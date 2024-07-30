☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Соцца Симоне
Спарта Прага
4:2
Конец матча
Шемрок Роверс
0'
2' Желтая карточка
Садилек Лукаш
18' Желтая карточка
Лячи Казим
26' Желтая карточка
Клири Дэниел
1:0
29' Гол
Олатунджи Виктор
1:1
32' Гол
Грин Аарон
38' Желтая карточка
Ньюджент Даррах
2:1
41' Гол
Росс Матиас
2:2
47' Гол
Грин Аарон
3:2
48' Гол
Сёренсен Асгер
62' Желтая карточка
Данек Крыштоф
4:2
71' Гол
Туци Индрит
90'+6

Ход матча

2'
Садилек Лукаш
 
18'
Лячи Казим
 
24'
 
Клири Дэниел
Хор Шон
26'
 
Клири Дэниел
29'
Олатунджи Виктор
(Гарсия Иманол)
1:0
32'
1:1
Грин Аарон
(Уоттс Дилан)
38'
 
Ньюджент Даррах
41'
Росс Матиас
(Лячи Казим)
2:1
47'
2:2
Грин Аарон
(Joshua Honohan)
48'
Сёренсен Асгер
(Данек Крыштоф)
3:2
62'
Данек Крыштоф
 
62'
Зелены Ярослав
Сёренсен Асгер
 
62'
Сольбаккен Маркус
Лячи Казим
 
63'
 
Darragh Burns
Кларк Тревор
63'
 
Поом Маркус
Фарруджиа Нил
63'
 
Бирн Джек
Уоттс Дилан
69'
Кухта Ян
Олатунджи Виктор
 
69'
Туци Индрит
Данек Крыштоф
 
71'
Туци Индрит
(Красники Эрмал)
4:2
74'
 
Бурк Грэм
Грин Аарон
84'
Сухомел Мартин
Виснер Томаш
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 3
  • 11 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 82 Владение мячом, % 18
Прогнозы 118
Спарта Прага 95.8% (113)
X 2.5% (3)
Шемрок Роверс 1.7% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Виндаль-Йенсен
Петер
5
Росс
Матиас
8
Павелка
Давид
25
Сёренсен
Асгер
28
Виснер
Томаш
18
Садилек
Лукаш
20
Лячи
Казим
3
Гарсия
Иманол
13
Данек
Крыштоф
7
Олатунджи
Виктор
29
Красники
Эрмал
1
Пёльс
Леон
3
Хор
Шон
4
Лопес
Роберто
5
Грэйс
Ли
2
Joshua
Honohan
23
Фарруджиа
Нил
16
О'Нил
Гари
III
15
Ньюджент
Даррах
18
Кларк
Тревор
7
Уоттс
Дилан
9
Грин
Аарон
Спарта Прага
3-4-3
Шемрок Роверс
3-5-2

История личных встреч

Спарта Прага
Шемрок Роверс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сёренсен Асгер 1 0.5
Виснер Томаш 1 0.5
Бирманчевич Велько 1 0.5
Росс Матиас 1 0.5
Олатунджи Виктор 1 0.5
Туци Индрит 1 0.5
Лячи Казим 0 0
Кухта Ян 0 0
Данек Крыштоф 0 0
Гарсия Иманол 0 0
Красники Эрмал 0 0
Шемрок Роверс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грин Аарон 2 0.5
Кенни Джонни 2 0.5
Уоттс Дилан 0 0
Joshua Honohan 0 0

Карточки

Спарта Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садилек Лукаш 1 0
Лячи Казим 1 0
Сольбаккен Маркус 1 0
Данек Крыштоф 1 0
Шемрок Роверс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньюджент Даррах 2 1
Бирн Джек 1 1
Хор Шон 2 0
Клири Дэниел 2 0
Лопес Роберто 1 0
Уоттс Дилан 1 0
Кларк Тревор 1 0
Пёльс Леон 1 0
Darragh Burns 1 0

