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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Мареска Фабио
Милан
0:1
Перерыв
Торино
0'
0:1
30' Гол в свои ворота
Тиав Малик
45' Желтая карточка
Войвода Мергим
45' Желтая карточка
Риччи Самуэле

Ход матча

30'
0:1
Тиав Малик
45'
 
Войвода Мергим
45'
 
Риччи Самуэле

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 254 Количество передач 253
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 118
Милан 97.5% (115)
X 1.7% (2)
Торино 0.8% (1)
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Милан
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Меньян
Майк
2
Калабрия
Давиде
23
Томори
Фикайо
28
Тиав
Малик
56
Салемакерс
Алексис
4
Беннасер
Исмаэль
8
Лофтус-Чик
Рубен
21
Чуквуэзе
Саму
11
Пулишич
Кристиан
10
Леау
Рафаэл
9
Йович
Лука
32
Милинкович-Савич
Ваня
27
Войвода
Мергим
23
Коко
Сауль
5
Масина
Адам
19
Белланова
Рауль
28
Риччи
Самуэле
77
Линетти
Кароль
8
Илич
Иван
20
Лазаро
Валентино
9
Санабрия
Антонио
91
Сапата
Дуван
Милан
4-2-3-1
Торино
3-5-2

История личных встреч

Милан
Торино

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

65%
40%
13 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

65%
45%
13 побед 9 ничьих 0 побед

12 матчей

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

32 матча

50%
34.4%
15.6%
16 побед 11 ничьих 5 побед

Первый тайм

40.6%
43.8%
15.6%
13 побед 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

40.6%
40.6%
18.8%
13 побед 13 ничьих 6 побед

История матчей

СA
3:1
СA
4:1
СA
1:0
К
0:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
1:0
СA
0:7
К
0:0
СA
2:0
СA
1:0
К
4:2
СA
2:1
СA
2:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
2:2
К
2:1
СA
3:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
3:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:0
СA
2:4
СA
5:1
СA
2:2
СA
0:1
СA
0:0

Голы

Всего голов

29
24

Голов в среднем за матч

1.61
1.71

Среднее время на гол

55
52

Всего голов

20
9

Голов в среднем за матч

1.43
0.5

Среднее время на гол

63
180

Всего голов

49
33

Голов в среднем за матч

1.53
1.03

Тотал матчей

2.5
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

58
87

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Войвода Мергим 1 0
Риччи Самуэле 1 0

