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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Феличиани Эрманно
Дженоа
1:1
Первый тайм: 44'
Интер Милан
0'
16' Желтая карточка
Мхитарян Генрих
1:0
20' Гол
Вольякко Алессандро
1:1
30' Гол
Тюрам Маркус
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Бадель Милан

Ход матча

16'
 
Мхитарян Генрих
20'
Вольякко Алессандро
1:0
30'
1:1
Тюрам Маркус
(Барелла Николо)
36'
Бадель Милан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Прогнозы 113
Дженоа 0.9% (1)
X 4.4% (5)
Интер Милан 94.7% (107)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Дженоа
Ничья
Интер Милан
7.80
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2.41
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
95
Голлини
Пьерлуиджи
14
Вольякко
Алессандро
13
Бани
Маттиа
4
Де
Винтер
Кони
59
Дзаноли
Алессандро
17
Малиновский
Руслан
47
Бадель
Милан
32
Френдруп
Мортен
3
Кариколь
Аарон
10
Мессиас
Жуниор
9
Оливейра
Витор
1
Зоммер
Янн
31
Биссекк
Янн-Аурель
15
Ачерби
Франческо
95
Бастони
Алессандро
36
Дармиан
Маттео
23
Барелла
Николо
20
Чалханоглу
Хакан
22
Мхитарян
Генрих
32
Димарко
Федерико
10
Мартинес
Лаутаро
9
Тюрам
Маркус
Дженоа
3-5-2
Интер Милан
3-5-2

История личных встреч

Дженоа
Интер Милан

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

22.2%
100%
2 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
44.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед

26 матчей

11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 23 победы

Первый тайм

26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 17 побед

Второй тайм

19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 17 побед

35 матчей

14.3%
20%
65.7%
5 побед 7 ничьих 23 победы

Первый тайм

5.7%
45.7%
48.6%
2 победы 16 ничьих 17 побед

Второй тайм

25.7%
25.7%
48.6%
9 побед 9 ничьих 17 побед

История матчей

СA
2:1
СA
1:1
СA
0:0
СA
4:0
СA
3:0
СA
0:2
СA
0:3
СA
4:0
СA
0:4
СA
5:0
СA
2:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
3:2
СA
3:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
5:4
К
2:1
СA
0:1
СA
5:2
К
3:2
СA
0:1
СA
0:0
СA
0:5
СA
0:2
К
3:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
4:1

Голы

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

0.63
0.74

Среднее время на гол

144
122

Всего голов

50
22

Голов в среднем за матч

2.63
1.38

Среднее время на гол

34
65

Всего голов

60
36

Голов в среднем за матч

1.71
1.03

Тотал матчей

2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
24
Больше 69%
Меньше 31%
11
16
Больше 46%
Меньше 54%
19
12
Больше 34%
Меньше 66%
23
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

52
87

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вольякко Алессандро 1 1
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюрам Маркус 1 1
Барелла Николо 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мхитарян Генрих 1 0

