Тур: 2. Стадион: Stadion Miejski w Bialymstoku. Главный судья: Vassilis Fotias
3:1
Конец матча
0'
1:0
12' ПенальтиПюлюлю Афимико
68' Желтая карточкаДубра Каспар
2:0
69' ПенальтиПюлюлю Афимико
3:0
84' Гол в свои воротаБенета Маркас
3:1
87' ГолГуссиос Сиверт
90'+4
Ход матча
12'
1:0
61'
68'
69'
2:0
84'
3:0
87'
3:1
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 3
-
3 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
16
Сачек
Михал
17
Дигес
Адриан
11
Имас
Хесус
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сачек МихалЗащитник
-
17 Дигес АдрианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Левицки ЯкубЗащитник
- Защитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
-
20 Виллар МикиПолузащитник
- Нападающий
-
51 Alan Rybak
-
-
Главный тренер: Adrian Siemieniec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Дьенг ШейкуПолузащитник
-
36 Мбо НоэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Тымбур ЭмилВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лукшиц НоюсНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Stijn Vreven
История личных встреч
Ягеллония Белосток
Паневежис
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Бомбардиры внутри турнира
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имас Хесус
|3
|1.5
|Пюлюлю Афимико
|2 (2)
|1
|Хансен Кристоффер
|1
|0.5
|Сачек Михал
|0
|0
Паневежис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Велюлис Эрнестас
|2
|0.5
|Мбо Ноэль
|1
|0.25
|Гуссиос Сиверт
|1
|0.25
|Горобцов Николас
|1 (1)
|0.25
|Мазань Роберт
|0
|0
Карточки
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моутинью Жоау
|1
|0
Паневежис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьенг Шейку
|1
|1
|Расимавичюс Рокас
|2
|0
|Горобцов Николас
|1
|0
|Дубра Каспар
|1
|0
|Гуссиос Сиверт
|1
|0
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Паневежис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
3
Ягеллония Белосток
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Паневежис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
4
3
Ягеллония Белосток
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Паневежис
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
4
6
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
1
17%
2
33%
76-90
Пропущено
2
7
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
100%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 2:3 Паневежис - Ягеллония Белосток 0:4 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 2:0 Ягеллония Белосток - Кауно Жальгирис 2:0
Легия - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Медзь Легница 3:1 Сигма Оломоуц - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:0 Пяст - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:0 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 3:2 Ягеллония Белосток - Погонь Щецин 2:2 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:2 Ягеллония Белосток - Краковия 1:3 Легия - Ягеллония Белосток 1:1 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - ЛКС Лодзь 6:0 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 0:2 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 3:1 Гурник Забже - Ягеллония Белосток 2:1
Паневежис
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Джюгас Тельшяй - Паневежис 3:3 Паневежис - Ягеллония Белосток 0:4 Паневежис - Кауно Жальгирис 1:2 ХИК - Паневежис 1:1
Паневежис - ХИК 3:0 Паневежис - Хегельман Литауэн 0:1 Паневежис - Банга Гаргждай 0:1 Судува - Паневежис 1:3 Паневежис - Дайнава Алитус 2:0 ФК ТрансИнвест - Паневежис 3:0 Жальгирис - Паневежис 2:1 Паневежис - Шяуляй 2:0 Паневежис - Кауно Жальгирис 0:0 Паневежис - Хегельман Литауэн 0:2 Банга Гаргждай - Паневежис 2:0 Паневежис - Судува 1:0 Дайнава Алитус - Паневежис 0:0 Паневежис - ФК ТрансИнвест 1:1 Паневежис - Жальгирис 1:2 Шяуляй - Паневежис 1:1
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
Паневежис
Точный счет
3:1
1 раз 100%
0:4
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:4
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:4
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Ягеллония Белосток
Паневежис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|5 (1)
|Карабах
|Жуниньо VI
|4 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|3 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|3 (2)
|Шемрок Роверс
|Ньюджент Даррах
|1 2
|Клаксвик
|Эджупи Альберт
|3
|Динамо Минск
|Демченко Никита Юрьевич
|3
|Динамо Минск
|Пигас Вадим
|3
|Петрокуб
|Борш Ион
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ягеллония Белосток 3:1 Паневежис
Исход игры
Ягеллония Белосток
88.9% (104)
Ничья
7.7% (9)
Паневежис
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
41.07% (46)
Меньше
58.93% (66)
Обе команды забьют
Да
26.79% (30)
Нет
73.21% (82)
Популярный счёт
2:0 Ягеллония Белосток
37.6% (44)
3:0 Ягеллония Белосток
14.5% (17)
1:0 Ягеллония Белосток
12% (14)
2:1 Ягеллония Белосток
10.3% (12)
3:1 Ягеллония Белосток
6.8% (8)
1:1 Ничья
6% (7)
5:0 Ягеллония Белосток
3.4% (4)
4:0 Ягеллония Белосток
1.7% (2)
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