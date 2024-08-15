Тур: 1. Стадион: Сан-Сиро. Главный судья: Мареска Фабио
Прогноз на матч от Liveresult
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Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
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Главный тренер: Ваноли Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Милан
Торино
20 матчей
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
65%
40%
13 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
65%
45%
13 побед 9 ничьих 0 побед
12 матчей
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед
32 матча
50%
34.4%
15.6%
16 побед 11 ничьих 5 побед
Первый тайм
40.6%
43.8%
15.6%
13 побед 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
40.6%
40.6%
18.8%
13 побед 13 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
24
Голов в среднем за матч
1.61
1.71
Среднее время на гол
55
52
Всего голов
20
9
Голов в среднем за матч
1.43
0.5
Среднее время на гол
63
180
Всего голов
49
33
Голов в среднем за матч
1.53
1.03
Тотал матчей
2.5
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
58
87
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Милан - Монца 3:1 Барселона - Милан 2:2 Милан - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Милан 2:3
Рапид Вена - Милан 1:1 СК Рапид - Милан 1:1 Рома - Милан 5:2 Милан - Салернитана 3:3 Торино - Милан 3:1 Милан - Кальяри 5:1 Милан - Дженоа 3:3 Ювентус - Милан 0:0 Милан - Интер Милан 1:2 Рома - Милан 2:1 Сассуоло - Милан 3:3 Милан - Рома 0:1 Милан - Лечче 3:0 Фиорентина - Милан 1:2 Верона - Милан 1:3 Славия Прага - Милан 1:3
Торино
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Торино - Козенца 2:0 Мец - Торино 0:3 Лион - Торино 0:0 Торино - Кремонезе 1:2
Торино - Виртус Верона 2:1 Торино - Реал Виченца 2:1 Аталанта - Торино 3:0 Торино - Милан 3:1 Верона - Торино 1:2 Торино - Болонья 0:0 Интер Милан - Торино 2:0 Торино - Фрозиноне 0:0 Торино - Ювентус 0:0 Эмполи - Торино 3:2 Торино - Монца 1:0 Удинезе - Торино 0:2 Наполи - Торино 1:1 Торино - Фиорентина 0:0 Рома - Торино 3:2 Торино - Лацио 0:2
|Команда
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|Команда
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- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Милан - Торино
Исход игры
Милан
97.8% (44)
Ничья
0% (0)
Торино
2.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
55.56% (25)
Меньше
44.44% (20)
Обе команды забьют
Да
51.11% (23)
Нет
48.89% (22)
Популярный счёт
2:1 Милан
37.8% (17)
2:0 Милан
33.3% (15)
1:0 Милан
11.1% (5)
3:1 Милан
6.7% (3)
3:0 Милан
4.4% (2)
4:1 Милан
4.4% (2)
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