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Дженоа - Реджана 1:0 Монако - Дженоа 1:2 Брешия - Дженоа 2:0 Дженоа - Мантуя 3:2
Венеция - Дженоа 1:3 Вал ди Фасса - Дженоа 1:17 Дженоа - Болонья 2:0 Рома - Дженоа 1:0 Дженоа - Сассуоло 2:1 Милан - Дженоа 3:3 Дженоа - Кальяри 3:0 Дженоа - Лацио 0:1 Фиорентина - Дженоа 1:1 Верона - Дженоа 1:2 Дженоа - Фрозиноне 1:1 Ювентус - Дженоа 0:0 Дженоа - Монца 2:3 Интер Милан - Дженоа 2:1 Дженоа - Удинезе 2:0 Наполи - Дженоа 1:1
Интер Милан
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Челси - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Аль-Иттихад Джидда 0:2 Пиза - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0
Интер Милан - Перджолеттезе 2:1 Интер Милан - Лугано 3:2 Верона - Интер Милан 2:2 Интер Милан - Лацио 1:1 Фрозиноне - Интер Милан 0:5 Сассуоло - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Торино 2:0 Милан - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Кальяри 2:2 Удинезе - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Эмполи 2:0 Интер Милан - Наполи 1:1 Атлетико М - Интер Милан 2:1 Болонья - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Дженоа 2:1 Интер Милан - Аталанта 4:0
Команда И В Н П Г О
1.
Парма
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Дженоа
 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Интер Милан
 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Комо
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Монца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Эмполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Торино
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Венеция
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лацио
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Рома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Наполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Верона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Фиорентина
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда И В Н П Г О
1.
Парма
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Дженоа
 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Интер Милан
 1:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Комо
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Монца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Эмполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Торино
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лацио
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Рома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Наполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Верона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Венеция
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Фиорентина
 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Комо
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Монца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Эмполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Торино
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Дженоа
 1:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Парма
 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лацио
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Рома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Наполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Верона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Венеция
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Фиорентина
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 1
Дженоа Вольякко Алессандро 1
Парма Ман Деннис 1
Интер Милан Барелла Николо 0 (1)
Парма Бонни Анж-Йоан 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Мхитарян Генрих 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Офсайд
    43'
    И снова "Дженоа" отбивается после атаки соперника. Мяч за лицевую линию выбивается, углового рефери не назначит, ведь у Тюрама был офсайд.
  • Фол, нарушение
    42'
    Штрафной удар фиксирует рефери. Ачерби сейчас фолит против Оливейры. Не стал судья фиксировать нарушение правил в этой ситуации. 
  • Угловой
    40'
    Угловой не лучшим образом сейчас разыграли футболисты "Интера". Генуэзцы смогли выбить сферу за пределы поля после подачи стандарта. 
  • Опасный момент
    39'
    ОПАСНО! Димарко! Как он не забивает? После рикошета мяч на левый край штрафной прилетел, откуда 32-й номер пробивал под перекладину. Сумел защитник выбить сферу практически из ворот!
  • 38'
    Бадель и сейчас сыграл уверенно в подкате на правом фланге. Мяч Милан вынес за пределы поля. Судейский корпус все видел, а потому штрафного не назначил. 
  • Видеоповтор
    37'
    Успевает сыграть Бадель в мяч, выбив сферу у Тюрама из-под ног. Милан сыграл четко и уверенно, пенальти не было в этой ситуации. "ВАР" помог разобраться. 
  • Пенальти!
    35'
    ПЕНАЛЬТИ! А сейчас снес Бадель Тюрама на газон в своей штрафной. Рефери тут же указал на "точку". Но не все так очевидно было. 
  • 34'
    Барелла снова с правого края делал пас в центр штрафной, но в той зоне, куда летел мяч, никого из партнеров на сей раз не оказалось. 
