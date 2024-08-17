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  4. Серия A 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Фаббри Микаэль
Эмполи
0:0
Перерыв
Монца
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 3 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 150 Количество передач 201
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 112
Эмполи 51.8% (58)
X 42.9% (48)
Монца 5.4% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эмполи
Ничья
Монца
2.75
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3.25
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4.50
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Васкес
Дэвис
4
Валюкевич
Себастьян
34
Исмайли
Ардиан
21
Вити
Маттиа
11
Гьяси
Эммануэль
3
Пеццелла
Джузеппе
6
Хендерсон
Лиам
93
Мале
Юссеф
10
Фаццини
Якопо
99
Эспозито
Себастьяно
29
Коломбо
Лоренцо
21
Пицциньякко
Семуэль
4
Иццо
Армандо
22
Мари
Пабло
5
Кальдирола
Лука
19
Биринделли
Самуэле
77
Кирьякопулос
Георгиос
32
Пессина
Маттео
38
Бондо
Уоррен
80
Виньято
Самуэле
14
Мальдини
Даниэль
37
Петанья
Андреа
Эмполи
3-4-2-1
Монца
3-4-2-1

История личных встреч

Эмполи
Монца

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

СA
3:0
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:0
СB
1:1
СB
0:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Среднее время на гол

67
135

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

1.67
0

Среднее время на гол

54
0

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

60
270

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эмполи - Катанзаро 4:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Эмполи - Специя 2:0 Ингольштадт - Эмполи 0:0
Эмполи - Эмполи (до 19 лет) 2:0 Эмполи - Кастельфьорентино 10:0 Эмполи - Рома 2:1 Удинезе - Эмполи 1:1 Лацио - Эмполи 2:0 Эмполи - Фрозиноне 0:0 Аталанта - Эмполи 2:0 Эмполи - Наполи 1:0 Лечче - Эмполи 1:0 Эмполи - Торино 3:2 Интер Милан - Эмполи 2:0 Эмполи - Болонья 0:1 Милан - Эмполи 1:0 Эмполи - Кальяри 0:1 Сассуоло - Эмполи 2:3 Эмполи - Фиорентина 1:1
Монца
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Милан - Монца 3:1 Монца - Зюйдтироль 0:0 Монца - Сассуоло 2:2 Монца - Вис Пезаро 3:1
Монца - Альчоне 2:0 Монца - Палермо 0:1 Монца - Нува Камуния 16:1 Ювентус - Монца 2:0 Монца - Фрозиноне 0:1 Фиорентина - Монца 2:1 Монца - Лацио 2:2 Лечче - Монца 1:1 Монца - Аталанта 1:2 Болонья - Монца 0:0 Монца - Наполи 2:4 Торино - Монца 1:0 Монца - Кальяри 1:0 Дженоа - Монца 2:3 Монца - Рома 1:4 Салернитана - Монца 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торино
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Интер Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Монца
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Дженоа
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Эмполи
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Парма
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Комо
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лацио
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Рома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Наполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Верона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Венеция
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Милан
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дженоа
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
2.
Эмполи
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Парма
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Монца
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Фиорентина
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Комо
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Интер Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Торино
 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Наполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Верона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Венеция
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Лацио
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Милан
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торино
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Монца
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Интер Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Дженоа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Эмполи
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Парма
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Комо
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Наполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Верона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Венеция
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Лацио
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Милан
 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 2
Фиорентина Бираги Кристиано 1
Дженоа Вольякко Алессандро 1
Парма Ман Деннис 1
Дженоа Мессиас Жуниор 1
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Понграчич Марин 1 1
Интер Милан Индзаги Симоне 1
Дженоа Джилардино Альберто 1
Интер Милан Мхитарян Генрих 1
Дженоа Голлини Пьерлуиджи 1
Весь список
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    Прогнозы 112
    Эмполи 51.8% (58)
    X 42.9% (48)
    Монца 5.4% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Эмполи
    Ничья
    Монца
    2.75
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    3.25
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    4.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эмполи 0:0 Монца

    Исход игры
    Эмполи
    51.8% (58)
    Ничья
    42.9% (48)
    Монца
    5.4% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.23% (28)
    Меньше
    74.77% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    60.36% (67)
    Нет
    39.64% (44)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.6% (41)
    1:0 Эмполи
    30.4% (34)
    2:1 Эмполи
    18.8% (21)
    0:0 Ничья
    4.5% (5)
    1:2 Монца
    2.7% (3)
    2:0 Эмполи
    1.8% (2)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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