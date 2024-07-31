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Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Пиньяр Жереми
Маккаби Тель-Авив
0:0
Второй тайм: 56'
ФКСБ
0'
38' Желтая карточка
Крецу Валентин
43' Желтая карточка
Балута Александр
50' Желтая карточка
Джехезкель Сагив

Ход матча

38'
 
Крецу Валентин
43'
 
Балута Александр
46'
 
William Baeten
Балута Александр
46'
 
Luis Phelipe
Штефэнеску Мариус
46'
Джехезкель Сагив
Битон Дан
 
50'
Джехезкель Сагив
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогнозы 126
Маккаби Тель-Авив 84.9% (107)
X 13.5% (17)
ФКСБ 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Маккаби Тель-Авив
Ничья
ФКСБ
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
90
Машпати
Рои
5
Нахмиас
Идан
13
Шломо
Раз
6
Tyrese
Asante
27
Давидзаде
Офир
42
Перец
Дор
14
Ван
Оверем
Йорис
16
Каничовски
Габи
10
Битон
Дан
7
Захави
Эран
20
Henry
Addo
32
Тарновану
Стефан
2
Крецу
Валентин
5
Дава
Джойским
30
Нгезана
Сиябонга
33
Радунович
Ристо
8
Шут
Адриан
16
Ликсандру
Михай
15
Штефэнеску
Мариус
27
Олару
Дариус
25
Балута
Александр
11
Микулеску
Давид
Маккаби Тель-Авив
4-3-3
ФКСБ
4-2-3-1

История личных встреч

Маккаби Тель-Авив
ФКСБ

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Маккаби Тель-Авив
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Битон Дан 1 0.5
Henry Addo 0 0
ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олару Дариус 3 (1) 0.75
Микулеску Давид 3 0.75
Эджума Малком 2 0.5
Попа Даньел 2 0.5
Балута Александр 1 0.25
Дава Джойским 1 0.25
Штефэнеску Мариус 0 0
Попа Дэвид 0 0

Карточки

Маккаби Тель-Авив
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нахмиас Идан 1 0
Машпати Рои 1 0
Tyrese Asante 1 0
Henry Addo 1 0
ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радунович Ристо 1 0
Крецу Валентин 1 0
Балута Александр 1 0
Кики Давид 1 0
Муси Александру Мариан 1 0
Ликсандру Михай 1 0

Результаты матчей

Маккаби Тель-Авив
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
ФКСБ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Маккаби Тель-Авив
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ФКСБ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
5
Маккаби Тель-Авив
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ФКСБ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
5

Голы по времени матча

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
12
0 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
3
25%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ФКСБ - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Маккаби Тель-Авив - Омония Никосия 2:0 Ракув - Маккаби Тель-Авив 0:0
Рух Хожув - Маккаби Тель-Авив 0:5 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Бней-Рейне 2:0 Хапоэль Хайфа - Маккаби Тель-Авив 0:3 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 0:1 Бней-Сахнин - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Бней-Рейне - Маккаби Тель-Авив 2:3 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Хайфа 4:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:0 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 1:1 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Тель-Авив 4:2 Маккаби Тель-Авив - Бней-Сахнин 2:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Хайфа 3:1 Маккаби Тель-Авив - Олимпиакос 1:6 Бейтар - Маккаби Тель-Авив 0:1 Олимпиакос - Маккаби Тель-Авив 1:4
ФКСБ
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 ФКСБ - Маккаби Тель-Авив 1:1 Униря Слобозия - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Виртус 4:0
ФКСБ - Университатя Клуж 1:1 Виртус - ФКСБ 1:7 ФКСБ - Хунедоара 3:0 Алмере Сити - ФКСБ 1:2 КСВ Апелдорн - ФКСБ 0:8 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 0:1 Университатя Крайова - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Фарул Констанца 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Рапид Бухарест 2:2 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 2:0 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Сепси 2:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 4:0

Результаты матчей

Маккаби Тель-Авив
ФКСБ

Точный счет

1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:7
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
7
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 33%
1:7
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
7
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Маккаби Тель-Авив
ФКСБ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 5 (1)
Карабах Жуниньо VI 4 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 4
Слован Братислава Стрелец Давид 3 (3)
ФКСБ Олару Дариус 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 2
Клаксвик Эджупи Альберт 3
Динамо Минск Пигас Вадим 3
Петрокуб Борш Ион 3
УЭ Санта-Колома Youssef El Ghazoui 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Балута Александр получил желтую карточку от судьи
  • 38'
    Крецу Валентин получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bozsik Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы 126
Маккаби Тель-Авив 84.9% (107)
X 13.5% (17)
ФКСБ 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Маккаби Тель-Авив
Ничья
ФКСБ
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Маккаби Тель-Авив 0:0 ФКСБ

Исход игры
Маккаби Тель-Авив
84.9% (107)
Ничья
13.5% (17)
ФКСБ
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
41.96% (47)
Меньше
58.04% (65)
Обе команды забьют
Да
52.68% (59)
Нет
47.32% (53)
Популярный счёт
2:1 Маккаби Тель-Авив
34.1% (43)
2:0 Маккаби Тель-Авив
21.4% (27)
1:0 Маккаби Тель-Авив
19% (24)
1:1 Ничья
11.1% (14)
3:0 Маккаби Тель-Авив
1.6% (2)
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ФКСБ
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