннис 1 1
Бонни Анж-Йоан 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бираги Кристиано 1 1

Карточки

Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эстевес Науэль 1 0
Болог Ботонд 1 0
Чиркати Алессандро 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Понграчич Марин 1 1

Результаты матчей

Парма
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Фиорентина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Парма
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Фиорентина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Парма
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Парма - Палермо 0:1 Парма - Аталанта 4:1 Хайденхайм - Парма 1:0 Галатасарай - Парма 0:2
Антверпен - Парма 1:2 Лугано - Парма 3:1 Реджана - Парма 1:1 Парма - Кремонезе 1:1 Бари - Парма 1:1 Парма - Лекко 4:0 Палермо - Парма 0:0 Парма - Специя 2:0 Зюйдтироль - Парма 0:0 Парма - Катанзаро 0:2 ФералпиСало - Парма 1:2 Парма - Брешия 2:1 Тернана - Парма 1:3 Парма - Козенца 1:1 Комо - Парма 1:1 Парма - Пиза 3:2
Фиорентина
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Фрайбург - Фиорентина 2:2 Гроссето - Фиорентина 2:7 Фиорентина - Монпелье 2:1 Халл Сити - Фиорентина 2:2
Престон Норт Энд - Фиорентина 2:1 Болтон - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Реджана 4:0 Фиорентина - Фиорентина (до 19 лет) 5:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Олимпиакос - Фиорентина 1:0 Кальяри - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Наполи 2:2 Фиорентина - Монца 2:1 Брюгге - Фиорентина 1:1 Верона - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Брюгге 3:2 Фиорентина - Сассуоло 5:1 Аталанта - Фиорентина 4:1 Салернитана - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Виктория Пльзень 2:0

Результаты матчей

Парма
Фиорентина

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Парма
Фиорентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торино
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Интер Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Монца
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Дженоа
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Эмполи
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Парма
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Комо
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лацио
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Рома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Наполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Верона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Венеция
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Милан
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дженоа
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
2.
Эмполи
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Парма
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Монца
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Фиорентина
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Комо
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Интер Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Торино
 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Наполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Верона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Венеция
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Лацио
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Милан
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торино
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Монца
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Интер Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Дженоа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Эмполи
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Парма
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Комо
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Наполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Верона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Венеция
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Лацио
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Милан
 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
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Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 2
Фиорентина Бираги Кристиано 1
Дженоа Вольякко Алессандро 1
Парма Ман Деннис 1
Дженоа Мессиас Жуниор 1
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Понграчич Марин 1 1
Интер Милан Индзаги Симоне 1
Дженоа Джилардино Альберто 1
Интер Милан Мхитарян Генрих 1
Дженоа Голлини Пьерлуиджи 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Парма: 38%, Фиорентина: 62%.
  • 96'
    Удар от ворот произведет Фиорентина
  • 95'
    Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Контроль мяча: Парма: 38%, Фиорентина: 62%.
  • 95'
    Бираги Кристиано из команды Фиорентина перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Камара Дрисса пробует нанести удар издали, но Пьетро Терраччано держит все под контролем
    • 92'
      Терраччиано Пьетро взял и забрал мяч на выходе
    • 91'
      Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Бьянко Алессандро из команды Фиорентина перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Бьянко Алессандро из команды Фиорентина перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Парма пытается что-то создать.
    • 90'
      Контроль мяча: Парма: 38%, Фиорентина: 62%.
    • 90'
      Камара Дрисса задерживает мяч рукой
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Парма 5.3% (6)
    X 28.3% (32)
    Фиорентина 66.4% (75)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Парма 1:1 Фиорентина

    Исход игры
    Парма
    5.3% (6)
    Ничья
    28.3% (32)
    Фиорентина
    66.4% (75)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.72% (64)
    Меньше
    41.28% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    83.49% (91)
    Нет
    16.51% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Фиорентина
    47.8% (54)
    1:1 Ничья
    23.9% (27)
    0:1 Фиорентина
    10.6% (12)
    0:2 Фиорентина
    3.5% (4)
    2:2 Ничья
    3.5% (4)
    2:1 Парма
    2.7% (3)
    1:3 Фиорентина
    1.8% (2)
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