Тур: 2. Стадион: Парк Холл. Главный судья: Сильвестшак Дамиан
1:2
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаБроббелл Райан
0:1
43' ГолЗахариассен Кристоффер
60' Желтая карточкаБэйкер Эшли
0:2
62' ПенальтиРомменс Филипп
68' Желтая карточкаМакманус Деклан
1:2
90' ГолДэниэлс Джошуа
90'+4
Ход матча
21'
43'
60'
62'
0:2
63'
68'
80'
90'
1:2
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
24
Бэйкер
Эшли
22
Дэвис
Дэниэл
18
Rory
Holden
23
Янг
Брэд
90
Дибус
Денеш
27
Сиссе
Ибраим
80
Маига
Хабиб
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Бэйкер ЭшлиЗащитник
-
22 Дэвис ДэниэлЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Rory HoldenПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Янг БрэдНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
12 Хадсон БлейнЗащитник
- Защитник
-
19 Кларк БенПолузащитник
-
21 Смит ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Jack Edwards
-
-
-
20 Sion Bradley
-
31 Ben Woollam
-
39 Tom Jones
-
Главный тренер: Гаррисон Крейг
- Основной состав
-
90 Дибус ДенешВратарь
- Защитник
-
27 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
80 Маига ХабибПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Траоре АдамаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Абена МинтиЗащитник
-
54 Каян НорбертЗащитник
-
64 Тот АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 КадиНападающий
-
Главный тренер: Янсен Паскаль
История личных встреч
ТНС
Ференцварош
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
5
0
Среднее время на гол
18
0
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
5
0
Среднее время на гол
18
0
Бомбардиры внутри турнира
ТНС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янг Брэд
|3 (1)
|0.75
|Дэниэлс Джошуа
|1
|0.25
|Дэвис Дэниэл
|1
|0.25
|Кларк Бен
|0
|0
|Броббелл Райан
|0
|0
Ференцварош
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Адама VII
|3
|1.5
|Захариассен Кристоффер
|2
|1
|Маркиньос VI
|1 (1)
|0.5
|Ромменс Филипп
|1 (1)
|0.5
|Пешич Александар
|0
|0
|Рамирес Кристиан
|0
|0
Карточки
ТНС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рэдмонд Даниэл
|1
|0
|Макманус Деклан
|1
|0
|Робертс Коннор
|1
|0
|Дэниэлс Джошуа
|1
|0
|Броббелл Райан
|1
|0
|Уильямс Джордан III
|1
|0
|Бэйкер Эшли
|1
|0
|Дэвис Дэниэл
|1
|0
Ференцварош
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркиньос VI
|1
|0
Результаты матчей
ТНС
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ференцварош
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
ТНС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ференцварош
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
1
5
ТНС
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Ференцварош
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
7
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
3
43%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
8
1
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
ТНС
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Ференцварош - ТНС 5:0 ТНС - Маклсфилд 1:1 Дечич - ТНС 1:1 ТНС - Дечич 3:0
ТНС - Килмарнок 0:5 ТНС - Флинт Маунтин 2:1 Клифтонвилл - ТНС 1:5 Балликлэр - ТНС 2:3 Коннас Куэй - ТНС 2:1 ТНС - Коннас Куэй 2:0 Кардифф МЮ - ТНС 0:5 ТНС - Бала Таун 4:1 ТНС - Каернарфон Таун 7:1 Кардифф МЮ - ТНС 2:6 ТНС - Эйрдрионианс 1:2 Ньютаун - ТНС 0:1 Коннас Куэй - ТНС 1:5 ТНС - Кардифф МЮ 4:0 Каернарфон Таун - ТНС 1:8 Бала Таун - ТНС 0:1
Ференцварош
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ференцварош - ТНС 5:0 Ференцварош - Вест Хэм 2:2 Ференцварош - Истра 1961 3:1 ЦСКА-1948 - Ференцварош 1:1
Ференцварош - Сепси 4:4 Ференцварош - Нафта 1:0 Ференцварош - Уйпешт 2:0 Пакш - Ференцварош 2:0 Диошдьёр - Ференцварош 2:0 Ференцварош - Дебрецен 5:1 МТК Будапешт - Ференцварош 1:2 Ньиредьхаза - Ференцварош 1:2 Ференцварош - Кишварда 0:0 Залаэгерсег - Ференцварош 2:3 Ференцварош - Диошдьёр 2:1 Ференцварош - Пакш 1:0 Диошдьёр - Ференцварош 0:2 Мезёкёвешд - Ференцварош 0:3 Ференцварош - Пушкаш-Академи 1:1 Фехервар - Ференцварош 0:2
Результаты матчей
ТНС
Ференцварош
Точный счет
1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
5
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
ТНС
Ференцварош
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
11
|Карабах
|Жуниньо VI
|4 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4
|ФКСБ
|Олару Дариус
|3 (2)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|3 (1)
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|3
|Шемрок Роверс
|Ньюджент Даррах
|1 2
|Клаксвик
|Эджупи Альберт
|3
|Динамо Минск
|Пигас Вадим
|3
|Петрокуб
|Борш Ион
|3
|Шемрок Роверс
|Бирн Джек
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ТНС 1:2 Ференцварош
Исход игры
ТНС
5% (6)
Ничья
12.6% (15)
Ференцварош
82.4% (98)
Тотал 2.5
Больше
70.91% (78)
Меньше
29.09% (32)
Обе команды забьют
Да
72.73% (80)
Нет
27.27% (30)
Популярный счёт
1:2 Ференцварош
40.3% (48)
0:2 Ференцварош
12.6% (15)
1:3 Ференцварош
10.1% (12)
1:1 Ничья
7.6% (9)
0:1 Ференцварош
5.9% (7)
0:3 Ференцварош
5% (6)
2:1 ТНС
4.2% (5)
2:2 Ничья
3.4% (4)
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