Тур: 2. Стадион: Эпет Арена. Главный судья: Соцца Симоне
4:2
Конец матча
0'
2' Желтая карточкаСадилек Лукаш
18' Желтая карточкаЛячи Казим
26' Желтая карточкаКлири Дэниел
1:0
29' ГолОлатунджи Виктор
1:1
32' ГолГрин Аарон
38' Желтая карточкаНьюджент Даррах
2:1
41' ГолРосс Матиас
2:2
47' ГолГрин Аарон
3:2
48' ГолСёренсен Асгер
62' Желтая карточкаДанек Крыштоф
4:2
71' ГолТуци Индрит
90'+6
Ход матча
18'
24'
26'
29'
32'
1:1
38'
41'
2:1
47'
2:2
48'
3:2
62'
63'
71'
4:2
74'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 3
-
11 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
82 Владение мячом, % 18
Прогноз на матч от Liveresult
28
Виснер
Томаш
20
Лячи
Казим
3
Хор
Шон
5
Грэйс
Ли
18
Кларк
Тревор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Виснер ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Лячи КазимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Ворел ВойтехВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 Витик МартинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Рынеш МатейПолузащитник
-
9 Кухта ЯнНападающий
-
11 Туци ИндритНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Lars Friis
- Основной состав
- Вратарь
-
3 Хор ШонЗащитник
- Защитник
-
5 Грэйс ЛиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Кларк ТреворПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Lee SteacyВратарь
- Защитник
-
19 Поом МаркусЗащитник
-
10 Бурк ГрэмПолузащитник
-
11 Кавана ШонПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Бирн ДжекПолузащитник
-
34 Нунан КонанНападающий
-
-
-
32 Cian Dillon
-
Главный тренер: Брэдли Стивен
История личных встреч
Спарта Прага
Шемрок Роверс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Спарта Прага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сёренсен Асгер
|1
|0.5
|Виснер Томаш
|1
|0.5
|Бирманчевич Велько
|1
|0.5
|Росс Матиас
|1
|0.5
|Олатунджи Виктор
|1
|0.5
|Туци Индрит
|1
|0.5
|Лячи Казим
|0
|0
|Кухта Ян
|0
|0
|Данек Крыштоф
|0
|0
|Гарсия Иманол
|0
|0
|Красники Эрмал
|0
|0
Шемрок Роверс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грин Аарон
|2
|0.5
|Кенни Джонни
|2
|0.5
|Уоттс Дилан
|0
|0
|Joshua Honohan
|0
|0
Карточки
Спарта Прага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садилек Лукаш
|1
|0
|Лячи Казим
|1
|0
|Сольбаккен Маркус
|1
|0
|Данек Крыштоф
|1
|0
Шемрок Роверс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ньюджент Даррах
|2
|1
|Бирн Джек
|1
|1
|Хор Шон
|2
|0
|Клири Дэниел
|2
|0
|Лопес Роберто
|1
|0
|Уоттс Дилан
|1
|0
|Кларк Тревор
|1
|0
|Пёльс Леон
|1
|0
|Darragh Burns
|1
|0
Результаты матчей
Спарта Прага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шемрок Роверс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Спарта Прага
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Шемрок Роверс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
2
Спарта Прага
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Шемрок Роверс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
2
29%
31-45
1
50%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Спарта Прага
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Теплице - Спарта Прага 1:4 Шемрок Роверс - Спарта Прага 0:2 Спарта Прага - Пардубице 2:1 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 2:2
Спарта Прага - Брондбю 2:5 Спарта Прага - Спартак Трнава 3:0 Спарта Прага - АИК 3:1 Спарта Прага - Виктория Пльзень 1:1 Виктория Пльзень - Спарта Прага 1:2 Млада Болеслав - Спарта Прага 0:5 Спарта Прага - Баник Острава 2:1 Спарта Прага - Славия Прага 0:0 Словацко - Спарта Прага 2:4 Сигма Оломоуц - Спарта Прага 1:4 Спарта Прага - Баник Острава 4:3 Богемианс-1905 - Спарта Прага 1:3 Спарта Прага - Млада Болеслав 1:1 Опава - Спарта Прага 0:2 Ческе-Будеёвице - Спарта Прага 0:1 Спарта Прага - Градец Кралове 2:1
Шемрок Роверс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Шемрок Роверс - Спарта Прага 0:2 Богемианс Дублин - Шемрок Роверс 1:0 Шемрок Роверс - Викингур Рейкьявик 2:1 Викингур Рейкьявик - Шемрок Роверс 0:0
Шемрок Роверс - Дандолк 1:0 Слайго Роверс - Шемрок Роверс 2:0 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 2:1 Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 0:2 Шемрок Роверс - Шелбурн 0:2 Шемрок Роверс - Дерри Сити 1:0 Дандолк - Шемрок Роверс 1:0 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 2:2 Шемрок Роверс - Уотерфорд Юнайтед 1:3 Богемианс Дублин - Шемрок Роверс 1:1 Шемрок Роверс - Дроэда Юнайтед 4:0 Шемрок Роверс - Голуэй Юнайтед 1:1 Шелбурн - Шемрок Роверс 0:0 Дерри Сити - Шемрок Роверс 1:3 Шемрок Роверс - Слайго Роверс 3:0 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 2:1
Результаты матчей
Спарта Прага
Шемрок Роверс
Точный счет
4:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Спарта Прага
Шемрок Роверс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
|Карабах
|Жуниньо VI
|4 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4
|ФКСБ
|Олару Дариус
|3 (2)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|3 (1)
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|3
|Шемрок Роверс
|Ньюджент Даррах
|1 2
|Клаксвик
|Эджупи Альберт
|3
|Динамо Минск
|Пигас Вадим
|3
|Петрокуб
|Борш Ион
|3
|Шемрок Роверс
|Бирн Джек
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Спарта Прага 4:2 Шемрок Роверс
Исход игры
Спарта Прага
95.8% (113)
Ничья
2.5% (3)
Шемрок Роверс
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
48.18% (53)
Меньше
51.82% (57)
Обе команды забьют
Да
34.55% (38)
Нет
65.45% (72)
Популярный счёт
2:0 Спарта Прага
37.3% (44)
2:1 Спарта Прага
19.5% (23)
3:0 Спарта Прага
13.6% (16)
1:0 Спарта Прага
8.5% (10)
3:1 Спарта Прага
7.6% (9)
1:1 Ничья
2.5% (3)
4:0 Спарта Прага
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!