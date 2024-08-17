Четыре минуты добавил Фабио Мареска к основному времени первого тайма.

Илич с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Милана" уверенно перехватили мяч и затем едва не провели опасную контратаку.

Чуквуэзе сместился в центр с правой половины поля и пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой.

Капитан "Торино" Мергим Войвода получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля "Милана" против Леау.

Теперь уже полузащитник "Торино" Самуэле Риччи получил жёлтую карточку за срыв атаки. На левой половине поля Риччи нарушил правила против Йовича.

Леау с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Йович под давлением Масины головой пробил по воротам, мяч полетел выше цели.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Торино" на выезде вполне уверенно переигрывает "Милан" на "Сан-Сиро". Посмотрим, как сейчас перестроит Паулу Фонсека игру "дьяволов", чтобы начать играть уже явным первым номером.

Лазаро с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Сапата хорошо выпрыгнул и головой пробил по воротам, Меньян сложился и ногой отбил мяч в сторону от своих владений.

Заканчивается у нас постепенно первый тайм, "Торино" при этом временами на "Сан-Сиро" смотрится даже лучше "Милана".

Лазаро с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Милана" сыграли внимательно и перехватили мяч.

Леау в результате контратаки убежал к линии штрафной площади по левой половине поля, Рафаэл далее пробил в правый угол ворот, Милинкович-Савич в прыжке отбил мяч в сторону от своих владений.

Леау по итогам прошлого рывка получил небольшое повреждение, но после паузы один из лидеров "Милана" показал, что он готов играть дальше.

Леау совершил рывок по левому флангу, а затем выполнил прострел в штрафную площадь, мяч попал в защитника "Торино" и ушёл на угловой.

Салемакерс с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, не без труда, но общими усилиями игроки "Торино" всё же перехватили мяч.

Белланова разогнал атаку по правой половине поля и затем выполнил передачу в радиус штрафной площади, Сапата пропустил мяч на Илича, Иван в касание пробил в правый угол ворот, Меньян в прыжке перевёл мяч на угловой.

"Торино" очень плотно держит оборону на своей половине поля, "Милан" пока что не знает, как лучше проводить атаки.

Сапата от левого угла штрафной площади выполнил подачу на дальний угол вратарской, Белланова головой пробил в левый угол ворот, Меньян не достал до мяча, но его успел у штанги смахнуть Томори, а далее уже с линии ворот мяч, как казалось в свио ворота занёс Тиав.

Фабио Мареска остановил игру и стал слушать судей из комнаты VAR, система автоматического определения ворот не сработала.

АВТОГО-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Тиав всё же за счёт своих неуклюжих действий занёс мяч в собственные ворота, вполне мог защитник "Милана" в касание хотя бы как-то смахивать мяч во вратарскую, а он засуетился и в итоге попал в неприятную ситуацию.

Салемакерс с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Сауль не стал рисковать и выбил мяч на угловой.

Беннасер с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, теперь уже Белланова под давлением Лофтуса-Чика выбил мяч на повторный корнер.

Леау с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Торино" общими усилиями выбили мяч на правый фланг.

Беннасер на правом фланге у штрафной площади "быков" перестарался в борьбе за мяч и нарушил правила против Беллановы.

Тиав на этот раз нарушил правила в центре поля. Игроки "Торино" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Белланова выполнил заброс на ход Риччи по правому флангу, Самуэле зацепился за мяч, а затем сделал ответный пас на Рауля, который выполнил подачу на дальний угол вратарской, Калабрии пришлось выбивать мяч на угловой.

27' Дал Фабио Мареска небольшую паузу футболистам, могут они попить воды и перевести дух. В Милане сегодня жарко даже вечером.

26' Леау после прохода по левой половине поля от линии штрафной площади пробил в дальний угол ворот, мяч улетел немного в сторону от цели.

25' Лофтус-Чик от левого угла штрафной площади выполнил подачу на дальний угол вратарской, Леау в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Лазаро.

24' Чуквуэзе с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади на Йовича, Войвода выиграл борьбу за верховой мяч и головой выбил его на левый фланг.

23' Калабрия с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Торино" сыграли внимательно и спокойно выбили мяч в центр поля.

22' Милинкович-Савич вышел за пределы штрафной площади и слишком сильно выбил мяч на ход Санабрии по центру, Ваня в итоге подарил мяч Меньяну.

21' Леау совершил рывок по правой половине поля и на исполнение пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел точно по центру, Милинкович-Савич поймал его без особого труда.

20' Санабрия совершил проход по правой половине поля, а затем выполнил передачу в радиус штрафной площади, Сапата пробил по воротам, Томори удачно блокировал попытку.

19' Йович выполнил передачу на ход Чуквуэзе по правому флангу, Саму неудачно обработал мяч и в итоге упустил его в аут.

18' Салемакерс из центра поля выполнил заброс на ход Леау по левому флангу, Рафаэл забрался в небольшой офсайд.

17' Сапата совершил проход по левой половине поля и затем Дуван пробил в ближний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой.

16' Калабрия в борьбе за верховой мяч на половине поля соперника нарушил правила против Илича. "Торино" не стал торопиться при розыгрыше мяча.

15' Салемакерс с левой половины поля выполнил неплохую передачу в центр штрафной площади, Пулишич неудачно обработал мяч и упустил момент для удара по воротам.

14' Сапата перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Лофтуса-Чика.

13' Салемакерс с левого фланга выполнил подачу к дальнему углу вратарской, никто из партнёров по команде не сделал рывок к мячу, в итоге его при игре на выходе спокойно забрал Милинкович-Савич.

12' Леау попытался отыграться с Чуквуэзе при развитии атаки по левой половине поля, но ответный пас от Саму на левый угол штрафной площади уже не прошёл.

11' Милинкович-Савич из центра штрафной площади хорошо выбил мяч на половину поля "Милана" на Санабрию, Антонио поспешил со скидкой и в итоге подарил мяч сопернику.

10' Милинкович-Савич из вратарской сильно выбил мяч на ход Белланове по правой половине поля, Салемакерс опередил Рауля и сделал пас назад на Меньяна.

9' Угловой у ворот "Торино". Беннасер выполнил подачу в центр к линии вратарской, Тиав головой пробил в левый угол ворот, Масина отлично сместился к левой штанге и спас свою команду, но мяч от защитника "быков" отскочил в центр к линии вратарской, Леау в касание пробил по воротам и из отличной позиции зарядил выше цели.

8' Пулишич разогнал атаку по левой половине поля, а затем Кристиан выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Леау подработал мяч и пробил в дальний угол ворот из-под Войводы, мяч пролетел рядом со штангой.

7' Масина в центре поля нарушил правила против Чуквуэзе в борьбе за верховой мяч. "Милан" не стал торопиться при розыгрыше мяча.

6' Сапата попытался разогнать атаку по левому флангу, но под давлением нескольких соперников Дуван потерял мяч.

5' Тиав из центра поля выполнил заброс на ход Калабрии к правому углу штрафной площади, мяч полетел слишком сильно для Давиде, Милинкович-Савич спокойно вышел из ворот и перехватил его.

4' Белланова на правом фланге попытался раскачать Салемакерса и затем выполнить подачу в штрафную площадь, но Алексис всё же задел мяч, что помогло Меньяну сыграть на перехвате.

3' Салемакерс сегодня играет роль правого защитника у "Милана", Паулу Фонсека и в товарищеских матчах наигрывал бельгийца на этой позиции, как замена Тео по ходу сезона.

2' Спокойно начинается наша игра, пока что "Милан" контролирует мяч на своей половине поля.