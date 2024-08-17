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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 7746 Главный судья: Фаббри Микаэль
Эмполи
0:0
Конец матча
Монца
0'
48' Желтая карточка
Мальдини Даниэль
67' Желтая карточка
Кальдирола Лука
90'+5

Ход матча

46'
 
Гальярдини Роберто
Пессина Маттео
48'
 
Мальдини Даниэль
62'
 
Мота Дани
Мальдини Даниэль
67'
 
Кальдирола Лука
69'
Сольбаккен Ола
Эспозито Себастьяно
 
69'
 
Капрари Джанлука
Виньято Самуэле
85'
Эконг Эммануэль
Фаццини Якопо
 
85'
Хаас Николас
Мале Юссеф
 
85'
Капуто Франческо
Коломбо Лоренцо
 
90'
Какаче Либерато
Пеццелла Джузеппе
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 3
  • 4 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 19
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 279 Количество передач 465
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 112
Эмполи 51.8% (58)
X 42.9% (48)
Монца 5.4% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Васкес
Дэвис
4
Валюкевич
Себастьян
34
Исмайли
Ардиан
21
Вити
Маттиа
11
Гьяси
Эммануэль
3
Пеццелла
Джузеппе
6
Хендерсон
Лиам
93
Мале
Юссеф
10
Фаццини
Якопо
99
Эспозито
Себастьяно
29
Коломбо
Лоренцо
21
Пицциньякко
Семуэль
4
Иццо
Армандо
22
Мари
Пабло
5
Кальдирола
Лука
19
Биринделли
Самуэле
77
Кирьякопулос
Георгиос
32
Пессина
Маттео
38
Бондо
Уоррен
80
Виньято
Самуэле
14
Мальдини
Даниэль
37
Петанья
Андреа
Эмполи
3-4-2-1
Монца
3-4-2-1

История личных встреч

Эмполи
Монца

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

СA
3:0
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:0
СB
1:1
СB
0:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Среднее время на гол

67
135

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

1.67
0

Среднее время на гол

54
0

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

60
270

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кальдирола Лука 1 0
Мальдини Даниэль 1 0

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эмполи - Катанзаро 4:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Эмполи - Специя 2:0 Ингольштадт - Эмполи 0:0
Эмполи - Эмполи (до 19 лет) 2:0 Эмполи - Кастельфьорентино 10:0 Эмполи - Рома 2:1 Удинезе - Эмполи 1:1 Лацио - Эмполи 2:0 Эмполи - Фрозиноне 0:0 Аталанта - Эмполи 2:0 Эмполи - Наполи 1:0 Лечче - Эмполи 1:0 Эмполи - Торино 3:2 Интер Милан - Эмполи 2:0 Эмполи - Болонья 0:1 Милан - Эмполи 1:0 Эмполи - Кальяри 0:1 Сассуоло - Эмполи 2:3 Эмполи - Фиорентина 1:1
Монца
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Милан - Монца 3:1 Монца - Зюйдтироль 0:0 Монца - Сассуоло 2:2 Монца - Вис Пезаро 3:1
Монца - Альчоне 2:0 Монца - Палермо 0:1 Монца - Нува Камуния 16:1 Ювентус - Монца 2:0 Монца - Фрозиноне 0:1 Фиорентина - Монца 2:1 Монца - Лацио 2:2 Лечче - Монца 1:1 Монца - Аталанта 1:2 Болонья - Монца 0:0 Монца - Наполи 2:4 Торино - Монца 1:0 Монца - Кальяри 1:0 Дженоа - Монца 2:3 Монца - Рома 1:4 Салернитана - Монца 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Интер Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Монца
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Дженоа
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Эмполи
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Торино
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Комо
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Венеция
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Рома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лацио
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Наполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Верона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Дженоа
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Эмполи
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Монца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Фиорентина
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Торино
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Комо
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Интер Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лацио
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Наполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Венеция
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Верона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монца
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Торино
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Интер Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Верона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Дженоа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Эмполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Комо
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лацио
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Наполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Венеция
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Парма
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 2
Фиорентина Бираги Кристиано 1
Милан Мората Альваро 1
Торино Сапата Дуван 1
Дженоа Вольякко Алессандро 1
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Понграчич Марин 1 1
Интер Милан Индзаги Симоне 1
Дженоа Джилардино Альберто 1
Интер Милан Мхитарян Генрих 1
Монца Кальдирола Лука 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 7746 болельщиков
  • 95'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Эмполи: 39%, Монца: 61%.
  • 95'
    Иццо Армандо ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Эмполи 51.8% (58)
    X 42.9% (48)
    Монца 5.4% (6)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эмполи 0:0 Монца

    Исход игры
    Эмполи
    51.8% (58)
    Ничья
    42.9% (48)
    Монца
    5.4% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.23% (28)
    Меньше
    74.77% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    60.36% (67)
    Нет
    39.64% (44)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.6% (41)
    1:0 Эмполи
    30.4% (34)
    2:1 Эмполи
    18.8% (21)
    0:0 Ничья
    4.5% (5)
    1:2 Монца
    2.7% (3)
    2:0 Эмполи
    1.8% (2)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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