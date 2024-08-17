Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

52' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

52' Фаццини Якопо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Удар от ворот произведет Эмполи

50' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Удар от ворот произведет Монца

48' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Удар от ворот произведет Монца

47' Пеццелла Джузеппе из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

44' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Удар от ворот произведет Монца

42' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Хорошую попытку сделал Гьяси Эммануэль . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Матч возобновлен

39' Ох, нехорошо это выглядит. Петанья Андреа получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Петанья Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Матч возобновлен

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Кирьякопулос Георгиос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Матч возобновлен

25' Пицциньякко Семуэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Матч возобновлен

23' Пессина Маттео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Эмполи

16' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Монца

13' Фаццини Якопо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Удар от ворот произведет Эмполи

8' Мальдини Даниэль не смог попасть в створ ударом издали

8' Кирьякопулос Георгиос создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Удар от ворот произведет Монца

6' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Мале Юссеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Пицциньякко Семуэль взял и забрал мяч на выходе

2' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Матч возобновлен

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Эмполи начинает с центра поля