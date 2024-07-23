Тур: 2. Стадион: Аукштайтия.
0:4
Конец матча
0'
0:1
15' ГолИмас Хесус
0:2
28' ГолИмас Хесус
0:3
29' ГолИмас Хесус
39' Желтая карточкаГуссиос Сиверт
0:4
80' ГолХансен Кристоффер
83' Желтая карточкаМоутинью Жоау
90'+3
Ход матча
15'
0:1
28'
0:2
29'
0:3
39'
80'
0:4
83'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 8
-
1 Удары в створ 7
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
22
Тымбур
Эмил
16
Сачек
Михал
17
Дигес
Адриан
8
Нене
III
11
Имас
Хесус
- Основной состав
-
22 Тымбур ЭмилВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Дьенг ШейкуПолузащитник
-
17 Лукшиц НоюсНападающий
-
36 Мбо НоэльНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Stijn Vreven
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сачек МихалЗащитник
-
17 Дигес АдрианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 Левицки ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Виллар МикиПолузащитник
-
-
51 Alan Rybak
-
-
Главный тренер: Adrian Siemieniec
Бомбардиры внутри турнира
Паневежис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Велюлис Эрнестас
|2
|0.67
|Мбо Ноэль
|1
|0.33
|Горобцов Николас
|1 (1)
|0.33
|Мазань Роберт
|0
|0
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имас Хесус
|3
|3
|Хансен Кристоффер
|1
|1
|Сачек Михал
|0
|0
|Пюлюлю Афимико
|0
|0
Карточки
Паневежис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьенг Шейку
|1
|1
|Расимавичюс Рокас
|2
|0
|Горобцов Николас
|1
|0
|Гуссиос Сиверт
|1
|0
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моутинью Жоау
|1
|0
Результаты матчей
Паневежис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ягеллония Белосток
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Паневежис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ягеллония Белосток
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Паневежис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ягеллония Белосток
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
2
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Паневежис
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Паневежис - Кауно Жальгирис 1:2 ХИК - Паневежис 1:1 Паневежис - ХИК 3:0 Паневежис - Хегельман Литауэн 0:1
Паневежис - Банга Гаргждай 0:1 Судува - Паневежис 1:3 Паневежис - Дайнава Алитус 2:0 ФК ТрансИнвест - Паневежис 3:0 Жальгирис - Паневежис 2:1 Паневежис - Шяуляй 2:0 Паневежис - Кауно Жальгирис 0:0 Паневежис - Хегельман Литауэн 0:2 Банга Гаргждай - Паневежис 2:0 Паневежис - Судува 1:0 Дайнава Алитус - Паневежис 0:0 Паневежис - ФК ТрансИнвест 1:1 Паневежис - Жальгирис 1:2 Шяуляй - Паневежис 1:1 Кауно Жальгирис - Паневежис 0:1 Хегельман Литауэн - Паневежис 4:2
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 2:0 Ягеллония Белосток - Кауно Жальгирис 2:0 Легия - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Медзь Легница 3:1
Сигма Оломоуц - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:0 Пяст - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:0 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 3:2 Ягеллония Белосток - Погонь Щецин 2:2 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:2 Ягеллония Белосток - Краковия 1:3 Легия - Ягеллония Белосток 1:1 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - ЛКС Лодзь 6:0 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 0:2 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 3:1 Гурник Забже - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 2:1 Ягеллония Белосток - Рух Хожув 1:1
Результаты матчей
Паневежис
Ягеллония Белосток
Точный счет
0:4
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
0:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:4
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Паневежис
Ягеллония Белосток
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
|ФКСБ
|Олару Дариус
|3 (2)
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|3
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3
|ФКСБ
|Микулеску Давид
|3
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|3
|Петрокуб
|Борш Ион
|3
|Шемрок Роверс
|Бирн Джек
|1 1
|Борац Баня-Лука
|Mladen Zizovic
|1 1
|Паневежис
|Дьенг Шейку
|1 1
|Эгнатия
|Ндреца Эдисон
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Паневежис 0:4 Ягеллония Белосток
Исход игры
Паневежис
20.7% (24)
Ничья
26.7% (31)
Ягеллония Белосток
52.6% (61)
Тотал 2.5
Больше
42.2% (46)
Меньше
57.8% (63)
Обе команды забьют
Да
65.14% (71)
Нет
34.86% (38)
Популярный счёт
1:2 Ягеллония Белосток
25% (29)
1:1 Ничья
23.3% (27)
0:1 Ягеллония Белосток
13.8% (16)
2:1 Паневежис
7.8% (9)
1:0 Паневежис
6.9% (8)
0:2 Ягеллония Белосток
6% (7)
1:3 Ягеллония Белосток
3.4% (4)
0:0 Ничья
2.6% (3)
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