  • 33'
    Попытался продавить соперника Тюрам, ускоряясь по левому флангу, но пробросил сферу себе на ход слишком сильно, упустив мяч за пределы поля. 
  • 31'
    Тюрам снова отметился дальним ударом по воротам соперника. На сей раз игрок был слишком далек от попадания в створ рамки. 
  • 30'
    Очень эмоционально Индзаги сейчас отпраздновал взятие ворот. Обратился он как будто к своей скамейке, произнеся: "Что мешало нам так играть с самого начала поединка?". 
  • Описание гола
    29'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ТЮРАМ! 1:1!
    Классная подача от Бареллы в касание с правого края. Выигрывает верх Тюрам и головой направляет сферу впритирку со стойкой!  Красивейший мяч!
  • Фол, нарушение
    28'
    Барелла оказался сейчас на газоне. Рефери даже дал свисток, определив фол в район центрального круга. Фол имел место быть сейчас.
  • 27'
    Малиновский нанес дальний удар по воротам соперника - мяч полетел значительно выше перекладины. Получилось очень неплохо, но чуть неточно.
  • 25'
    Еще одна подача в сторону штрафной "Интера" - на выходе сработал Зоммер, который на сей раз спокойно забрал сферу в свои перчатки. 
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 24'
      Вернулись соперники на поле, игра продолжается. Не торопятся сейчас игроки "Дженоа" нестись вперед и пытаться создать что-либо у ворот оппонента. 
    • 23'
      У нас перерыв на водопой. Небольшая пауза, регламентированная для этого тура Серии А. Все дело в том, что в Генуе жарко. Порядка + 29 показывает столбик термометра. 
    • 21'
      Да, Зоммер замешкался во время удара соперника, конечно. Как-то неудачно он мяч отбил, после чего не успел и сыграть на добивании.
    • 20'
      Вольякко на опережении сработал великолепно, конечно. Смог футболист открыть счет в матче, и теперь сопернику придется непросто. Отыграться будет сложно. 
    • Описание гола
      19'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ВОЛЬЯККО! 1:0!
      После навеса с правого края Мессиас пробил головой под перекладину. Зоммер отбил как-то неуверенно мяч в центр, а Вольякко просто добил сферу в сетку!
    • 17'
      Думаю, многие из вас соскучились по внутренним чемпионатам. Ну теперь до мая будут играть команды, так что насмотримся мы с вами футбола. 
    • Желтая карточка
      16'
      Мхитарян в центре поля нарушил правила. Рефери показал первую в матче карточку желтого цвета. Заслуженную, надо признать.
    • Фол, нарушение
      15'
      Де Винтер сейчас правила нарушает против соперника в районе центрального круга. В руках рефери карточки желтого цвета мы не увидели в этот раз. 
    • Опасный момент
      13'
      МОМЕНТ! Чалханоглу! Нанес он выстрел в правый от себя угол ворот соперника, и мяч чудом не влетел в сетку, вильнув в последний момент в сторону!
    • 12'
      Хорошо "Дженоа" поддерживают фанаты. Есть и те, кто сегодня переживает за "Интер". На местном футбольном стадионе атмосфера просто великолепная. 
    • 11'
      Голлини сейчас столкнулся со своим партнером. Подсказывал вратарь, что будет играть по мячу, но партнер его не услышал. Благо, травмы не случилось. 
    • Угловой
      10'
      Мяч попал сейчас после подачи в голову игроку "Дженоа", после чего спланировал за пределы поля. Угловой удар в итоге подадут миланцы. 
    • Фол, нарушение
      9'
      Штрафной удар "Интер" заработал на левом фланге. Будет подача в штрафную, судя по всему. Чалханоглу будет выполнять подачу в штрафную.
    • Опасный момент
      7'
      МОМЕНТ! Тюрам сейчас пробивал по воротам соперника с 11-ти метров, но Голлини успел среагировать ногами. Добивания от "Интера" мы не увидели уже. 
    • 6'
      Три сезона подряд Мартинес забивал 21 гол и более в Серии А. Но вот в ворота "Дженоа" он не забивал, несмотря на тот факт, что играл против соперника уже шесть раз.
    • 5'
      Мартинес оттянулся сейчас в оборону. Сумел он принять сферу на левом краю, продвинулся со снарядом вперед, но не увидел продолжения в атаке.
    • 4'
      Довольно спокойно наша встреча начинается. Игроки "Дженоа" сейчас пытаются на первых минутах встречи расположиться в чужой штрафной, но пока отбиваются "грифоны". 
    • 2'
      В сине-бордовых цветах сегодня на поле вышли игроки "Дженоа", а футболисты "Интера" предстали перед нами на поле в черно-синем обмундировании. 
    • Первый тайм начался
      1'
      С запозданием начинается наша встреча! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дженоа 1:1 Интер Милан

    Исход игры
    Дженоа
    0.9% (1)
    Ничья
    4.4% (5)
    Интер Милан
    94.7% (108)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.36% (62)
    Меньше
    43.64% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    55.45% (61)
    Нет
    44.55% (49)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    39.5% (45)
    0:2 Интер Милан
    23.7% (27)
    0:1 Интер Милан
    15.8% (18)
    1:3 Интер Милан
    8.8% (10)
    0:3 Интер Милан
    2.6% (3)
    1:1 Ничья
    1.8% (2)
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