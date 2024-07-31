Тур: 2. Стадион: МСХ Арена. Главный судья: Robert Hennessy
1:0
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаFranco de Jesus
22' Желтая карточкаPablo Perez Lluch
48' Вторая желтая карточкаPablo Perez Lluch
57' Желтая карточкаГомес Адриан
58' Желтая карточкаYoussef El Ghazoui
61' Желтая карточкаГабриэль Адам
1:0
72' ГолОсорио Дарио
90'+4
Ход матча
13'
57'
61'
72'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
7 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 23
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
73
Жуниньо
11
Осорио
Дарио
18
Букса
Адам
13
Alex
Ruiz
48
Чете
17
Гомес
Адриан
11
Joaquinete
18
Alex
Gomez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
-
11 Осорио ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Букса АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
58 Симсир АральПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
19 Pedro Bravo
-
31 Liam Selin
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Alex RuizВратарь
- Защитник
- Защитник
-
48 ЧетеЗащитник
-
17 Гомес АдрианЗащитник
-
11 JoaquineteПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Alex GomezПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
10 Pablo MolinaНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Boris Anton
История личных встреч
Мидтьюлланн
УЭ Санта-Колома
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Бомбардиры внутри турнира
Мидтьюлланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Франкулино
|1
|0.5
|Симсир Араль
|1
|0.5
|Осорио Дарио
|1
|0.5
|Осман Диао
|1
|0.5
|Чилуфя Эдвард
|0
|0
|Бак Виктор
|0
|0
УЭ Санта-Колома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моэдано Андрес
|1
|0.25
|Youssef El Ghazoui
|1
|0.25
|Franco de Jesus
|1
|0.25
Карточки
Мидтьюлланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэль Адам
|1
|0
УЭ Санта-Колома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Youssef El Ghazoui
|3
|0
|Pablo Perez Lluch
|1
|1
|Гомес Адриан
|2
|0
|Гарсия Кристиан II
|1
|0
|Моэдано Андрес
|1
|0
|Чете
|1
|0
|Franco de Jesus
|1
|0
Результаты матчей
Мидтьюлланн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
УЭ Санта-Колома
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Мидтьюлланн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
УЭ Санта-Колома
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
3
0
Мидтьюлланн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
УЭ Санта-Колома
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
3
0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
0
0%
1
50%
91-120
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Пропущено
0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
0
0%
1
14%
91-120
Результаты последних матчей
Мидтьюлланн
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 УЭ Санта-Колома - Мидтьюлланн 0:3 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Штурм Грац - Мидтьюлланн 1:0
Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2 Мидтьюлланн - Силькеборг 3:3 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:2 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:1 Мидтьюлланн - Брондбю 3:2 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:0 Брондбю - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:2 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Мидтьюлланн - Вайле 3:0 Раннерс - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0
УЭ Санта-Колома
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
УЭ Санта-Колома - Мидтьюлланн 0:3 ФК Балкани - УЭ Санта-Колома 1:2 УЭ Санта-Колома - ФК Балкани 1:2 КПР - УЭ Санта-Колома 2:0
УЭ Санта-Колома - Пас-де-ла-Каса 1:0 УЭ Санта-Колома - ФК Санта-Колома 0:0 Интер Эскальдес - УЭ Санта-Колома 1:1 Атлетик Эскальдес - УЭ Санта-Колома 0:2 УЭ Санта-Колома - Пас-де-ла-Каса 2:1 Атлетик Эскальдес - УЭ Санта-Колома 0:1 Ордино - УЭ Санта-Колома 1:2 УЭ Санта-Колома - Пенья Энкарнада 1:1 Эспортиу Каррои - УЭ Санта-Колома 0:3 УЭ Санта-Колома - Пенья 1:0 УЭ Санта-Колома - CF Esperanca 2:0 Атлетик Америка - УЭ Санта-Колома 0:1 УЭ Санта-Колома - Ордино 2:0 Пенья Энкарнада - УЭ Санта-Колома 0:0 УЭ Санта-Колома - Пас-де-ла-Каса 0:0 УЭ Санта-Колома - CF Esperanca 6:0
Результаты матчей
Мидтьюлланн
УЭ Санта-Колома
Точный счет
1:0
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Мидтьюлланн
УЭ Санта-Колома
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
13
11
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|5 (1)
|Карабах
|Жуниньо VI
|4 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|3 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|3 (2)
|Шемрок Роверс
|Ньюджент Даррах
|1 2
|Клаксвик
|Эджупи Альберт
|3
|Динамо Минск
|Пигас Вадим
|3
|Петрокуб
|Борш Ион
|3
|УЭ Санта-Колома
|Youssef El Ghazoui
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мидтьюлланн 1:0 УЭ Санта-Колома
Исход игры
Мидтьюлланн
96.6% (115)
Ничья
3.4% (4)
УЭ Санта-Колома
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
66.07% (74)
Меньше
33.93% (38)
Обе команды забьют
Да
16.96% (19)
Нет
83.04% (93)
Популярный счёт
3:0 Мидтьюлланн
27.7% (33)
2:0 Мидтьюлланн
25.2% (30)
4:0 Мидтьюлланн
13.4% (16)
2:1 Мидтьюлланн
5.9% (7)
3:1 Мидтьюлланн
5% (6)
5:0 Мидтьюлланн
5% (6)
1:0 Мидтьюлланн
5% (6)
4:1 Мидтьюлланн
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!