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Милан - Монца 3:1 Барселона - Милан 2:2 Милан - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Милан 2:3
Рапид Вена - Милан 1:1 СК Рапид - Милан 1:1 Рома - Милан 5:2 Милан - Салернитана 3:3 Торино - Милан 3:1 Милан - Кальяри 5:1 Милан - Дженоа 3:3 Ювентус - Милан 0:0 Милан - Интер Милан 1:2 Рома - Милан 2:1 Сассуоло - Милан 3:3 Милан - Рома 0:1 Милан - Лечче 3:0 Фиорентина - Милан 1:2 Верона - Милан 1:3 Славия Прага - Милан 1:3
Торино
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Торино - Козенца 2:0 Мец - Торино 0:3 Лион - Торино 0:0 Торино - Кремонезе 1:2
Торино - Виртус Верона 2:1 Торино - Реал Виченца 2:1 Аталанта - Торино 3:0 Торино - Милан 3:1 Верона - Торино 1:2 Торино - Болонья 0:0 Интер Милан - Торино 2:0 Торино - Фрозиноне 0:0 Торино - Ювентус 0:0 Эмполи - Торино 3:2 Торино - Монца 1:0 Удинезе - Торино 0:2 Наполи - Торино 1:1 Торино - Фиорентина 0:0 Рома - Торино 3:2 Торино - Лацио 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торино
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Интер Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Монца
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Дженоа
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Эмполи
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Парма
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Комо
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лацио
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Рома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Наполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Верона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Венеция
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Милан
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дженоа
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
2.
Эмполи
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Парма
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Монца
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Фиорентина
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Комо
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Интер Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Торино
 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Наполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Верона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Венеция
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Лацио
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Милан
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торино
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Монца
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Интер Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Дженоа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Эмполи
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Парма
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Комо
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Наполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Верона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Венеция
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Лацио
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Милан
 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 2
Фиорентина Бираги Кристиано 1
Дженоа Вольякко Алессандро 1
Парма Ман Деннис 1
Дженоа Мессиас Жуниор 1
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Понграчич Марин 1 1
Интер Милан Индзаги Симоне 1
Дженоа Джилардино Альберто 1
Интер Милан Мхитарян Генрих 1
Дженоа Голлини Пьерлуиджи 1
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Торино" на выезде вполне уверенно переигрывает "Милан" на "Сан-Сиро". Посмотрим, как сейчас перестроит Паулу Фонсека игру "дьяволов", чтобы начать играть уже явным первым номером. 
  • 45'
    Леау с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Йович под давлением Масины головой пробил по воротам, мяч полетел выше цели. 
  • Желтая карточка
    45'
    Теперь уже полузащитник "Торино" Самуэле Риччи получил жёлтую карточку за срыв атаки. На левой половине поля Риччи нарушил правила против Йовича. 
  • Желтая карточка
    45'
    Капитан "Торино" Мергим Войвода получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля "Милана" против Леау. 
  • Опасный момент
    45'
    Чуквуэзе сместился в центр с правой половины поля и пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Угловой
    45'
    Илич с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Милана" уверенно перехватили мяч и затем едва не провели опасную контратаку. 
  • Дополнительное время
    45'
    Четыре минуты добавил Фабио Мареска к основному времени первого тайма. 
  • Опасный момент
    45'
    Белланова разогнал атаку по правой половине поля и затем выполнил передачу в радиус штрафной площади, Сапата пропустил мяч на Илича, Иван в касание пробил в правый угол ворот, Меньян в прыжке перевёл мяч на угловой. 
  • Угловой
    44'
    Салемакерс с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, не без труда, но общими усилиями игроки "Торино" всё же перехватили мяч. 
  • 43'
    Леау совершил рывок по левому флангу, а затем выполнил прострел в штрафную площадь, мяч попал в защитника "Торино" и ушёл на угловой. 
  • Травма, повреждение
    42'
    Леау по итогам прошлого рывка получил небольшое повреждение, но после паузы один из лидеров "Милана" показал, что он готов играть дальше. 
  • Опасный момент
    41'
    Леау в результате контратаки убежал к линии штрафной площади по левой половине поля, Рафаэл далее пробил в правый угол ворот, Милинкович-Савич в прыжке отбил мяч в сторону от своих владений. 
  • 40'
    Лазаро с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Милана" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • 39'
    Заканчивается у нас постепенно первый тайм, "Торино" при этом временами на "Сан-Сиро" смотрится даже лучше "Милана". 
  • Угловой
    38'
    Лазаро с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Сапата хорошо выпрыгнул и головой пробил по воротам, Меньян сложился и ногой отбил мяч в сторону от своих владений. 
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    • 37'
      Белланова выполнил заброс на ход Риччи по правому флангу, Самуэле зацепился за мяч, а затем сделал ответный пас на Рауля, который выполнил подачу на дальний угол вратарской, Калабрии пришлось выбивать мяч на угловой. 
    • Фол, нарушение
      36'
      Тиав на этот раз нарушил правила в центре поля. Игроки "Торино" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Фол, нарушение
      35'
      Беннасер на правом фланге у штрафной площади "быков" перестарался в борьбе за мяч и нарушил правила против Беллановы. 