Результаты матчей

Спарта Прага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шемрок Роверс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Спарта Прага
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Шемрок Роверс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
2
Спарта Прага
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Шемрок Роверс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
2
29%
31-45
1
50%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Прага
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Теплице - Спарта Прага 1:4 Шемрок Роверс - Спарта Прага 0:2 Спарта Прага - Пардубице 2:1 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 2:2
Спарта Прага - Брондбю 2:5 Спарта Прага - Спартак Трнава 3:0 Спарта Прага - АИК 3:1 Спарта Прага - Виктория Пльзень 1:1 Виктория Пльзень - Спарта Прага 1:2 Млада Болеслав - Спарта Прага 0:5 Спарта Прага - Баник Острава 2:1 Спарта Прага - Славия Прага 0:0 Словацко - Спарта Прага 2:4 Сигма Оломоуц - Спарта Прага 1:4 Спарта Прага - Баник Острава 4:3 Богемианс-1905 - Спарта Прага 1:3 Спарта Прага - Млада Болеслав 1:1 Опава - Спарта Прага 0:2 Ческе-Будеёвице - Спарта Прага 0:1 Спарта Прага - Градец Кралове 2:1
Шемрок Роверс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Шемрок Роверс - Спарта Прага 0:2 Богемианс Дублин - Шемрок Роверс 1:0 Шемрок Роверс - Викингур Рейкьявик 2:1 Викингур Рейкьявик - Шемрок Роверс 0:0
Шемрок Роверс - Дандолк 1:0 Слайго Роверс - Шемрок Роверс 2:0 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 2:1 Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 0:2 Шемрок Роверс - Шелбурн 0:2 Шемрок Роверс - Дерри Сити 1:0 Дандолк - Шемрок Роверс 1:0 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 2:2 Шемрок Роверс - Уотерфорд Юнайтед 1:3 Богемианс Дублин - Шемрок Роверс 1:1 Шемрок Роверс - Дроэда Юнайтед 4:0 Шемрок Роверс - Голуэй Юнайтед 1:1 Шелбурн - Шемрок Роверс 0:0 Дерри Сити - Шемрок Роверс 1:3 Шемрок Роверс - Слайго Роверс 3:0 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 2:1

Результаты матчей

Спарта Прага
Шемрок Роверс

Точный счет

4:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Спарта Прага
Шемрок Роверс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Топ бомбардиров
Карабах Жуниньо VI 4 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 4
ФКСБ Олару Дариус 3 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 3 (1)
Ягеллония Белосток Имас Хесус 3
Весь список

Топ нарушителей
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 2
Клаксвик Эджупи Альберт 3
Динамо Минск Пигас Вадим 3
Петрокуб Борш Ион 3
Шемрок Роверс Бирн Джек 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 47'
      Joshua Honohan сделал результативную передачу.
    • 47'
      Г О О О О Л - Грин Аарон бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Лячи Казим сделал результативную передачу.
    • 41'
      Г О О О О Л - Росс Матиас бьет в цель!
    • 38'
      Darragh Nugent получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Уоттс Дилан сделал результативную передачу.
    • 32'
      Г О О О О Л - Грин Аарон бьет в цель!
    • 29'
      Гарсия Иманол сделал результативную передачу.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на epet Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Спарта Прага 95.8% (113)
    X 2.5% (3)
    Шемрок Роверс 1.7% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спарта Прага 4:2 Шемрок Роверс

    Исход игры
    Спарта Прага
    95.8% (113)
    Ничья
    2.5% (3)
    Шемрок Роверс
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.18% (53)
    Меньше
    51.82% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    34.55% (38)
    Нет
    65.45% (72)
    Популярный счёт
    2:0 Спарта Прага
    37.3% (44)
    2:1 Спарта Прага
    19.5% (23)
    3:0 Спарта Прага
    13.6% (16)
    1:0 Спарта Прага
    8.5% (10)
    3:1 Спарта Прага
    7.6% (9)
    1:1 Ничья
    2.5% (3)
    4:0 Спарта Прага
    1.7% (2)
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