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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Паневежис
0:4
Конец матча
Ягеллония Белосток
0'
0:1
15' Гол
Имас Хесус
0:2
28' Гол
Имас Хесус
0:3
29' Гол
Имас Хесус
39' Желтая карточка
Гуссиос Сиверт
0:4
80' Гол
Хансен Кристоффер
83' Желтая карточка
Моутинью Жоау
90'+3

Ход матча

15'
0:1
Имас Хесус
(Хансен Кристоффер)
28'
0:2
Имас Хесус
(Сачек Михал)
29'
0:3
Имас Хесус
(Пюлюлю Афимико)
39'
Гуссиос Сиверт
 
46'
Мбо Ноэль
Гуссиос Сиверт
 
46'
Дьенг Шейку
Паласиос-Мартинес Федерико
 
66'
 
Кубицки Ярослав
Нене III
66'
 
Виллар Мики
Dominik Marczuk
75'
Сарпонг Джеффри
Велюлис Эрнестас
 
77'
 
Диаби Мохамед
Пюлюлю Афимико
80'
0:4
Хансен Кристоффер
(Сачек Михал)
83'
 
Моутинью Жоау
84'
Лукшиц Ноюс
Лукас Де Вега
 
85'
Бенета Маркас
Расимавичюс Рокас
 
85'
 
Wojciech Laski
Хансен Кристоффер
85'
 
Нгиамба Орельен
Моутинью Жоау

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 8
  • 1 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогнозы 116
Паневежис 20.7% (24)
X 26.7% (31)
Ягеллония Белосток 52.6% (61)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Тымбур
Эмил
32
Расимавичюс
Рокас
4
Дубра
Каспар
2
Климавичюс
Линас
72
Мазань
Роберт
20
Чадженович
Йован
5
Горобцов
Николас
7
Велюлис
Эрнестас
31
Паласиос-Мартинес
Федерико
10
Лукас
Де
Вега
28
Гуссиос
Сиверт
50
Slawomir
Abramowicz
16
Сачек
Михал
17
Дигес
Адриан
72
Скшипчак
Матеуш
44
Моутинью
Жоау
7
Dominik
Marczuk
6
Романчук
Тарас
8
Нене
III
99
Хансен
Кристоффер
11
Имас
Хесус
10
Пюлюлю
Афимико
Паневежис
4-2-3-1
Ягеллония Белосток
4-4-1-1

Бомбардиры внутри турнира

Паневежис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Велюлис Эрнестас 2 0.67
Мбо Ноэль 1 0.33
Горобцов Николас 1 (1) 0.33
Мазань Роберт 0 0
Ягеллония Белосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имас Хесус 3 3
Хансен Кристоффер 1 1
Сачек Михал 0 0
Пюлюлю Афимико 0 0

Карточки

Паневежис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьенг Шейку 1 1
Расимавичюс Рокас 2 0
Горобцов Николас 1 0
Гуссиос Сиверт 1 0
Ягеллония Белосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моутинью Жоау 1 0

Результаты матчей

Паневежис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ягеллония Белосток
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Паневежис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ягеллония Белосток
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Паневежис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ягеллония Белосток
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
2
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Паневежис
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Паневежис - Кауно Жальгирис 1:2 ХИК - Паневежис 1:1 Паневежис - ХИК 3:0 Паневежис - Хегельман Литауэн 0:1
Паневежис - Банга Гаргждай 0:1 Судува - Паневежис 1:3 Паневежис - Дайнава Алитус 2:0 ФК ТрансИнвест - Паневежис 3:0 Жальгирис - Паневежис 2:1 Паневежис - Шяуляй 2:0 Паневежис - Кауно Жальгирис 0:0 Паневежис - Хегельман Литауэн 0:2 Банга Гаргждай - Паневежис 2:0 Паневежис - Судува 1:0 Дайнава Алитус - Паневежис 0:0 Паневежис - ФК ТрансИнвест 1:1 Паневежис - Жальгирис 1:2 Шяуляй - Паневежис 1:1 Кауно Жальгирис - Паневежис 0:1 Хегельман Литауэн - Паневежис 4:2
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 2:0 Ягеллония Белосток - Кауно Жальгирис 2:0 Легия - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Медзь Легница 3:1
Сигма Оломоуц - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:0 Пяст - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:0 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 3:2 Ягеллония Белосток - Погонь Щецин 2:2 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:2 Ягеллония Белосток - Краковия 1:3 Легия - Ягеллония Белосток 1:1 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - ЛКС Лодзь 6:0 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 0:2 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 3:1 Гурник Забже - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 2:1 Ягеллония Белосток - Рух Хожув 1:1

Результаты матчей

Паневежис
Ягеллония Белосток

Точный счет

0:4
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Паневежис
Ягеллония Белосток

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 3 (2)
Ягеллония Белосток Имас Хесус 3
Ференцварош Траоре Адама VII 3
ФКСБ Микулеску Давид 3
Фенербахче Джеко Эдин 3
Весь список

Топ нарушителей
Петрокуб Борш Ион 3
Шемрок Роверс Бирн Джек 1 1
Борац Баня-Лука Mladen Zizovic 1 1
Паневежис Дьенг Шейку 1 1
Эгнатия Ндреца Эдисон 1 1
Весь список
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    Прогнозы 116
    Паневежис 20.7% (24)
    X 26.7% (31)
    Ягеллония Белосток 52.6% (61)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Паневежис 0:4 Ягеллония Белосток

    Исход игры
    Паневежис
    20.7% (24)
    Ничья
    26.7% (31)
    Ягеллония Белосток
    52.6% (61)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.2% (46)
    Меньше
    57.8% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    65.14% (71)
    Нет
    34.86% (38)
    Популярный счёт
    1:2 Ягеллония Белосток
    25% (29)
    1:1 Ничья
    23.3% (27)
    0:1 Ягеллония Белосток
    13.8% (16)
    2:1 Паневежис
    7.8% (9)
    1:0 Паневежис
    6.9% (8)
    0:2 Ягеллония Белосток
    6% (7)
    1:3 Ягеллония Белосток
    3.4% (4)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
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