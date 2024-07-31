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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Пиньяр Жереми
Маккаби Тель-Авив
0:1
Конец матча
ФКСБ
0'
38' Желтая карточка
Крецу Валентин
43' Желтая карточка
Балута Александр
50' Желтая карточка
Джехезкель Сагив
62' Желтая карточка
Каничовски Габи
82' Желтая карточка
Дава Джойским
0:1
90' Гол
William Baeten
90' Желтая карточка
Luis Phelipe
90' Желтая карточка
Tyrese Asante
90'+6

Ход матча

38'
 
Крецу Валентин
43'
 
Балута Александр
46'
 
William Baeten
Балута Александр
46'
 
Luis Phelipe
Штефэнеску Мариус
46'
Джехезкель Сагив
Битон Дан
 
50'
Джехезкель Сагив
 
62'
Каничовски Габи
 
63'
 
Альхассан Баба
Олару Дариус
71'
Балтакса Матан
Нахмиас Идан
 
75'
 
Попа Даньел
Микулеску Давид
77'
Маледе Йонас
Захави Эран
 
82'
 
Дава Джойским
90'
0:1
William Baeten
(Попа Даньел)
90'
 
Luis Phelipe
90'
Tyrese Asante
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 126
Маккаби Тель-Авив 84.9% (107)
X 13.5% (17)
ФКСБ 1.6% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
90
Машпати
Рои
5
Нахмиас
Идан
13
Шломо
Раз
6
Tyrese
Asante
27
Давидзаде
Офир
42
Перец
Дор
14
Ван
Оверем
Йорис
16
Каничовски
Габи
10
Битон
Дан
7
Захави
Эран
20
Henry
Addo
32
Тарновану
Стефан
2
Крецу
Валентин
5
Дава
Джойским
30
Нгезана
Сиябонга
33
Радунович
Ристо
8
Шут
Адриан
16
Ликсандру
Михай
15
Штефэнеску
Мариус
27
Олару
Дариус
25
Балута
Александр
11
Микулеску
Давид
Маккаби Тель-Авив
4-3-3
ФКСБ
4-2-3-1

История личных встреч

Маккаби Тель-Авив
ФКСБ

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Маккаби Тель-Авив
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Битон Дан 1 0.5
Henry Addo 0 0
ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олару Дариус 3 (1) 0.75
Микулеску Давид 3 0.75
Попа Даньел 2 0.5
Эджума Малком 2 0.5
Балута Александр 1 0.25
Дава Джойским 1 0.25
William Baeten 1 0.25
Штефэнеску Мариус 0 0
Попа Дэвид 0 0

Карточки

Маккаби Тель-Авив
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tyrese Asante 2 0
Джехезкель Сагив 1 0
Каничовски Габи 1 0
Нахмиас Идан 1 0
Машпати Рои 1 0
Henry Addo 1 0
ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радунович Ристо 1 0
Крецу Валентин 1 0
Балута Александр 1 0
Кики Давид 1 0
Дава Джойским 1 0
Luis Phelipe 1 0
Муси Александру Мариан 1 0
Ликсандру Михай 1 0

Результаты матчей

Маккаби Тель-Авив
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ФКСБ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Маккаби Тель-Авив
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ФКСБ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
5
Маккаби Тель-Авив
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ФКСБ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
5

Голы по времени матча

Забито

0
8
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
13
0 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
3
23%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
100%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ФКСБ - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Маккаби Тель-Авив - Омония Никосия 2:0 Ракув - Маккаби Тель-Авив 0:0
Рух Хожув - Маккаби Тель-Авив 0:5 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Бней-Рейне 2:0 Хапоэль Хайфа - Маккаби Тель-Авив 0:3 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 0:1 Бней-Сахнин - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Бней-Рейне - Маккаби Тель-Авив 2:3 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Хайфа 4:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:0 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 1:1 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Тель-Авив 4:2 Маккаби Тель-Авив - Бней-Сахнин 2:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Хайфа 3:1 Маккаби Тель-Авив - Олимпиакос 1:6 Бейтар - Маккаби Тель-Авив 0:1 Олимпиакос - Маккаби Тель-Авив 1:4
ФКСБ
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 ФКСБ - Маккаби Тель-Авив 1:1 Униря Слобозия - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Виртус 4:0
ФКСБ - Университатя Клуж 1:1 Виртус - ФКСБ 1:7 ФКСБ - Хунедоара 3:0 Алмере Сити - ФКСБ 1:2 КСВ Апелдорн - ФКСБ 0:8 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 0:1 Университатя Крайова - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Фарул Констанца 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Рапид Бухарест 2:2 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 2:0 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Сепси 2:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 4:0

Результаты матчей

Маккаби Тель-Авив
ФКСБ

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:7
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
7
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:7
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 50%
4
1 раз 25%
7
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Маккаби Тель-Авив
ФКСБ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 5 (1)
Карабах Жуниньо VI 4 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 4
Слован Братислава Стрелец Давид 3 (3)
ФКСБ Олару Дариус 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 2
Клаксвик Эджупи Альберт 3
Динамо Минск Демченко Никита Юрьевич 3
Динамо Минск Пигас Вадим 3
Петрокуб Борш Ион 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Балута Александр получил желтую карточку от судьи
    • 38'
      Крецу Валентин получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bozsik Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    Маккаби Тель-Авив 84.9% (107)
    X 13.5% (17)
    ФКСБ 1.6% (2)
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    Где смотреть матч Маккаби Тель-Авив 0:1 ФКСБ онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Маккаби Тель-Авив 0:1 ФКСБ

    Исход игры
    Маккаби Тель-Авив
    84.9% (107)
    Ничья
    13.5% (17)
    ФКСБ
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.96% (47)
    Меньше
    58.04% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    52.68% (59)
    Нет
    47.32% (53)
    Популярный счёт
    2:1 Маккаби Тель-Авив
    34.1% (43)
    2:0 Маккаби Тель-Авив
    21.4% (27)
    1:0 Маккаби Тель-Авив
    19% (24)
    1:1 Ничья
    11.1% (14)
    3:0 Маккаби Тель-Авив
    1.6% (2)
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