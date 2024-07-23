Тур: 2. Стадион: Таллахт.
0:2
Конец матча
0'
0:1
38' ГолБирманчевич Велько
58' Желтая карточкаСольбаккен Маркус
0:2
65' ГолВиснер Томаш
79' Желтая карточкаDarragh Burns
90'+5
Ход матча
38'
65'
0:2
79'
84'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 8
-
1 Угловые 7
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
31 Владение мячом, % 69
Прогноз на матч от Liveresult
3
Хор
Шон
18
Кларк
Тревор
24
Кенни
Джонни
41
Витик
Мартин
28
Виснер
Томаш
20
Лячи
Казим
11
Туци
Индрит
9
Кухта
Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
3 Хор ШонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Кларк ТреворПолузащитник
- Нападающий
-
24 Кенни ДжонниНападающий
- Запасные игроки
-
25 Lee SteacyВратарь
-
30 Лейтис ТомсВратарь
-
5 Грэйс ЛиЗащитник
-
19 Поом МаркусЗащитник
-
11 Кавана ШонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Нунан КонанНападающий
-
14 Cian Barrett
-
-
-
Главный тренер: Брэдли Стивен
- Основной состав
- Вратарь
-
41 Витик МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Виснер ТомашПолузащитник
-
20 Лячи КазимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Туци ИндритНападающий
-
9 Кухта ЯнНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Ворел ВойтехВратарь
- Защитник
-
21 Пешек ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Рынеш МатейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Lars Friis
Бомбардиры внутри турнира
Шемрок Роверс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кенни Джонни
|2
|0.67
|Уоттс Дилан
|0
|0
Спарта Прага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виснер Томаш
|1
|1
|Бирманчевич Велько
|1
|1
|Кухта Ян
|0
|0
Карточки
Шемрок Роверс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бирн Джек
|1
|1
|Ньюджент Даррах
|1
|1
|Хор Шон
|2
|0
|Лопес Роберто
|1
|0
|Клири Дэниел
|1
|0
|Уоттс Дилан
|1
|0
|Кларк Тревор
|1
|0
|Пёльс Леон
|1
|0
|Darragh Burns
|1
|0
Спарта Прага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сольбаккен Маркус
|1
|0
Результаты матчей
Шемрок Роверс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Спарта Прага
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Шемрок Роверс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Спарта Прага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Шемрок Роверс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Богемианс Дублин - Шемрок Роверс 1:0 Шемрок Роверс - Викингур Рейкьявик 2:1 Викингур Рейкьявик - Шемрок Роверс 0:0 Шемрок Роверс - Дандолк 1:0
Слайго Роверс - Шемрок Роверс 2:0 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 2:1 Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 0:2 Шемрок Роверс - Шелбурн 0:2 Шемрок Роверс - Дерри Сити 1:0 Дандолк - Шемрок Роверс 1:0 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 2:2 Шемрок Роверс - Уотерфорд Юнайтед 1:3 Богемианс Дублин - Шемрок Роверс 1:1 Шемрок Роверс - Дроэда Юнайтед 4:0 Шемрок Роверс - Голуэй Юнайтед 1:1 Шелбурн - Шемрок Роверс 0:0 Дерри Сити - Шемрок Роверс 1:3 Шемрок Роверс - Слайго Роверс 3:0 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 2:1 Уотерфорд Юнайтед - Шемрок Роверс 1:2
Спарта Прага
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Спарта Прага - Пардубице 2:1 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 2:2 Спарта Прага - Брондбю 2:5 Спарта Прага - Спартак Трнава 3:0
Спарта Прага - АИК 3:1 Спарта Прага - Виктория Пльзень 1:1 Виктория Пльзень - Спарта Прага 1:2 Млада Болеслав - Спарта Прага 0:5 Спарта Прага - Баник Острава 2:1 Спарта Прага - Славия Прага 0:0 Словацко - Спарта Прага 2:4 Сигма Оломоуц - Спарта Прага 1:4 Спарта Прага - Баник Острава 4:3 Богемианс-1905 - Спарта Прага 1:3 Спарта Прага - Млада Болеслав 1:1 Опава - Спарта Прага 0:2 Ческе-Будеёвице - Спарта Прага 0:1 Спарта Прага - Градец Кралове 2:1 Ливерпуль - Спарта Прага 6:1 Виктория Пльзень - Спарта Прага 4:0
Результаты матчей
Шемрок Роверс
Спарта Прага
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Шемрок Роверс
Спарта Прага
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
|ФКСБ
|Олару Дариус
|3 (2)
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|3
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3
|ФКСБ
|Микулеску Давид
|3
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|3
|Петрокуб
|Борш Ион
|3
|Шемрок Роверс
|Бирн Джек
|1 1
|Борац Баня-Лука
|Mladen Zizovic
|1 1
|Паневежис
|Дьенг Шейку
|1 1
|Эгнатия
|Ндреца Эдисон
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Шемрок Роверс 0:2 Спарта Прага
Исход игры
Шемрок Роверс
4.4% (5)
Ничья
18.4% (21)
Спарта Прага
77.2% (88)
Тотал 2.5
Больше
62.16% (69)
Меньше
37.84% (42)
Обе команды забьют
Да
76.58% (85)
Нет
23.42% (26)
Популярный счёт
1:2 Спарта Прага
50.9% (58)
1:1 Ничья
15.8% (18)
0:2 Спарта Прага
12.3% (14)
0:1 Спарта Прага
8.8% (10)
2:1 Шемрок Роверс
2.6% (3)
1:3 Спарта Прага
2.6% (3)
2:2 Ничья
2.6% (3)
0:3 Спарта Прага
1.8% (2)
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