ПЕНАЛЬТИ! А сейчас снес Бадель Тюрама на газон в своей штрафной. Рефери тут же указал на "точку". Но не все так очевидно было.

Успевает сыграть Бадель в мяч, выбив сферу у Тюрама из-под ног. Милан сыграл четко и уверенно, пенальти не было в этой ситуации. "ВАР" помог разобраться.

Бадель и сейчас сыграл уверенно в подкате на правом фланге. Мяч Милан вынес за пределы поля. Судейский корпус все видел, а потому штрафного не назначил.

ОПАСНО! Димарко! Как он не забивает? После рикошета мяч на левый край штрафной прилетел, откуда 32-й номер пробивал под перекладину. Сумел защитник выбить сферу практически из ворот!

Угловой не лучшим образом сейчас разыграли футболисты "Интера". Генуэзцы смогли выбить сферу за пределы поля после подачи стандарта.

Штрафной удар фиксирует рефери. Ачерби сейчас фолит против Оливейры. Не стал судья фиксировать нарушение правил в этой ситуации.

И снова "Дженоа" отбивается после атаки соперника. Мяч за лицевую линию выбивается, углового рефери не назначит, ведь у Тюрама был офсайд.

Еще одна подача в сторону штрафной "Интера" - на выходе сработал Зоммер, который на сей раз спокойно забрал сферу в свои перчатки.

Малиновский нанес дальний удар по воротам соперника - мяч полетел значительно выше перекладины. Получилось очень неплохо, но чуть неточно.

Барелла оказался сейчас на газоне. Рефери даже дал свисток, определив фол в район центрального круга. Фол имел место быть сейчас.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ТЮРАМ! 1:1! Классная подача от Бареллы в касание с правого края. Выигрывает верх Тюрам и головой направляет сферу впритирку со стойкой! Красивейший мяч!

Очень эмоционально Индзаги сейчас отпраздновал взятие ворот. Обратился он как будто к своей скамейке, произнеся: "Что мешало нам так играть с самого начала поединка?".

Тюрам снова отметился дальним ударом по воротам соперника. На сей раз игрок был слишком далек от попадания в створ рамки.

Попытался продавить соперника Тюрам, ускоряясь по левому флангу, но пробросил сферу себе на ход слишком сильно, упустив мяч за пределы поля.

Барелла снова с правого края делал пас в центр штрафной, но в той зоне, куда летел мяч, никого из партнеров на сей раз не оказалось.

24' Вернулись соперники на поле, игра продолжается. Не торопятся сейчас игроки "Дженоа" нестись вперед и пытаться создать что-либо у ворот оппонента.

23' У нас перерыв на водопой. Небольшая пауза, регламентированная для этого тура Серии А. Все дело в том, что в Генуе жарко. Порядка + 29 показывает столбик термометра.

21' Да, Зоммер замешкался во время удара соперника, конечно. Как-то неудачно он мяч отбил, после чего не успел и сыграть на добивании.

20' Вольякко на опережении сработал великолепно, конечно. Смог футболист открыть счет в матче, и теперь сопернику придется непросто. Отыграться будет сложно.

19' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ВОЛЬЯККО! 1:0!

После навеса с правого края Мессиас пробил головой под перекладину. Зоммер отбил как-то неуверенно мяч в центр, а Вольякко просто добил сферу в сетку!

17' Думаю, многие из вас соскучились по внутренним чемпионатам. Ну теперь до мая будут играть команды, так что насмотримся мы с вами футбола.

16' Мхитарян в центре поля нарушил правила. Рефери показал первую в матче карточку желтого цвета. Заслуженную, надо признать.

15' Де Винтер сейчас правила нарушает против соперника в районе центрального круга. В руках рефери карточки желтого цвета мы не увидели в этот раз.

13' МОМЕНТ! Чалханоглу! Нанес он выстрел в правый от себя угол ворот соперника, и мяч чудом не влетел в сетку, вильнув в последний момент в сторону!