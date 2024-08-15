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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Мареска Фабио
Милан
 
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Торино
Прогнозы 45
Милан 97.8% (44)
X 0% (0)
Торино 2.2% (1)
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Милан
Ничья
Торино
3.90
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Милан
Торино

История личных встреч

Милан
Торино

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

65%
40%
13 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

65%
45%
13 побед 9 ничьих 0 побед

12 матчей

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

32 матча

50%
34.4%
15.6%
16 побед 11 ничьих 5 побед

Первый тайм

40.6%
43.8%
15.6%
13 побед 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

40.6%
40.6%
18.8%
13 побед 13 ничьих 6 побед

История матчей

СA
3:1
СA
4:1
СA
1:0
К
0:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
1:0
СA
0:7
К
0:0
СA
2:0
СA
1:0
К
4:2
СA
2:1
СA
2:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
2:2
К
2:1
СA
3:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
3:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:0
СA
2:4
СA
5:1
СA
2:2
СA
0:1
СA
0:0

Голы

Всего голов

29
24

Голов в среднем за матч

1.61
1.71

Среднее время на гол

55
52

Всего голов

20
9

Голов в среднем за матч

1.43
0.5

Среднее время на гол

63
180

Всего голов

49
33

Голов в среднем за матч

1.53
1.03

Тотал матчей

2.5
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

58
87

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Милан - Монца 3:1 Барселона - Милан 2:2 Милан - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Милан 2:3
Рапид Вена - Милан 1:1 СК Рапид - Милан 1:1 Рома - Милан 5:2 Милан - Салернитана 3:3 Торино - Милан 3:1 Милан - Кальяри 5:1 Милан - Дженоа 3:3 Ювентус - Милан 0:0 Милан - Интер Милан 1:2 Рома - Милан 2:1 Сассуоло - Милан 3:3 Милан - Рома 0:1 Милан - Лечче 3:0 Фиорентина - Милан 1:2 Верона - Милан 1:3 Славия Прага - Милан 1:3
Торино
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Торино - Козенца 2:0 Мец - Торино 0:3 Лион - Торино 0:0 Торино - Кремонезе 1:2
Торино - Виртус Верона 2:1 Торино - Реал Виченца 2:1 Аталанта - Торино 3:0 Торино - Милан 3:1 Верона - Торино 1:2 Торино - Болонья 0:0 Интер Милан - Торино 2:0 Торино - Фрозиноне 0:0 Торино - Ювентус 0:0 Эмполи - Торино 3:2 Торино - Монца 1:0 Удинезе - Торино 0:2 Наполи - Торино 1:1 Торино - Фиорентина 0:0 Рома - Торино 3:2 Торино - Лацио 0:2
Команда И В Н П Г О
1.
Верона
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Интер Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ювентус
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Комо
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Монца
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Дженоа
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Эмполи
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Фиорентина
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лечче
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аталанта
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Венеция
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лацио
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Кальяри
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Удинезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Болонья
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Наполи
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Торино
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Парма
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Парма
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Интер Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ювентус
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Комо
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Монца
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Дженоа
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Эмполи
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Фиорентина
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Лечче
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аталанта
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Венеция
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лацио
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Кальяри
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Удинезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Болонья
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Наполи
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Торино
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Верона
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Парма
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Интер Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ювентус
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Комо
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Монца
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Дженоа
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Эмполи
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Фиорентина
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Лечче
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аталанта
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Венеция
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лацио
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Кальяри
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Удинезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Болонья
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Наполи
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Торино
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Верона
 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета
  • Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Торино от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 августа 2024, осталось 2 дня 13 часов 49 минут.

    Главный судья: Мареска Фабио

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 45
    Милан 97.8% (44)
    X 0% (0)
    Торино 2.2% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Торино
    3.90
    4.00
    Реклама, betcity.ru
    5.30
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Милан - Торино онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Милан - Торино

    Исход игры
    Милан
    97.8% (44)
    Ничья
    0% (0)
    Торино
    2.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.56% (25)
    Меньше
    44.44% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    51.11% (23)
    Нет
    48.89% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Милан
    37.8% (17)
    2:0 Милан
    33.3% (15)
    1:0 Милан
    11.1% (5)
    3:1 Милан
    6.7% (3)
    3:0 Милан
    4.4% (2)
    4:1 Милан
    4.4% (2)
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