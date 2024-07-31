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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Vassilis Fotias
Ягеллония Белосток
3:1
Конец матча
Паневежис
0'
1:0
12' Пенальти
Пюлюлю Афимико
68' Желтая карточка
Дубра Каспар
2:0
69' Пенальти
Пюлюлю Афимико
3:0
84' Гол в свои ворота
Бенета Маркас
3:1
87' Гол
Гуссиос Сиверт
90'+4

Ход матча

12'
Пюлюлю Афимико
1:0
61'
Нене III
Имас Хесус
 
61'
Нгиамба Орельен
Романчук Тарас
 
61'
Стойинович Душан
Сачек Михал
 
62'
 
Сарпонг Джеффри
Велюлис Эрнестас
62'
 
Паласиос-Мартинес Федерико
Лукас Де Вега
68'
 
Дубра Каспар
69'
Пюлюлю Афимико
2:0
70'
 
Гуссиос Сиверт
Мбо Ноэль
70'
 
Бенета Маркас
Мазань Роберт
72'
Виллар Мики
Хансен Кристоффер
 
72'
Левицки Якуб
Моутинью Жоау
 
78'
 
Какуталуа Малкольм
Дубра Каспар
84'
Бенета Маркас
3:0
87'
3:1
Гуссиос Сиверт

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 117
Ягеллония Белосток 88.9% (104)
X 7.7% (9)
Паневежис 3.4% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
50
Slawomir
Abramowicz
16
Сачек
Михал
17
Дигес
Адриан
72
Скшипчак
Матеуш
44
Моутинью
Жоау
7
Dominik
Marczuk
14
Кубицки
Ярослав
6
Романчук
Тарас
99
Хансен
Кристоффер
11
Имас
Хесус
10
Пюлюлю
Афимико
1
Черняускас
Витаутас
32
Расимавичюс
Рокас
4
Дубра
Каспар
2
Климавичюс
Линас
72
Мазань
Роберт
20
Чадженович
Йован
5
Горобцов
Николас
7
Велюлис
Эрнестас
10
Лукас
Де
Вега
21
Дьенг
Шейку
36
Мбо
Ноэль
Ягеллония Белосток
4-4-1-1
Паневежис
4-2-3-1

История личных встреч

Ягеллония Белосток
Паневежис

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония Белосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имас Хесус 3 1.5
Пюлюлю Афимико 2 (2) 1
Хансен Кристоффер 1 0.5
Сачек Михал 0 0
Паневежис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Велюлис Эрнестас 2 0.5
Мбо Ноэль 1 0.25
Гуссиос Сиверт 1 0.25
Горобцов Николас 1 (1) 0.25
Мазань Роберт 0 0

Карточки

Ягеллония Белосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моутинью Жоау 1 0
Паневежис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьенг Шейку 1 1
Расимавичюс Рокас 2 0
Горобцов Николас 1 0
Дубра Каспар 1 0
Гуссиос Сиверт 1 0

Результаты матчей

Ягеллония Белосток
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Паневежис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
Ягеллония Белосток
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Паневежис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

4
3
Ягеллония Белосток
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Паневежис
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

4
6

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
1
17%
2
33%
76-90

Пропущено

2
7
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
100%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Ягеллония Белосток
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 2:3 Паневежис - Ягеллония Белосток 0:4 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 2:0 Ягеллония Белосток - Кауно Жальгирис 2:0
Легия - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Медзь Легница 3:1 Сигма Оломоуц - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:0 Пяст - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:0 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 3:2 Ягеллония Белосток - Погонь Щецин 2:2 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:2 Ягеллония Белосток - Краковия 1:3 Легия - Ягеллония Белосток 1:1 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - ЛКС Лодзь 6:0 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 0:2 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 3:1 Гурник Забже - Ягеллония Белосток 2:1
Паневежис
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Джюгас Тельшяй - Паневежис 3:3 Паневежис - Ягеллония Белосток 0:4 Паневежис - Кауно Жальгирис 1:2 ХИК - Паневежис 1:1
Паневежис - ХИК 3:0 Паневежис - Хегельман Литауэн 0:1 Паневежис - Банга Гаргждай 0:1 Судува - Паневежис 1:3 Паневежис - Дайнава Алитус 2:0 ФК ТрансИнвест - Паневежис 3:0 Жальгирис - Паневежис 2:1 Паневежис - Шяуляй 2:0 Паневежис - Кауно Жальгирис 0:0 Паневежис - Хегельман Литауэн 0:2 Банга Гаргждай - Паневежис 2:0 Паневежис - Судува 1:0 Дайнава Алитус - Паневежис 0:0 Паневежис - ФК ТрансИнвест 1:1 Паневежис - Жальгирис 1:2 Шяуляй - Паневежис 1:1

Результаты матчей

Ягеллония Белосток
Паневежис

Точный счет

3:1
1 раз 100%
0:4
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:4
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:4
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Ягеллония Белосток
Паневежис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 5 (1)
Карабах Жуниньо VI 4 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 4
Слован Братислава Стрелец Давид 3 (3)
ФКСБ Олару Дариус 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 2
Клаксвик Эджупи Альберт 3
Динамо Минск Демченко Никита Юрьевич 3
Динамо Минск Пигас Вадим 3
Петрокуб Борш Ион 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 12'
      Г О О О О Л - Пюлюлю Афимико из команды Ягеллония Белосток забивает с точки!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski w Bialymstoku. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Ягеллония Белосток 88.9% (104)
    X 7.7% (9)
    Паневежис 3.4% (4)
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    Где смотреть матч Ягеллония Белосток 3:1 Паневежис онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ягеллония Белосток 3:1 Паневежис

    Исход игры
    Ягеллония Белосток
    88.9% (104)
    Ничья
    7.7% (9)
    Паневежис
    3.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.07% (46)
    Меньше
    58.93% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    26.79% (30)
    Нет
    73.21% (82)
    Популярный счёт
    2:0 Ягеллония Белосток
    37.6% (44)
    3:0 Ягеллония Белосток
    14.5% (17)
    1:0 Ягеллония Белосток
    12% (14)
    2:1 Ягеллония Белосток
    10.3% (12)
    3:1 Ягеллония Белосток
    6.8% (8)
    1:1 Ничья
    6% (7)
    5:0 Ягеллония Белосток
    3.4% (4)
    4:0 Ягеллония Белосток
    1.7% (2)
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