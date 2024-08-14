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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Феличиани Эрманно
Дженоа
 
Позже
Интер Милан
Прогнозы 45
Дженоа 2.2% (1)
X 2.2% (1)
Интер Милан 95.6% (43)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дженоа
Ничья
Интер Милан
6.61
6.70
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1.58
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Дженоа
Интер Милан

История личных встреч

Дженоа
Интер Милан

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

22.2%
100%
2 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
44.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед

26 матчей

11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 23 победы

Первый тайм

26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 17 побед

Второй тайм

19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 17 побед

35 матчей

14.3%
20%
65.7%
5 побед 7 ничьих 23 победы

Первый тайм

5.7%
45.7%
48.6%
2 победы 16 ничьих 17 побед

Второй тайм

25.7%
25.7%
48.6%
9 побед 9 ничьих 17 побед

История матчей

СA
2:1
СA
1:1
СA
0:0
СA
4:0
СA
3:0
СA
0:2
СA
0:3
СA
4:0
СA
0:4
СA
5:0
СA
2:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
3:2
СA
3:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
5:4
К
2:1
СA
0:1
СA
5:2
К
3:2
СA
0:1
СA
0:0
СA
0:5
СA
0:2
К
3:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
4:1

Голы

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

0.63
0.74

Среднее время на гол

144
122

Всего голов

50
22

Голов в среднем за матч

2.63
1.38

Среднее время на гол

34
65

Всего голов

60
36

Голов в среднем за матч

1.71
1.03

Тотал матчей

2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
24
Больше 69%
Меньше 31%
11
16
Больше 46%
Меньше 54%
19
12
Больше 34%
Меньше 66%
23
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

52
87

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Дженоа - Реджана 1:0 Монако - Дженоа 1:2 Брешия - Дженоа 2:0 Дженоа - Мантуя 3:2
Венеция - Дженоа 1:3 Вал ди Фасса - Дженоа 1:17 Дженоа - Болонья 2:0 Рома - Дженоа 1:0 Дженоа - Сассуоло 2:1 Милан - Дженоа 3:3 Дженоа - Кальяри 3:0 Дженоа - Лацио 0:1 Фиорентина - Дженоа 1:1 Верона - Дженоа 1:2 Дженоа - Фрозиноне 1:1 Ювентус - Дженоа 0:0 Дженоа - Монца 2:3 Интер Милан - Дженоа 2:1 Дженоа - Удинезе 2:0 Наполи - Дженоа 1:1
Интер Милан
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Челси - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Аль-Иттихад Джидда 0:2 Пиза - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0
Интер Милан - Перджолеттезе 2:1 Интер Милан - Лугано 3:2 Верона - Интер Милан 2:2 Интер Милан - Лацио 1:1 Фрозиноне - Интер Милан 0:5 Сассуоло - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Торино 2:0 Милан - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Кальяри 2:2 Удинезе - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Эмполи 2:0 Интер Милан - Наполи 1:1 Атлетико М - Интер Милан 2:1 Болонья - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Дженоа 2:1 Интер Милан - Аталанта 4:0
Команда И В Н П Г О
1.
Верона
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Интер Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ювентус
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Комо
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Монца
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Дженоа
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Эмполи
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Фиорентина
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лечче
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аталанта
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Венеция
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лацио
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Кальяри
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Удинезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Болонья
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Наполи
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Торино
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Парма
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Парма
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Интер Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ювентус
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Комо
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Монца
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Дженоа
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Эмполи
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Фиорентина
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Лечче
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аталанта
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Венеция
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лацио
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Кальяри
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Удинезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Болонья
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Наполи
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Торино
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Верона
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Парма
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Интер Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ювентус
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Комо
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Монца
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Дженоа
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Эмполи
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Фиорентина
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Лечче
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аталанта
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Венеция
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лацио
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Кальяри
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Удинезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Болонья
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Наполи
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Торино
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Верона
 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета
  • Текстовая онлайн трансляция матча Дженоа - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 августа 2024, осталось 2 дня 11 часов 34 минуты.

    Главный судья: Феличиани Эрманно

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    • Прогнозы 45
    Дженоа 2.2% (1)
    X 2.2% (1)
    Интер Милан 95.6% (43)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Дженоа
    Ничья
    Интер Милан
    6.61
    6.70
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    1.58
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дженоа - Интер Милан

    Исход игры
    Дженоа
    2.2% (1)
    Ничья
    2.2% (1)
    Интер Милан
    95.6% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (27)
    Меньше
    40% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    57.78% (26)
    Нет
    42.22% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    46.7% (21)
    0:2 Интер Милан
    26.7% (12)
    0:1 Интер Милан
    11.1% (5)
    0:3 Интер Милан
    4.4% (2)
    1:3 Интер Милан
    4.4% (2)
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