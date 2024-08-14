Тур: 1. Стадион: Луиджи Феррарис. Главный судья: Феличиани Эрманно
Позже
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Главный тренер: Джилардино Альберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
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Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Дженоа
Интер Милан
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
22.2%
100%
2 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
44.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед
26 матчей
11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 23 победы
Первый тайм
26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 17 побед
Второй тайм
19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 17 побед
35 матчей
14.3%
20%
65.7%
5 побед 7 ничьих 23 победы
Первый тайм
5.7%
45.7%
48.6%
2 победы 16 ничьих 17 побед
Второй тайм
25.7%
25.7%
48.6%
9 побед 9 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
0.63
0.74
Среднее время на гол
144
122
Всего голов
50
22
Голов в среднем за матч
2.63
1.38
Среднее время на гол
34
65
Всего голов
60
36
Голов в среднем за матч
1.71
1.03
Тотал матчей
2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
24
Больше 69%
Меньше 31%
11
16
Больше 46%
Меньше 54%
19
12
Больше 34%
Меньше 66%
23
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
52
87
Результаты последних матчей
Дженоа
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Дженоа - Реджана 1:0 Монако - Дженоа 1:2 Брешия - Дженоа 2:0 Дженоа - Мантуя 3:2
Венеция - Дженоа 1:3 Вал ди Фасса - Дженоа 1:17 Дженоа - Болонья 2:0 Рома - Дженоа 1:0 Дженоа - Сассуоло 2:1 Милан - Дженоа 3:3 Дженоа - Кальяри 3:0 Дженоа - Лацио 0:1 Фиорентина - Дженоа 1:1 Верона - Дженоа 1:2 Дженоа - Фрозиноне 1:1 Ювентус - Дженоа 0:0 Дженоа - Монца 2:3 Интер Милан - Дженоа 2:1 Дженоа - Удинезе 2:0 Наполи - Дженоа 1:1
Интер Милан
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Челси - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Аль-Иттихад Джидда 0:2 Пиза - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0
Интер Милан - Перджолеттезе 2:1 Интер Милан - Лугано 3:2 Верона - Интер Милан 2:2 Интер Милан - Лацио 1:1 Фрозиноне - Интер Милан 0:5 Сассуоло - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Торино 2:0 Милан - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Кальяри 2:2 Удинезе - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Эмполи 2:0 Интер Милан - Наполи 1:1 Атлетико М - Интер Милан 2:1 Болонья - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Дженоа 2:1 Интер Милан - Аталанта 4:0
|Команда
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|Команда
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- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Дженоа - Интер Милан
Исход игры
Дженоа
2.2% (1)
Ничья
2.2% (1)
Интер Милан
95.6% (43)
Тотал 2.5
Больше
60% (27)
Меньше
40% (18)
Обе команды забьют
Да
57.78% (26)
Нет
42.22% (19)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
46.7% (21)
0:2 Интер Милан
26.7% (12)
0:1 Интер Милан
11.1% (5)
0:3 Интер Милан
4.4% (2)
1:3 Интер Милан
4.4% (2)
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