Тур: 2. Стадион: Божик Арена. Главный судья: Пиньяр Жереми
0:1
Конец матча
0'
38' Желтая карточкаКрецу Валентин
43' Желтая карточкаБалута Александр
50' Желтая карточкаДжехезкель Сагив
62' Желтая карточкаКаничовски Габи
82' Желтая карточкаДава Джойским
0:1
90' ГолWilliam Baeten
90' Желтая карточкаLuis Phelipe
90' Желтая карточкаTyrese Asante
90'+6
Ход матча
38'
43'
50'
62'
82'
90'
0:1
90'
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
90
Машпати
Рои
13
Шломо
Раз
42
Перец
Дор
10
Битон
Дан
20
Henry
Addo
27
Олару
Дариус
- Основной состав
-
90 Машпати РоиВратарь
- Защитник
-
13 Шломо РазЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Перец ДорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Битон ДанНападающий
- Нападающий
-
20 Henry AddoНападающий
- Запасные игроки
-
22 Мелика ОфекВратарь
- Защитник
-
18 Хозец МатанЗащитник
- Защитник
-
35 Росен ШахарЗащитник
-
55 Битон НирЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Нави РойПолузащитник
-
15 Маледе ЙонасНападающий
-
50 Roei Amedi
-
-
Главный тренер: Зарко Лазетич
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Кики ДавидЗащитник
-
20 Антви НанаЗащитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
-
-
70 Luis Phelipe
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
История личных встреч
Маккаби Тель-Авив
ФКСБ
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Маккаби Тель-Авив
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Битон Дан
|1
|0.5
|Henry Addo
|0
|0
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олару Дариус
|3 (1)
|0.75
|Микулеску Давид
|3
|0.75
|Попа Даньел
|2
|0.5
|Эджума Малком
|2
|0.5
|Балута Александр
|1
|0.25
|Дава Джойским
|1
|0.25
|William Baeten
|1
|0.25
|Штефэнеску Мариус
|0
|0
|Попа Дэвид
|0
|0
Карточки
Маккаби Тель-Авив
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tyrese Asante
|2
|0
|Джехезкель Сагив
|1
|0
|Каничовски Габи
|1
|0
|Нахмиас Идан
|1
|0
|Машпати Рои
|1
|0
|Henry Addo
|1
|0
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радунович Ристо
|1
|0
|Крецу Валентин
|1
|0
|Балута Александр
|1
|0
|Кики Давид
|1
|0
|Дава Джойским
|1
|0
|Luis Phelipe
|1
|0
|Муси Александру Мариан
|1
|0
|Ликсандру Михай
|1
|0
Результаты матчей
Маккаби Тель-Авив
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ФКСБ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Маккаби Тель-Авив
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ФКСБ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
5
Маккаби Тель-Авив
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ФКСБ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
5
Голы по времени матча
Забито
0
8
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
13
0 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
3
23%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
100%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ФКСБ - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Маккаби Тель-Авив - Омония Никосия 2:0 Ракув - Маккаби Тель-Авив 0:0
Рух Хожув - Маккаби Тель-Авив 0:5 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Бней-Рейне 2:0 Хапоэль Хайфа - Маккаби Тель-Авив 0:3 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 0:1 Бней-Сахнин - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Бней-Рейне - Маккаби Тель-Авив 2:3 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Хайфа 4:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:0 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 1:1 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Тель-Авив 4:2 Маккаби Тель-Авив - Бней-Сахнин 2:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Хайфа 3:1 Маккаби Тель-Авив - Олимпиакос 1:6 Бейтар - Маккаби Тель-Авив 0:1 Олимпиакос - Маккаби Тель-Авив 1:4
ФКСБ
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 ФКСБ - Маккаби Тель-Авив 1:1 Униря Слобозия - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Виртус 4:0
ФКСБ - Университатя Клуж 1:1 Виртус - ФКСБ 1:7 ФКСБ - Хунедоара 3:0 Алмере Сити - ФКСБ 1:2 КСВ Апелдорн - ФКСБ 0:8 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 0:1 Университатя Крайова - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Фарул Констанца 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Рапид Бухарест 2:2 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 2:0 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Сепси 2:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 4:0
Результаты матчей
Маккаби Тель-Авив
ФКСБ
Точный счет
0:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:7
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
7
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:7
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 50%
4
1 раз 25%
7
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Маккаби Тель-Авив
ФКСБ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|5 (1)
|Карабах
|Жуниньо VI
|4 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|3 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|3 (2)
|Шемрок Роверс
|Ньюджент Даррах
|1 2
|Клаксвик
|Эджупи Альберт
|3
|Динамо Минск
|Демченко Никита Юрьевич
|3
|Динамо Минск
|Пигас Вадим
|3
|Петрокуб
|Борш Ион
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Маккаби Тель-Авив 0:1 ФКСБ
Исход игры
Маккаби Тель-Авив
84.9% (107)
Ничья
13.5% (17)
ФКСБ
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
41.96% (47)
Меньше
58.04% (65)
Обе команды забьют
Да
52.68% (59)
Нет
47.32% (53)
Популярный счёт
2:1 Маккаби Тель-Авив
34.1% (43)
2:0 Маккаби Тель-Авив
21.4% (27)
1:0 Маккаби Тель-Авив
19% (24)
1:1 Ничья
11.1% (14)
3:0 Маккаби Тель-Авив
1.6% (2)
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