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Тур: 2. Стадион: .
Ференцварош
5:0
Конец матча
ТНС
0'
1:0
16' Гол
Траоре Адама
2:0
21' Гол
Траоре Адама
3:0
24' Гол
Захариассен Кристоффер
50' Желтая карточка
Уильямс Джордан III
4:0
54' Гол
Траоре Адама
5:0
62' Пенальти
Маркиньос
63' Желтая карточка
Маркиньос
90'+5

Ход матча

16'
Траоре Адама
(Маркиньос VI)
1:0
21'
Траоре Адама
(Пешич Александар)
2:0
24'
Захариассен Кристоффер
(Маркиньос VI)
3:0
50'
 
Уильямс Джордан III
54'
Траоре Адама
(Рамирес Кристиан)
4:0
62'
Маркиньос
5:0
63'
Маркиньос
 
63'
 
Rory Holden
Уильямс Джордан III
63'
 
Уильямс Даниэль
Рэдмонд Даниэл
76'
 
Макманус Деклан
Янг Брэд
76'
Овусу Квабена
Маркиньос
 
76'
Ботка Эндре
Макрекис Себраилс
 
76'
Тот Алекс
Маига Хабиб
 
76'
Кади
Пешич Александар
 
82'
Кнустер Матс
Рауль Гонсалес
 
89'
 
Sion Bradley
Кларк Бен
90'
 
Бэйкер Эшли
Дэвис Дэниэл

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогнозы 112
Ференцварош 96.4% (108)
X 0.9% (1)
ТНС 2.7% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
90
Дибус
Денеш
25
Макрекис
Себраилс
27
Сиссе
Ибраим
34
Рауль
Гонсалес
99
Рамирес
Кристиан
88
Ромменс
Филипп
80
Маига
Хабиб
20
Траоре
Адама
VII
16
Захариассен
Кристоффер
10
Маркиньос
VI
8
Пешич
Александар
25
Робертс
Коннор
7
Дэниэлс
Джошуа
2
Паск
Джош
6
Jack
Bodenham
22
Дэвис
Дэниэл
19
Кларк
Бен
21
Смит
Лео
10
Рэдмонд
Даниэл
8
Броббелл
Райан
23
Янг
Брэд
17
Уильямс
Джордан
III
Ференцварош
4-2-3-1
ТНС
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Ференцварош
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Адама VII 3 3
Маркиньос VI 1 (1) 1
Захариассен Кристоффер 1 1
Пешич Александар 0 0
Рамирес Кристиан 0 0
ТНС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янг Брэд 3 (1) 1
Дэвис Дэниэл 1 0.33
Дэниэлс Джошуа 0 0
Броббелл Райан 0 0

Карточки

Ференцварош
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркиньос VI 1 0
ТНС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рэдмонд Даниэл 1 0
Робертс Коннор 1 0
Дэниэлс Джошуа 1 0
Уильямс Джордан III 1 0
Дэвис Дэниэл 1 0

Результаты матчей

Ференцварош
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ТНС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Ференцварош
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
ТНС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Ференцварош
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ТНС
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
3
60%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ференцварош
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ференцварош - Вест Хэм 2:2 Ференцварош - Истра 1961 3:1 ЦСКА-1948 - Ференцварош 1:1 Ференцварош - Сепси 4:4
Ференцварош - Нафта 1:0 Ференцварош - Уйпешт 2:0 Пакш - Ференцварош 2:0 Диошдьёр - Ференцварош 2:0 Ференцварош - Дебрецен 5:1 МТК Будапешт - Ференцварош 1:2 Ньиредьхаза - Ференцварош 1:2 Ференцварош - Кишварда 0:0 Залаэгерсег - Ференцварош 2:3 Ференцварош - Диошдьёр 2:1 Ференцварош - Пакш 1:0 Диошдьёр - Ференцварош 0:2 Мезёкёвешд - Ференцварош 0:3 Ференцварош - Пушкаш-Академи 1:1 Фехервар - Ференцварош 0:2 Ференцварош - Кечкемет 2:0
ТНС
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
ТНС - Маклсфилд 1:1 Дечич - ТНС 1:1 ТНС - Дечич 3:0 ТНС - Килмарнок 0:5
ТНС - Флинт Маунтин 2:1 Клифтонвилл - ТНС 1:5 Балликлэр - ТНС 2:3 Коннас Куэй - ТНС 2:1 ТНС - Коннас Куэй 2:0 Кардифф МЮ - ТНС 0:5 ТНС - Бала Таун 4:1 ТНС - Каернарфон Таун 7:1 Кардифф МЮ - ТНС 2:6 ТНС - Эйрдрионианс 1:2 Ньютаун - ТНС 0:1 Коннас Куэй - ТНС 1:5 ТНС - Кардифф МЮ 4:0 Каернарфон Таун - ТНС 1:8 Бала Таун - ТНС 0:1 ТНС - Ньютаун 3:0

Результаты матчей

Ференцварош
ТНС

Точный счет

5:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

5:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ференцварош
ТНС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 3 (2)
Ягеллония Белосток Имас Хесус 3
Ференцварош Траоре Адама VII 3
ФКСБ Микулеску Давид 3
Фенербахче Джеко Эдин 3
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Топ нарушителей
Петрокуб Борш Ион 3
Шемрок Роверс Бирн Джек 1 1
Борац Баня-Лука Mladen Zizovic 1 1
Паневежис Дьенг Шейку 1 1
Эгнатия Ндреца Эдисон 1 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 50'
      Уильямс Джордан III получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Ференцварош 96.4% (108)
    X 0.9% (1)
    ТНС 2.7% (3)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ференцварош 5:0 ТНС

    Исход игры
    Ференцварош
    96.4% (108)
    Ничья
    0.9% (1)
    ТНС
    2.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.36% (62)
    Меньше
    43.64% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    39.09% (43)
    Нет
    60.91% (67)
    Популярный счёт
    2:0 Ференцварош
    36.6% (41)
    2:1 Ференцварош
    23.2% (26)
    3:0 Ференцварош
    15.2% (17)
    3:1 Ференцварош
    8% (9)
    1:0 Ференцварош
    6.3% (7)
    5:1 Ференцварош
    1.8% (2)
    4:2 Ференцварош
    1.8% (2)
    1:2 ТНС
    1.8% (2)
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