    • Угловой
      34'
      Леау с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Торино" общими усилиями выбили мяч на правый фланг. 
    • Угловой
      33'
      Беннасер с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, теперь уже Белланова под давлением Лофтуса-Чика выбил мяч на повторный корнер. 
    • 32'
      Салемакерс с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Сауль не стал рисковать и выбил мяч на угловой. 
    • Гол в свои ворота
      31'
      АВТОГО-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Тиав всё же за счёт своих неуклюжих действий занёс мяч в собственные ворота, вполне мог защитник "Милана" в касание хотя бы как-то смахивать мяч во вратарскую, а он засуетился и в итоге попал в неприятную ситуацию. 
    • Видеоповтор
      30'
      Фабио Мареска остановил игру и стал слушать судей из комнаты VAR, система автоматического определения ворот не сработала. 
    • Опасный момент
      29'
      Сапата от левого угла штрафной площади выполнил подачу на дальний угол вратарской, Белланова головой пробил в левый угол ворот, Меньян не достал до мяча, но его успел у штанги смахнуть Томори, а далее уже с линии ворот мяч, как казалось в свио ворота занёс Тиав. 
    • 28'
      "Торино" очень плотно держит оборону на своей половине поля, "Милан" пока что не знает, как лучше проводить атаки. 
    • Судья
      27'
      Дал Фабио Мареска небольшую паузу футболистам, могут они попить воды и перевести дух. В Милане сегодня жарко даже вечером. 
    • 26'
      Леау после прохода по левой половине поля от линии штрафной площади пробил в дальний угол ворот, мяч улетел немного в сторону от цели. 
    • Фол, нарушение
      25'
      Лофтус-Чик от левого угла штрафной площади выполнил подачу на дальний угол вратарской, Леау в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Лазаро. 
    • 24'
      Чуквуэзе с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади на Йовича, Войвода выиграл борьбу за верховой мяч и головой выбил его на левый фланг. 
    • 23'
      Калабрия с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Торино" сыграли внимательно и спокойно выбили мяч в центр поля. 
    • 22'
      Милинкович-Савич вышел за пределы штрафной площади и слишком сильно выбил мяч на ход Санабрии по центру, Ваня в итоге подарил мяч Меньяну. 
    • 21'
      Леау совершил рывок по правой половине поля и на исполнение пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел точно по центру, Милинкович-Савич поймал его без особого труда. 
    • 20'
      Санабрия совершил проход по правой половине поля, а затем выполнил передачу в радиус штрафной площади, Сапата пробил по воротам, Томори удачно блокировал попытку. 
    • 19'
      Йович выполнил передачу на ход Чуквуэзе по правому флангу, Саму неудачно обработал мяч и в итоге упустил его в аут. 
    • Офсайд
      18'
      Салемакерс из центра поля выполнил заброс на ход Леау по левому флангу, Рафаэл забрался в небольшой офсайд. 
    • Опасный момент
      17'
      Сапата совершил проход по левой половине поля и затем Дуван пробил в ближний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • Фол, нарушение
      16'
      Калабрия в борьбе за верховой мяч на половине поля соперника нарушил правила против Илича. "Торино" не стал торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 15'
      Салемакерс с левой половины поля выполнил неплохую передачу в центр штрафной площади, Пулишич неудачно обработал мяч и упустил момент для удара по воротам. 
    • Фол, нарушение
      14'
      Сапата перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Лофтуса-Чика. 
    • 13'
      Салемакерс с левого фланга выполнил подачу к дальнему углу вратарской, никто из партнёров по команде не сделал рывок к мячу, в итоге его при игре на выходе спокойно забрал Милинкович-Савич. 
    • 12'
      Леау попытался отыграться с Чуквуэзе при развитии атаки по левой половине поля, но ответный пас от Саму на левый угол штрафной площади уже не прошёл. 
    • 11'
      Милинкович-Савич из центра штрафной площади хорошо выбил мяч на половину поля "Милана" на Санабрию, Антонио поспешил со скидкой и в итоге подарил мяч сопернику. 
    • 10'
      Милинкович-Савич из вратарской сильно выбил мяч на ход Белланове по правой половине поля, Салемакерс опередил Рауля и сделал пас назад на Меньяна. 
    • Угловой
      9'
      Угловой у ворот "Торино". Беннасер выполнил подачу в центр к линии вратарской, Тиав головой пробил в левый угол ворот, Масина отлично сместился к левой штанге и спас свою команду, но мяч от защитника "быков" отскочил в центр к линии вратарской, Леау в касание пробил по воротам и из отличной позиции зарядил выше цели. 
    • Опасный момент
      8'
      Пулишич разогнал атаку по левой половине поля, а затем Кристиан выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Леау подработал мяч и пробил в дальний угол ворот из-под Войводы, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • Фол, нарушение
      7'
      Масина в центре поля нарушил правила против Чуквуэзе в борьбе за верховой мяч. "Милан" не стал торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 6'
      Сапата попытался разогнать атаку по левому флангу, но под давлением нескольких соперников Дуван потерял мяч. 
    • 5'
      Тиав из центра поля выполнил заброс на ход Калабрии к правому углу штрафной площади, мяч полетел слишком сильно для Давиде, Милинкович-Савич спокойно вышел из ворот и перехватил его. 
    • 4'
      Белланова на правом фланге попытался раскачать Салемакерса и затем выполнить подачу в штрафную площадь, но Алексис всё же задел мяч, что помогло Меньяну сыграть на перехвате. 
    • 3'
      Салемакерс сегодня играет роль правого защитника у "Милана", Паулу Фонсека и в товарищеских матчах наигрывал бельгийца на этой позиции, как замена Тео по ходу сезона. 
    • 2'
      Спокойно начинается наша игра, пока что "Милан" контролирует мяч на своей половине поля. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересный матч на "Сан-Сиро". "Милан" обновился летом, как и "Торино", а поэтому далеко не факт, что для "дьяволов" первый домашний матч будет простым. 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Милан 0:1 Торино

    Исход игры
    Милан
    97.5% (115)
    Ничья
    1.7% (2)
    Торино
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.36% (51)
    Меньше
    53.64% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    43.64% (48)
    Нет
    56.36% (62)
    Популярный счёт
    2:0 Милан
    33.9% (40)
    2:1 Милан
    29.7% (35)
    1:0 Милан
    15.3% (18)
    3:1 Милан
    6.8% (8)
    3:0 Милан
    3.4% (4)
    4:1 Милан
    1.7% (2)
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