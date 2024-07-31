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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Robert Hennessy
Мидтьюлланн
1:0
Конец матча
УЭ Санта-Колома
0'
13' Желтая карточка
Franco de Jesus
22' Желтая карточка
Pablo Perez Lluch
48' Вторая желтая карточка
Pablo Perez Lluch
57' Желтая карточка
Гомес Адриан
58' Желтая карточка
Youssef El Ghazoui
61' Желтая карточка
Габриэль Адам
1:0
72' Гол
Осорио Дарио
90'+4

Ход матча

13'
 
Franco de Jesus
22'
 
Pablo Perez Lluch
46'
Франкулино
Чилуфя Эдвард
 
48'
 
Pablo Perez Lluch
51'
 
Marcos Blasco
Bilal El Bakkali Salah
55'
Симсир Араль
Брюнхильдсен Ола
 
55'
Рёмер Андре
Аскилдсен Кристоффер
 
57'
 
Гомес Адриан
58'
 
Youssef El Ghazoui
61'
Габриэль Адам
 
61'
 
David Virgili
Alex Gomez
61'
 
Victor Tellado
Franco de Jesus
72'
Осорио Дарио
(Франкулино)
1:0
76'
 
Jorge Bolivar
Youssef El Ghazoui
76'
 
Мартинес Алекс
Joaquinete
76'
Андерссон Йоэль
Жуниньо
 
76'
Бисков Вальдемар
Осорио Дарио
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 23
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 119
Мидтьюлланн 96.6% (115)
X 3.4% (4)
УЭ Санта-Колома 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Лоссль
Йонас
13
Габриэль
Адам
3
Han-Beom
Lee
22
Соренсен
Мадс
Бек
73
Жуниньо
11
Осорио
Дарио
17
Аскилдсен
Кристоффер
21
Кастильо
Денил
9
Брюнхильдсен
Ола
18
Букса
Адам
14
Чилуфя
Эдвард
13
Alex
Ruiz
5
Miguel
Lopez
15
Pablo
Perez
Lluch
48
Чете
17
Гомес
Адриан
11
Joaquinete
8
Моэдано
Андрес
6
Youssef
El
Ghazoui
18
Alex
Gomez
27
Bilal
El
Bakkali
Salah
23
Franco
de
Jesus
Мидтьюлланн
4-4-2
УЭ Санта-Колома
4-4-2

История личных встреч

Мидтьюлланн
УЭ Санта-Колома

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Бомбардиры внутри турнира

Мидтьюлланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франкулино 1 0.5
Симсир Араль 1 0.5
Осорио Дарио 1 0.5
Осман Диао 1 0.5
Чилуфя Эдвард 0 0
Бак Виктор 0 0
УЭ Санта-Колома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моэдано Андрес 1 0.25
Youssef El Ghazoui 1 0.25
Franco de Jesus 1 0.25

Карточки

Мидтьюлланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэль Адам 1 0
УЭ Санта-Колома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Youssef El Ghazoui 3 0
Pablo Perez Lluch 1 1
Гомес Адриан 2 0
Гарсия Кристиан II 1 0
Моэдано Андрес 1 0
Чете 1 0
Franco de Jesus 1 0

Результаты матчей

Мидтьюлланн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
УЭ Санта-Колома
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Мидтьюлланн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
УЭ Санта-Колома
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

3
0
Мидтьюлланн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
УЭ Санта-Колома
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
0
0%
1
14%
91-120

Результаты последних матчей

Мидтьюлланн
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 УЭ Санта-Колома - Мидтьюлланн 0:3 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Штурм Грац - Мидтьюлланн 1:0
Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2 Мидтьюлланн - Силькеборг 3:3 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:2 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:1 Мидтьюлланн - Брондбю 3:2 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:0 Брондбю - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:2 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Мидтьюлланн - Вайле 3:0 Раннерс - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0
УЭ Санта-Колома
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
УЭ Санта-Колома - Мидтьюлланн 0:3 ФК Балкани - УЭ Санта-Колома 1:2 УЭ Санта-Колома - ФК Балкани 1:2 КПР - УЭ Санта-Колома 2:0
УЭ Санта-Колома - Пас-де-ла-Каса 1:0 УЭ Санта-Колома - ФК Санта-Колома 0:0 Интер Эскальдес - УЭ Санта-Колома 1:1 Атлетик Эскальдес - УЭ Санта-Колома 0:2 УЭ Санта-Колома - Пас-де-ла-Каса 2:1 Атлетик Эскальдес - УЭ Санта-Колома 0:1 Ордино - УЭ Санта-Колома 1:2 УЭ Санта-Колома - Пенья Энкарнада 1:1 Эспортиу Каррои - УЭ Санта-Колома 0:3 УЭ Санта-Колома - Пенья 1:0 УЭ Санта-Колома - CF Esperanca 2:0 Атлетик Америка - УЭ Санта-Колома 0:1 УЭ Санта-Колома - Ордино 2:0 Пенья Энкарнада - УЭ Санта-Колома 0:0 УЭ Санта-Колома - Пас-де-ла-Каса 0:0 УЭ Санта-Колома - CF Esperanca 6:0

Результаты матчей

Мидтьюлланн
УЭ Санта-Колома

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Мидтьюлланн
УЭ Санта-Колома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
3
1
1
2.5

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 5 (1)
Карабах Жуниньо VI 4 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 4
Слован Братислава Стрелец Давид 3 (3)
ФКСБ Олару Дариус 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 2
Клаксвик Эджупи Альберт 3
Динамо Минск Пигас Вадим 3
Петрокуб Борш Ион 3
УЭ Санта-Колома Youssef El Ghazoui 3
Весь список
  • 93'
    УЭ Санта-Колома совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    УЭ Санта-Колома совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Матч возобновлен
  • 92'
    Ох, нехорошо это выглядит. Гомес Адриан получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 91'
    Гомес Адриан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 91'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 90'
    Контроль мяча: Мидтьюлланн: 65%, УЭ Санта-Колома: 35%.
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    Прогнозы 119
    Мидтьюлланн 96.6% (115)
    X 3.4% (4)
    УЭ Санта-Колома 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мидтьюлланн 1:0 УЭ Санта-Колома

    Исход игры
    Мидтьюлланн
    96.6% (115)
    Ничья
    3.4% (4)
    УЭ Санта-Колома
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.07% (74)
    Меньше
    33.93% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    16.96% (19)
    Нет
    83.04% (93)
    Популярный счёт
    3:0 Мидтьюлланн
    27.7% (33)
    2:0 Мидтьюлланн
    25.2% (30)
    4:0 Мидтьюлланн
    13.4% (16)
    2:1 Мидтьюлланн
    5.9% (7)
    3:1 Мидтьюлланн
    5% (6)
    5:0 Мидтьюлланн
    5% (6)
    1:0 Мидтьюлланн
    5% (6)
    4:1 Мидтьюлланн
    1.7% (2)
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