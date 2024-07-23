Тур: 2. Стадион: Стадионул Стяуа.
1:1
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаTyrese Asante
26' Желтая карточкаHenry Addo
29' Желтая карточкаНахмиас Идан
31' Желтая карточкаЛиксандру Михай
70' Желтая карточкаРадунович Ристо
0:1
71' ГолБитон Дан
1:1
76' ГолДава Джойским
90' Желтая карточкаМашпати Рои
90' Желтая карточкаМуси Александру Мариан
90'+9
Ход матча
22'
26'
29'
31'
66'
70'
71'
0:1
76'
1:1
90'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
27
Олару
Дариус
19
Попа
Даньел
90
Машпати
Рои
13
Шломо
Раз
42
Перец
Дор
20
Henry
Addo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Кики ДавидЗащитник
-
20 Антви НанаЗащитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
70 Luis Phelipe
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
- Основной состав
-
90 Машпати РоиВратарь
-
13 Шломо РазЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Перец ДорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Henry AddoНападающий
- Запасные игроки
-
22 Мелика ОфекВратарь
-
18 Хозец МатанЗащитник
- Защитник
-
45 Кордоба АдирЗащитник
-
55 Битон НирЗащитник
-
35 Росен ШахарЗащитник
- Полузащитник
-
37 Нави РойПолузащитник
-
38 Лин БарПолузащитник
-
10 Битон ДанНападающий
-
15 Маледе ЙонасНападающий
-
-
Главный тренер: Зарко Лазетич
Бомбардиры внутри турнира
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олару Дариус
|3 (1)
|1
|Микулеску Давид
|3
|1
|Эджума Малком
|2
|0.67
|Попа Даньел
|2
|0.67
|Балута Александр
|1
|0.33
|Дава Джойским
|1
|0.33
|Штефэнеску Мариус
|0
|0
|Попа Дэвид
|0
|0
Маккаби Тель-Авив
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Битон Дан
|1
|1
|Henry Addo
|0
|0
Карточки
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радунович Ристо
|1
|0
|Кики Давид
|1
|0
|Муси Александру Мариан
|1
|0
|Ликсандру Михай
|1
|0
Маккаби Тель-Авив
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нахмиас Идан
|1
|0
|Машпати Рои
|1
|0
|Tyrese Asante
|1
|0
|Henry Addo
|1
|0
Результаты матчей
ФКСБ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Маккаби Тель-Авив
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
ФКСБ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Маккаби Тель-Авив
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
0
ФКСБ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Маккаби Тель-Авив
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
8
1
Голы по времени матча
Забито
5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
7
0
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
12
1
8 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
17%
0
0%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
25%
1
100%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
ФКСБ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Униря Слобозия - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Виртус 4:0 ФКСБ - Университатя Клуж 1:1 Виртус - ФКСБ 1:7
ФКСБ - Хунедоара 3:0 Алмере Сити - ФКСБ 1:2 КСВ Апелдорн - ФКСБ 0:8 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 0:1 Университатя Крайова - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Фарул Констанца 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Рапид Бухарест 2:2 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 2:0 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Сепси 2:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 4:0 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - ФКСБ 1:2
Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Маккаби Тель-Авив - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Маккаби Тель-Авив - Омония Никосия 2:0 Ракув - Маккаби Тель-Авив 0:0 Рух Хожув - Маккаби Тель-Авив 0:5
Маккаби Тель-Авив - Маккаби Бней-Рейне 2:0 Хапоэль Хайфа - Маккаби Тель-Авив 0:3 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 0:1 Бней-Сахнин - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Бней-Рейне - Маккаби Тель-Авив 2:3 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Хайфа 4:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:0 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 1:1 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Тель-Авив 4:2 Маккаби Тель-Авив - Бней-Сахнин 2:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Хайфа 3:1 Маккаби Тель-Авив - Олимпиакос 1:6 Бейтар - Маккаби Тель-Авив 0:1 Олимпиакос - Маккаби Тель-Авив 1:4 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Петах-Тиква 4:0
Результаты матчей
ФКСБ
Маккаби Тель-Авив
Точный счет
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:7
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
7
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:7
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
7
1 раз 33%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
ФКСБ
Маккаби Тель-Авив
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
12
|ФКСБ
|Олару Дариус
|3 (2)
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|3
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3
|ФКСБ
|Микулеску Давид
|3
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|3
|Петрокуб
|Борш Ион
|3
|Шемрок Роверс
|Бирн Джек
|1 1
|Борац Баня-Лука
|Mladen Zizovic
|1 1
|Паневежис
|Дьенг Шейку
|1 1
|Эгнатия
|Ндреца Эдисон
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ФКСБ 1:1 Маккаби Тель-Авив
Исход игры
ФКСБ
33.1% (40)
Ничья
23.1% (28)
Маккаби Тель-Авив
43.8% (53)
Тотал 2.5
Больше
52.73% (58)
Меньше
47.27% (52)
Обе команды забьют
Да
70.91% (78)
Нет
29.09% (32)
Популярный счёт
1:2 Маккаби Тель-Авив
22.3% (27)
1:1 Ничья
18.2% (22)
2:1 ФКСБ
18.2% (22)
0:2 Маккаби Тель-Авив
8.3% (10)
1:0 ФКСБ
7.4% (9)
0:1 Маккаби Тель-Авив
5.8% (7)
2:2 Ничья
2.5% (3)
2:0 ФКСБ
2.5% (3)
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