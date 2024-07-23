Тур: 2. Стадион: Групама Арена.
5:0
Конец матча
0'
1:0
16' ГолТраоре Адама
2:0
21' ГолТраоре Адама
3:0
24' ГолЗахариассен Кристоффер
50' Желтая карточкаУильямс Джордан III
4:0
54' ГолТраоре Адама
5:0
62' ПенальтиМаркиньос
63' Желтая карточкаМаркиньос
90'+5
Ход матча
16'
1:0
21'
2:0
24'
54'
4:0
62'
5:0
63'
76'
76'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
90
Дибус
Денеш
27
Сиссе
Ибраим
80
Маига
Хабиб
10
Маркиньос
VI
22
Дэвис
Дэниэл
19
Кларк
Бен
21
Смит
Лео
23
Янг
Брэд
- Основной состав
-
90 Дибус ДенешВратарь
- Защитник
-
27 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Маига ХабибПолузащитник
-
20 Траоре АдамаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 МаркиньосПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Ботка ЭндреЗащитник
-
22 Абена МинтиЗащитник
-
54 Каян НорбертЗащитник
-
64 Тот АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 КадиНападающий
-
Главный тренер: Янсен Паскаль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Дэвис ДэниэлЗащитник
-
19 Кларк БенПолузащитник
-
21 Смит ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Янг БрэдНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Хадсон БлейнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Бэйкер ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Jack Edwards
-
-
18 Rory Holden
-
20 Sion Bradley
-
31 Ben Woollam
-
39 Tom Jones
-
Главный тренер: Гаррисон Крейг
Бомбардиры внутри турнира
Ференцварош
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Адама VII
|3
|3
|Маркиньос VI
|1 (1)
|1
|Захариассен Кристоффер
|1
|1
|Пешич Александар
|0
|0
|Рамирес Кристиан
|0
|0
ТНС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янг Брэд
|3 (1)
|1
|Дэвис Дэниэл
|1
|0.33
|Дэниэлс Джошуа
|0
|0
|Броббелл Райан
|0
|0
Карточки
Ференцварош
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркиньос VI
|1
|0
ТНС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рэдмонд Даниэл
|1
|0
|Робертс Коннор
|1
|0
|Дэниэлс Джошуа
|1
|0
|Уильямс Джордан III
|1
|0
|Дэвис Дэниэл
|1
|0
Результаты матчей
Ференцварош
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ТНС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Ференцварош
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
ТНС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Ференцварош
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ТНС
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
3
60%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ференцварош
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ференцварош - Вест Хэм 2:2 Ференцварош - Истра 1961 3:1 ЦСКА-1948 - Ференцварош 1:1 Ференцварош - Сепси 4:4
Ференцварош - Нафта 1:0 Ференцварош - Уйпешт 2:0 Пакш - Ференцварош 2:0 Диошдьёр - Ференцварош 2:0 Ференцварош - Дебрецен 5:1 МТК Будапешт - Ференцварош 1:2 Ньиредьхаза - Ференцварош 1:2 Ференцварош - Кишварда 0:0 Залаэгерсег - Ференцварош 2:3 Ференцварош - Диошдьёр 2:1 Ференцварош - Пакш 1:0 Диошдьёр - Ференцварош 0:2 Мезёкёвешд - Ференцварош 0:3 Ференцварош - Пушкаш-Академи 1:1 Фехервар - Ференцварош 0:2 Ференцварош - Кечкемет 2:0
ТНС
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
ТНС - Маклсфилд 1:1 Дечич - ТНС 1:1 ТНС - Дечич 3:0 ТНС - Килмарнок 0:5
ТНС - Флинт Маунтин 2:1 Клифтонвилл - ТНС 1:5 Балликлэр - ТНС 2:3 Коннас Куэй - ТНС 2:1 ТНС - Коннас Куэй 2:0 Кардифф МЮ - ТНС 0:5 ТНС - Бала Таун 4:1 ТНС - Каернарфон Таун 7:1 Кардифф МЮ - ТНС 2:6 ТНС - Эйрдрионианс 1:2 Ньютаун - ТНС 0:1 Коннас Куэй - ТНС 1:5 ТНС - Кардифф МЮ 4:0 Каернарфон Таун - ТНС 1:8 Бала Таун - ТНС 0:1 ТНС - Ньютаун 3:0
Результаты матчей
Ференцварош
ТНС
Точный счет
5:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
5:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Ференцварош
ТНС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|ФКСБ
|Олару Дариус
|3 (2)
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|3
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3
|ФКСБ
|Микулеску Давид
|3
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|3
|Петрокуб
|Борш Ион
|3
|Шемрок Роверс
|Бирн Джек
|1 1
|Борац Баня-Лука
|Mladen Zizovic
|1 1
|Паневежис
|Дьенг Шейку
|1 1
|Эгнатия
|Ндреца Эдисон
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ференцварош 5:0 ТНС
Исход игры
Ференцварош
96.4% (108)
Ничья
0.9% (1)
ТНС
2.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
56.36% (62)
Меньше
43.64% (48)
Обе команды забьют
Да
39.09% (43)
Нет
60.91% (67)
Популярный счёт
2:0 Ференцварош
36.6% (41)
2:1 Ференцварош
23.2% (26)
3:0 Ференцварош
15.2% (17)
3:1 Ференцварош
8% (9)
1:0 Ференцварош
6.3% (7)
5:1 Ференцварош
1.8% (2)
4:2 Ференцварош
1.8% (2)
1:2 ТНС
1.8% (2)
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