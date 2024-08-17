Тур: 1. Стадион: Сан-Сиро. Главный судья: Мареска Фабио
0'
0:1
30' Гол в свои воротаТиав Малик
45' Желтая карточкаВойвода Мергим
45' Желтая карточкаРиччи Самуэле
Ход матча
30'
0:1
45'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
254 Количество передач 253
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Меньян
Майк
28
Тиав
Малик
10
Леау
Рафаэл
23
Коко
Сауль
91
Сапата
Дуван
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Тиав МаликЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Леау РафаэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Ноа РавьерВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Эрнандес ТеоЗащитник
- Защитник
-
80 Муса ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Окафор НоаНападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Коко СаульЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Дембеле АлиЗащитник
-
61 Тамез АдриенЗащитник
- Защитник
-
15 Сазонов СабаЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Адамс ЧеНападающий
-
92 Нжие Алию
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Милан
Торино
20 матчей
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
65%
40%
13 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
65%
45%
13 побед 9 ничьих 0 побед
12 матчей
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед
32 матча
50%
34.4%
15.6%
16 побед 11 ничьих 5 побед
Первый тайм
40.6%
43.8%
15.6%
13 побед 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
40.6%
40.6%
18.8%
13 побед 13 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
24
Голов в среднем за матч
1.61
1.71
Среднее время на гол
55
52
Всего голов
20
9
Голов в среднем за матч
1.43
0.5
Среднее время на гол
63
180
Всего голов
49
33
Голов в среднем за матч
1.53
1.03
Тотал матчей
2.5
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
58
87
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Войвода Мергим
|1
|0
|Риччи Самуэле
|1
|0
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Милан - Монца 3:1 Барселона - Милан 2:2 Милан - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Милан 2:3
Рапид Вена - Милан 1:1 СК Рапид - Милан 1:1 Рома - Милан 5:2 Милан - Салернитана 3:3 Торино - Милан 3:1 Милан - Кальяри 5:1 Милан - Дженоа 3:3 Ювентус - Милан 0:0 Милан - Интер Милан 1:2 Рома - Милан 2:1 Сассуоло - Милан 3:3 Милан - Рома 0:1 Милан - Лечче 3:0 Фиорентина - Милан 1:2 Верона - Милан 1:3 Славия Прага - Милан 1:3
Торино
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Торино - Козенца 2:0 Мец - Торино 0:3 Лион - Торино 0:0 Торино - Кремонезе 1:2
Торино - Виртус Верона 2:1 Торино - Реал Виченца 2:1 Аталанта - Торино 3:0 Торино - Милан 3:1 Верона - Торино 1:2 Торино - Болонья 0:0 Интер Милан - Торино 2:0 Торино - Фрозиноне 0:0 Торино - Ювентус 0:0 Эмполи - Торино 3:2 Торино - Монца 1:0 Удинезе - Торино 0:2 Наполи - Торино 1:1 Торино - Фиорентина 0:0 Рома - Торино 3:2 Торино - Лацио 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|2.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|2
|Фиорентина
|Бираги Кристиано
|1
|Дженоа
|Вольякко Алессандро
|1
|Парма
|Ман Деннис
|1
|Дженоа
|Мессиас Жуниор
|1
|Фиорентина
|Понграчич Марин
|1 1
|Интер Милан
|Индзаги Симоне
|1
|Дженоа
|Джилардино Альберто
|1
|Интер Милан
|Мхитарян Генрих
|1
|Дженоа
|Голлини Пьерлуиджи
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Милан 0:1 Торино
Исход игры
Милан
97.5% (115)
Ничья
1.7% (2)
Торино
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
46.36% (51)
Меньше
53.64% (59)
Обе команды забьют
Да
43.64% (48)
Нет
56.36% (62)
Популярный счёт
2:0 Милан
33.9% (40)
2:1 Милан
29.7% (35)
1:0 Милан
15.3% (18)
3:1 Милан
6.8% (8)
3:0 Милан
3.4% (4)
4:1 Милан
1.7% (2)
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