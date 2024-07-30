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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Сильвестшак Дамиан
ТНС
1:2
Конец матча
Ференцварош
0'
21' Желтая карточка
Броббелл Райан
0:1
43' Гол
Захариассен Кристоффер
60' Желтая карточка
Бэйкер Эшли
0:2
62' Пенальти
Ромменс Филипп
68' Желтая карточка
Макманус Деклан
1:2
90' Гол
Дэниэлс Джошуа
90'+4

Ход матча

21'
Броббелл Райан
 
43'
0:1
Захариассен Кристоффер
60'
Бэйкер Эшли
 
62'
0:2
Ромменс Филипп
63'
Jordan Marshall II
Бэйкер Эшли
 
63'
Паск Джош
Дэвис Дэниэл
 
63'
Sion Bradley
Броббелл Райан
 
63'
 
Кади
Пешич Александар
68'
Макманус Деклан
 
72'
 
Абена Минти
Сиссе Ибраим
72'
 
Грубер Жомбор
Траоре Адама
75'
Уильямс Джордан III
Макманус Деклан
 
80'
Кларк Бен
Rory Holden
 
85'
 
Котоно Балинт
Кехинде Тосин
90'
Дэниэлс Джошуа
(Кларк Бен)
1:2

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогнозы 119
ТНС 5% (6)
X 12.6% (15)
Ференцварош 82.4% (98)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Робертс
Коннор
24
Бэйкер
Эшли
22
Дэвис
Дэниэл
6
Jack
Bodenham
7
Дэниэлс
Джошуа
18
Rory
Holden
14
Уильямс
Даниэль
8
Броббелл
Райан
10
Рэдмонд
Даниэл
9
Макманус
Деклан
23
Янг
Брэд
90
Дибус
Денеш
25
Макрекис
Себраилс
27
Сиссе
Ибраим
34
Рауль
Гонсалес
99
Рамирес
Кристиан
80
Маига
Хабиб
88
Ромменс
Филипп
20
Траоре
Адама
VII
16
Захариассен
Кристоффер
24
Кехинде
Тосин
8
Пешич
Александар
ТНС
4-4-2
Ференцварош
4-2-3-1

История личных встреч

ТНС
Ференцварош

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
5:0

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Бомбардиры внутри турнира

ТНС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янг Брэд 3 (1) 0.75
Дэниэлс Джошуа 1 0.25
Дэвис Дэниэл 1 0.25
Кларк Бен 0 0
Броббелл Райан 0 0
Ференцварош
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Адама VII 3 1.5
Захариассен Кристоффер 2 1
Маркиньос VI 1 (1) 0.5
Ромменс Филипп 1 (1) 0.5
Пешич Александар 0 0
Рамирес Кристиан 0 0

Карточки

ТНС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рэдмонд Даниэл 1 0
Макманус Деклан 1 0
Робертс Коннор 1 0
Дэниэлс Джошуа 1 0
Броббелл Райан 1 0
Уильямс Джордан III 1 0
Бэйкер Эшли 1 0
Дэвис Дэниэл 1 0
Ференцварош
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркиньос VI 1 0

Результаты матчей

ТНС
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ференцварош
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
ТНС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ференцварош
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
5
ТНС
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Ференцварош
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
7
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
3
43%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

8
1
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

ТНС
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Ференцварош - ТНС 5:0 ТНС - Маклсфилд 1:1 Дечич - ТНС 1:1 ТНС - Дечич 3:0
ТНС - Килмарнок 0:5 ТНС - Флинт Маунтин 2:1 Клифтонвилл - ТНС 1:5 Балликлэр - ТНС 2:3 Коннас Куэй - ТНС 2:1 ТНС - Коннас Куэй 2:0 Кардифф МЮ - ТНС 0:5 ТНС - Бала Таун 4:1 ТНС - Каернарфон Таун 7:1 Кардифф МЮ - ТНС 2:6 ТНС - Эйрдрионианс 1:2 Ньютаун - ТНС 0:1 Коннас Куэй - ТНС 1:5 ТНС - Кардифф МЮ 4:0 Каернарфон Таун - ТНС 1:8 Бала Таун - ТНС 0:1
Ференцварош
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ференцварош - ТНС 5:0 Ференцварош - Вест Хэм 2:2 Ференцварош - Истра 1961 3:1 ЦСКА-1948 - Ференцварош 1:1
Ференцварош - Сепси 4:4 Ференцварош - Нафта 1:0 Ференцварош - Уйпешт 2:0 Пакш - Ференцварош 2:0 Диошдьёр - Ференцварош 2:0 Ференцварош - Дебрецен 5:1 МТК Будапешт - Ференцварош 1:2 Ньиредьхаза - Ференцварош 1:2 Ференцварош - Кишварда 0:0 Залаэгерсег - Ференцварош 2:3 Ференцварош - Диошдьёр 2:1 Ференцварош - Пакш 1:0 Диошдьёр - Ференцварош 0:2 Мезёкёвешд - Ференцварош 0:3 Ференцварош - Пушкаш-Академи 1:1 Фехервар - Ференцварош 0:2

Результаты матчей

ТНС
Ференцварош

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
5
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

ТНС
Ференцварош

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3
2.5
1
1

Топ бомбардиров
Карабах Жуниньо VI 4 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 4
ФКСБ Олару Дариус 3 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 3 (1)
Ягеллония Белосток Имас Хесус 3
Весь список

Топ нарушителей
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 2
Клаксвик Эджупи Альберт 3
Динамо Минск Пигас Вадим 3
Петрокуб Борш Ион 3
Шемрок Роверс Бирн Джек 1 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Г О О О О Л - Захариассен Кристоффер бьет в цель!
    • 21'
      Броббелл Райан получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Park Hall Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    ТНС 5% (6)
    X 12.6% (15)
    Ференцварош 82.4% (98)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч ТНС 1:2 Ференцварош онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ТНС 1:2 Ференцварош

    Исход игры
    ТНС
    5% (6)
    Ничья
    12.6% (15)
    Ференцварош
    82.4% (98)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.91% (78)
    Меньше
    29.09% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    72.73% (80)
    Нет
    27.27% (30)
    Популярный счёт
    1:2 Ференцварош
    40.3% (48)
    0:2 Ференцварош
    12.6% (15)
    1:3 Ференцварош
    10.1% (12)
    1:1 Ничья
    7.6% (9)
    0:1 Ференцварош
    5.9% (7)
    0:3 Ференцварош
    5% (6)
    2:1 ТНС
    4.2% (5)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
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