☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Шемрок Роверс
0:2
Конец матча
Спарта Прага
0'
0:1
38' Гол
Бирманчевич Велько
58' Желтая карточка
Сольбаккен Маркус
0:2
65' Гол
Виснер Томаш
79' Желтая карточка
Darragh Burns
90'+5

Ход матча

38'
0:1
Бирманчевич Велько
46'
 
Сёренсен Асгер
Витик Мартин
46'
 
Гараслин Лукаш
Бирманчевич Велько
58'
 
Сольбаккен Маркус
61'
 
Красники Эрмал
Туци Индрит
62'
 
Павелка Давид
Лячи Казим
65'
0:2
Виснер Томаш
(Кухта Ян)
65'
Darragh Burns
Фарруджиа Нил
 
66'
Грин Аарон
Кенни Джонни
 
75'
 
Олатунджи Виктор
Кухта Ян
79'
Darragh Burns
 
84'
Грэйс Ли
Кларк Тревор
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 8
  • 1 Угловые 7
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 31 Владение мячом, % 69
Прогнозы 114
Шемрок Роверс 4.4% (5)
X 18.4% (21)
Спарта Прага 77.2% (88)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Пёльс
Леон
6
Клири
Дэниел
4
Лопес
Роберто
2
Joshua
Honohan
3
Хор
Шон
15
Ньюджент
Даррах
16
О'Нил
Гари
III
23
Фарруджиа
Нил
18
Кларк
Тревор
7
Уоттс
Дилан
24
Кенни
Джонни
1
Виндаль-Йенсен
Петер
41
Витик
Мартин
5
Росс
Матиас
30
Зелены
Ярослав
28
Виснер
Томаш
20
Лячи
Казим
4
Сольбаккен
Маркус
3
Гарсия
Иманол
11
Туци
Индрит
9
Кухта
Ян
14
Бирманчевич
Велько
Шемрок Роверс
3-5-2
Спарта Прага
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Шемрок Роверс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кенни Джонни 2 0.67
Уоттс Дилан 0 0
Спарта Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виснер Томаш 1 1
Бирманчевич Велько 1 1
Кухта Ян 0 0

Карточки

Шемрок Роверс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бирн Джек 1 1
Ньюджент Даррах 1 1
Хор Шон 2 0
Лопес Роберто 1 0
Клири Дэниел 1 0
Уоттс Дилан 1 0
Кларк Тревор 1 0
Пёльс Леон 1 0
Darragh Burns 1 0
Спарта Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сольбаккен Маркус 1 0

Результаты матчей

Шемрок Роверс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Спарта Прага
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Шемрок Роверс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Спарта Прага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шемрок Роверс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Богемианс Дублин - Шемрок Роверс 1:0 Шемрок Роверс - Викингур Рейкьявик 2:1 Викингур Рейкьявик - Шемрок Роверс 0:0 Шемрок Роверс - Дандолк 1:0
Слайго Роверс - Шемрок Роверс 2:0 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 2:1 Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 0:2 Шемрок Роверс - Шелбурн 0:2 Шемрок Роверс - Дерри Сити 1:0 Дандолк - Шемрок Роверс 1:0 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 2:2 Шемрок Роверс - Уотерфорд Юнайтед 1:3 Богемианс Дублин - Шемрок Роверс 1:1 Шемрок Роверс - Дроэда Юнайтед 4:0 Шемрок Роверс - Голуэй Юнайтед 1:1 Шелбурн - Шемрок Роверс 0:0 Дерри Сити - Шемрок Роверс 1:3 Шемрок Роверс - Слайго Роверс 3:0 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 2:1 Уотерфорд Юнайтед - Шемрок Роверс 1:2
Спарта Прага
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Спарта Прага - Пардубице 2:1 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 2:2 Спарта Прага - Брондбю 2:5 Спарта Прага - Спартак Трнава 3:0
Спарта Прага - АИК 3:1 Спарта Прага - Виктория Пльзень 1:1 Виктория Пльзень - Спарта Прага 1:2 Млада Болеслав - Спарта Прага 0:5 Спарта Прага - Баник Острава 2:1 Спарта Прага - Славия Прага 0:0 Словацко - Спарта Прага 2:4 Сигма Оломоуц - Спарта Прага 1:4 Спарта Прага - Баник Острава 4:3 Богемианс-1905 - Спарта Прага 1:3 Спарта Прага - Млада Болеслав 1:1 Опава - Спарта Прага 0:2 Ческе-Будеёвице - Спарта Прага 0:1 Спарта Прага - Градец Кралове 2:1 Ливерпуль - Спарта Прага 6:1 Виктория Пльзень - Спарта Прага 4:0

Результаты матчей

Шемрок Роверс
Спарта Прага

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Шемрок Роверс
Спарта Прага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 3 (2)
Ягеллония Белосток Имас Хесус 3
Ференцварош Траоре Адама VII 3
ФКСБ Микулеску Давид 3
Фенербахче Джеко Эдин 3
Весь список

Топ нарушителей
Петрокуб Борш Ион 3
Шемрок Роверс Бирн Джек 1 1
Борац Баня-Лука Mladen Zizovic 1 1
Паневежис Дьенг Шейку 1 1
Эгнатия Ндреца Эдисон 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tallaght Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Шемрок Роверс 4.4% (5)
    X 18.4% (21)
    Спарта Прага 77.2% (88)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Шемрок Роверс 0:2 Спарта Прага онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шемрок Роверс 0:2 Спарта Прага

    Исход игры
    Шемрок Роверс
    4.4% (5)
    Ничья
    18.4% (21)
    Спарта Прага
    77.2% (88)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.16% (69)
    Меньше
    37.84% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    76.58% (85)
    Нет
    23.42% (26)
    Популярный счёт
    1:2 Спарта Прага
    50.9% (58)
    1:1 Ничья
    15.8% (18)
    0:2 Спарта Прага
    12.3% (14)
    0:1 Спарта Прага
    8.8% (10)
    2:1 Шемрок Роверс
    2.6% (3)
    1:3 Спарта Прага
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    0:3 Спарта Прага
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный