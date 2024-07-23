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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
ФКСБ
1:1
Конец матча
Маккаби Тель-Авив
0'
22' Желтая карточка
Tyrese Asante
26' Желтая карточка
Henry Addo
29' Желтая карточка
Нахмиас Идан
31' Желтая карточка
Ликсандру Михай
70' Желтая карточка
Радунович Ристо
0:1
71' Гол
Битон Дан
1:1
76' Гол
Дава Джойским
90' Желтая карточка
Машпати Рои
90' Желтая карточка
Муси Александру Мариан
90'+9

Ход матча

22'
 
Tyrese Asante
26'
 
Henry Addo
29'
 
Нахмиас Идан
31'
Ликсандру Михай
 
46'
Альхассан Баба
Ликсандру Михай
 
46'
Микулеску Давид
Попа Даньел
 
65'
Эджума Малком
Шут Адриан
 
66'
 
Хозец Матан
Коэн Авишай
66'
 
Битон Дан
Захави Эран
70'
Радунович Ристо
 
71'
0:1
Битон Дан
(Henry Addo)
74'
 
Балтакса Матан
Henry Addo
76'
Дава Джойским
(Олару Дариус)
1:1
81'
 
Saied Abu Farchi
Tyrese Asante
85'
William Baeten
Штефэнеску Мариус
 
85'
Муси Александру Мариан
Балута Александр
 
90'
 
Машпати Рои
90'
Муси Александру Мариан
 

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогнозы 121
ФКСБ 33.1% (40)
X 23.1% (28)
Маккаби Тель-Авив 43.8% (53)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
32
Тарновану
Стефан
2
Крецу
Валентин
5
Дава
Джойским
30
Нгезана
Сиябонга
33
Радунович
Ристо
8
Шут
Адриан
16
Ликсандру
Михай
15
Штефэнеску
Мариус
27
Олару
Дариус
25
Балута
Александр
19
Попа
Даньел
90
Машпати
Рои
13
Шломо
Раз
5
Нахмиас
Идан
6
Tyrese
Asante
2
Коэн
Авишай
27
Давидзаде
Офир
42
Перец
Дор
14
Ван
Оверем
Йорис
16
Каничовски
Габи
7
Захави
Эран
20
Henry
Addo
ФКСБ
4-2-3-1
Маккаби Тель-Авив
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олару Дариус 3 (1) 1
Микулеску Давид 3 1
Эджума Малком 2 0.67
Попа Даньел 2 0.67
Балута Александр 1 0.33
Дава Джойским 1 0.33
Штефэнеску Мариус 0 0
Попа Дэвид 0 0
Маккаби Тель-Авив
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Битон Дан 1 1
Henry Addo 0 0

Карточки

ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радунович Ристо 1 0
Кики Давид 1 0
Муси Александру Мариан 1 0
Ликсандру Михай 1 0
Маккаби Тель-Авив
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нахмиас Идан 1 0
Машпати Рои 1 0
Tyrese Asante 1 0
Henry Addo 1 0

Результаты матчей

ФКСБ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Маккаби Тель-Авив
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
ФКСБ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Маккаби Тель-Авив
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
0
ФКСБ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Маккаби Тель-Авив
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
1

Голы по времени матча

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

7
0
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

12
1
8 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
17%
0
0%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
25%
1
100%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

ФКСБ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Униря Слобозия - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Виртус 4:0 ФКСБ - Университатя Клуж 1:1 Виртус - ФКСБ 1:7
ФКСБ - Хунедоара 3:0 Алмере Сити - ФКСБ 1:2 КСВ Апелдорн - ФКСБ 0:8 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 0:1 Университатя Крайова - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Фарул Констанца 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Рапид Бухарест 2:2 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 2:0 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Сепси 2:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 4:0 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - ФКСБ 1:2
Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Маккаби Тель-Авив - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Маккаби Тель-Авив - Омония Никосия 2:0 Ракув - Маккаби Тель-Авив 0:0 Рух Хожув - Маккаби Тель-Авив 0:5
Маккаби Тель-Авив - Маккаби Бней-Рейне 2:0 Хапоэль Хайфа - Маккаби Тель-Авив 0:3 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 0:1 Бней-Сахнин - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Бней-Рейне - Маккаби Тель-Авив 2:3 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Хайфа 4:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:0 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 1:1 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Тель-Авив 4:2 Маккаби Тель-Авив - Бней-Сахнин 2:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Хайфа 3:1 Маккаби Тель-Авив - Олимпиакос 1:6 Бейтар - Маккаби Тель-Авив 0:1 Олимпиакос - Маккаби Тель-Авив 1:4 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Петах-Тиква 4:0

Результаты матчей

ФКСБ
Маккаби Тель-Авив

Точный счет

1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:7
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

7
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:7
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
7
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

ФКСБ
Маккаби Тель-Авив

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5
2
1
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 3 (2)
Ягеллония Белосток Имас Хесус 3
Ференцварош Траоре Адама VII 3
ФКСБ Микулеску Давид 3
Фенербахче Джеко Эдин 3
Весь список

Топ нарушителей
Петрокуб Борш Ион 3
Шемрок Роверс Бирн Джек 1 1
Борац Баня-Лука Mladen Zizovic 1 1
Паневежис Дьенг Шейку 1 1
Эгнатия Ндреца Эдисон 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 31'
      Ликсандру Михай получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Нахмиас Идан получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Энри Аддо получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Тайриз Асанте получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Steaua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    ФКСБ 33.1% (40)
    X 23.1% (28)
    Маккаби Тель-Авив 43.8% (53)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ФКСБ 1:1 Маккаби Тель-Авив

    Исход игры
    ФКСБ
    33.1% (40)
    Ничья
    23.1% (28)
    Маккаби Тель-Авив
    43.8% (53)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.73% (58)
    Меньше
    47.27% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    70.91% (78)
    Нет
    29.09% (32)
    Популярный счёт
    1:2 Маккаби Тель-Авив
    22.3% (27)
    1:1 Ничья
    18.2% (22)
    2:1 ФКСБ
    18.2% (22)
    0:2 Маккаби Тель-Авив
    8.3% (10)
    1:0 ФКСБ
    7.4% (9)
    0:1 Маккаби Тель-Авив
    5.8% (7)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    2:0 ФКСБ
    2.5% (3)
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